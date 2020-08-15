У Білорусі створять аналог "Миротворця", - Цепкало
Фронт національного порятунку Білорусі створить сайти з особистими даними співробітників ОМОНу і тих, хто фальсифікував вибори.
Про це колишній претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Друге - це формування "Дошки національної ганьби". Це все організовано як crowdsourcing. Туди ми будемо включати тих членів виборчих комісій, які фальсифікували вибори. Їхні імена, сім'ї, хто вони такі, якщо є, то номери паспортів, і будемо вимагати для них заборони на в'їзд", - сказав Цепкало.
Ще одним проєктом Фронту національного порятунку РБ Цепкало називає публікацію даних співробітників ОМОНу, які застосовували насильство щодо протестувальників.
"Третій - омонівці, які били людей. Тут теж буде сайт, він все-таки, напевно, ближчий до "Миротворця", - сказав політик.
Цепкало зазначив, що вже зараз йому надсилають дані деяких бійців ОМОНу, які були причетні до розгону демонстрацій у Білорусі.
На запитання, а чи не стане такий проєкт причиною помсти білоруським міліціонерам і членам їхніх родин із боку мітингувальників, політик відповів: "Ну, якщо вони б'ють жорстоко людей. Що вони роблять? Що вони витворяють? Це вже їхня справа. Ми опублікуємо. Це так само, як і з тими, хто у вас там (на Донбасі. - Ред.) воює. Вони (бійці ОМОНу. - Ред.) мають розуміти, що за свої дії вони отримають зневагу з боку білорусів, а згодом, можливо, позиватимуться щодо них до суду - і вони будуть платити 10-15 років тим, кого вони побили. Суд буде справедливим. За перевищення влади будуть порушуватися кримінальні справи".
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_мотай омоновца на шину!_
_Если нету автомата_
_кирпичом бей космонавта_
и ПУТИНСКОЙ РОСГВАРДИИ. Фашистскому ЗВЕРьЮ НЕ МЕСТО СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
Це тей, який мотався в Україну, на роSSію та змився в Польшу??
************...ІМХО..
Да, айтишник - основатель ПВТ. И с этой частью задачи - фиксирования данных ****** для дальнейших судов справится на отлично.
И если каждый переобувшийся (а их будет много) будет делать такой вклад в демократическую Беларусь будущего - мы в Европе будем в ближайшие 10 лет.
Этот муд..ло и выкормыш Кремля говорит, что в Украине гражданская война.
🤔
моих мыслей невычитка текста не разрушила
С протестами сложнее, он состоит из разных ручейков да там значительная часть ватников, которые или просто хотят присоединиться к Орде, или наивно полагают, что Орда после устранения Лукашенка будет мирно добрососедствовать с Беларусью, не вмешиваясь в ее дела, возможно их большинство,
но какая-то часть протестующих хотела бы жить как цивилизованный мир, с избираемой, сменяемой и подотчетной обществу властью, при этом Россия сделает все возможное, чтобы в Беларуси такое общество никогда не сформировалось, общественное устройство России со времен нахождения в Орде это жесткая вертикаль, никто не имеет никаких прав, все зависят от милости или немилости монарха, никакого другого устройства в этом архаичном обществе никогда не было, если не считать краткосрочных отброшенных им быстро экспериментов, вся общественная энергия Орды направлена вне, на агрессию против соседей, на "cобирание земель", в этих обстоятельствах, сможет ли Белорусь дать отпор и не допустить аншлюс, если свалят своего царька, не уверен, но это хоть шанс, а если царек сейчас усидит, шансов вовсе нет, стареющий Путлер маниакально ищет способы увеличить размеры своего царства, поэтому проблемы у белорусов только начинаются, или наоборот очень быстро закончатся, уже необратимым образом, но по крайней мере у них есть шанс это выяснить.
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