Колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов балотується в мери Києва
Екоактивісти Києва створили партію "Екологічна альтернатива" і братимуть участь в місцевих виборах. На посаду міського голови від цієї сили балотуватиметься колишній в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні екоактивісти Києва прийняли рішення брати участь у місцевих виборах і йти в Київраду своєю командою, а я буду балотуватись на посаду міського голови. Для цього ми об'єдналися в партію "Екологічна Альтернатива". Мотив цього рішення дуже простий - жодна політична сила України сьогодні не пропонує чіткого вирішення екологічних проблем. На слуху що завгодно - тарифи, продаж землі, соросята, але тільки не проблеми стану довкілля, які насправді стосуються кожного з нас", - зазначив він.
Фірсов упевнений, що "пройти до місцевих рад буде непросто".
"У нас немає великого бюджету, тому завісити весь Київ своїми фізіономіями, як Пальчевський, Береза та інші, ми не зможемо. Зате у нас є головне - конкретна ідея і мета. "Екологічна Альтернатива" - це не черговий одноразовий проєкт під вибори і не імітація. В нашій команді дійсно справжні екологи та активісти, люди, добре впізнавані і авторитетні в своєму середовищі. І ми розраховуємо досягти результату не за рахунок валу реклами, а за рахунок роботи з людьми. Кожен з нас готовий йти до киян, зустрічатися і пояснювати наші цілі і завдання", - повідомив колишній в.о. глави Держекоінспекції.
За його словами, партія пропонує рішення проблем, з якими сьогодні стикаються сотні тисяч киян. "Це насамперед - ліквідація золовідвалу Дарницької ТЕЦ і переведення самої ТЕЦ на газ, реконструкція вигрібної ями під назвою Бортницька станція аерації, будівництво мусоропереробного заводу для сортування і переробки відходів, від яких Київ сьогодні вже задихається, забезпечення якісною питною водою кожної оселі, збереження зелених зон, побудова екологічної інфраструктури, раціональне використання коштів єкологічного фонду та багато чого іншого".
Свою кандидатуру на пост мера Києва Фірсов пояснює необхідністю "привернути увагу до жалюгідного стану київської екології".
"Буду використовувати свій статус кандидата в мери як трибуну для того, щоб ці проблеми, нарешті, були озвучені на належному рівні", - підкреслив він.
Фірсов нагадав, що "сьогодні рівень розвитку тієї чи іншої держави визначається вже не за наявністю хмарочосів, супермаркетів і убера - все це зараз є навіть у відсталих, глухих куточках світу. Рівень розвитку визначається відношенням до довкілля. У третьому світі ще вважається нормою викидати сміття на звалища і жити на відвалах металургійного комбінату, а в першому - вже ні. Давайте разом доведемо, що Київ - справді європейська столиця, а не столиця відсталої держави третього світу".
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а почему не "зельоные"?
Бродский тому пример.
Зато как на лисапете ездил!
Вообще-то мэр должен иметь хоть какой-то базовый уровень в гражданской инженерии .
Иначе, какой смысл выдвигаться против Кличка ?!
Из когорты спортсменов/артистов./активистов/филателистов уже есть один сильнейший кандидат и он же действующий мэр . Кому нужен ещё один такой -- спец во всём и не о чём ?!
Может , кіяне , выбирут хоть раз специалиста по коммунальному хозяйству (пусть хоть и политика одной из партий) . Ну хотя бы для разнообразия , чтобы посмотреть разницу между бла-бла-бла и реальным профессионалом того , для чего существует такая должность как мэр ?!
Есть энергетики...есть инженеры по водо и теплоснабжению...есть инженеры строители...и так далее...
А что бы во всем...то это уже не специалист..
Я не стоитель , моя специальность была механика в петрохимии . Надцать лет назад .
Но перед дипломом пришлось выбирать две специализации : либо подьём аппаратов , либо разработку одного из аппаратов : от каталитического крейкинга , пиролиза , до обычной ректификационной колонны или промышленные печи , ... Я выбрал электродегидратор сырой нефти . Но претдипломную курсовую пришлось делать по подьёму коллоны . А это включает помимо знаний грузоподьёмных механизмов ... всяких полиспастов , такеллаж , но и элементы строительных расчётов -- учётом качетства и состава грунта , выбор бетона и расчёт фундамента и анкерных креплений .
А требования к диплому ещё более многообразные . Пришлось разбираться в том числе и в ж/д габаритах разных стран . Бо одно дело собирать на заводе , другое в поле возле скважины ... Стоимость монтажа в разы дороже и качество хуже - а это уже часть ТЭО . Плюс посчтать скорость оседания воды в суспензии нефти под воздействием переменного электромагнитного поля (т.н. ионизация) . Это уже электротехника и "процессы и аппараты нефтехимии" . Гидравлика, аэродинамика , сопромат , сварка , метрология и охрана труда . Это так навскидку области требуемых знаний . А если бы выбрал крейкинг каталитический пришлось бы влезть в дебри органики и её форму - бо это уже химический процесс . Ну как механику , понятное дело основное это расчёты и выбор материалов и элементов конструкции . Только в отличии от массобменной ректификационной колонны , помимо 3-4 метров металлической трубы (сварка тоже входила в расчёты диплома, а также понимание процессов металлообработки - таких как прокат листовой стали) аппарат крейкинга заливают бетонным покрытием и это помимо многослойной термоизоляции . И расчёт обязателен теплообмена . Все вертикальные аппараты ко всем прелестям насчитываются на парусность ровно так же как строительные конструкции со всеми вытекающими , т.е. база по расчёту фундамента и стройматериалов -- тоже необходимо .
Ах да - КИП и автоматика . Т.е. всякие там термопары , регуляторы потоков , клапана предохранительные и обратные . Разумеется КИП это другая специализация -- но смежная и требует понимания и знания , бо диплом сам пишешь и на защите робяты из отдела автоматики не подсобят .
Потом я работал в проектном институте и там была такая работа , как межсетевой план . Это когда на чертёж генплана (геодезия + разметка площадки и землеотвод) наносились другие смежные инженерные сети и конструкции строителей : электрика , сантехника , КИП , и основые высоконапорные продуктопроводы (газо-, нефте-, конденсатопроводы) . Конечно младшему инженеру не поручали , который у электриков проектирует освещение . А вот силовой кабель кто закладывает в проект , тот должен понимать и другие сети и видеть их на межсетевом генплане , бо сетевой кабель по СНИФу запрещенно прокладывать близко к трубе с газом или конденсатом . и уж тем более с турбиной нагнетателя .
Есть такая инженерная должность -- ГИП (глав.инж.проекта) . Так вот по идее (но очень не всегда в жизни) вот он должен разбираться в документации всех сетей , а не только своей узкой специализации . Это опыт , плюс мощная теор. база , когда в институте не только водку пьют , но и сами курсовые делают, книжки умные читают по 800 страниц на один курс . А некоторые ещё и помагать друзьям успевают или за бабки , да в других ин-тах и по другим специальностям .
Вот где куются кадры ... Ну ещё и опыт руководить . Ну у кого мозги на инженерию заточенны , тому проще научиться командовать , чем специалисту из области "активист/спортсмен/клоун" освоить хотя бы поверхам инженению и даже одну узкую область .
Нехай из профессиональной инженерной солидарности . Но я вижу , что у одного у него знаний , хиста и умения руководить и понимать больше , чем у всех остальных кандидатов вместе взятые !
Ента тоже както с экологией связано, не??
🤔