Росія заявляє, що виготовила першу партію вакцини від COVID-19
Міністерство охорони здоров'я РФ повідомляє про початок виробництва вакцини від коронавірусу COVID-19, розробленої в Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".
"Перша партія розробленої центром імені Гамалії вакцини від коронавірусу COVID-19 вже проведена", - сказано в повідомленні.
Директор російського Центру імені Гамалії Олександр Гінзбург заявляв раніше, що виробництво вакцини від коронавірусу в 5 млн доз на місяць планується досягти в грудні-січні, повністю Росія буде забезпечена препаратом протягом року.
Вакцину будуть виробляти на фармацевтичному заводі "Біннофарм" в Зеленограді під Москвою.
Нагадаємо, 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії, не дочекавшись третьої фази випробувань, зареєстрували першу вакцину від коронавірусу, а його дочки вже зробили щеплення.
У Німеччині розкритикували заяву про створення російської вакцини, назвавши схвалення вакцини без третьої фази випробувань "ризикованим експериментом на людях".
В українському МОЗ зазначили, що поки не можна сказати, чи буде російська вакцина від COVID-19 ефективною, безпечною і придатною для масового використання, адже РФ не провела третьої фази клінічних випробувань, вкрай важливої для обґрунтування застосування препарату на людях.
Всесвітня організація охорони здоров'я не включила зареєстровану Росією вакцину від коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.
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промашка вышла, что домой вирус вернулся... ну издержки
как по мне, то объявлением этой вакцины преследовались следующие цели, прежде всего для самих эрэфийцев:
1. показать, что несмотря на "полезные" санкции нечто сделали
2. обнуленный в бункере работает на благо страны.
3. сейчас несколько вакцин проходит третью стадию испытаний. поэтому, заявиться первыми, а потом трещать, что остальные у них "украли" наработки.
по факту же получилось: "главное прокукарекать - а там и не рассветай".
Сахар, да дрожжи....
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