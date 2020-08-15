Россия заявляет, что изготовила первую партию вакцины от COVID-19
Министерство здравоохранения РФ сообщает о начале производства вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в России.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".
"Первая партия разработанной центром имени Гамалеи вакцины от коронавируса COVID-19 уже произведена", - сказано в сообщении.
Директор российского Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял ранее, что производства вакцины от коронавируса в 5 млн доз в месяц планируется достичь в декабре-январе, полностью Россия будет обеспечена препаратом в течение года.
Вакцину будут производить на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде под Москвой.
Также на Цензор.НЕТ: Пандемия COVID-19 окончится до конца 2021 года, - Гейтс
Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России, не дождавшись третьей фазы испытаний, зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, а его дочери уже сделали прививки.
В Германии раскритиковали заявление о создании российской вакцины, назвав одобрение вакцины без третьей фазы испытаний "рискованным экспериментом на людях".
Читайте на Цензор.НЕТ: ВОЗ не включила российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов
В украинском Минздраве отметили, что пока нельзя сказать, будет ли российская вакцина от COVID-19 эффективной, безопасной и пригодной для массового использования, ведь РФ не провела третьей фазы клинических испытаний, крайне важной для обоснования применения препарата на людях.
Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
промашка вышла, что домой вирус вернулся... ну издержки
как по мне, то объявлением этой вакцины преследовались следующие цели, прежде всего для самих эрэфийцев:
1. показать, что несмотря на "полезные" санкции нечто сделали
2. обнуленный в бункере работает на благо страны.
3. сейчас несколько вакцин проходит третью стадию испытаний. поэтому, заявиться первыми, а потом трещать, что остальные у них "украли" наработки.
по факту же получилось: "главное прокукарекать - а там и не рассветай".
Сахар, да дрожжи....
бесплатное лечение