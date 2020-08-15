Колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов балотується в мери Києва

Екоактивісти Києва створили партію "Екологічна альтернатива" і братимуть участь в місцевих виборах. На посаду міського голови від цієї сили балотуватиметься колишній в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні екоактивісти Києва прийняли рішення брати участь у місцевих виборах і йти в Київраду своєю командою, а я буду балотуватись на посаду міського голови. Для цього ми об'єдналися в партію "Екологічна Альтернатива". Мотив цього рішення дуже простий - жодна політична сила України сьогодні не пропонує чіткого вирішення екологічних проблем. На слуху що завгодно - тарифи, продаж землі, соросята, але тільки не проблеми стану довкілля, які насправді стосуються кожного з нас", - зазначив він.

Фірсов упевнений, що "пройти до місцевих рад буде непросто".

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"У нас немає великого бюджету, тому завісити весь Київ своїми фізіономіями, як Пальчевський, Береза та інші, ми не зможемо. Зате у нас є головне - конкретна ідея і мета. "Екологічна Альтернатива" - це не черговий одноразовий проєкт під вибори і не імітація. В нашій команді дійсно справжні екологи та активісти, люди, добре впізнавані і авторитетні в своєму середовищі. І ми розраховуємо досягти результату не за рахунок валу реклами, а за рахунок роботи з людьми. Кожен з нас готовий йти до киян, зустрічатися і пояснювати наші цілі і завдання", - повідомив колишній в.о. глави Держекоінспекції.

За його словами, партія пропонує рішення проблем, з якими сьогодні стикаються сотні тисяч киян. "Це насамперед - ліквідація золовідвалу Дарницької ТЕЦ і переведення самої ТЕЦ на газ, реконструкція вигрібної ями під назвою Бортницька станція аерації, будівництво мусоропереробного заводу для сортування і переробки відходів, від яких Київ сьогодні вже задихається, забезпечення якісною питною водою кожної оселі, збереження зелених зон, побудова екологічної інфраструктури, раціональне використання коштів єкологічного фонду та багато чого іншого".

Свою кандидатуру на пост мера Києва Фірсов пояснює необхідністю "привернути увагу до жалюгідного стану київської екології".

"Буду використовувати свій статус кандидата в мери як трибуну для того, щоб ці проблеми, нарешті, були озвучені на належному рівні", - підкреслив він.

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Фірсов нагадав, що "сьогодні рівень розвитку тієї чи іншої держави визначається вже не за наявністю хмарочосів, супермаркетів і убера - все це зараз є навіть у відсталих, глухих куточках світу. Рівень розвитку визначається відношенням до довкілля. У третьому світі ще вважається нормою викидати сміття на звалища і жити на відвалах металургійного комбінату, а в першому - вже ні. Давайте разом доведемо, що Київ - справді європейська столиця, а не столиця відсталої держави третього світу".