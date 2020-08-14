Заява іранських чиновників про відмову платити компенсацію МАУ було помилкою, - Єнін

Заява глави Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані про відмову іранської сторони платити компенсацію авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) за збитий літак є не офіційною позицією іранського уряду. Ця заява була або помилково перекладена, або вирвана з контексту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Я зв'язався із заступником міністра закордонних справ Ірану та отримав чітку відповідь, що Пан Сулеймані не уповноважений робити такі заяви від імені уряду. Зазначена заява була або помилкою в перекладі, або вирвана з контексту", - повідомив Єнін.

Він додав, що літак МАУ був застрахований в одній із європейських страхових компаній, проте це не звільняє іранську сторону від виплати компенсації.

"З іранською стороною ми домовилися, що питання виплати компенсації МАУ буде одним із питань для обговорення під час найближчого раунду переговорів", - сказав Єнін, додавши, що попередньо, наступний раунд переговорів відбудеться в середині жовтня.

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Раніше з'явилася заява іранських чиновників, що Тегеран відмовляється виплачувати компенсацію Міжнародним авіалініям України за збитий поблизу Тегерана літак, аргументуючи це тим, що літак був зареєстрований європейською страховою компанією, а не іранською.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.