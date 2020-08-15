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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси создадут аналог "Миротворца", - Цепкало

В Беларуси создадут аналог

Фронт национального спасения Беларуси создаст сайты с личными данными ОМОНовцев и тех, кто фальсифицировал выборы.

Об этом бывший претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Второе – это формирование Доски национального позора. Это все организовано как crowdsourcing. На Доску мы будем включать тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Их имена, семьи, кто они такие, если есть – номера паспорта, и будем требовать для них запрет въезда", - сказал Цепкало.

Еще одним проектом Фронта национального спасения РБ Цепкало называет публикацию данных сотрудников ОМОНа, которые применяли насилие в отношении протестующих.

Читайте на Цензор.НЕТ: Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война"

"Третий – ОМОНовцы, которые били людей. Тут тоже будет сайт, он все-таки, наверное, ближе к "Миротворцу", - сказал политик.

Цепкало отметил, что уже сейчас ему присылают данные некоторых бойцов ОМОН, которые были причастны к разгону демонстраций в Беларуси.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Надо связаться с Путиным", - Лукашенко

На вопрос, а не станет ли такой проект причиной мести белорусским милиционерам и членам их семей со стороны митингующих, политик ответил: "Ну, если они избивают жестоким образом людей. Что они делают? Что они вытворяют? Это уже их дело. Мы опубликуем – это точно так же как и с теми, кто у вас там (на Донбассе. – Ред.) воюет. Они (бойцы ОМОНа. – Ред.) должны понимать, что за свои действия они получат позор со стороны белорусов, а со временем, может, будут подавать на них в суд – и они будут платить 10-15 лет тем, кого они побили. Суд будет справедливый. За превышение власти будут возбуждаться уголовные дела".

Также на Цензор.НЕТ: "Сколько зарабатываешь?!" - и сразу бьют", - айтишник из Беларуси о репрессиях

Автор: 

Беларусь (7937) репрессии (2771) ОМОН (112) Цепкало Валерий (18)


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Топ комментарии
+20
Цепкало?
Це тей, який мотався в Україну, на роSSію та змився в Польшу??
************...ІМХО..
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15.08.2020 13:48 Ответить
+16
Цепакало, мне кажется, что вы ЦАПкало.
Этот муд..ло и выкормыш Кремля говорит, что в Украине гражданская война.
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15.08.2020 13:53 Ответить
+12
Поскольку цепкало кремлевская подстилка, то и миротворец ихний будет вносить тех, кто неугоден кремлю. Иначе в него цепкалу нужно внести первым номером.
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15.08.2020 14:34 Ответить
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15.08.2020 13:45 Ответить
_Как увидел космонавта_
_- мажь мразину по асфальту._
_Если сел в автомашину -_
_мотай омоновца на шину!_
_Если нету автомата_
_кирпичом бей космонавта_
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15.08.2020 13:48 Ответить
Поможет ТОЛьКО ЛЮСТРАЦИЯ и КАСТРАЦИЯ Лукашенковского ОМОНа
и ПУТИНСКОЙ РОСГВАРДИИ. Фашистскому ЗВЕРьЮ НЕ МЕСТО СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
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15.08.2020 13:49 Ответить
Цепкало?
Це тей, який мотався в Україну, на роSSію та змився в Польшу??
************...ІМХО..
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15.08.2020 13:48 Ответить
Ну, он же вроде айтишник или имеет отношение к айти, сайт он соорудить, пожалуй, может.
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15.08.2020 13:52 Ответить
Може й може..))
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15.08.2020 13:55 Ответить
Десь проскочило, що Україна може прийняти 5 тисч білоруських айтишніків..))
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15.08.2020 13:57 Ответить
Да, читал. Я так понимаю, штука в том, что и другие страны совсем не отказываются их принять))
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15.08.2020 13:59 Ответить
Як би вони *********** десантом не виявились. Я б не спішив. Хай трішки поваряться там.
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15.08.2020 13:59 Ответить
Він поки що лише листа пуйлу і браттям расеянцам соорудив.І фонд якийсь порятунку "утопаючих".

В Беларуси создадут аналог "Миротворца", - Цепкало - Цензор.НЕТ 5630
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15.08.2020 14:06 Ответить
Политический инфантилизм, что с него бедолаги, взять...
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15.08.2020 14:07 Ответить
Он многолетний чиновник луки, русофил. Но был послом в США - там немного вата в голове подгорела - посмотрел как люди живут.
Да, айтишник - основатель ПВТ. И с этой частью задачи - фиксирования данных ****** для дальнейших судов справится на отлично.
И если каждый переобувшийся (а их будет много) будет делать такой вклад в демократическую Беларусь будущего - мы в Европе будем в ближайшие 10 лет.
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15.08.2020 14:11 Ответить
Там других и не может быть, примерно как у нас-нельзя четверть века жить под влиянием олигархов, а потом враз стать демократической страной, пропасть в два прыжка не перепрыгивают, а помаленьку строят мост.
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15.08.2020 14:14 Ответить
Органы хорошо горят, свинопсина. Как в Украине, так и в Беларуси.
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15.08.2020 13:49 Ответить
Так вони давно на обліку, всі 7 млн виборців.
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15.08.2020 13:52 Ответить
Кацап, органи добре випадають на землю. дивися, щоб тобі не прийшлося свої кишки притримувати руками, поки не подохнеш, мразота!
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15.08.2020 13:53 Ответить
Похоже ты мало отличаешься от ОМОНовцев...
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15.08.2020 14:02 Ответить
Отличается кардинально - наличием свободной воли, и наказанием зверья, издевающегося над согражданами просто так
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15.08.2020 15:47 Ответить
Ты за свой орган переживай, ненароком отрвут. Тем более у *cхильного до даунізму*
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15.08.2020 13:58 Ответить
Цепакало, мне кажется, что вы ЦАПкало.
Этот муд..ло и выкормыш Кремля говорит, что в Украине гражданская война.
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15.08.2020 13:53 Ответить
Таки так!!))
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15.08.2020 13:58 Ответить
Цепкало проект кремля...и явный агент Рашки. Оппозиционер недоделанный он..прокремлевский.
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16.08.2020 01:37 Ответить
Кто бы спорил,что так надо.Эти списки уже в томах давно.Дело в том,что такие псирлы ЛЮБОЙ власти нужны.Много судов по мразям беркутам было,народу пар выпутить.Это лапти так хитро к себе служить зовут на "саечка за испуг." Больше некуда.
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15.08.2020 14:00 Ответить
Біоглафія трошки подібна з біографією пРошенка..))
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15.08.2020 14:03 Ответить
Чета я не уверен, что бастующим трудовым коллективам надо именно сейчас именно вот этого маслица в огонь. напрашиваются странные аналогии. ну ну, может про Василису Громову там тоже что напишут.
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15.08.2020 14:07 Ответить
Цепкало, в Україні зараз, проте що воно робить на каналах мертвячука-мураєва невідомо, але дуже символічно
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15.08.2020 14:19 Ответить
Поскольку цепкало кремлевская подстилка, то и миротворец ихний будет вносить тех, кто неугоден кремлю. Иначе в него цепкалу нужно внести первым номером.
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15.08.2020 14:34 Ответить
Белоруский2020 это наш 2004 год... Тихановская - это Ющенко, Лукашенко - Янукович.... Народ против фальсификаций выборов.... Тока там МИЛИЦИЯ была с народом, а здесь избивает.....
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15.08.2020 14:37 Ответить
А Юля хто?
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15.08.2020 15:00 Ответить
Кремлівська зозуля, шо непонятно?
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15.08.2020 15:49 Ответить
ні, просто хтива курва, як і зараз
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15.08.2020 22:10 Ответить
Прредставляю ентот "Анало Говнет"..
🤔
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15.08.2020 14:44 Ответить
Все верно, я об этом сразу сказал. Сами сябры в первую очередь для себя должны знать своих "героев".
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15.08.2020 14:55 Ответить
Ну а кто для них герои, а кто нет пусть сами думают,решают
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15.08.2020 14:56 Ответить
Странноватый этот Цепкало, то он просит Пукина и заявляет о гражданской войне, то косит под сайт Миротворца.
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15.08.2020 15:00 Ответить
Он не странный, он вата и кремлевский холуй.
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15.08.2020 16:17 Ответить
Путінський холуй буде миротворець створювати,білоруси не ведіться ні на яких цепкал ,бабарик,а тіхановська нехай буде просто перехідний президент,бо вона теж підозріла тьотінька,яка не знає чий Крим...
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15.08.2020 15:07 Ответить
+5 повністю солідарний!
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16.08.2020 01:39 Ответить
Я понятия не имею, кто такой Цепкало, может он путинский агент, а может совсем наоборот, притворяющийся Маккиавели, ждущий своего часа, чтобы, возможно, достичь реализации своего плана, и вдруг, не плана, который предролагает Москва в Беларуси. Что я точно знаю, что большинство белорусов мало знают об истории и устремлениях украинцев, также как аналогично и большинство украинцев об их истории и их них. Отчасти профессия, отчасти личный опыт. Возможно у них есть шанс обрести субъектность, возможно нет. Но Лукашенко к этому шансу не имеет никакого отношения (злят наши тупицы, которые считают, что надо помочь удержать мяснику Лукашенко трон, а то будет еще хуже, хуже не будет, Лукашенко очень условный суверен, просто (на первых порах перед аннексией) другой Лукашенко, а если оставить все как есть Путлер дожмет его в своих объятиях, в конце концов они оба братья по крови, Лукашенко в крови своего, а Путлер своего и других народов.
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15.08.2020 15:34 Ответить
Не проверял текст, надеюсь смысл мои
моих мыслей невычитка текста не разрушила
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15.08.2020 15:37 Ответить
Вопрос в том кто придет на смену лукашенко? Обгадившаяся домохозяйка тихановская или вся эта откровенно ватная шелупонь в виде ее муженька, цепкало и т.д. (аналоги нашего клоуна, только еще слабее и более зависимые от кацапов)? Можно по разному относиться к лукашенко, но суть в том, что несмотря на все его заявления он так и не дал кацапам воплотить в жизнь союзное государство, кацапы поняли что пока он при власти толку не будет и вот начали операцию по его устранению руками "полезных идиотов".
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15.08.2020 16:16 Ответить
Полезными идиотами есть те, кто оправдывает мясника, пытающегося сохранить власть любой ценой, потому что у него патологически завышенная самооценка своей личности, это ошибка, если в Беларуси нет критической массы граждан, готовых сохранить независимость своей страны, ей не поможет ни Лукашенко, и никто другой, тогда это придаток Орды, не объявленный придатком официально. Власть должна быть сменяемой, люди могут ошибаться (как у нас многими недалекими людьми с помощью телеканалов олигархов удается манипулировать), но если они считают, что ошиблись, то прозрачность и доказуемость следующих выборов должна быть абсолютно безупречна, чтобы не было сомнений в легитимности власти. Если беларусы не однаружат в себе стремления сохранит государственность. которой почти нет, и тем не менее она сейчас признана международным сообществом, тогда сее не спасет ни диктатор, ни демократ.
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15.08.2020 18:19 Ответить
Ну так можно говорить почти про все страны - людей готовых с оружием в руках защищать свою страну всегда немного (Родину любить удобнее на диване в безопасности), и подставлять свою страну под кацапский сапог глупо и самоубийственно. Кроме того, та оппозиция которая сейчас противостоит лукашенко вата ватная и навряд ли принесет что-то хорошее их стране.
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15.08.2020 22:26 Ответить
"он так и не дал кацапам воплотить в жизнь союзное государство", - что значит не дал, да он связан Ордой по рукам и ногам, и политически, и экономически, и ментально. Вы серьезно верите в его болтовню, что с территории Беларуси на Украину никогда не нападут, если Орда потребует его участия в нападении, верите в безопасность границ на севере, в человека, у которого слова меняют смысл на противоположный по нескольку раз бывает за день. После того как он задавит протесты, он в любом случае будет додавлен Москвой за несколько лет, так как раньше было, торговать остатками государственности и выпрашивать у нее экономические бонусы, уже не получится. Уже сейчас все отобранные колхозником силовики в его якобы независимом государстве, люто ненавидят США, в целом коллективный Запад и Украину тоже, он их так воспитал, весь его высший офицерский состав получил образование в Орде, и поддерживать его режим, даже исходя и з циничных меркантильных рассчетов, бессмысленно, эти рассчеты ошибочны.
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16.08.2020 06:20 Ответить
Вообще-то у политологов (во всяком случае неоднократно его слышал от беларусов) есть такое выражение про отношение Беларуси с кацапами - "дешевая нефть (или деньги) в обмен на поцелуйчики", то есть они признают, что лукашенко говорит те слова которые нравятся кремлядям и кацапам, вот только дальше разговоров дело не идет. Кроме того я подозреваю, что именно ради того чтобы заставить лукашенко согласится на размещение кацапских войск и начать таки воплощать в жизнь союзное государство кремль и начал все эти протесты. Что-то подозрительно борзо начали вести себя отдельные персонажи в Беларуси, хотя до этого сидели и не отсвечивали, а тут и забастовки и митинги, и медийная поддержка кацапами их "оппозиционеров" и фанаты кацапских футбольных клубов на стадионах кричат "Жыве Беларусь" и т.д. При этом кацапы выигрывают в любом случае - останется ли лукашенко который ради сохранения поста сдаст национальные интересы страны, или придут ли марионеточные ватные "оппозиционеры". которые так же в силу своей зависимости и слабости начнут сдавать страну кацапам (как наш клоун).
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16.08.2020 22:53 Ответить
"кацапы выигрывают в любом случае - останется ли лукашенко который ради сохранения поста сдаст национальные интересы страны, или придут ли марионеточные ватные "оппозиционеры" - исторические повороты бывают неожиданными, как я понимаю,теперь у нас нет разногласий относительно личности колхозника, как "борца за независимость Беларуси", у него цуцванг в любом случае, нужно или покидать трон, или соглашаться на роль гауляйтера территории, которую Путлер желает лишить остатков субъектности.
С протестами сложнее, он состоит из разных ручейков да там значительная часть ватников, которые или просто хотят присоединиться к Орде, или наивно полагают, что Орда после устранения Лукашенка будет мирно добрососедствовать с Беларусью, не вмешиваясь в ее дела, возможно их большинство,
но какая-то часть протестующих хотела бы жить как цивилизованный мир, с избираемой, сменяемой и подотчетной обществу властью, при этом Россия сделает все возможное, чтобы в Беларуси такое общество никогда не сформировалось, общественное устройство России со времен нахождения в Орде это жесткая вертикаль, никто не имеет никаких прав, все зависят от милости или немилости монарха, никакого другого устройства в этом архаичном обществе никогда не было, если не считать краткосрочных отброшенных им быстро экспериментов, вся общественная энергия Орды направлена вне, на агрессию против соседей, на "cобирание земель", в этих обстоятельствах, сможет ли Белорусь дать отпор и не допустить аншлюс, если свалят своего царька, не уверен, но это хоть шанс, а если царек сейчас усидит, шансов вовсе нет, стареющий Путлер маниакально ищет способы увеличить размеры своего царства, поэтому проблемы у белорусов только начинаются, или наоборот очень быстро закончатся, уже необратимым образом, но по крайней мере у них есть шанс это выяснить.
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17.08.2020 07:45 Ответить
нужно слово "будет" перед "другой Лукашенко"
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15.08.2020 15:39 Ответить
Дуже розумне рішення . Тільки не заборона на в'їзд , а міжнародний розшук , трибунал і тюрма . Керівникам - довічно , за злочини проти людяності і терор .
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15.08.2020 16:08 Ответить
Вообще-то наблюдая как кацапы поддерживают протесты в Беларуси (например фанаты московског спартака вывешивают на трибунах баннер с надписью Жыве Беларусь, или кацапская авиакомпания победа в знак солидарности вставляет на своей эмблеме бело-красно-белые кружочки и т.д.) то, становится ясно что беларусов и их ненависть к лукашенко искпльзуют кацапы для максимального ослабления его и Беларуси как государства.
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15.08.2020 16:10 Ответить
Так уже есть сайт https://d2nd2q4topej23.cloudfront.net/ Банда Луки
Задача этого сайта - собирать актуальную информацию о силовиках, пропагандистах, судьях и чиновников
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15.08.2020 18:16 Ответить
То потрібно збирати та оприлюднювати приватні відомості не для суда, бо суда ніякого не буде, як це в Україні склалося. Всі дані потрібні для організації тотального терору проти ментівсько-гбешної катівні, сімей та родичів, щоб палили їх автівки та хатинки, щоб лупцевали лукашенківських чиновників-висуванців-тарганів, бо тарганів не судять, а знищують, а як почнуть про якісь суди балачки бовтати, таргани будуть тільки розповсюджуватись. Знищуйте лукашенків та ************** без жодних компромісів, бо кожний компроміс - це крок до москальського реваншу. Героям буде слава, а ворогам наших народів - смерть
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15.08.2020 22:25 Ответить
додатково скажу, що сайт цей не працює як слід, наведені дані неконкретні, не дадуть можливості швидкого розшуку ментів-бандитів та народної помсти
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15.08.2020 22:36 Ответить
Погоджуюсь. Але це ж початок.
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15.08.2020 22:43 Ответить
І для цього. Але завдяки клейму убивці чи ката навіть без терора дасть результат і серед сусідів, і друзів, і для дітей в школі, і при видачі візи.
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15.08.2020 22:47 Ответить
‼️Момент убийства Александра Тарайковского. Герой идёт с поднятыми вверх руками на карателей - те попросту его расстреливают.
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15.08.2020 18:48 Ответить
 
 