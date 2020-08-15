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Новости Революция в Беларуси
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Задержанные в Минске граждане Украины Реуцкий и Васильев вернулись домой, - Кулеба

Задержанные в Минске граждане Украины Реуцкий и Васильев вернулись домой, - Кулеба

Задержанные во время протестов в Минске 12 августа волонтеры Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже в Украине.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - говорится в сообщении.

Задержанные в Минске граждане Украины Реуцкий и Васильев вернулись домой, - Кулеба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель Совета республики Беларуси Кочанова: более 1000 задержанных отпустили, нам не нужна война

Напомним, граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали в Минске 12 августа. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.

Против Реуцкого и Васильева открыли дело за "массовые беспорядки"Правоохранители Беларуси провели обыск в квартире правозащитницы Татьяны Ревяко, у которой останавливались задержанные.

Автор: 

Беларусь (7937) задержание (6692) Минск (1562) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Затримані в Мінську громадяни України Реуцький і Васильєв повернулися додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1530
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15.08.2020 23:56 Ответить
+6
Задержанные в Минске граждане Украины Реуцкий и Васильев вернулись домой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8364
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15.08.2020 23:39 Ответить
+1
кто их в микромордор посылал?

или воны херои?
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15.08.2020 23:45 Ответить
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Задержанные в Минске граждане Украины Реуцкий и Васильев вернулись домой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3077
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15.08.2020 23:38 Ответить
Задержанные в Минске граждане Украины Реуцкий и Васильев вернулись домой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8364
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15.08.2020 23:39 Ответить
кто их в микромордор посылал?

или воны херои?
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15.08.2020 23:45 Ответить
НЕДОДИПЛОМАТИ, а де ваша обіцяна отвєтка на офіційні результати виборів кровавого упиря ???
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15.08.2020 23:57 Ответить
Ну, теперь можно объявлять глубокую озабоченность.
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15.08.2020 23:45 Ответить
Це не КулєБЯКЄ вдвалося , це з ним так грається старий вусатий упирЬ! Шоб Мінскі пермовини не просрати.
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15.08.2020 23:51 Ответить
ЗЕлені недодипломати обітруться після плювка з вагнерівцями й пошлють діда Льоню репутацію Луці відмивати...
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15.08.2020 23:54 Ответить
Затримані в Мінську громадяни України Реуцький і Васильєв повернулися додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1530
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15.08.2020 23:56 Ответить
"Я хату покинул, Пошел воевать, Чтоб землю в Гренаде Крестьянам отдать". Прям коммунисты какие то...
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15.08.2020 23:59 Ответить
Скоро митингующие и Лукашенко в унисон будут кричать - путен памаги
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16.08.2020 00:08 Ответить
а чого ці волонтери в Білорусь їздили?
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16.08.2020 01:15 Ответить
Всі попередні роки Білорусія не була настроєна проти України, а як тепер буде далі?
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16.08.2020 01:20 Ответить
Це наші шпілівілісти?
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16.08.2020 02:05 Ответить
Теперь народ Белоруси без провокаторов быстро успокоится... (ирония)
Как только путен введет поглубже войска нам придется поддерживать белорусское ополчение...
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16.08.2020 06:36 Ответить
 
 