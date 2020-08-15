У Білорусі створять аналог "Миротворця", - Цепкало

Фронт національного порятунку Білорусі створить сайти з особистими даними співробітників ОМОНу і тих, хто фальсифікував вибори.

Про це колишній претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Друге - це формування "Дошки національної ганьби". Це все організовано як crowdsourcing. Туди ми будемо включати тих членів виборчих комісій, які фальсифікували вибори. Їхні імена, сім'ї, хто вони такі, якщо є, то номери паспортів, і будемо вимагати для них заборони на в'їзд", - сказав Цепкало.

Ще одним проєктом Фронту національного порятунку РБ Цепкало називає публікацію даних співробітників ОМОНу, які застосовували насильство щодо протестувальників.

Читайте також: Цепкало вважає, що на Донбасі йде "громадянська війна"

"Третій - омонівці, які били людей. Тут теж буде сайт, він все-таки, напевно, ближчий до "Миротворця", - сказав політик.

Цепкало зазначив, що вже зараз йому надсилають дані деяких бійців ОМОНу, які були причетні до розгону демонстрацій у Білорусі.

Читайте також: "Потрібно зв'язатися із Путіним", - Лукашенко

На запитання, а чи не стане такий проєкт причиною помсти білоруським міліціонерам і членам їхніх родин із боку мітингувальників, політик відповів: "Ну, якщо вони б'ють жорстоко людей. Що вони роблять? Що вони витворяють? Це вже їхня справа. Ми опублікуємо. Це так само, як і з тими, хто у вас там (на Донбасі. - Ред.) воює. Вони (бійці ОМОНу. - Ред.) мають розуміти, що за свої дії вони отримають зневагу з боку білорусів, а згодом, можливо, позиватимуться щодо них до суду - і вони будуть платити 10-15 років тим, кого вони побили. Суд буде справедливим. За перевищення влади будуть порушуватися кримінальні справи".

Читайте також: Двом білорусам дали 10 діб арешту кожному за квіти дівчатам, які стали в ланцюг солідарності