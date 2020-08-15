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Новини Революція в Білорусі
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Затримані в Мінську громадяни України Реуцький і Васильєв повернулися додому, - Кулеба

Затримані в Мінську громадяни України Реуцький і Васильєв повернулися додому, - Кулеба

Затримані під час протестів у Мінську 12 серпня Євген Васильєв і Костянтин Реуцький вже в Україні.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Костянтин Реуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику", - йдеться в повідомленні.

Затримані в Мінську громадяни України Реуцький і Васильєв повернулися додому, - Кулеба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційні результати виборів президента РБ не викликають довіри в білоруському суспільстві, - МЗС України

Нагадаємо, громадян України Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва затримали в Мінську 12 серпня. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

Білорусь (7987) затримання (4357) Мінськ (828) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Затримані в Мінську громадяни України Реуцький і Васильєв повернулися додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1530
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15.08.2020 23:56 Відповісти
+6
Задержанные в Минске граждане Украины Реуцкий и Васильев вернулись домой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8364
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15.08.2020 23:39 Відповісти
+1
кто их в микромордор посылал?

или воны херои?
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15.08.2020 23:45 Відповісти
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Задержанные в Минске граждане Украины Реуцкий и Васильев вернулись домой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3077
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15.08.2020 23:38 Відповісти
Задержанные в Минске граждане Украины Реуцкий и Васильев вернулись домой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8364
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15.08.2020 23:39 Відповісти
кто их в микромордор посылал?

или воны херои?
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15.08.2020 23:45 Відповісти
НЕДОДИПЛОМАТИ, а де ваша обіцяна отвєтка на офіційні результати виборів кровавого упиря ???
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15.08.2020 23:57 Відповісти
Ну, теперь можно объявлять глубокую озабоченность.
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15.08.2020 23:45 Відповісти
Це не КулєБЯКЄ вдвалося , це з ним так грається старий вусатий упирЬ! Шоб Мінскі пермовини не просрати.
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15.08.2020 23:51 Відповісти
ЗЕлені недодипломати обітруться після плювка з вагнерівцями й пошлють діда Льоню репутацію Луці відмивати...
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15.08.2020 23:54 Відповісти
Затримані в Мінську громадяни України Реуцький і Васильєв повернулися додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1530
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15.08.2020 23:56 Відповісти
"Я хату покинул, Пошел воевать, Чтоб землю в Гренаде Крестьянам отдать". Прям коммунисты какие то...
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15.08.2020 23:59 Відповісти
Скоро митингующие и Лукашенко в унисон будут кричать - путен памаги
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16.08.2020 00:08 Відповісти
а чого ці волонтери в Білорусь їздили?
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16.08.2020 01:15 Відповісти
Всі попередні роки Білорусія не була настроєна проти України, а як тепер буде далі?
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16.08.2020 01:20 Відповісти
Це наші шпілівілісти?
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16.08.2020 02:05 Відповісти
Теперь народ Белоруси без провокаторов быстро успокоится... (ирония)
Как только путен введет поглубже войска нам придется поддерживать белорусское ополчение...
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16.08.2020 06:36 Відповісти
 
 