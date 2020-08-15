В Беларуси создадут аналог "Миротворца", - Цепкало
Фронт национального спасения Беларуси создаст сайты с личными данными ОМОНовцев и тех, кто фальсифицировал выборы.
Об этом бывший претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Второе – это формирование Доски национального позора. Это все организовано как crowdsourcing. На Доску мы будем включать тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Их имена, семьи, кто они такие, если есть – номера паспорта, и будем требовать для них запрет въезда", - сказал Цепкало.
Еще одним проектом Фронта национального спасения РБ Цепкало называет публикацию данных сотрудников ОМОНа, которые применяли насилие в отношении протестующих.
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"Третий – ОМОНовцы, которые били людей. Тут тоже будет сайт, он все-таки, наверное, ближе к "Миротворцу", - сказал политик.
Цепкало отметил, что уже сейчас ему присылают данные некоторых бойцов ОМОН, которые были причастны к разгону демонстраций в Беларуси.
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На вопрос, а не станет ли такой проект причиной мести белорусским милиционерам и членам их семей со стороны митингующих, политик ответил: "Ну, если они избивают жестоким образом людей. Что они делают? Что они вытворяют? Это уже их дело. Мы опубликуем – это точно так же как и с теми, кто у вас там (на Донбассе. – Ред.) воюет. Они (бойцы ОМОНа. – Ред.) должны понимать, что за свои действия они получат позор со стороны белорусов, а со временем, может, будут подавать на них в суд – и они будут платить 10-15 лет тем, кого они побили. Суд будет справедливый. За превышение власти будут возбуждаться уголовные дела".
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_- мажь мразину по асфальту._
_Если сел в автомашину -_
_мотай омоновца на шину!_
_Если нету автомата_
_кирпичом бей космонавта_
и ПУТИНСКОЙ РОСГВАРДИИ. Фашистскому ЗВЕРьЮ НЕ МЕСТО СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
Це тей, який мотався в Україну, на роSSію та змився в Польшу??
************...ІМХО..
Да, айтишник - основатель ПВТ. И с этой частью задачи - фиксирования данных ****** для дальнейших судов справится на отлично.
И если каждый переобувшийся (а их будет много) будет делать такой вклад в демократическую Беларусь будущего - мы в Европе будем в ближайшие 10 лет.
Этот муд..ло и выкормыш Кремля говорит, что в Украине гражданская война.
🤔
моих мыслей невычитка текста не разрушила
С протестами сложнее, он состоит из разных ручейков да там значительная часть ватников, которые или просто хотят присоединиться к Орде, или наивно полагают, что Орда после устранения Лукашенка будет мирно добрососедствовать с Беларусью, не вмешиваясь в ее дела, возможно их большинство,
но какая-то часть протестующих хотела бы жить как цивилизованный мир, с избираемой, сменяемой и подотчетной обществу властью, при этом Россия сделает все возможное, чтобы в Беларуси такое общество никогда не сформировалось, общественное устройство России со времен нахождения в Орде это жесткая вертикаль, никто не имеет никаких прав, все зависят от милости или немилости монарха, никакого другого устройства в этом архаичном обществе никогда не было, если не считать краткосрочных отброшенных им быстро экспериментов, вся общественная энергия Орды направлена вне, на агрессию против соседей, на "cобирание земель", в этих обстоятельствах, сможет ли Белорусь дать отпор и не допустить аншлюс, если свалят своего царька, не уверен, но это хоть шанс, а если царек сейчас усидит, шансов вовсе нет, стареющий Путлер маниакально ищет способы увеличить размеры своего царства, поэтому проблемы у белорусов только начинаются, или наоборот очень быстро закончатся, уже необратимым образом, но по крайней мере у них есть шанс это выяснить.
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