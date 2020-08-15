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Новости Местные выборы-2020
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Бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов баллотируется в мэры Киева

Бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов баллотируется в мэры Киева

Экоактивисты Киева создали партию "Экологическая альтернатива" и будут участвовать в местных выборах. На должность городского головы от этой силы будет баллотироваться бывший и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы. Для этого мы объединились в партию Экологическая Альтернатива. Мотив этого решения прост - ни одна политическая сила Украины сегодня не предлагает четкого решения экологических проблем. На слуху что угодно - тарифы, продажа земли, соросята, но только не проблемы состояния окружающей среды, которые на самом деле касаются каждого из нас", - отметил он.

Фирсов уверен, что "пройти в местные советы будет непросто".

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"У нас нет большого бюджета, поэтому завесить весь Киев своими физиономиями, как Пальчевский, Береза ​​и другие, мы не сможем. Зато у нас есть главное - конкретная идея и цель. Экологическая Альтернатива - это не очередной одноразовый проект под выборы и не имитация. В нашей команде действительно настоящие экологи и активисты, люди, хорошо узнаваемые и авторитетные в своей среде. И мы рассчитываем достичь результата не за счет вала рекламы, а за счет работы с людьми. Каждый из нас готов идти к киевлянам, встречаться и объяснять наши цели и задачи", - сообщил бывший и.о. главы Госэкоинспекции.

По его словам, партия предлагает "решение проблем, с которыми сегодня сталкиваются сотни тысяч киевлян": "ликвидация золоотвала Дарницкой ТЭЦ и перевод самой ТЭЦ на газ, реконструкция выгребной ямы под названием Бортническая станция аэрации, строительство мусороперерабатывающего завода для сортировки и переработки отходов, от которых Киев сегодня уже задыхается, обеспечение качественной питьевой водой каждый дом, сохранение зеленых зон, построение экологической инфраструктуры, рациональное использование средств Экологического фонда и многое другое".

Свою кандидатуру на пост мэра Киева Фирсов объясняет необходимостью "привлечь внимание к плачевному состоянию киевской экологии".

"Буду использовать свой статус кандидата в мэры в качестве трибуны для того, чтобы эти проблемы, наконец, были озвучены на должном уровне", - подчеркнул он.

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Фирсов напомнил, что "сегодня уровень развития того или иного государства определяется уже не по наличию небоскребов, супермаркетов и Убера - все это сейчас даже в отсталых, глухих уголках мира. Уровень развития определяется по отношению к окружающей среде. В третьем мире еще считается нормой выбрасывать мусор на свалки и жить на отвалах металлургического комбината, а в первом - уже нет. Давайте вместе докажем, что Киев - действительно европейская столица, а не столица отсталой государства третьего мира".

Бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов баллотируется в мэры Киева 01

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Автор: 

Киев (25796) местные выборы (2752) экология (1611) Фирсов Егор (154)


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Топ комментарии
+8
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вченый, поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становиться... становится еще выше лаврской колокольни и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся... кажутся такие махонькие-махонькие... все равно как мыши. Пардон. Как крисы. Потому, что это же человек! А тот, который он... это... он... он тоже человек, не вченый, но... Зачем же? Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но... нет!

©
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15.08.2020 19:10 Ответить
+3
Пусть. Нормальный парняга.
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15.08.2020 19:15 Ответить
+2
Поработал на зелю в глскоминспекции теперь решил зеле Киев на блюдечке приподнести .
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15.08.2020 19:10 Ответить
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вченый, поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становиться... становится еще выше лаврской колокольни и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся... кажутся такие махонькие-махонькие... все равно как мыши. Пардон. Как крисы. Потому, что это же человек! А тот, который он... это... он... он тоже человек, не вченый, но... Зачем же? Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но... нет!

©
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15.08.2020 19:10 Ответить
Поработал на зелю в глскоминспекции теперь решил зеле Киев на блюдечке приподнести .
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15.08.2020 19:10 Ответить
Мажорам деньги не куда девать, ведь понятно, что он ноль целых хер десятых наберёт, но денег на билборды и агитацию спустит Краз.
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15.08.2020 19:12 Ответить
Ну хоть узнаем сколько у него родственников в Киеве.
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15.08.2020 20:44 Ответить
Нет Бюджета Н.....Й Шастать
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15.08.2020 19:13 Ответить
Пусть. Нормальный парняга.
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15.08.2020 19:15 Ответить
Власть-пожрать всласть!
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15.08.2020 19:18 Ответить
Зачем?!
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15.08.2020 19:21 Ответить
нехай покришить територію Верещук і Пальчевського
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15.08.2020 19:26 Ответить
экоактивисты?
а почему не "зельоные"?
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15.08.2020 19:33 Ответить
В зеленые с весом меньше, чем 150 кг не принимают.
Бродский тому пример.
Зато как на лисапете ездил!
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15.08.2020 20:22 Ответить
Клоунада навсегда??
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15.08.2020 19:46 Ответить
А кто его в Киеве знает ?!

Вообще-то мэр должен иметь хоть какой-то базовый уровень в гражданской инженерии .

Иначе, какой смысл выдвигаться против Кличка ?!
Из когорты спортсменов/артистов./активистов/филателистов уже есть один сильнейший кандидат и он же действующий мэр . Кому нужен ещё один такой -- спец во всём и не о чём ?!

Может , кіяне , выбирут хоть раз специалиста по коммунальному хозяйству (пусть хоть и политика одной из партий) . Ну хотя бы для разнообразия , чтобы посмотреть разницу между бла-бла-бла и реальным профессионалом того , для чего существует такая должность как мэр ?!
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15.08.2020 19:55 Ответить
Нет в природе специалистов коммунального хозяйства широкого профиля...
Есть энергетики...есть инженеры по водо и теплоснабжению...есть инженеры строители...и так далее...
А что бы во всем...то это уже не специалист..
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15.08.2020 20:09 Ответить
Киеву нужен в первую очередь водопроводчик.
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15.08.2020 20:45 Ответить
Есть такая профессия инженер ... И когда на неё раньше обучали , то был дисциплины общего инженерного профиля . Если это КИСИ , к примеру , то на всех факультетах учили строительную механику . Даже если ты учишься на сантехническом факе ... ты должен уметь расчитывать фундамент ... А чисто строители проходили курс гидравлики , аэродинамики , термодинамики и теплотехники . Не говоря уже про физику , математику , сопрамат (или теорию упругости) , химию - даже две : органику и неорганику отдельно .
Я не стоитель , моя специальность была механика в петрохимии . Надцать лет назад .
Но перед дипломом пришлось выбирать две специализации : либо подьём аппаратов , либо разработку одного из аппаратов : от каталитического крейкинга , пиролиза , до обычной ректификационной колонны или промышленные печи , ... Я выбрал электродегидратор сырой нефти . Но претдипломную курсовую пришлось делать по подьёму коллоны . А это включает помимо знаний грузоподьёмных механизмов ... всяких полиспастов , такеллаж , но и элементы строительных расчётов -- учётом качетства и состава грунта , выбор бетона и расчёт фундамента и анкерных креплений .
А требования к диплому ещё более многообразные . Пришлось разбираться в том числе и в ж/д габаритах разных стран . Бо одно дело собирать на заводе , другое в поле возле скважины ... Стоимость монтажа в разы дороже и качество хуже - а это уже часть ТЭО . Плюс посчтать скорость оседания воды в суспензии нефти под воздействием переменного электромагнитного поля (т.н. ионизация) . Это уже электротехника и "процессы и аппараты нефтехимии" . Гидравлика, аэродинамика , сопромат , сварка , метрология и охрана труда . Это так навскидку области требуемых знаний . А если бы выбрал крейкинг каталитический пришлось бы влезть в дебри органики и её форму - бо это уже химический процесс . Ну как механику , понятное дело основное это расчёты и выбор материалов и элементов конструкции . Только в отличии от массобменной ректификационной колонны , помимо 3-4 метров металлической трубы (сварка тоже входила в расчёты диплома, а также понимание процессов металлообработки - таких как прокат листовой стали) аппарат крейкинга заливают бетонным покрытием и это помимо многослойной термоизоляции . И расчёт обязателен теплообмена . Все вертикальные аппараты ко всем прелестям насчитываются на парусность ровно так же как строительные конструкции со всеми вытекающими , т.е. база по расчёту фундамента и стройматериалов -- тоже необходимо .
Ах да - КИП и автоматика . Т.е. всякие там термопары , регуляторы потоков , клапана предохранительные и обратные . Разумеется КИП это другая специализация -- но смежная и требует понимания и знания , бо диплом сам пишешь и на защите робяты из отдела автоматики не подсобят .
Потом я работал в проектном институте и там была такая работа , как межсетевой план . Это когда на чертёж генплана (геодезия + разметка площадки и землеотвод) наносились другие смежные инженерные сети и конструкции строителей : электрика , сантехника , КИП , и основые высоконапорные продуктопроводы (газо-, нефте-, конденсатопроводы) . Конечно младшему инженеру не поручали , который у электриков проектирует освещение . А вот силовой кабель кто закладывает в проект , тот должен понимать и другие сети и видеть их на межсетевом генплане , бо сетевой кабель по СНИФу запрещенно прокладывать близко к трубе с газом или конденсатом . и уж тем более с турбиной нагнетателя .
Есть такая инженерная должность -- ГИП (глав.инж.проекта) . Так вот по идее (но очень не всегда в жизни) вот он должен разбираться в документации всех сетей , а не только своей узкой специализации . Это опыт , плюс мощная теор. база , когда в институте не только водку пьют , но и сами курсовые делают, книжки умные читают по 800 страниц на один курс . А некоторые ещё и помагать друзьям успевают или за бабки , да в других ин-тах и по другим специальностям .

Вот где куются кадры ... Ну ещё и опыт руководить . Ну у кого мозги на инженерию заточенны , тому проще научиться командовать , чем специалисту из области "активист/спортсмен/клоун" освоить хотя бы поверхам инженению и даже одну узкую область .
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15.08.2020 22:29 Ответить
И я говорю о конкретном человеке : Алексее Кучеренко .

Нехай из профессиональной инженерной солидарности . Но я вижу , что у одного у него знаний , хиста и умения руководить и понимать больше , чем у всех остальных кандидатов вместе взятые !
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15.08.2020 22:31 Ответить
Шапито шагает по стране...
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15.08.2020 20:06 Ответить
Ну наконец-то хоть будет за кого голосовать
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15.08.2020 20:08 Ответить
я вас не розумію, якщо в першому турі майбутній мер отримає всього 10-15 відсотків виборців, а їх буде дай Боже 50% від тих хто має право .... , то шо то за мер , чому ви радієте......
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15.08.2020 20:13 Ответить
Кто 15 процентов?? Фирсов?? Не смешите мои тапки...1,15...и вряд ли будет больше..😃
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15.08.2020 20:18 Ответить
Гинекологов и проктологов нада привлечь..
Ента тоже както с экологией связано, не??
🤔
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15.08.2020 21:04 Ответить
Это уже 4 ый порядочный после Томенко . Ильенко и Притулы .
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15.08.2020 21:20 Ответить
Но выберут не его, а очередного .... .....
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15.08.2020 22:02 Ответить
 
 