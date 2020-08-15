Акцію на підтримку Білорусі провели в Дніпрі

У Дніпрі 14 серпня відбулася акція на підтримку білоруського народу. На Європейській площі міста зібралося близько сотні людей із прапорами України та Білорусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

У руках учасники акції тримали плакати з написами "Живє", "Накіпела" тощо.

Частина жінок, за прикладом білоруських протестувальниць, була одягнена в біле й тримала в руках квіти.

За словами одного з організаторів акції Владислава Мельничука, наразі білоруси борються за свою незалежність проти диктатури так само, як українці у 2013–2014 роках, і українці мають їх підтримувати.

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"Не один білорус воює за нашу незалежність. Насамперед варто згадати Майдан: Михайло Жизневський – один із перших, хто загинув від рук тодішніх ментів. Сябри не раз показували, що вони з нами. Не в одному місті України відбуваються акції підтримки й солідарності з білоруським народом. Разом із Білоруссю вибудовується фронт протистояння Росії", – сказав він.

На знак підтримки білорусів активісти Дніпра підпалили червоні і білі фаєри. Вони скандували: "Живе Білорусь!"

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