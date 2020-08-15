Акцію на підтримку Білорусі провели в Дніпрі
У Дніпрі 14 серпня відбулася акція на підтримку білоруського народу. На Європейській площі міста зібралося близько сотні людей із прапорами України та Білорусі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
У руках учасники акції тримали плакати з написами "Живє", "Накіпела" тощо.
Частина жінок, за прикладом білоруських протестувальниць, була одягнена в біле й тримала в руках квіти.
За словами одного з організаторів акції Владислава Мельничука, наразі білоруси борються за свою незалежність проти диктатури так само, як українці у 2013–2014 роках, і українці мають їх підтримувати.
"Не один білорус воює за нашу незалежність. Насамперед варто згадати Майдан: Михайло Жизневський – один із перших, хто загинув від рук тодішніх ментів. Сябри не раз показували, що вони з нами. Не в одному місті України відбуваються акції підтримки й солідарності з білоруським народом. Разом із Білоруссю вибудовується фронт протистояння Росії", – сказав він.
На знак підтримки білорусів активісти Дніпра підпалили червоні і білі фаєри. Вони скандували: "Живе Білорусь!"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вы можете представить себе другие две страны, которые на футбольном матче скандируют национальные лозунги своих соперников и обнимаются после матча?
И вот сегодня наши родные братья в огне и боли. Кровавый упырь готов убить полстраны, чтоб ещё порулить оставшимися.
Не хочу расписывать, как уменьшается ВВП Беларуси последних лет - без войны, без оккупации части территории, на подсосе у метрополии - это уже неважно.
Не хочу также опровергать российских пропагандистов, кивающих в сторону Украины. Мол, довыбираетесь до Зеленского. Зеленский, как понос - позорно, но временно.
Хочу только акцентировать, что после сделанного, Лука уже не президент, уже не правитель и уже не человек. Это изверг, не имеющий теперь права оставаться ни у власти, ни на свободе, а, может, ни в живых.
Решительная и безоговорочная поддержка белорусского народа. Сердце Украины бьется с вами!
А ЕС, видимо, за Луку, да?
Ну даже если он и хочет его свергнуть, даже если начало акций это такой план кремлядей.
Народ Беларуси явно не за деньги выходит. У них там такое же, как у нас в 2004. Мирное свержение власти.
Очень надеюсь что они не ******* шанс, как мы с Ющём - и выберут адекватного. И 2014й им уже не надо будет. Ибо нам ещё один этап революции нужен. Мы уже дважды ******** шанс.
А то что расея использует ситуацию - это и так понятно. Какая бы эта ситуация не было.
Ясно одно - беларусы хотят уход от совка, и могут сопротивляться, если это необходимо (кацапы до сих пор на такое не способны). Одно лишь это стоит всего остального...
Повторюсь - мы мирно сделали Революцию в 2004 - и оно ничего не дало. Хоть мы и выбрали, казалось бы, прогрессивного Юща, но при этом, оставили всех прокацапских совков-олигархов на месте. И они вернулись, в виде Овоща.
В 2014 мы ********* наш аналог омона, но всё равно оставили прокацапских совков-олиграхов на месте, у кормушки. И нам это вернулось в виде марионетки этих самых прокацапских совков-олиграхов.
Что Ющ, что Петя ******** окно возможностей - ибо были слишком слабы, что бы пойти против системы. Радикально её изменить, а не марафет наводить.
А мы, как народ, ******** его вместе с ними, поставив их, и не предпринимая жёстких, но оправданных, мер ко всему антигосударственному...
Однако, решительная и действенная часть общества не собирается оставлять как есть.
И будет ТРЕТИЙ "раз". Когда? Зависит от многих факторов. Мне кажется - в период с конца осени до середины весны.
И вот тогда, мы не должны более играть в демократическую толерастию - она не работает на пост-совке. А *******. Всё что антиукраинское и совковое. Под корень. И в этот раз - закрыть глаза и уши на визги Запада, угрозы Востока и желания *********-малоросов внутри страны. Делать то, что крайне необходимо именно для нашего будущего, и нашего государства.
Иного выхода у нас нет. Ну, если конечно хотим добиться результата.
Я, лично, хочу...
Янукович выкормыш Кучмы. Который как и Лукашенко пытался пропетлять везде, по принципу "и вашим, и нашим". Это не развитие - а застой.
Расея всегда и везде вмешивается, где только может. Но они не могут делать революции и креативно мыслить. Мозгов не хватает.
2004 был полностью нашим решением и действием. Если расейка гед-то там, чё-там там делала - в сумме - ни на что не влияло...
Like Sot
3 часа назад
Люди наивные какие! Вот Ливия: развалили этоинф 2011) ВВП на душу населения - 14 192 $. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций. Пособие по безработице - 730 $. …Зарплата медсестры - 1 000 $. За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $. Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь - 20 000 $. Крупные налоги и поборы запрещены. Образование и медицина бесплатные. Образование и стажировка за рубежом - за счёт государства. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания. За продажу продуктов с просроченным сроком годности - большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции. Часть аптек - с бесплатным отпуском лекарств. За подделку лекарств - смертная казнь. Квартирная плата - отсутствует. Плата за электроэнергию для населения отсутствует. Продажа и употребление спиртного запрещены - «сухой закон». Кредиты на покупку автомобиля и квартиры - беспроцентные. Риэлторские услуги запрещены. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения - 65%. Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина - 0,14 $ Каддафи правил 42! года. ,,Надоел!" !!! казнили страшной смертью. Теперь война, разруха, беженцы.
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1294402951482679297 5 ч
Теперь мы знаем, что тысячи беларусов готовы получить ***** за свободу.
Когда они будут готовы дать ***** за свободу, режим падёт. (c)