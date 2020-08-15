Россия заявляет, что изготовила первую партию вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ сообщает о начале производства вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Первая партия разработанной центром имени Гамалеи вакцины от коронавируса COVID-19 уже произведена", - сказано в сообщении.

Директор российского Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял ранее, что производства вакцины от коронавируса в 5 млн доз в месяц планируется достичь в декабре-январе, полностью Россия будет обеспечена препаратом в течение года.

Вакцину будут производить на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде под Москвой.

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Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России, не дождавшись третьей фазы испытаний, зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, а его дочери уже сделали прививки.

В Германии раскритиковали заявление о создании российской вакцины, назвав одобрение вакцины без третьей фазы испытаний "рискованным экспериментом на людях".

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В украинском Минздраве отметили, что пока нельзя сказать, будет ли российская вакцина от COVID-19 эффективной, безопасной и пригодной для массового использования, ведь РФ не провела третьей фазы клинических испытаний, крайне важной для обоснования применения препарата на людях.

Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.