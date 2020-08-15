Задержанные в Минске граждане Украины Реуцкий и Васильев вернулись домой, - Кулеба
Задержанные во время протестов в Минске 12 августа волонтеры Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже в Украине.
Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - говорится в сообщении.
Напомним, граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали в Минске 12 августа. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.
Против Реуцкого и Васильева открыли дело за "массовые беспорядки". Правоохранители Беларуси провели обыск в квартире правозащитницы Татьяны Ревяко, у которой останавливались задержанные.
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