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Новини Революція в Білорусі
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Акцію на підтримку Білорусі провели в Дніпрі

Акцію на підтримку Білорусі провели в Дніпрі

У Дніпрі 14 серпня відбулася акція на підтримку білоруського народу. На Європейській площі міста зібралося близько сотні людей із прапорами України та Білорусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

У руках учасники акції тримали плакати з написами "Живє", "Накіпела" тощо.

Частина жінок, за прикладом білоруських протестувальниць, була одягнена в біле й тримала в руках квіти.

За словами одного з організаторів акції Владислава Мельничука, наразі білоруси борються за свою незалежність проти диктатури так само, як українці у 2013–2014 роках, і українці мають їх підтримувати.

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"Не один білорус воює за нашу незалежність. Насамперед варто згадати Майдан: Михайло Жизневський – один із перших, хто загинув від рук тодішніх ментів. Сябри не раз показували, що вони з нами. Не в одному місті України відбуваються акції підтримки й солідарності з білоруським народом. Разом із Білоруссю вибудовується фронт протистояння Росії", – сказав він.

На знак підтримки білорусів активісти Дніпра підпалили червоні і білі фаєри. Вони скандували: "Живе Білорусь!"

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Автор: 

Білорусь (7987) Дніпро (3325)


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Топ коментарі
+16
Я понимал и нас было очень много с народом Украины
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15.08.2020 01:21 Відповісти
+12
9-го Октября 2014 в Борисове состоялся футбольный матч Украина-Беларусь. Украинские трибуны кричали «Жыве Беларусь», а белорусские «Слава Украине-Героям слава», и все вместе «Путин - Х…о». Украина выиграла 2-0, но болельщики обеих стран устроили совместное гулянье под народный хит.
Вы можете представить себе другие две страны, которые на футбольном матче скандируют национальные лозунги своих соперников и обнимаются после матча?
И вот сегодня наши родные братья в огне и боли. Кровавый упырь готов убить полстраны, чтоб ещё порулить оставшимися.
Не хочу расписывать, как уменьшается ВВП Беларуси последних лет - без войны, без оккупации части территории, на подсосе у метрополии - это уже неважно.
Не хочу также опровергать российских пропагандистов, кивающих в сторону Украины. Мол, довыбираетесь до Зеленского. Зеленский, как понос - позорно, но временно.
Хочу только акцентировать, что после сделанного, Лука уже не президент, уже не правитель и уже не человек. Это изверг, не имеющий теперь права оставаться ни у власти, ни на свободе, а, может, ни в живых.
Решительная и безоговорочная поддержка белорусского народа. Сердце Украины бьется с вами!
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15.08.2020 01:31 Відповісти
+10
Затем, что такие же вевельсбурги не понимали нас в 2013!
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15.08.2020 01:18 Відповісти
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15.08.2020 01:14 Відповісти
Затем, что такие же вевельсбурги не понимали нас в 2013!
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15.08.2020 01:18 Відповісти
Я понимал и нас было очень много с народом Украины
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15.08.2020 01:21 Відповісти
9-го Октября 2014 в Борисове состоялся футбольный матч Украина-Беларусь. Украинские трибуны кричали «Жыве Беларусь», а белорусские «Слава Украине-Героям слава», и все вместе «Путин - Х…о». Украина выиграла 2-0, но болельщики обеих стран устроили совместное гулянье под народный хит.
Вы можете представить себе другие две страны, которые на футбольном матче скандируют национальные лозунги своих соперников и обнимаются после матча?
И вот сегодня наши родные братья в огне и боли. Кровавый упырь готов убить полстраны, чтоб ещё порулить оставшимися.
Не хочу расписывать, как уменьшается ВВП Беларуси последних лет - без войны, без оккупации части территории, на подсосе у метрополии - это уже неважно.
Не хочу также опровергать российских пропагандистов, кивающих в сторону Украины. Мол, довыбираетесь до Зеленского. Зеленский, как понос - позорно, но временно.
Хочу только акцентировать, что после сделанного, Лука уже не президент, уже не правитель и уже не человек. Это изверг, не имеющий теперь права оставаться ни у власти, ни на свободе, а, может, ни в живых.
Решительная и безоговорочная поддержка белорусского народа. Сердце Украины бьется с вами!
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15.08.2020 01:31 Відповісти
Про "в огне" зачем?
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15.08.2020 08:04 Відповісти
Прием такой, пропагандисткий, для усиления смысловой нагрузки, типа как мат. У нас пока протестующие обходятся уравновешенной риторикой.
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15.08.2020 11:18 Відповісти
Зеленский, как понос - позорно, но временно.
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15.08.2020 08:52 Відповісти
тебе кацапу не понять...
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15.08.2020 03:12 Відповісти
🇺🇦🤝🇧🇾
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15.08.2020 01:16 Відповісти
Вялiкi дзякуй сябры..
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15.08.2020 01:19 Відповісти
Прашу прабачэння за гульню словаў з вашым прозвішчам, Андрэй, але цяпер вашых мянтоў трэба так жорстка пороль, каб крывавыя соплі ляцелі. Жыве Беларусь!
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15.08.2020 01:36 Відповісти
Пароть это мягко сказано...мой отец в 44 ему было 17 лет воевал с фашистами, никогда не думал что они в а 2020 вернуться в мою родную Беларусь.
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15.08.2020 01:49 Відповісти
дурила вы картонные - батьку и хочет свергнуть *** ло
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15.08.2020 01:34 Відповісти
Так хочет, что аж поздравил.
А ЕС, видимо, за Луку, да?
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15.08.2020 01:39 Відповісти
О Боги! Сколько уже можно тупить.
Ну даже если он и хочет его свергнуть, даже если начало акций это такой план кремлядей.
Народ Беларуси явно не за деньги выходит. У них там такое же, как у нас в 2004. Мирное свержение власти.
Очень надеюсь что они не ******* шанс, как мы с Ющём - и выберут адекватного. И 2014й им уже не надо будет. Ибо нам ещё один этап революции нужен. Мы уже дважды ******** шанс.
А то что расея использует ситуацию - это и так понятно. Какая бы эта ситуация не было.
Ясно одно - беларусы хотят уход от совка, и могут сопротивляться, если это необходимо (кацапы до сих пор на такое не способны). Одно лишь это стоит всего остального...
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15.08.2020 03:17 Відповісти
Посмотрим. Что же касается Украины - то тут хоть 100 раз сделай майдан - ничего не будет, пока не свергнем олигархов. Украина должа стать социальным государством. А сейчас настал период, когда государство уходит. И разве это хорошо? Все деньги текут в офшоры олигархов. И они уничтожают заводы, построенные при СССР. И за это получают откаты от зарубежных конкурентов. В тоже время, как Лукашенко даже намёка не подавал приватизировать государственные заводы. Всё там работает. Но рынка сбытов нет. Вот такая жесть. По соц. опросам Лукашенко набрал 80%, тогда как у нашего клоуна еле уже 20. Но Украина такое государство, что изменилось в лучшую сторону немногое. Если вы демократы - сделайте выборы каждый год. Тогда действительно будет борьба за избирателя. А так если 5 лет продержится зе, то он обесценит Украину, как государство. Уже для этого написаны все законы и почти половина из них уже реализовывается.
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15.08.2020 04:17 Відповісти
А олигархов,кто создал?Госдеп Сша?Их создал комуняка чучма.Лука проиграл,потому,что жил за счет подачек параши и создавал илюзию все хорошо.Но все развалилось в миг и оказалось красивой картинкой.
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15.08.2020 05:30 Відповісти
Боюсь, что Лука ещё может и не проиграть. Смотря как беларусы обнимаются с омоном, и сидят под администрациями, чего-то там ожидая - понимаю, что сейчас их сцарь пойдёт на небольшие уступки, накажет с десяток особо ретивых, со своего окружения/ментов, назначит перевыборы через пол года - и за это время уничтожит всё и всех.
Повторюсь - мы мирно сделали Революцию в 2004 - и оно ничего не дало. Хоть мы и выбрали, казалось бы, прогрессивного Юща, но при этом, оставили всех прокацапских совков-олигархов на месте. И они вернулись, в виде Овоща.
В 2014 мы ********* наш аналог омона, но всё равно оставили прокацапских совков-олиграхов на месте, у кормушки. И нам это вернулось в виде марионетки этих самых прокацапских совков-олиграхов.
Что Ющ, что Петя ******** окно возможностей - ибо были слишком слабы, что бы пойти против системы. Радикально её изменить, а не марафет наводить.
А мы, как народ, ******** его вместе с ними, поставив их, и не предпринимая жёстких, но оправданных, мер ко всему антигосударственному...
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15.08.2020 06:28 Відповісти
Это будет тогда их выбор.Мы Украина и мы остоим свой выбор.
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15.08.2020 06:30 Відповісти
Хочу сказать крамолу: оранжевая революция 2004 года - такая же цветная революция, инспирированная из РФ, как и все остальные цветные революции. Потому что Кучма вывел Украину из кризиса и продал Кольчугу, тем самым потеснив РФ на рынке вооружений.
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15.08.2020 06:50 Відповісти
Абсолютно недоказанное утверждение...
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15.08.2020 13:05 Відповісти
Я вроде как чётко написал - что мы свой шанс ******** ДВА РАЗА.
Однако, решительная и действенная часть общества не собирается оставлять как есть.
И будет ТРЕТИЙ "раз". Когда? Зависит от многих факторов. Мне кажется - в период с конца осени до середины весны.
И вот тогда, мы не должны более играть в демократическую толерастию - она не работает на пост-совке. А *******. Всё что антиукраинское и совковое. Под корень. И в этот раз - закрыть глаза и уши на визги Запада, угрозы Востока и желания *********-малоросов внутри страны. Делать то, что крайне необходимо именно для нашего будущего, и нашего государства.
Иного выхода у нас нет. Ну, если конечно хотим добиться результата.
Я, лично, хочу...
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15.08.2020 06:20 Відповісти
И вам понравилась " Украина без Кучмы"? Путин вмешивается в выборы в Украине с 2004 года. Ив конце концов дошли до Януковича.
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15.08.2020 06:41 Відповісти
Кучма пережиток совка и основатель украинской олигархии. Он должен был уйти, как и всё что рядом с ним. Страна при нём была в застое - мы не развивались. Было нормально, и стабильно. Но стабильные зарплаты в 200-300 баксов - это хрень.

Янукович выкормыш Кучмы. Который как и Лукашенко пытался пропетлять везде, по принципу "и вашим, и нашим". Это не развитие - а застой.
Расея всегда и везде вмешивается, где только может. Но они не могут делать революции и креативно мыслить. Мозгов не хватает.
2004 был полностью нашим решением и действием. Если расейка гед-то там, чё-там там делала - в сумме - ни на что не влияло...
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15.08.2020 13:10 Відповісти
что то очень сложно, как можно поддерживать страну которая крым российским признала в 2014ом? что за идиоты?
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15.08.2020 03:18 Відповісти
Не страну поддерживают,а людей ,которых бьют мусора,которым лука дал карт бланш.Вы всегда проигрываете.Было есть и будет.
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15.08.2020 06:45 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCl9N_AXl8fOwgu0kDbzEmWA Акцию в поддержку Беларуси провели в Днепре - Цензор.НЕТ 7327Из комментов в You tube
Like Sot
3 часа назад

Люди наивные какие! Вот Ливия: развалили этоинф 2011) ВВП на душу населения - 14 192 $. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций. Пособие по безработице - 730 $. …Зарплата медсестры - 1 000 $. За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $. Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь - 20 000 $. Крупные налоги и поборы запрещены. Образование и медицина бесплатные. Образование и стажировка за рубежом - за счёт государства. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания. За продажу продуктов с просроченным сроком годности - большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции. Часть аптек - с бесплатным отпуском лекарств. За подделку лекарств - смертная казнь. Квартирная плата - отсутствует. Плата за электроэнергию для населения отсутствует. Продажа и употребление спиртного запрещены - «сухой закон». Кредиты на покупку автомобиля и квартиры - беспроцентные. Риэлторские услуги запрещены. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения - 65%. Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина - 0,14 $ Каддафи правил 42! года. ,,Надоел!" !!! казнили страшной смертью. Теперь война, разруха, беженцы.
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15.08.2020 04:09 Відповісти
чалму поправь, кацап.
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15.08.2020 07:13 Відповісти
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa


https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa

Акцию в поддержку Беларуси провели в Днепре - Цензор.НЕТ 3065 Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1294402951482679297 5 ч

Теперь мы знаем, что тысячи беларусов готовы получить ***** за свободу.
Когда они будут готовы дать ***** за свободу, режим падёт. (c)
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15.08.2020 06:50 Відповісти
А будет ли это лучше? Или Путин поставит своего человека? Это очень вероятно.
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15.08.2020 06:53 Відповісти
лучше и точнее и не скажешь.
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15.08.2020 07:09 Відповісти
сподиваюсь наши днипровци дописувачи там були.
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15.08.2020 08:00 Відповісти
Другого и быть не могло. Конечно, Украина , как государство демократическое, где за свободу , за освобождение от Яныка было столько погибших, не может иметь двух мнений кроме как против диктаторского режима Лукашенко. Избиения мирных протестующих, фальсификации выборов - какой нормальный человек буд5т это поддерживать? Миф о бацке был телевизионной уткой. Все тираны одинаковы.
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15.08.2020 08:04 Відповісти
Может наступила пора скинуть это непотребство вместе: В лице Лукашенка, Путина, Зеленского.
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15.08.2020 09:15 Відповісти
"Пролетарии всех стран объединяйтесь!
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15.08.2020 09:31 Відповісти
конечно поддерживаю народ белоруссии .. но я бы не советовал Украине обольщаться ... в лучшем случае они остануться для нас нейтральными соседями..
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15.08.2020 09:37 Відповісти
Акцію на підтримку Білорусі провели в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4766
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15.08.2020 09:56 Відповісти
Никто в днепре не предложит акцию в поддержку Лукашенко я б и бесплатно пришел.
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15.08.2020 15:22 Відповісти
Займайтеся власною країною також - ще майже нічого не змінено.
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15.08.2020 21:38 Відповісти
 
 