УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12060 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 396 122

Росія заявляє, що виготовила першу партію вакцини від COVID-19

Росія заявляє, що виготовила першу партію вакцини від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я РФ повідомляє про початок виробництва вакцини від коронавірусу COVID-19, розробленої в Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Перша партія розробленої центром імені Гамалії вакцини від коронавірусу COVID-19 вже проведена", - сказано в повідомленні.

Директор російського Центру імені Гамалії Олександр Гінзбург заявляв раніше, що виробництво вакцини від коронавірусу в 5 млн доз на місяць планується досягти в грудні-січні, повністю Росія буде забезпечена препаратом протягом року.

Вакцину будуть виробляти на фармацевтичному заводі "Біннофарм" в Зеленограді під Москвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світу потрібні кілька видів вакцини від коронавірусу, - ВООЗ

Нагадаємо, 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії, не дочекавшись третьої фази випробувань, зареєстрували першу вакцину від коронавірусу, а його дочки вже зробили щеплення.

У Німеччині розкритикували заяву про створення російської вакцини, назвавши схвалення вакцини без третьої фази випробувань "ризикованим експериментом на людях".

В українському МОЗ зазначили, що поки не можна сказати, чи буде російська вакцина від COVID-19 ефективною, безпечною і придатною для масового використання, адже РФ не провела третьої фази клінічних випробувань, вкрай важливої для обґрунтування застосування препарату на людях.

Всесвітня організація охорони здоров'я не включила зареєстровану Росією вакцину від коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.

вакцина (4419) карантин (18172) росія (66502) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Эксперименты на аленях - это именно то, что природа и требовала..
показати весь коментар
15.08.2020 16:11 Відповісти
+19
Колите винторогов нещадно, по три укола.
Ведь ничего нормального кацапы изготовить не могут
показати весь коментар
15.08.2020 16:12 Відповісти
+18
Росія заявляє, що виготовила першу партію вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3502
показати весь коментар
15.08.2020 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Московиты опасаются вакцинации, говорят побочный эфект это излечение от фашизма и победобесия.
показати весь коментар
15.08.2020 18:26 Відповісти
Испытания проведут на Лукашенко.. вколят всю партию "озверина"
показати весь коментар
15.08.2020 18:27 Відповісти
Наш ********** еще не сделал заказ на первую партию?
показати весь коментар
15.08.2020 18:29 Відповісти
всемирно известное рашистское ********* , может заявлять после того,как ******* мир с будапештской бумагой окупируя украинский Крым и часть Донбасса ,все что хочет, ********* рашистское своими действиями ,убило мировое доверие к своим заявлениям
показати весь коментар
15.08.2020 18:44 Відповісти
Або звиздять, або вакцина давно була готова, бо вірус пішов від них, щоб зупинити розвиток економіки в світі і якось на плаву протриматися разом зі всіма.
показати весь коментар
15.08.2020 18:46 Відповісти
Маловероятно что страна не сумевшая у себя организовать производство нормального инсулина и других жизненнонеобходимых лекарств способна в столь короткие сроки разработать и выпустить вакцину от ковид19.
показати весь коментар
15.08.2020 18:51 Відповісти
А что такое "нормальный инсулин"?
показати весь коментар
15.08.2020 20:17 Відповісти
почему? если сами создали, то вполне вероятно
промашка вышла, что домой вирус вернулся... ну издержки
показати весь коментар
15.08.2020 23:08 Відповісти
Вовсе нет, не опоздал. Заметь, в моем посте написано " нормального инсулина и других жизненнонеобходимых лекарств".
показати весь коментар
16.08.2020 08:39 Відповісти
Ну, о "Куйломицине" мы уже слышали. Будет что-то новенькое?
показати весь коментар
15.08.2020 19:11 Відповісти
из регистрационного документа этой "чудесной" вакцины: "Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились" - это, пожалуй, все, что нужно знать об этой "панацеи".
как по мне, то объявлением этой вакцины преследовались следующие цели, прежде всего для самих эрэфийцев:
1. показать, что несмотря на "полезные" санкции нечто сделали
2. обнуленный в бункере работает на благо страны.
3. сейчас несколько вакцин проходит третью стадию испытаний. поэтому, заявиться первыми, а потом трещать, что остальные у них "украли" наработки.
по факту же получилось: "главное прокукарекать - а там и не рассветай".
показати весь коментар
15.08.2020 19:16 Відповісти
В мире никто всерьез не воспринимает эту новость. Америкосы сказали что ее стремно давать даже обезьянам.
показати весь коментар
15.08.2020 20:15 Відповісти
ап чем и речь - исключительно для внутреннего употребления и поднятия вяличия
показати весь коментар
15.08.2020 21:08 Відповісти
Росія заявляє, що виготовила першу партію вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4759
показати весь коментар
15.08.2020 19:39 Відповісти
Росія заявляє, що виготовила першу партію вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6586
показати весь коментар
15.08.2020 20:08 Відповісти
Даешь вакцину на боярышнике в кротчайшие сроки !!!!!
показати весь коментар
15.08.2020 20:34 Відповісти
Росія заявляє, що виготовила першу партію вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6428
показати весь коментар
15.08.2020 20:34 Відповісти
А шо там ее готовить....
Сахар, да дрожжи....
показати весь коментар
15.08.2020 21:30 Відповісти
Бояра 2.0
показати весь коментар
15.08.2020 22:16 Відповісти
проверять будут в днр и в крыму,
бесплатное лечение
показати весь коментар
15.08.2020 23:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 