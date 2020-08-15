Бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов баллотируется в мэры Киева

Экоактивисты Киева создали партию "Экологическая альтернатива" и будут участвовать в местных выборах. На должность городского головы от этой силы будет баллотироваться бывший и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы. Для этого мы объединились в партию Экологическая Альтернатива. Мотив этого решения прост - ни одна политическая сила Украины сегодня не предлагает четкого решения экологических проблем. На слуху что угодно - тарифы, продажа земли, соросята, но только не проблемы состояния окружающей среды, которые на самом деле касаются каждого из нас", - отметил он.

Фирсов уверен, что "пройти в местные советы будет непросто".

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"У нас нет большого бюджета, поэтому завесить весь Киев своими физиономиями, как Пальчевский, Береза ​​и другие, мы не сможем. Зато у нас есть главное - конкретная идея и цель. Экологическая Альтернатива - это не очередной одноразовый проект под выборы и не имитация. В нашей команде действительно настоящие экологи и активисты, люди, хорошо узнаваемые и авторитетные в своей среде. И мы рассчитываем достичь результата не за счет вала рекламы, а за счет работы с людьми. Каждый из нас готов идти к киевлянам, встречаться и объяснять наши цели и задачи", - сообщил бывший и.о. главы Госэкоинспекции.

По его словам, партия предлагает "решение проблем, с которыми сегодня сталкиваются сотни тысяч киевлян": "ликвидация золоотвала Дарницкой ТЭЦ и перевод самой ТЭЦ на газ, реконструкция выгребной ямы под названием Бортническая станция аэрации, строительство мусороперерабатывающего завода для сортировки и переработки отходов, от которых Киев сегодня уже задыхается, обеспечение качественной питьевой водой каждый дом, сохранение зеленых зон, построение экологической инфраструктуры, рациональное использование средств Экологического фонда и многое другое".

Свою кандидатуру на пост мэра Киева Фирсов объясняет необходимостью "привлечь внимание к плачевному состоянию киевской экологии".

"Буду использовать свой статус кандидата в мэры в качестве трибуны для того, чтобы эти проблемы, наконец, были озвучены на должном уровне", - подчеркнул он.

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Фирсов напомнил, что "сегодня уровень развития того или иного государства определяется уже не по наличию небоскребов, супермаркетов и Убера - все это сейчас даже в отсталых, глухих уголках мира. Уровень развития определяется по отношению к окружающей среде. В третьем мире еще считается нормой выбрасывать мусор на свалки и жить на отвалах металлургического комбината, а в первом - уже нет. Давайте вместе докажем, что Киев - действительно европейская столица, а не столица отсталой государства третьего мира".

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