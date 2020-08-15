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Глава ЦИК Диденко: Приближенные к ОП люди хотели отставки членов Комиссии

Глава ЦИК Диденко: Приближенные к ОП люди хотели отставки членов Комиссии

Председатель ЦИК Олег Диденко заявляет, что люди, приближенные к Офису президента, "рекомендовали" ему и членам ЦИК уволиться по собственному желанию и намекали о возможных последствиях в случае отказа.

Об этом Диденко заявил в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ. Он отметил, что информация о том, будто бы Ермак требовал увольнения членов ЦИК, "соответствует действительности частично".

"Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису Президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа", - сказал Диденко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак требует от людей Богдана уволиться из ЦИК, - СМИ

"Возможно, я ошибаюсь и что-то неправильно понял. Но если в ближайшее время будут предприниматься попытки возбудить какие-то необоснованные уголовные производства, будут приниматься другие формы преследования или организовываться информационные кампании - тогда все станет на свои места", - добавил он.

Диденко отметил, что встреч на высшем уровне по этому поводу не имел и что отставки не боится.

"Безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно накануне выборов, даже увольнение по собственному желанию – это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Ермак не требовал, чтобы "люди Богдана" увольнялись из ЦИК, - Офис Президента

Ранее издание zn.ua сообщило, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы провел встречу с главой ЦИК Олегом Диденко, секретарем ЦИК Еленой Гатауллиной и еще тремя членами комиссии, на которой потребовал от них написать заявления об отставке, поскольку они являются "людьми Богдана". По данным издания, члены ЦИК отказались выполнять требование.

Офис Президента заявил, что Ермак не встречался с представителями ЦИК и не пытался вмешаться в работу комиссии.

Автор: 

Диденко Игорь (100) ЦИК (3644) Ермак Андрей (1278) Офис Президента (1804)


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Топ комментарии
+15
Дай угадаю. Ты сученок прятался от мобилизации на засРАшке. Угадал? Такая как ты мразота ненавидит "Питруню", потому что ОН вам показал какое вы дерьмо. Поэтому и голосовали 2019 за такую же трусливую и жадную мразь как сами.
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15.08.2020 12:48 Ответить
+14
Глава ЦИК Диденко: Приближенные к ОП люди хотели отставки членов Комиссии - Цензор.НЕТ 4228
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15.08.2020 12:44 Ответить
+12
Ого прям как при вите или вава решил как лука стать- во дебил
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15.08.2020 12:25 Ответить
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Ого прям как при вите или вава решил как лука стать- во дебил
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15.08.2020 12:25 Ответить
Глава ЦВК Діденко: Наближені до ОП люди хотіли відставки членів комісії - Цензор.НЕТ 3691
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15.08.2020 12:45 Ответить
ЯБВДЛ...
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15.08.2020 13:01 Ответить
фу
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15.08.2020 22:47 Ответить
Осик в клуб Г7 войти хочет там где Лаптестан, Беларусь, Северная Корея, Казакстан, Сирия Венесуэла и Куба!
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15.08.2020 12:29 Ответить
Мы когда-нибудь из этого говна вылезем?Уже и "хитрого дипломата" выбирали,и "крепкого хозяйственника",и того шо "рукы нэ кралы", и "хозяина-батю",и чувака,что говорил "всэ по-новому",теперь шо "деткам" резиденции грозился отдать.И комуняка был,и гитарист,и пчеловод,и шахтер,и кондитер,и клоун...Какой профессии чувака надо выбрать президентом,чтоб оно не оказалось потом говном?
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15.08.2020 12:33 Ответить
Давай тебя! А чо? По клаве сбацать умеешь!
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15.08.2020 12:39 Ответить
Дай угадаю:Питруня был хороший)Угадал?
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15.08.2020 12:43 Ответить
Дай угадаю. Ты сученок прятался от мобилизации на засРАшке. Угадал? Такая как ты мразота ненавидит "Питруню", потому что ОН вам показал какое вы дерьмо. Поэтому и голосовали 2019 за такую же трусливую и жадную мразь как сами.
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15.08.2020 12:48 Ответить
Асче нихера ты не угадал)За Зельца я не голосовал.Бо вин мне не нравится.И не нравился задолго до политической карьеры.Даже не знаю почему не нравился:то ли голос,то ли жестикуляция,то ли хитрые глазки.Не нравился-та и все.На счет мобилизации:...тут сложней)Я в 14-ом пошел добровольцем.Знаешь,что скажу?Врет тебе тот человек,который скажет,что ХОТЕЛ идти.Нормальный человек не хочет такого.Мне попроще было-я после армии в Хорватии год был,а вот пацанам,что ничего подобного не видели,было сложно.Но "проще" не на много.Они хоть жили надеждой,что скоро все закончится,а я (по опыту Хорватии)знал,что не так все просто и от кацапской заразы так просто не отделаться...+только начавшийся бизнес не хотелось бросать...Ну,как "бизнес".Цех по металлообработке.19 лет токарем отработал,и подсобирал бабла,чтоб свое дело начать...Пипец,как не хотелось ехать.А потом понял,что если не пойду,то всю жизнь не прощу себе этого.Дед воевал,отец тоже не мудак,а Я тогда КТО?...Ото таке...А на счет Питруни...Тут все еще более удручающе...Склоки,оскорбления,ненависть...Хлопци,мы за Украину болеем или за своих кумиров?Слышал,как Ярош заявил,что только Питро-истинный борец?Слышал,как раньше он говорил,что Питруха-враг намбэ ван?Считаешь,что враг может стать другом?Плевать им на Страну.Плевать.Все эти суки-Кучмы-Яныки-Пэти-Зели...Они пас стравливают и только на этом и держатся.Вспомни 14-й,как ВСЯ страна поднялась,как не делились на касты,как боролись за одну цель.Что потом произошло...Как "ультрасы" футбольных команд обсераем чужое мнение,превознося своих кумиров.Не оскорбляй соотечественников,уважай чужое мнение.Кроме ОПЭЗЭЖоповского,Шариевского и подобной параши))А нынешняя власть...Дерьмо.Полное дерьмо.А требовать надо,чтоб не была дерьмом!Чтоб боялась народ.Иначе ЛЮБАЯ власть охренеет.
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15.08.2020 14:33 Ответить
Ярош дело говорит.
А тьі какую-то хєрню кацапцкую несеш.
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15.08.2020 15:39 Ответить
В политике, как и в жизни, вьюнош все относительно. ( был такой чувак Эйнштейн, но в твоей бурсе, боюсь, это не проходили). Так вот, Порох был не хороший и не плохой, он был лучшим из шести президентов. Надеюсь, что седьмой будет лучше его.
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15.08.2020 13:32 Ответить
https://censor.net/user/471511 - бот-касап ольгіно
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15.08.2020 14:14 Ответить
Похоже.
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15.08.2020 14:15 Ответить
та в моєму кондуїті - жирний бот... вже був привід виділити...
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15.08.2020 14:18 Ответить
так відправляю ублюдочного акцапа в спам, потім я і п...ть кацапу.
що ти з ним ще бельмекаєш?
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15.08.2020 14:30 Ответить
лучшим в роттердаме ...или в "панаме" ...
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15.08.2020 15:51 Ответить
Лучший был Ющенко. При нём существенно выросло благосостояние народа. За период его правления было привлечено иностранных инвестиций больше, чем за весь остальной период независимости.
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15.08.2020 21:34 Ответить
Просто это был период, когда во всем мире ( не только у нас ), банки раздавали кредиты направо и налево ( помните кредиты на покупку чайника у нас ), а потом это счастье в 2008 кончилось . А вместе с раздачей кредитов закончилосась и эра роста под руководством джульки - вороровки.
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16.08.2020 05:48 Ответить
Сам дурак ! А твой членограй лучше ?
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15.08.2020 14:23 Ответить
Вика,а КТО он мой членорогай но-Вашему?Мне просто интересно
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15.08.2020 15:35 Ответить
Давайте спросим таварича Диденка, что у него штаны, штаны, штаны рвутся или он просто срать хочет и всё намёками верзает....
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15.08.2020 15:25 Ответить
Как так, Ермак же вчера сказал что фейк. Зебуины, вам там от урины еще глаза не повыедало?
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15.08.2020 12:34 Ответить
Они уже им не с…,а с …! ( простите за выражение )Но для 73🤢🐏🐀🐐🐑🐽 - божий дар !
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15.08.2020 14:26 Ответить
О! Ермак - это эталон правдивости!
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15.08.2020 18:26 Ответить
Їм Білоруська виборча історія здасться комедійним шоу
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15.08.2020 12:36 Ответить
если протестующих одеть в шерстяную одежду, а ОМОНу выдать эбонитовые палочки ...
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15.08.2020 13:49 Ответить
...то бити струмом буде чомусь лише одне маленьке зелене чмо.
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15.08.2020 17:35 Ответить
їм ще мало влади ?
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15.08.2020 12:39 Ответить
оні єйо тєряют )) Білорусь їх навчить оглядатись,коли махлюєш на виборах , памперси не врятують
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15.08.2020 12:49 Ответить
Они думают об завтрашнем дне - а там всё ближе ко дну...
В более чем 90% случаях власти используют власть для удержания власти, и это отличительная черта нечистоплотной власти.
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15.08.2020 12:50 Ответить
ЦВК сформована Богданом, який наразі в опозиції до влади.
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15.08.2020 13:18 Ответить
Він самостійно в опозиції ? Чи в альянсі з кимось ?
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15.08.2020 13:44 Ответить
у Богдана - ситуативна опозиція. Так йому нині вигідно. Що буде завтра - час покаже.
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15.08.2020 14:17 Ответить
Глава ЦИК Диденко: Приближенные к ОП люди хотели отставки членов Комиссии - Цензор.НЕТ 4228
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15.08.2020 12:44 Ответить
ЗЕбилов этим не проймешь! Эта биомасса и фиКало,мойского оправдывают, который их же хлопнул на 20 млрд$. Не верят, не хотят верить, быть не может, это Гонтарева его обидела))))
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15.08.2020 12:51 Ответить
"Зеленський вийшов з літака, який він продав, сіл у кортеж, який він відмінив, та поїхав на державну дачу, яку він віддав дітям."
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15.08.2020 14:51 Ответить
Володимире, перепровірте! Можливо це Лєнка оплачує держдачу як раніше поїздку в Оман.
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15.08.2020 18:32 Ответить
Шайка клоунов-кидал подмяла уже и ЦВК. Не факт что заявление єтого штемпа не ролевая игра
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15.08.2020 12:45 Ответить
Оце і дивно. Як зелена ОПа може наїзджати на мега зелену ЦВК? Навіщо?
Це щось на кшталт "біїв" між поліцією та "нацжонами авакова".
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15.08.2020 13:05 Ответить
Вся клоунська влада це аналог "воровки на довєрії".
Пішли звинувачення ЦВК в підігруванні слугам, - хопа з`явилась заява ЦВК що вони "нє такіє" і взагалі опозиція. Я б на їх місці так і робив.
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15.08.2020 13:17 Ответить
Но и это уже хорошо ! Пауки в банке ! Пусть жрут друг-друга!
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15.08.2020 14:31 Ответить
Шмаркля влаштувала бардак. Канцелярія дає вказівки ЦВК.
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15.08.2020 12:56 Ответить
Странно что кварталовцы знают что такое цвк - в квартале вроде текстов не было на эту тему..
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15.08.2020 13:11 Ответить
ЗеГовно готовится к выборам
СлугиНарода грязные мрази
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15.08.2020 13:17 Ответить
Зеленского в отставку !
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15.08.2020 13:18 Ответить
+100%
Давно пора!
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15.08.2020 14:31 Ответить
На нары со всем кодлом хитросделанных и полной конфискацией ! Как в Румынии. Чаушеско
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15.08.2020 14:33 Ответить
Это тем более странно, потому как год назад они полностью сменили ЦВК на эту. Видать, решили что даже с этой своей выборы им не выиграть. Решили беспредельщиков в ЦВК засунуть.
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15.08.2020 13:27 Ответить
підготовка до білоруського варіанту, ні? Даремно, народ України вже навчаний своїми помилками минуло, навряд чи піде вслід за горлопанами.....
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15.08.2020 14:05 Ответить
короче, зе-шобла намагається "прибрати до рук" всі незалежні державні інституції. І, тим більше, ті, які булипереформовні ними же (та же ЦВК).
Шум буде...
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15.08.2020 14:16 Ответить
Независимые государственные институции!!!??? Где они????
Прикалываешся????
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15.08.2020 20:22 Ответить
Звісно, абсолютно незалежних - вже нема. Відносно незалежні, як оце ЦВК - в тебе перед очима. Саме тому їх хочуть ще раз "перетрахнути".
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15.08.2020 21:03 Ответить
Та зеленим цього вже не дозволять.
зелених ненавидять вже УСІ люди в Україні.
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15.08.2020 14:32 Ответить
Бажане видаєте за дійсне. Зелені вас ''зроблять'' ще раз за 200 гр, доданих до мінімалки. І ця історія з ЦВК їм пройде даром. Політична дурість українців безмежна.
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15.08.2020 18:42 Ответить
Агент ФСБ Ермак по кличке Козырь выгнал уже одного "незалежного" Смолия и Диденко выгонит, можете не сомневаться. Держава Украина при Президенте ЗЕро медленно разрушается и превращается в улуз московской орды.
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15.08.2020 19:31 Ответить
https://24tv.ua/ru/chlen-nacsoveta-pri-zelenskom-tatjana-popova-byla-rozyske-za_n1396308 Член Нацсовета при Зеленском Татьяна Попова была в розыске за кражу 7 миллионов долларов

Виктор Федорович повертаеться!
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15.08.2020 19:52 Ответить
А чого Діденко переживає? Шмигаль ж створив 500 тис робочих місць.
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15.08.2020 20:03 Ответить
"Приближенные к ОП люди хотели отставки членов Комиссии" - зелёные готовятся к фальсификациям на предстоящих выборах, как Лукашенко.
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15.08.2020 20:27 Ответить
Так у "окружения" конкреиные фамилии есть. Чё он там блеет?
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17.08.2020 14:59 Ответить
 
 