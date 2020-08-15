Затримані в Мінську громадяни України Реуцький і Васильєв повернулися додому, - Кулеба

Затримані під час протестів у Мінську 12 серпня Євген Васильєв і Костянтин Реуцький вже в Україні.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Костянтин Реуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, громадян України Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва затримали в Мінську 12 серпня. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.