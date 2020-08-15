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Затримані в Мінську громадяни України Реуцький і Васильєв повернулися додому, - Кулеба
Затримані під час протестів у Мінську 12 серпня Євген Васильєв і Костянтин Реуцький вже в Україні.
Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Костянтин Реуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, громадян України Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва затримали в Мінську 12 серпня. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.
Топ коментарі
+8 Беларусь
показати весь коментар15.08.2020 23:56 Відповісти Посилання
+6 Глеб123
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+1 Wevelsburg
показати весь коментар15.08.2020 23:45 Відповісти Посилання
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или воны херои?
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