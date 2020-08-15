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Новости Революция в Беларуси
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Акцию в поддержку Беларуси провели в Днепре

Акцию в поддержку Беларуси провели в Днепре

В Днепре 14 августа состоялась акция в поддержку белорусского народа. На Европейской площади города собралось около сотни человек с флагами Украины и Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

В руках участники акции держали плакаты с надписями "Живе", "Накипела" и тому подобное.

Часть женщин, по примеру белорусских протестующих, оделись в белое и держали в руках цветы.

По словам одного из организаторов акции Владислава Мельничука, белорусы сейчас борются за свою независимость против диктатуры так же, как украинцы в 2013-2014 годах, и украинцы должны их поддерживать.

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"Не один белорус воюет за нашу Независимость. Прежде всего следует вспомнить Майдан: Михаил Жизневский - один из первых, кто погиб от рук тогдашних ментов. Сябры не раз показывали, что они с нами. Не в одном городе Украины проходят акции поддержки и солидарности с белорусским народом. Вместе с Беларусью выстраивается фронт противостояния России", - сказал он.

В знак поддержки белорусов активисты Днепра подожгли красные и белые файеры. Они скандировали "Живе Беларусь!"

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Автор: 

Беларусь (7937) Днепр (4463)


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Топ комментарии
+16
Я понимал и нас было очень много с народом Украины
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15.08.2020 01:21 Ответить
+12
9-го Октября 2014 в Борисове состоялся футбольный матч Украина-Беларусь. Украинские трибуны кричали «Жыве Беларусь», а белорусские «Слава Украине-Героям слава», и все вместе «Путин - Х…о». Украина выиграла 2-0, но болельщики обеих стран устроили совместное гулянье под народный хит.
Вы можете представить себе другие две страны, которые на футбольном матче скандируют национальные лозунги своих соперников и обнимаются после матча?
И вот сегодня наши родные братья в огне и боли. Кровавый упырь готов убить полстраны, чтоб ещё порулить оставшимися.
Не хочу расписывать, как уменьшается ВВП Беларуси последних лет - без войны, без оккупации части территории, на подсосе у метрополии - это уже неважно.
Не хочу также опровергать российских пропагандистов, кивающих в сторону Украины. Мол, довыбираетесь до Зеленского. Зеленский, как понос - позорно, но временно.
Хочу только акцентировать, что после сделанного, Лука уже не президент, уже не правитель и уже не человек. Это изверг, не имеющий теперь права оставаться ни у власти, ни на свободе, а, может, ни в живых.
Решительная и безоговорочная поддержка белорусского народа. Сердце Украины бьется с вами!
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15.08.2020 01:31 Ответить
+10
Затем, что такие же вевельсбурги не понимали нас в 2013!
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15.08.2020 01:18 Ответить
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15.08.2020 01:14 Ответить
Затем, что такие же вевельсбурги не понимали нас в 2013!
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15.08.2020 01:18 Ответить
Я понимал и нас было очень много с народом Украины
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15.08.2020 01:21 Ответить
9-го Октября 2014 в Борисове состоялся футбольный матч Украина-Беларусь. Украинские трибуны кричали «Жыве Беларусь», а белорусские «Слава Украине-Героям слава», и все вместе «Путин - Х…о». Украина выиграла 2-0, но болельщики обеих стран устроили совместное гулянье под народный хит.
Вы можете представить себе другие две страны, которые на футбольном матче скандируют национальные лозунги своих соперников и обнимаются после матча?
И вот сегодня наши родные братья в огне и боли. Кровавый упырь готов убить полстраны, чтоб ещё порулить оставшимися.
Не хочу расписывать, как уменьшается ВВП Беларуси последних лет - без войны, без оккупации части территории, на подсосе у метрополии - это уже неважно.
Не хочу также опровергать российских пропагандистов, кивающих в сторону Украины. Мол, довыбираетесь до Зеленского. Зеленский, как понос - позорно, но временно.
Хочу только акцентировать, что после сделанного, Лука уже не президент, уже не правитель и уже не человек. Это изверг, не имеющий теперь права оставаться ни у власти, ни на свободе, а, может, ни в живых.
Решительная и безоговорочная поддержка белорусского народа. Сердце Украины бьется с вами!
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15.08.2020 01:31 Ответить
Про "в огне" зачем?
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15.08.2020 08:04 Ответить
Прием такой, пропагандисткий, для усиления смысловой нагрузки, типа как мат. У нас пока протестующие обходятся уравновешенной риторикой.
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15.08.2020 11:18 Ответить
Зеленский, как понос - позорно, но временно.
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15.08.2020 08:52 Ответить
тебе кацапу не понять...
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15.08.2020 03:12 Ответить
🇺🇦🤝🇧🇾
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15.08.2020 01:16 Ответить
Вялiкi дзякуй сябры..
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15.08.2020 01:19 Ответить
Прашу прабачэння за гульню словаў з вашым прозвішчам, Андрэй, але цяпер вашых мянтоў трэба так жорстка пороль, каб крывавыя соплі ляцелі. Жыве Беларусь!
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15.08.2020 01:36 Ответить
Пароть это мягко сказано...мой отец в 44 ему было 17 лет воевал с фашистами, никогда не думал что они в а 2020 вернуться в мою родную Беларусь.
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15.08.2020 01:49 Ответить
дурила вы картонные - батьку и хочет свергнуть *** ло
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15.08.2020 01:34 Ответить
Так хочет, что аж поздравил.
А ЕС, видимо, за Луку, да?
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15.08.2020 01:39 Ответить
О Боги! Сколько уже можно тупить.
Ну даже если он и хочет его свергнуть, даже если начало акций это такой план кремлядей.
Народ Беларуси явно не за деньги выходит. У них там такое же, как у нас в 2004. Мирное свержение власти.
Очень надеюсь что они не ******* шанс, как мы с Ющём - и выберут адекватного. И 2014й им уже не надо будет. Ибо нам ещё один этап революции нужен. Мы уже дважды ******** шанс.
А то что расея использует ситуацию - это и так понятно. Какая бы эта ситуация не было.
Ясно одно - беларусы хотят уход от совка, и могут сопротивляться, если это необходимо (кацапы до сих пор на такое не способны). Одно лишь это стоит всего остального...
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15.08.2020 03:17 Ответить
Посмотрим. Что же касается Украины - то тут хоть 100 раз сделай майдан - ничего не будет, пока не свергнем олигархов. Украина должа стать социальным государством. А сейчас настал период, когда государство уходит. И разве это хорошо? Все деньги текут в офшоры олигархов. И они уничтожают заводы, построенные при СССР. И за это получают откаты от зарубежных конкурентов. В тоже время, как Лукашенко даже намёка не подавал приватизировать государственные заводы. Всё там работает. Но рынка сбытов нет. Вот такая жесть. По соц. опросам Лукашенко набрал 80%, тогда как у нашего клоуна еле уже 20. Но Украина такое государство, что изменилось в лучшую сторону немногое. Если вы демократы - сделайте выборы каждый год. Тогда действительно будет борьба за избирателя. А так если 5 лет продержится зе, то он обесценит Украину, как государство. Уже для этого написаны все законы и почти половина из них уже реализовывается.
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15.08.2020 04:17 Ответить
А олигархов,кто создал?Госдеп Сша?Их создал комуняка чучма.Лука проиграл,потому,что жил за счет подачек параши и создавал илюзию все хорошо.Но все развалилось в миг и оказалось красивой картинкой.
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15.08.2020 05:30 Ответить
Боюсь, что Лука ещё может и не проиграть. Смотря как беларусы обнимаются с омоном, и сидят под администрациями, чего-то там ожидая - понимаю, что сейчас их сцарь пойдёт на небольшие уступки, накажет с десяток особо ретивых, со своего окружения/ментов, назначит перевыборы через пол года - и за это время уничтожит всё и всех.
Повторюсь - мы мирно сделали Революцию в 2004 - и оно ничего не дало. Хоть мы и выбрали, казалось бы, прогрессивного Юща, но при этом, оставили всех прокацапских совков-олигархов на месте. И они вернулись, в виде Овоща.
В 2014 мы ********* наш аналог омона, но всё равно оставили прокацапских совков-олиграхов на месте, у кормушки. И нам это вернулось в виде марионетки этих самых прокацапских совков-олиграхов.
Что Ющ, что Петя ******** окно возможностей - ибо были слишком слабы, что бы пойти против системы. Радикально её изменить, а не марафет наводить.
А мы, как народ, ******** его вместе с ними, поставив их, и не предпринимая жёстких, но оправданных, мер ко всему антигосударственному...
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15.08.2020 06:28 Ответить
Это будет тогда их выбор.Мы Украина и мы остоим свой выбор.
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15.08.2020 06:30 Ответить
Хочу сказать крамолу: оранжевая революция 2004 года - такая же цветная революция, инспирированная из РФ, как и все остальные цветные революции. Потому что Кучма вывел Украину из кризиса и продал Кольчугу, тем самым потеснив РФ на рынке вооружений.
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15.08.2020 06:50 Ответить
Абсолютно недоказанное утверждение...
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15.08.2020 13:05 Ответить
Я вроде как чётко написал - что мы свой шанс ******** ДВА РАЗА.
Однако, решительная и действенная часть общества не собирается оставлять как есть.
И будет ТРЕТИЙ "раз". Когда? Зависит от многих факторов. Мне кажется - в период с конца осени до середины весны.
И вот тогда, мы не должны более играть в демократическую толерастию - она не работает на пост-совке. А *******. Всё что антиукраинское и совковое. Под корень. И в этот раз - закрыть глаза и уши на визги Запада, угрозы Востока и желания *********-малоросов внутри страны. Делать то, что крайне необходимо именно для нашего будущего, и нашего государства.
Иного выхода у нас нет. Ну, если конечно хотим добиться результата.
Я, лично, хочу...
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15.08.2020 06:20 Ответить
И вам понравилась " Украина без Кучмы"? Путин вмешивается в выборы в Украине с 2004 года. Ив конце концов дошли до Януковича.
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15.08.2020 06:41 Ответить
Кучма пережиток совка и основатель украинской олигархии. Он должен был уйти, как и всё что рядом с ним. Страна при нём была в застое - мы не развивались. Было нормально, и стабильно. Но стабильные зарплаты в 200-300 баксов - это хрень.

Янукович выкормыш Кучмы. Который как и Лукашенко пытался пропетлять везде, по принципу "и вашим, и нашим". Это не развитие - а застой.
Расея всегда и везде вмешивается, где только может. Но они не могут делать революции и креативно мыслить. Мозгов не хватает.
2004 был полностью нашим решением и действием. Если расейка гед-то там, чё-там там делала - в сумме - ни на что не влияло...
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15.08.2020 13:10 Ответить
что то очень сложно, как можно поддерживать страну которая крым российским признала в 2014ом? что за идиоты?
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15.08.2020 03:18 Ответить
Не страну поддерживают,а людей ,которых бьют мусора,которым лука дал карт бланш.Вы всегда проигрываете.Было есть и будет.
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15.08.2020 06:45 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCl9N_AXl8fOwgu0kDbzEmWA Акцию в поддержку Беларуси провели в Днепре - Цензор.НЕТ 7327Из комментов в You tube
Like Sot
3 часа назад

Люди наивные какие! Вот Ливия: развалили этоинф 2011) ВВП на душу населения - 14 192 $. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций. Пособие по безработице - 730 $. …Зарплата медсестры - 1 000 $. За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $. Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь - 20 000 $. Крупные налоги и поборы запрещены. Образование и медицина бесплатные. Образование и стажировка за рубежом - за счёт государства. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания. За продажу продуктов с просроченным сроком годности - большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции. Часть аптек - с бесплатным отпуском лекарств. За подделку лекарств - смертная казнь. Квартирная плата - отсутствует. Плата за электроэнергию для населения отсутствует. Продажа и употребление спиртного запрещены - «сухой закон». Кредиты на покупку автомобиля и квартиры - беспроцентные. Риэлторские услуги запрещены. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения - 65%. Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина - 0,14 $ Каддафи правил 42! года. ,,Надоел!" !!! казнили страшной смертью. Теперь война, разруха, беженцы.
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15.08.2020 04:09 Ответить
чалму поправь, кацап.
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15.08.2020 07:13 Ответить
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa


https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa

Акцию в поддержку Беларуси провели в Днепре - Цензор.НЕТ 3065 Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1294402951482679297 5 ч

Теперь мы знаем, что тысячи беларусов готовы получить ***** за свободу.
Когда они будут готовы дать ***** за свободу, режим падёт. (c)
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15.08.2020 06:50 Ответить
А будет ли это лучше? Или Путин поставит своего человека? Это очень вероятно.
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15.08.2020 06:53 Ответить
лучше и точнее и не скажешь.
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15.08.2020 07:09 Ответить
сподиваюсь наши днипровци дописувачи там були.
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15.08.2020 08:00 Ответить
Другого и быть не могло. Конечно, Украина , как государство демократическое, где за свободу , за освобождение от Яныка было столько погибших, не может иметь двух мнений кроме как против диктаторского режима Лукашенко. Избиения мирных протестующих, фальсификации выборов - какой нормальный человек буд5т это поддерживать? Миф о бацке был телевизионной уткой. Все тираны одинаковы.
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15.08.2020 08:04 Ответить
Может наступила пора скинуть это непотребство вместе: В лице Лукашенка, Путина, Зеленского.
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15.08.2020 09:15 Ответить
"Пролетарии всех стран объединяйтесь!
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15.08.2020 09:31 Ответить
конечно поддерживаю народ белоруссии .. но я бы не советовал Украине обольщаться ... в лучшем случае они остануться для нас нейтральными соседями..
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15.08.2020 09:37 Ответить
Акцію на підтримку Білорусі провели в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4766
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15.08.2020 09:56 Ответить
Никто в днепре не предложит акцию в поддержку Лукашенко я б и бесплатно пришел.
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15.08.2020 15:22 Ответить
Займайтеся власною країною також - ще майже нічого не змінено.
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15.08.2020 21:38 Ответить
 
 