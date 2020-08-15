Глава ЦИК Диденко: Приближенные к ОП люди хотели отставки членов Комиссии

Председатель ЦИК Олег Диденко заявляет, что люди, приближенные к Офису президента, "рекомендовали" ему и членам ЦИК уволиться по собственному желанию и намекали о возможных последствиях в случае отказа.

Об этом Диденко заявил в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ. Он отметил, что информация о том, будто бы Ермак требовал увольнения членов ЦИК, "соответствует действительности частично".

"Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису Президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа", - сказал Диденко.

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"Возможно, я ошибаюсь и что-то неправильно понял. Но если в ближайшее время будут предприниматься попытки возбудить какие-то необоснованные уголовные производства, будут приниматься другие формы преследования или организовываться информационные кампании - тогда все станет на свои места", - добавил он.

Диденко отметил, что встреч на высшем уровне по этому поводу не имел и что отставки не боится.

"Безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно накануне выборов, даже увольнение по собственному желанию – это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - добавил он.

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Ранее издание zn.ua сообщило, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы провел встречу с главой ЦИК Олегом Диденко, секретарем ЦИК Еленой Гатауллиной и еще тремя членами комиссии, на которой потребовал от них написать заявления об отставке, поскольку они являются "людьми Богдана". По данным издания, члены ЦИК отказались выполнять требование.

Офис Президента заявил, что Ермак не встречался с представителями ЦИК и не пытался вмешаться в работу комиссии.