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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі створять аналог "Миротворця", - Цепкало

У Білорусі створять аналог

Фронт національного порятунку Білорусі створить сайти з особистими даними співробітників ОМОНу і тих, хто фальсифікував вибори.

Про це колишній претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Друге - це формування "Дошки національної ганьби". Це все організовано як crowdsourcing. Туди ми будемо включати тих членів виборчих комісій, які фальсифікували вибори. Їхні імена, сім'ї, хто вони такі, якщо є, то номери паспортів, і будемо вимагати для них заборони на в'їзд", - сказав Цепкало.

Ще одним проєктом Фронту національного порятунку РБ Цепкало називає публікацію даних співробітників ОМОНу, які застосовували насильство щодо протестувальників.

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"Третій - омонівці, які били людей. Тут теж буде сайт, він все-таки, напевно, ближчий до "Миротворця", - сказав політик.

Цепкало зазначив, що вже зараз йому надсилають дані деяких бійців ОМОНу, які були причетні до розгону демонстрацій у Білорусі.

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На запитання, а чи не стане такий проєкт причиною помсти білоруським міліціонерам і членам їхніх родин  із боку мітингувальників, політик відповів: "Ну, якщо вони б'ють жорстоко людей. Що вони роблять? Що вони витворяють? Це вже їхня справа. Ми опублікуємо. Це так само, як і з тими, хто у вас там (на Донбасі. - Ред.) воює. Вони (бійці ОМОНу. - Ред.) мають розуміти, що за свої дії вони отримають зневагу з боку білорусів, а згодом, можливо, позиватимуться щодо них до суду - і вони будуть платити 10-15 років тим, кого вони побили. Суд буде справедливим. За перевищення влади будуть порушуватися кримінальні справи".

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Автор: 

Білорусь (7987) репресії (1626) ОМОН (66) Цепкало Валерій (18)


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Топ коментарі
+20
Цепкало?
Це тей, який мотався в Україну, на роSSію та змився в Польшу??
************...ІМХО..
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15.08.2020 13:48 Відповісти
+16
Цепакало, мне кажется, что вы ЦАПкало.
Этот муд..ло и выкормыш Кремля говорит, что в Украине гражданская война.
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15.08.2020 13:53 Відповісти
+12
Поскольку цепкало кремлевская подстилка, то и миротворец ихний будет вносить тех, кто неугоден кремлю. Иначе в него цепкалу нужно внести первым номером.
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15.08.2020 14:34 Відповісти
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15.08.2020 13:45 Відповісти
_Как увидел космонавта_
_- мажь мразину по асфальту._
_Если сел в автомашину -_
_мотай омоновца на шину!_
_Если нету автомата_
_кирпичом бей космонавта_
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15.08.2020 13:48 Відповісти
Поможет ТОЛьКО ЛЮСТРАЦИЯ и КАСТРАЦИЯ Лукашенковского ОМОНа
и ПУТИНСКОЙ РОСГВАРДИИ. Фашистскому ЗВЕРьЮ НЕ МЕСТО СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
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15.08.2020 13:49 Відповісти
Цепкало?
Це тей, який мотався в Україну, на роSSію та змився в Польшу??
************...ІМХО..
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15.08.2020 13:48 Відповісти
Ну, он же вроде айтишник или имеет отношение к айти, сайт он соорудить, пожалуй, может.
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15.08.2020 13:52 Відповісти
Може й може..))
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15.08.2020 13:55 Відповісти
Десь проскочило, що Україна може прийняти 5 тисч білоруських айтишніків..))
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15.08.2020 13:57 Відповісти
Да, читал. Я так понимаю, штука в том, что и другие страны совсем не отказываются их принять))
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15.08.2020 13:59 Відповісти
Як би вони *********** десантом не виявились. Я б не спішив. Хай трішки поваряться там.
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15.08.2020 13:59 Відповісти
Він поки що лише листа пуйлу і браттям расеянцам соорудив.І фонд якийсь порятунку "утопаючих".

В Беларуси создадут аналог "Миротворца", - Цепкало - Цензор.НЕТ 5630
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15.08.2020 14:06 Відповісти
Политический инфантилизм, что с него бедолаги, взять...
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15.08.2020 14:07 Відповісти
Он многолетний чиновник луки, русофил. Но был послом в США - там немного вата в голове подгорела - посмотрел как люди живут.
Да, айтишник - основатель ПВТ. И с этой частью задачи - фиксирования данных ****** для дальнейших судов справится на отлично.
И если каждый переобувшийся (а их будет много) будет делать такой вклад в демократическую Беларусь будущего - мы в Европе будем в ближайшие 10 лет.
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15.08.2020 14:11 Відповісти
Там других и не может быть, примерно как у нас-нельзя четверть века жить под влиянием олигархов, а потом враз стать демократической страной, пропасть в два прыжка не перепрыгивают, а помаленьку строят мост.
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15.08.2020 14:14 Відповісти
Органы хорошо горят, свинопсина. Как в Украине, так и в Беларуси.
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15.08.2020 13:49 Відповісти
Так вони давно на обліку, всі 7 млн виборців.
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15.08.2020 13:52 Відповісти
Кацап, органи добре випадають на землю. дивися, щоб тобі не прийшлося свої кишки притримувати руками, поки не подохнеш, мразота!
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15.08.2020 13:53 Відповісти
Похоже ты мало отличаешься от ОМОНовцев...
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15.08.2020 14:02 Відповісти
Отличается кардинально - наличием свободной воли, и наказанием зверья, издевающегося над согражданами просто так
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15.08.2020 15:47 Відповісти
Ты за свой орган переживай, ненароком отрвут. Тем более у *cхильного до даунізму*
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15.08.2020 13:58 Відповісти
Цепакало, мне кажется, что вы ЦАПкало.
Этот муд..ло и выкормыш Кремля говорит, что в Украине гражданская война.
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15.08.2020 13:53 Відповісти
Таки так!!))
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15.08.2020 13:58 Відповісти
Цепкало проект кремля...и явный агент Рашки. Оппозиционер недоделанный он..прокремлевский.
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16.08.2020 01:37 Відповісти
Кто бы спорил,что так надо.Эти списки уже в томах давно.Дело в том,что такие псирлы ЛЮБОЙ власти нужны.Много судов по мразям беркутам было,народу пар выпутить.Это лапти так хитро к себе служить зовут на "саечка за испуг." Больше некуда.
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15.08.2020 14:00 Відповісти
Біоглафія трошки подібна з біографією пРошенка..))
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15.08.2020 14:03 Відповісти
Чета я не уверен, что бастующим трудовым коллективам надо именно сейчас именно вот этого маслица в огонь. напрашиваются странные аналогии. ну ну, может про Василису Громову там тоже что напишут.
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15.08.2020 14:07 Відповісти
Цепкало, в Україні зараз, проте що воно робить на каналах мертвячука-мураєва невідомо, але дуже символічно
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15.08.2020 14:19 Відповісти
Поскольку цепкало кремлевская подстилка, то и миротворец ихний будет вносить тех, кто неугоден кремлю. Иначе в него цепкалу нужно внести первым номером.
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15.08.2020 14:34 Відповісти
Белоруский2020 это наш 2004 год... Тихановская - это Ющенко, Лукашенко - Янукович.... Народ против фальсификаций выборов.... Тока там МИЛИЦИЯ была с народом, а здесь избивает.....
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15.08.2020 14:37 Відповісти
А Юля хто?
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15.08.2020 15:00 Відповісти
Кремлівська зозуля, шо непонятно?
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15.08.2020 15:49 Відповісти
ні, просто хтива курва, як і зараз
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15.08.2020 22:10 Відповісти
Прредставляю ентот "Анало Говнет"..
🤔
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15.08.2020 14:44 Відповісти
Все верно, я об этом сразу сказал. Сами сябры в первую очередь для себя должны знать своих "героев".
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15.08.2020 14:55 Відповісти
Ну а кто для них герои, а кто нет пусть сами думают,решают
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15.08.2020 14:56 Відповісти
Странноватый этот Цепкало, то он просит Пукина и заявляет о гражданской войне, то косит под сайт Миротворца.
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15.08.2020 15:00 Відповісти
Он не странный, он вата и кремлевский холуй.
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15.08.2020 16:17 Відповісти
Путінський холуй буде миротворець створювати,білоруси не ведіться ні на яких цепкал ,бабарик,а тіхановська нехай буде просто перехідний президент,бо вона теж підозріла тьотінька,яка не знає чий Крим...
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15.08.2020 15:07 Відповісти
+5 повністю солідарний!
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16.08.2020 01:39 Відповісти
Я понятия не имею, кто такой Цепкало, может он путинский агент, а может совсем наоборот, притворяющийся Маккиавели, ждущий своего часа, чтобы, возможно, достичь реализации своего плана, и вдруг, не плана, который предролагает Москва в Беларуси. Что я точно знаю, что большинство белорусов мало знают об истории и устремлениях украинцев, также как аналогично и большинство украинцев об их истории и их них. Отчасти профессия, отчасти личный опыт. Возможно у них есть шанс обрести субъектность, возможно нет. Но Лукашенко к этому шансу не имеет никакого отношения (злят наши тупицы, которые считают, что надо помочь удержать мяснику Лукашенко трон, а то будет еще хуже, хуже не будет, Лукашенко очень условный суверен, просто (на первых порах перед аннексией) другой Лукашенко, а если оставить все как есть Путлер дожмет его в своих объятиях, в конце концов они оба братья по крови, Лукашенко в крови своего, а Путлер своего и других народов.
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15.08.2020 15:34 Відповісти
Не проверял текст, надеюсь смысл мои
моих мыслей невычитка текста не разрушила
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15.08.2020 15:37 Відповісти
Вопрос в том кто придет на смену лукашенко? Обгадившаяся домохозяйка тихановская или вся эта откровенно ватная шелупонь в виде ее муженька, цепкало и т.д. (аналоги нашего клоуна, только еще слабее и более зависимые от кацапов)? Можно по разному относиться к лукашенко, но суть в том, что несмотря на все его заявления он так и не дал кацапам воплотить в жизнь союзное государство, кацапы поняли что пока он при власти толку не будет и вот начали операцию по его устранению руками "полезных идиотов".
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15.08.2020 16:16 Відповісти
Полезными идиотами есть те, кто оправдывает мясника, пытающегося сохранить власть любой ценой, потому что у него патологически завышенная самооценка своей личности, это ошибка, если в Беларуси нет критической массы граждан, готовых сохранить независимость своей страны, ей не поможет ни Лукашенко, и никто другой, тогда это придаток Орды, не объявленный придатком официально. Власть должна быть сменяемой, люди могут ошибаться (как у нас многими недалекими людьми с помощью телеканалов олигархов удается манипулировать), но если они считают, что ошиблись, то прозрачность и доказуемость следующих выборов должна быть абсолютно безупречна, чтобы не было сомнений в легитимности власти. Если беларусы не однаружат в себе стремления сохранит государственность. которой почти нет, и тем не менее она сейчас признана международным сообществом, тогда сее не спасет ни диктатор, ни демократ.
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15.08.2020 18:19 Відповісти
Ну так можно говорить почти про все страны - людей готовых с оружием в руках защищать свою страну всегда немного (Родину любить удобнее на диване в безопасности), и подставлять свою страну под кацапский сапог глупо и самоубийственно. Кроме того, та оппозиция которая сейчас противостоит лукашенко вата ватная и навряд ли принесет что-то хорошее их стране.
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15.08.2020 22:26 Відповісти
"он так и не дал кацапам воплотить в жизнь союзное государство", - что значит не дал, да он связан Ордой по рукам и ногам, и политически, и экономически, и ментально. Вы серьезно верите в его болтовню, что с территории Беларуси на Украину никогда не нападут, если Орда потребует его участия в нападении, верите в безопасность границ на севере, в человека, у которого слова меняют смысл на противоположный по нескольку раз бывает за день. После того как он задавит протесты, он в любом случае будет додавлен Москвой за несколько лет, так как раньше было, торговать остатками государственности и выпрашивать у нее экономические бонусы, уже не получится. Уже сейчас все отобранные колхозником силовики в его якобы независимом государстве, люто ненавидят США, в целом коллективный Запад и Украину тоже, он их так воспитал, весь его высший офицерский состав получил образование в Орде, и поддерживать его режим, даже исходя и з циничных меркантильных рассчетов, бессмысленно, эти рассчеты ошибочны.
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16.08.2020 06:20 Відповісти
Вообще-то у политологов (во всяком случае неоднократно его слышал от беларусов) есть такое выражение про отношение Беларуси с кацапами - "дешевая нефть (или деньги) в обмен на поцелуйчики", то есть они признают, что лукашенко говорит те слова которые нравятся кремлядям и кацапам, вот только дальше разговоров дело не идет. Кроме того я подозреваю, что именно ради того чтобы заставить лукашенко согласится на размещение кацапских войск и начать таки воплощать в жизнь союзное государство кремль и начал все эти протесты. Что-то подозрительно борзо начали вести себя отдельные персонажи в Беларуси, хотя до этого сидели и не отсвечивали, а тут и забастовки и митинги, и медийная поддержка кацапами их "оппозиционеров" и фанаты кацапских футбольных клубов на стадионах кричат "Жыве Беларусь" и т.д. При этом кацапы выигрывают в любом случае - останется ли лукашенко который ради сохранения поста сдаст национальные интересы страны, или придут ли марионеточные ватные "оппозиционеры". которые так же в силу своей зависимости и слабости начнут сдавать страну кацапам (как наш клоун).
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16.08.2020 22:53 Відповісти
"кацапы выигрывают в любом случае - останется ли лукашенко который ради сохранения поста сдаст национальные интересы страны, или придут ли марионеточные ватные "оппозиционеры" - исторические повороты бывают неожиданными, как я понимаю,теперь у нас нет разногласий относительно личности колхозника, как "борца за независимость Беларуси", у него цуцванг в любом случае, нужно или покидать трон, или соглашаться на роль гауляйтера территории, которую Путлер желает лишить остатков субъектности.
С протестами сложнее, он состоит из разных ручейков да там значительная часть ватников, которые или просто хотят присоединиться к Орде, или наивно полагают, что Орда после устранения Лукашенка будет мирно добрососедствовать с Беларусью, не вмешиваясь в ее дела, возможно их большинство,
но какая-то часть протестующих хотела бы жить как цивилизованный мир, с избираемой, сменяемой и подотчетной обществу властью, при этом Россия сделает все возможное, чтобы в Беларуси такое общество никогда не сформировалось, общественное устройство России со времен нахождения в Орде это жесткая вертикаль, никто не имеет никаких прав, все зависят от милости или немилости монарха, никакого другого устройства в этом архаичном обществе никогда не было, если не считать краткосрочных отброшенных им быстро экспериментов, вся общественная энергия Орды направлена вне, на агрессию против соседей, на "cобирание земель", в этих обстоятельствах, сможет ли Белорусь дать отпор и не допустить аншлюс, если свалят своего царька, не уверен, но это хоть шанс, а если царек сейчас усидит, шансов вовсе нет, стареющий Путлер маниакально ищет способы увеличить размеры своего царства, поэтому проблемы у белорусов только начинаются, или наоборот очень быстро закончатся, уже необратимым образом, но по крайней мере у них есть шанс это выяснить.
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17.08.2020 07:45 Відповісти
нужно слово "будет" перед "другой Лукашенко"
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15.08.2020 15:39 Відповісти
Дуже розумне рішення . Тільки не заборона на в'їзд , а міжнародний розшук , трибунал і тюрма . Керівникам - довічно , за злочини проти людяності і терор .
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15.08.2020 16:08 Відповісти
Вообще-то наблюдая как кацапы поддерживают протесты в Беларуси (например фанаты московског спартака вывешивают на трибунах баннер с надписью Жыве Беларусь, или кацапская авиакомпания победа в знак солидарности вставляет на своей эмблеме бело-красно-белые кружочки и т.д.) то, становится ясно что беларусов и их ненависть к лукашенко искпльзуют кацапы для максимального ослабления его и Беларуси как государства.
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15.08.2020 16:10 Відповісти
Так уже есть сайт https://d2nd2q4topej23.cloudfront.net/ Банда Луки
Задача этого сайта - собирать актуальную информацию о силовиках, пропагандистах, судьях и чиновников
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15.08.2020 18:16 Відповісти
То потрібно збирати та оприлюднювати приватні відомості не для суда, бо суда ніякого не буде, як це в Україні склалося. Всі дані потрібні для організації тотального терору проти ментівсько-гбешної катівні, сімей та родичів, щоб палили їх автівки та хатинки, щоб лупцевали лукашенківських чиновників-висуванців-тарганів, бо тарганів не судять, а знищують, а як почнуть про якісь суди балачки бовтати, таргани будуть тільки розповсюджуватись. Знищуйте лукашенків та ************** без жодних компромісів, бо кожний компроміс - це крок до москальського реваншу. Героям буде слава, а ворогам наших народів - смерть
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15.08.2020 22:25 Відповісти
додатково скажу, що сайт цей не працює як слід, наведені дані неконкретні, не дадуть можливості швидкого розшуку ментів-бандитів та народної помсти
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15.08.2020 22:36 Відповісти
Погоджуюсь. Але це ж початок.
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15.08.2020 22:43 Відповісти
І для цього. Але завдяки клейму убивці чи ката навіть без терора дасть результат і серед сусідів, і друзів, і для дітей в школі, і при видачі візи.
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15.08.2020 22:47 Відповісти
‼️Момент убийства Александра Тарайковского. Герой идёт с поднятыми вверх руками на карателей - те попросту его расстреливают.
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15.08.2020 18:48 Відповісти
 
 