В Беларуси создадут аналог "Миротворца", - Цепкало

Фронт национального спасения Беларуси создаст сайты с личными данными ОМОНовцев и тех, кто фальсифицировал выборы.

Об этом бывший претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Второе – это формирование Доски национального позора. Это все организовано как crowdsourcing. На Доску мы будем включать тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Их имена, семьи, кто они такие, если есть – номера паспорта, и будем требовать для них запрет въезда", - сказал Цепкало.

Еще одним проектом Фронта национального спасения РБ Цепкало называет публикацию данных сотрудников ОМОНа, которые применяли насилие в отношении протестующих.

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"Третий – ОМОНовцы, которые били людей. Тут тоже будет сайт, он все-таки, наверное, ближе к "Миротворцу", - сказал политик.

Цепкало отметил, что уже сейчас ему присылают данные некоторых бойцов ОМОН, которые были причастны к разгону демонстраций в Беларуси.

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На вопрос, а не станет ли такой проект причиной мести белорусским милиционерам и членам их семей со стороны митингующих, политик ответил: "Ну, если они избивают жестоким образом людей. Что они делают? Что они вытворяют? Это уже их дело. Мы опубликуем – это точно так же как и с теми, кто у вас там (на Донбассе. – Ред.) воюет. Они (бойцы ОМОНа. – Ред.) должны понимать, что за свои действия они получат позор со стороны белорусов, а со временем, может, будут подавать на них в суд – и они будут платить 10-15 лет тем, кого они побили. Суд будет справедливый. За превышение власти будут возбуждаться уголовные дела".

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