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Глава ЦВК Діденко: Наближені до ОП люди хотіли відставки членів комісії

Глава ЦВК Діденко: Наближені до ОП люди хотіли відставки членів комісії

Голова ЦВК Олег Діденко заявляє, що люди, наближені до Офісу президента, "рекомендували" йому і членам ЦВК звільнитися за власним бажанням і натякали про можливі наслідки в разі відмови.

Про це Діденко заявив в коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ. Він зазначив, що інформація про те, нібито Єрмак вимагав звільнення членів ЦВК, "відповідає дійсності частково".

"Можу підтвердити, що від людей, наближених до Офісу президента, мені надходила рекомендація щодо мого звільнення за власним бажанням та звільнення ще чотирьох членів комісії. З натяками про можливі негативні наслідки у разі відмови", - сказав Діденко.

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"Можливо, я помиляюся і щось неправильно зрозумів, але якщо найближчим часом будуть робитися спроби порушити якісь безпідставні кримінальні провадження, вживатимуться інші форми переслідування чи організовуватимуться інформаційні кампанії, тоді все стане на свої місця", - додав він.

Діденко зазначив, що зустрічей на найвищому рівні з цього приводу не мав і що відставки не боїться.

"Безпідставне звільнення всього складу або окремих членів ЦВК, особливо напередодні виборів, навіть звільнення за власним бажанням, - це серйозна загроза для незалежності органу, для іміджу нашої держави, для репутації влади. Сподіваюся, це розуміють всі", - додав він.

Читайте також: Єрмак не вимагав, щоб "люди Богдана" звільнялися з ЦВК, - Офіс президента

Раніше видання zn.ua повідомило, що глава Офісу президента Андрій Єрмак нібито провів зустріч із головою ЦВК Олегом Діденком, секретарем ЦВК Оленою Гатаулліною і ще трьома членами комісії, на якій зажадав від них написати заяви про відставку, оскільки вони є "людьми Богдана". За даними видання, члени ЦВК відмовилися виконувати вимогу.

Офіс президента заявив, що Єрмак не зустрічався із представниками ЦВК і не намагався втрутитися в роботу комісії.

Автор: 

Діденко Ігор (9) ЦВК (1177) Єрмак Андрій (1391) Офіс Президента (2034)


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Топ коментарі
+15
Дай угадаю. Ты сученок прятался от мобилизации на засРАшке. Угадал? Такая как ты мразота ненавидит "Питруню", потому что ОН вам показал какое вы дерьмо. Поэтому и голосовали 2019 за такую же трусливую и жадную мразь как сами.
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15.08.2020 12:48 Відповісти
+14
Глава ЦИК Диденко: Приближенные к ОП люди хотели отставки членов Комиссии - Цензор.НЕТ 4228
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15.08.2020 12:44 Відповісти
+12
Ого прям как при вите или вава решил как лука стать- во дебил
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15.08.2020 12:25 Відповісти
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Ого прям как при вите или вава решил как лука стать- во дебил
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15.08.2020 12:25 Відповісти
Глава ЦВК Діденко: Наближені до ОП люди хотіли відставки членів комісії - Цензор.НЕТ 3691
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15.08.2020 12:45 Відповісти
ЯБВДЛ...
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15.08.2020 13:01 Відповісти
фу
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15.08.2020 22:47 Відповісти
Осик в клуб Г7 войти хочет там где Лаптестан, Беларусь, Северная Корея, Казакстан, Сирия Венесуэла и Куба!
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15.08.2020 12:29 Відповісти
Мы когда-нибудь из этого говна вылезем?Уже и "хитрого дипломата" выбирали,и "крепкого хозяйственника",и того шо "рукы нэ кралы", и "хозяина-батю",и чувака,что говорил "всэ по-новому",теперь шо "деткам" резиденции грозился отдать.И комуняка был,и гитарист,и пчеловод,и шахтер,и кондитер,и клоун...Какой профессии чувака надо выбрать президентом,чтоб оно не оказалось потом говном?
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15.08.2020 12:33 Відповісти
Давай тебя! А чо? По клаве сбацать умеешь!
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15.08.2020 12:39 Відповісти
Дай угадаю:Питруня был хороший)Угадал?
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15.08.2020 12:43 Відповісти
Дай угадаю. Ты сученок прятался от мобилизации на засРАшке. Угадал? Такая как ты мразота ненавидит "Питруню", потому что ОН вам показал какое вы дерьмо. Поэтому и голосовали 2019 за такую же трусливую и жадную мразь как сами.
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15.08.2020 12:48 Відповісти
Асче нихера ты не угадал)За Зельца я не голосовал.Бо вин мне не нравится.И не нравился задолго до политической карьеры.Даже не знаю почему не нравился:то ли голос,то ли жестикуляция,то ли хитрые глазки.Не нравился-та и все.На счет мобилизации:...тут сложней)Я в 14-ом пошел добровольцем.Знаешь,что скажу?Врет тебе тот человек,который скажет,что ХОТЕЛ идти.Нормальный человек не хочет такого.Мне попроще было-я после армии в Хорватии год был,а вот пацанам,что ничего подобного не видели,было сложно.Но "проще" не на много.Они хоть жили надеждой,что скоро все закончится,а я (по опыту Хорватии)знал,что не так все просто и от кацапской заразы так просто не отделаться...+только начавшийся бизнес не хотелось бросать...Ну,как "бизнес".Цех по металлообработке.19 лет токарем отработал,и подсобирал бабла,чтоб свое дело начать...Пипец,как не хотелось ехать.А потом понял,что если не пойду,то всю жизнь не прощу себе этого.Дед воевал,отец тоже не мудак,а Я тогда КТО?...Ото таке...А на счет Питруни...Тут все еще более удручающе...Склоки,оскорбления,ненависть...Хлопци,мы за Украину болеем или за своих кумиров?Слышал,как Ярош заявил,что только Питро-истинный борец?Слышал,как раньше он говорил,что Питруха-враг намбэ ван?Считаешь,что враг может стать другом?Плевать им на Страну.Плевать.Все эти суки-Кучмы-Яныки-Пэти-Зели...Они пас стравливают и только на этом и держатся.Вспомни 14-й,как ВСЯ страна поднялась,как не делились на касты,как боролись за одну цель.Что потом произошло...Как "ультрасы" футбольных команд обсераем чужое мнение,превознося своих кумиров.Не оскорбляй соотечественников,уважай чужое мнение.Кроме ОПЭЗЭЖоповского,Шариевского и подобной параши))А нынешняя власть...Дерьмо.Полное дерьмо.А требовать надо,чтоб не была дерьмом!Чтоб боялась народ.Иначе ЛЮБАЯ власть охренеет.
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15.08.2020 14:33 Відповісти
Ярош дело говорит.
А тьі какую-то хєрню кацапцкую несеш.
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15.08.2020 15:39 Відповісти
В политике, как и в жизни, вьюнош все относительно. ( был такой чувак Эйнштейн, но в твоей бурсе, боюсь, это не проходили). Так вот, Порох был не хороший и не плохой, он был лучшим из шести президентов. Надеюсь, что седьмой будет лучше его.
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15.08.2020 13:32 Відповісти
https://censor.net/user/471511 - бот-касап ольгіно
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15.08.2020 14:14 Відповісти
Похоже.
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15.08.2020 14:15 Відповісти
та в моєму кондуїті - жирний бот... вже був привід виділити...
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15.08.2020 14:18 Відповісти
так відправляю ублюдочного акцапа в спам, потім я і п...ть кацапу.
що ти з ним ще бельмекаєш?
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15.08.2020 14:30 Відповісти
лучшим в роттердаме ...или в "панаме" ...
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15.08.2020 15:51 Відповісти
Лучший был Ющенко. При нём существенно выросло благосостояние народа. За период его правления было привлечено иностранных инвестиций больше, чем за весь остальной период независимости.
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15.08.2020 21:34 Відповісти
Просто это был период, когда во всем мире ( не только у нас ), банки раздавали кредиты направо и налево ( помните кредиты на покупку чайника у нас ), а потом это счастье в 2008 кончилось . А вместе с раздачей кредитов закончилосась и эра роста под руководством джульки - вороровки.
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16.08.2020 05:48 Відповісти
Сам дурак ! А твой членограй лучше ?
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15.08.2020 14:23 Відповісти
Вика,а КТО он мой членорогай но-Вашему?Мне просто интересно
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15.08.2020 15:35 Відповісти
Давайте спросим таварича Диденка, что у него штаны, штаны, штаны рвутся или он просто срать хочет и всё намёками верзает....
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15.08.2020 15:25 Відповісти
Как так, Ермак же вчера сказал что фейк. Зебуины, вам там от урины еще глаза не повыедало?
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15.08.2020 12:34 Відповісти
Они уже им не с…,а с …! ( простите за выражение )Но для 73🤢🐏🐀🐐🐑🐽 - божий дар !
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15.08.2020 14:26 Відповісти
О! Ермак - это эталон правдивости!
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15.08.2020 18:26 Відповісти
Їм Білоруська виборча історія здасться комедійним шоу
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15.08.2020 12:36 Відповісти
если протестующих одеть в шерстяную одежду, а ОМОНу выдать эбонитовые палочки ...
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15.08.2020 13:49 Відповісти
...то бити струмом буде чомусь лише одне маленьке зелене чмо.
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15.08.2020 17:35 Відповісти
їм ще мало влади ?
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15.08.2020 12:39 Відповісти
оні єйо тєряют )) Білорусь їх навчить оглядатись,коли махлюєш на виборах , памперси не врятують
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15.08.2020 12:49 Відповісти
Они думают об завтрашнем дне - а там всё ближе ко дну...
В более чем 90% случаях власти используют власть для удержания власти, и это отличительная черта нечистоплотной власти.
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15.08.2020 12:50 Відповісти
ЦВК сформована Богданом, який наразі в опозиції до влади.
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15.08.2020 13:18 Відповісти
Він самостійно в опозиції ? Чи в альянсі з кимось ?
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15.08.2020 13:44 Відповісти
у Богдана - ситуативна опозиція. Так йому нині вигідно. Що буде завтра - час покаже.
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15.08.2020 14:17 Відповісти
Глава ЦИК Диденко: Приближенные к ОП люди хотели отставки членов Комиссии - Цензор.НЕТ 4228
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15.08.2020 12:44 Відповісти
ЗЕбилов этим не проймешь! Эта биомасса и фиКало,мойского оправдывают, который их же хлопнул на 20 млрд$. Не верят, не хотят верить, быть не может, это Гонтарева его обидела))))
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15.08.2020 12:51 Відповісти
"Зеленський вийшов з літака, який він продав, сіл у кортеж, який він відмінив, та поїхав на державну дачу, яку він віддав дітям."
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15.08.2020 14:51 Відповісти
Володимире, перепровірте! Можливо це Лєнка оплачує держдачу як раніше поїздку в Оман.
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15.08.2020 18:32 Відповісти
Шайка клоунов-кидал подмяла уже и ЦВК. Не факт что заявление єтого штемпа не ролевая игра
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15.08.2020 12:45 Відповісти
Оце і дивно. Як зелена ОПа може наїзджати на мега зелену ЦВК? Навіщо?
Це щось на кшталт "біїв" між поліцією та "нацжонами авакова".
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15.08.2020 13:05 Відповісти
Вся клоунська влада це аналог "воровки на довєрії".
Пішли звинувачення ЦВК в підігруванні слугам, - хопа з`явилась заява ЦВК що вони "нє такіє" і взагалі опозиція. Я б на їх місці так і робив.
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15.08.2020 13:17 Відповісти
Но и это уже хорошо ! Пауки в банке ! Пусть жрут друг-друга!
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15.08.2020 14:31 Відповісти
Шмаркля влаштувала бардак. Канцелярія дає вказівки ЦВК.
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15.08.2020 12:56 Відповісти
Странно что кварталовцы знают что такое цвк - в квартале вроде текстов не было на эту тему..
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15.08.2020 13:11 Відповісти
ЗеГовно готовится к выборам
СлугиНарода грязные мрази
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15.08.2020 13:17 Відповісти
Зеленского в отставку !
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15.08.2020 13:18 Відповісти
+100%
Давно пора!
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15.08.2020 14:31 Відповісти
На нары со всем кодлом хитросделанных и полной конфискацией ! Как в Румынии. Чаушеско
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15.08.2020 14:33 Відповісти
Это тем более странно, потому как год назад они полностью сменили ЦВК на эту. Видать, решили что даже с этой своей выборы им не выиграть. Решили беспредельщиков в ЦВК засунуть.
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15.08.2020 13:27 Відповісти
підготовка до білоруського варіанту, ні? Даремно, народ України вже навчаний своїми помилками минуло, навряд чи піде вслід за горлопанами.....
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15.08.2020 14:05 Відповісти
короче, зе-шобла намагається "прибрати до рук" всі незалежні державні інституції. І, тим більше, ті, які булипереформовні ними же (та же ЦВК).
Шум буде...
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15.08.2020 14:16 Відповісти
Независимые государственные институции!!!??? Где они????
Прикалываешся????
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15.08.2020 20:22 Відповісти
Звісно, абсолютно незалежних - вже нема. Відносно незалежні, як оце ЦВК - в тебе перед очима. Саме тому їх хочуть ще раз "перетрахнути".
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15.08.2020 21:03 Відповісти
Та зеленим цього вже не дозволять.
зелених ненавидять вже УСІ люди в Україні.
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15.08.2020 14:32 Відповісти
Бажане видаєте за дійсне. Зелені вас ''зроблять'' ще раз за 200 гр, доданих до мінімалки. І ця історія з ЦВК їм пройде даром. Політична дурість українців безмежна.
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15.08.2020 18:42 Відповісти
Агент ФСБ Ермак по кличке Козырь выгнал уже одного "незалежного" Смолия и Диденко выгонит, можете не сомневаться. Держава Украина при Президенте ЗЕро медленно разрушается и превращается в улуз московской орды.
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15.08.2020 19:31 Відповісти
https://24tv.ua/ru/chlen-nacsoveta-pri-zelenskom-tatjana-popova-byla-rozyske-za_n1396308 Член Нацсовета при Зеленском Татьяна Попова была в розыске за кражу 7 миллионов долларов

Виктор Федорович повертаеться!
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15.08.2020 19:52 Відповісти
А чого Діденко переживає? Шмигаль ж створив 500 тис робочих місць.
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15.08.2020 20:03 Відповісти
"Приближенные к ОП люди хотели отставки членов Комиссии" - зелёные готовятся к фальсификациям на предстоящих выборах, как Лукашенко.
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15.08.2020 20:27 Відповісти
Так у "окружения" конкреиные фамилии есть. Чё он там блеет?
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17.08.2020 14:59 Відповісти
 
 