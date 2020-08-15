Глава ЦВК Діденко: Наближені до ОП люди хотіли відставки членів комісії

Голова ЦВК Олег Діденко заявляє, що люди, наближені до Офісу президента, "рекомендували" йому і членам ЦВК звільнитися за власним бажанням і натякали про можливі наслідки в разі відмови.

Про це Діденко заявив в коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ. Він зазначив, що інформація про те, нібито Єрмак вимагав звільнення членів ЦВК, "відповідає дійсності частково".

"Можу підтвердити, що від людей, наближених до Офісу президента, мені надходила рекомендація щодо мого звільнення за власним бажанням та звільнення ще чотирьох членів комісії. З натяками про можливі негативні наслідки у разі відмови", - сказав Діденко.

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"Можливо, я помиляюся і щось неправильно зрозумів, але якщо найближчим часом будуть робитися спроби порушити якісь безпідставні кримінальні провадження, вживатимуться інші форми переслідування чи організовуватимуться інформаційні кампанії, тоді все стане на свої місця", - додав він.

Діденко зазначив, що зустрічей на найвищому рівні з цього приводу не мав і що відставки не боїться.

"Безпідставне звільнення всього складу або окремих членів ЦВК, особливо напередодні виборів, навіть звільнення за власним бажанням, - це серйозна загроза для незалежності органу, для іміджу нашої держави, для репутації влади. Сподіваюся, це розуміють всі", - додав він.

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Раніше видання zn.ua повідомило, що глава Офісу президента Андрій Єрмак нібито провів зустріч із головою ЦВК Олегом Діденком, секретарем ЦВК Оленою Гатаулліною і ще трьома членами комісії, на якій зажадав від них написати заяви про відставку, оскільки вони є "людьми Богдана". За даними видання, члени ЦВК відмовилися виконувати вимогу.

Офіс президента заявив, що Єрмак не зустрічався із представниками ЦВК і не намагався втрутитися в роботу комісії.