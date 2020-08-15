Акцию в поддержку Беларуси провели в Днепре
В Днепре 14 августа состоялась акция в поддержку белорусского народа. На Европейской площади города собралось около сотни человек с флагами Украины и Беларуси.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
В руках участники акции держали плакаты с надписями "Живе", "Накипела" и тому подобное.
Часть женщин, по примеру белорусских протестующих, оделись в белое и держали в руках цветы.
По словам одного из организаторов акции Владислава Мельничука, белорусы сейчас борются за свою независимость против диктатуры так же, как украинцы в 2013-2014 годах, и украинцы должны их поддерживать.
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"Не один белорус воюет за нашу Независимость. Прежде всего следует вспомнить Майдан: Михаил Жизневский - один из первых, кто погиб от рук тогдашних ментов. Сябры не раз показывали, что они с нами. Не в одном городе Украины проходят акции поддержки и солидарности с белорусским народом. Вместе с Беларусью выстраивается фронт противостояния России", - сказал он.
В знак поддержки белорусов активисты Днепра подожгли красные и белые файеры. Они скандировали "Живе Беларусь!"
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Вы можете представить себе другие две страны, которые на футбольном матче скандируют национальные лозунги своих соперников и обнимаются после матча?
И вот сегодня наши родные братья в огне и боли. Кровавый упырь готов убить полстраны, чтоб ещё порулить оставшимися.
Не хочу расписывать, как уменьшается ВВП Беларуси последних лет - без войны, без оккупации части территории, на подсосе у метрополии - это уже неважно.
Не хочу также опровергать российских пропагандистов, кивающих в сторону Украины. Мол, довыбираетесь до Зеленского. Зеленский, как понос - позорно, но временно.
Хочу только акцентировать, что после сделанного, Лука уже не президент, уже не правитель и уже не человек. Это изверг, не имеющий теперь права оставаться ни у власти, ни на свободе, а, может, ни в живых.
Решительная и безоговорочная поддержка белорусского народа. Сердце Украины бьется с вами!
А ЕС, видимо, за Луку, да?
Ну даже если он и хочет его свергнуть, даже если начало акций это такой план кремлядей.
Народ Беларуси явно не за деньги выходит. У них там такое же, как у нас в 2004. Мирное свержение власти.
Очень надеюсь что они не ******* шанс, как мы с Ющём - и выберут адекватного. И 2014й им уже не надо будет. Ибо нам ещё один этап революции нужен. Мы уже дважды ******** шанс.
А то что расея использует ситуацию - это и так понятно. Какая бы эта ситуация не было.
Ясно одно - беларусы хотят уход от совка, и могут сопротивляться, если это необходимо (кацапы до сих пор на такое не способны). Одно лишь это стоит всего остального...
Повторюсь - мы мирно сделали Революцию в 2004 - и оно ничего не дало. Хоть мы и выбрали, казалось бы, прогрессивного Юща, но при этом, оставили всех прокацапских совков-олигархов на месте. И они вернулись, в виде Овоща.
В 2014 мы ********* наш аналог омона, но всё равно оставили прокацапских совков-олиграхов на месте, у кормушки. И нам это вернулось в виде марионетки этих самых прокацапских совков-олиграхов.
Что Ющ, что Петя ******** окно возможностей - ибо были слишком слабы, что бы пойти против системы. Радикально её изменить, а не марафет наводить.
А мы, как народ, ******** его вместе с ними, поставив их, и не предпринимая жёстких, но оправданных, мер ко всему антигосударственному...
Однако, решительная и действенная часть общества не собирается оставлять как есть.
И будет ТРЕТИЙ "раз". Когда? Зависит от многих факторов. Мне кажется - в период с конца осени до середины весны.
И вот тогда, мы не должны более играть в демократическую толерастию - она не работает на пост-совке. А *******. Всё что антиукраинское и совковое. Под корень. И в этот раз - закрыть глаза и уши на визги Запада, угрозы Востока и желания *********-малоросов внутри страны. Делать то, что крайне необходимо именно для нашего будущего, и нашего государства.
Иного выхода у нас нет. Ну, если конечно хотим добиться результата.
Я, лично, хочу...
Янукович выкормыш Кучмы. Который как и Лукашенко пытался пропетлять везде, по принципу "и вашим, и нашим". Это не развитие - а застой.
Расея всегда и везде вмешивается, где только может. Но они не могут делать революции и креативно мыслить. Мозгов не хватает.
2004 был полностью нашим решением и действием. Если расейка гед-то там, чё-там там делала - в сумме - ни на что не влияло...
Like Sot
3 часа назад
Люди наивные какие! Вот Ливия: развалили этоинф 2011) ВВП на душу населения - 14 192 $. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций. Пособие по безработице - 730 $. …Зарплата медсестры - 1 000 $. За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $. Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь - 20 000 $. Крупные налоги и поборы запрещены. Образование и медицина бесплатные. Образование и стажировка за рубежом - за счёт государства. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания. За продажу продуктов с просроченным сроком годности - большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции. Часть аптек - с бесплатным отпуском лекарств. За подделку лекарств - смертная казнь. Квартирная плата - отсутствует. Плата за электроэнергию для населения отсутствует. Продажа и употребление спиртного запрещены - «сухой закон». Кредиты на покупку автомобиля и квартиры - беспроцентные. Риэлторские услуги запрещены. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения - 65%. Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина - 0,14 $ Каддафи правил 42! года. ,,Надоел!" !!! казнили страшной смертью. Теперь война, разруха, беженцы.
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Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1294402951482679297 5 ч
Теперь мы знаем, что тысячи беларусов готовы получить ***** за свободу.
Когда они будут готовы дать ***** за свободу, режим падёт. (c)