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Новости Коронавирус и карантин
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Россия заявляет, что изготовила первую партию вакцины от COVID-19

Россия заявляет, что изготовила первую партию вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ сообщает о начале производства вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Первая партия разработанной центром имени Гамалеи вакцины от коронавируса COVID-19 уже произведена", - сказано в сообщении.

Директор российского Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял ранее, что производства вакцины от коронавируса в 5 млн доз в месяц планируется достичь в декабре-январе, полностью Россия будет обеспечена препаратом в течение года.

Вакцину будут производить на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде под Москвой.

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Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России, не дождавшись третьей фазы испытаний, зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, а его дочери уже сделали прививки.

В Германии раскритиковали заявление о создании российской вакцины, назвав одобрение вакцины без третьей фазы испытаний "рискованным экспериментом на людях".

Читайте на Цензор.НЕТ: ВОЗ не включила российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов

В украинском Минздраве отметили, что пока нельзя сказать, будет ли российская вакцина от COVID-19 эффективной, безопасной и пригодной для массового использования, ведь РФ не провела третьей фазы клинических испытаний, крайне важной для обоснования применения препарата на людях.

Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (96472) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Эксперименты на аленях - это именно то, что природа и требовала..
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15.08.2020 16:11 Ответить
+19
Колите винторогов нещадно, по три укола.
Ведь ничего нормального кацапы изготовить не могут
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15.08.2020 16:12 Ответить
+18
Росія заявляє, що виготовила першу партію вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3502
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15.08.2020 16:50 Ответить
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Московиты опасаются вакцинации, говорят побочный эфект это излечение от фашизма и победобесия.
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15.08.2020 18:26 Ответить
Испытания проведут на Лукашенко.. вколят всю партию "озверина"
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15.08.2020 18:27 Ответить
Наш ********** еще не сделал заказ на первую партию?
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15.08.2020 18:29 Ответить
всемирно известное рашистское ********* , может заявлять после того,как ******* мир с будапештской бумагой окупируя украинский Крым и часть Донбасса ,все что хочет, ********* рашистское своими действиями ,убило мировое доверие к своим заявлениям
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15.08.2020 18:44 Ответить
Або звиздять, або вакцина давно була готова, бо вірус пішов від них, щоб зупинити розвиток економіки в світі і якось на плаву протриматися разом зі всіма.
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15.08.2020 18:46 Ответить
Маловероятно что страна не сумевшая у себя организовать производство нормального инсулина и других жизненнонеобходимых лекарств способна в столь короткие сроки разработать и выпустить вакцину от ковид19.
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15.08.2020 18:51 Ответить
А что такое "нормальный инсулин"?
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15.08.2020 20:17 Ответить
почему? если сами создали, то вполне вероятно
промашка вышла, что домой вирус вернулся... ну издержки
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15.08.2020 23:08 Ответить
Вовсе нет, не опоздал. Заметь, в моем посте написано " нормального инсулина и других жизненнонеобходимых лекарств".
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16.08.2020 08:39 Ответить
Ну, о "Куйломицине" мы уже слышали. Будет что-то новенькое?
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15.08.2020 19:11 Ответить
из регистрационного документа этой "чудесной" вакцины: "Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились" - это, пожалуй, все, что нужно знать об этой "панацеи".
как по мне, то объявлением этой вакцины преследовались следующие цели, прежде всего для самих эрэфийцев:
1. показать, что несмотря на "полезные" санкции нечто сделали
2. обнуленный в бункере работает на благо страны.
3. сейчас несколько вакцин проходит третью стадию испытаний. поэтому, заявиться первыми, а потом трещать, что остальные у них "украли" наработки.
по факту же получилось: "главное прокукарекать - а там и не рассветай".
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15.08.2020 19:16 Ответить
В мире никто всерьез не воспринимает эту новость. Америкосы сказали что ее стремно давать даже обезьянам.
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15.08.2020 20:15 Ответить
ап чем и речь - исключительно для внутреннего употребления и поднятия вяличия
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15.08.2020 21:08 Ответить
Росія заявляє, що виготовила першу партію вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4759
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15.08.2020 19:39 Ответить
Росія заявляє, що виготовила першу партію вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6586
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15.08.2020 20:08 Ответить
Даешь вакцину на боярышнике в кротчайшие сроки !!!!!
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15.08.2020 20:34 Ответить
Росія заявляє, що виготовила першу партію вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6428
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15.08.2020 20:34 Ответить
А шо там ее готовить....
Сахар, да дрожжи....
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15.08.2020 21:30 Ответить
Бояра 2.0
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15.08.2020 22:16 Ответить
проверять будут в днр и в крыму,
бесплатное лечение
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15.08.2020 23:04 Ответить
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