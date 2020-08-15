Акцию в поддержку Беларуси провели в Днепре

В Днепре 14 августа состоялась акция в поддержку белорусского народа. На Европейской площади города собралось около сотни человек с флагами Украины и Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

В руках участники акции держали плакаты с надписями "Живе", "Накипела" и тому подобное.

Часть женщин, по примеру белорусских протестующих, оделись в белое и держали в руках цветы.

По словам одного из организаторов акции Владислава Мельничука, белорусы сейчас борются за свою независимость против диктатуры так же, как украинцы в 2013-2014 годах, и украинцы должны их поддерживать.

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"Не один белорус воюет за нашу Независимость. Прежде всего следует вспомнить Майдан: Михаил Жизневский - один из первых, кто погиб от рук тогдашних ментов. Сябры не раз показывали, что они с нами. Не в одном городе Украины проходят акции поддержки и солидарности с белорусским народом. Вместе с Беларусью выстраивается фронт противостояния России", - сказал он.

В знак поддержки белорусов активисты Днепра подожгли красные и белые файеры. Они скандировали "Живе Беларусь!"

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