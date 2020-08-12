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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Українських волонтерів Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. ВІДЕО

Білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації "Схід SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

На цьому відео силовики кладуть вниз обличчям Євгена Васильєва.

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn

— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Костянтин Реуцький, колишній журналіст, зняв, як силовики жорстко затримують чоловіка, який просто переходив дорогу. Ось це відео:

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ

— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Раніше в Білорусі затримали велику кількість журналістів.

Сьогодні, 12 серпня, глава МВС країни Юрій Караєв розпорядився не чіпати журналістів, які виконують свою роботу під час антиурядових протестів, крім випадків, коли вони "стають між порушниками і силами правопорядку".

Читайте також: "Почули, що він громадянин України, і почали методично бити", - журналіст Луньов про ставлення до затриманих у СІЗО Білорусі

Вранці 12 серпня в МЗС України повідомляли, що в Білорусі затримали 9 українців.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

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У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Білорусь (7987) вибори (6724) затримання (4357) репресії (1626) українці (2554) Рєуцький Костянтин (14)


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Топ коментарі
+25
Ну так і є. а що не так?
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12.08.2020 19:57 Відповісти
+21
Знайшли куди їхати.
Історії з Грибом мало було ?
А зараз там можна зникнути безвісти.
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12.08.2020 19:28 Відповісти
+18
.Якшо будете гнобить єдиного проукр.політика як ви це зробили в 2019-му то будете теж вибирати з двох сортів проросійського говна.Доказано Бєлоруссієй.
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12.08.2020 19:28 Відповісти
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Знайшли куди їхати.
Історії з Грибом мало було ?
А зараз там можна зникнути безвісти.
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12.08.2020 19:28 Відповісти
Дійсно,зачекали б трохи...Знають,що білоруські міліціянти не ******* Українців...
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12.08.2020 19:31 Відповісти
.Якшо будете гнобить єдиного проукр.політика як ви це зробили в 2019-му то будете теж вибирати з двох сортів проросійського говна.Доказано Бєлоруссієй.
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12.08.2020 19:28 Відповісти
Я їм теж казав - треба голосувати за Гриценка, а не за те шоколадне олігархічне лайно, або маріонетку коломойського. Приємно знайти серед сотень порохоботських шакалів одну нормальну людину на Цензорі
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12.08.2020 22:34 Відповісти
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12.08.2020 22:53 Відповісти
Українських волонтерів Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську - Цензор.НЕТ 2725 Цього патріота маєш на увазі? Свинарчучок
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13.08.2020 00:15 Відповісти
що вони там робили? Журналісти то - робота! це ж кацапи завтра будуть день срати ротом - укарїнські деверсанти праплачивают Майдан Мінска...
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12.08.2020 19:29 Відповісти
бывший журналист
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12.08.2020 19:46 Відповісти
Це в Україні вони волонтери.
А в росії і для лукашенківської міліції вони провокатори та злочинці.
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12.08.2020 19:29 Відповісти
А для зебільної?!
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12.08.2020 19:31 Відповісти
те саме, але суспільство іншої думки
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12.08.2020 19:36 Відповісти
Ну вот вами украинский след.
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12.08.2020 19:30 Відповісти
Нас должно волновать, че там в действиях активистов усмотрит путинский Мордор?
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12.08.2020 22:36 Відповісти
Українських волонтерів Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську - Цензор.НЕТ 1791
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12.08.2020 19:31 Відповісти
Причем воля еще из 90-х. Она на все 26 лет простирается и далее.
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12.08.2020 19:38 Відповісти
Если это правда, это вообще звиздец. Людям уже просто сцут в глаза.
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12.08.2020 20:23 Відповісти
Феєричне пояснення, в стилі московитів...
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13.08.2020 00:11 Відповісти
Дедывоевали завещали голосовать!
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13.08.2020 00:20 Відповісти
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13.08.2020 00:31 Відповісти
Проглядели такой гадюшник в центре Европы!
Эй, дебилы, кто хотел "такого президента, как Лукашенко?"
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12.08.2020 19:32 Відповісти
Українських волонтерів Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську - Цензор.НЕТ 1358
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12.08.2020 19:48 Відповісти
Ну так і є. а що не так?
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12.08.2020 19:57 Відповісти
Стиль нахабний, але правда
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12.08.2020 22:37 Відповісти
Шмара, она и на фотке бухая
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13.08.2020 05:25 Відповісти
Отчаянные ребята. Но знали куда едут и на что нарываются. За свою смелость могут лет по 15 заключения получить
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12.08.2020 19:32 Відповісти
В Белоруссии еще и смертная казнь существует.
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12.08.2020 22:47 Відповісти
Не підливайте масло у вогонь своєму сусіду. Чи якщо моя хата горить, то нехай і в нього згорить. Ну, справжні "братішки". Займіться власними проблемами у своїй державі! У вас повзучий реванш по усіх фронтах, а вони білорусам підказують, як швидше хату спалити.
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12.08.2020 19:34 Відповісти
Диктаторів потрібно скидати з розумом. А не допомагати одному диктатору скидати іншого, щоб той міг потім захопити землю та народ конкурента. А всім іншим хто хоче "добра" білорусам скажу, що це якби ми своїм прикладом змінили свою державу та ту гнилу систему в якій живемо, то можна було б щось підказувати та вболівати за їхнє краще життя, а як в нас самих хата ще й досі горить і краю цьому не видно, то зараз краще помовчати. Або якщо щось підказувати, то розумне. Бо в нас теж революціонери, як я кажу - невмієш срать, не муч жопу.
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12.08.2020 19:34 Відповісти
Розкажи це Петру, а ми посміэмось , і жопу також
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12.08.2020 22:33 Відповісти
А зеленоиу МИДу насрать. ЗЕ пока не решил, как на этом попиариться.
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12.08.2020 19:38 Відповісти
Шваль, ви ******* підараси, якщо безеобідну критику видаляєте, без матів і остального "добра" (и, як я кажу - невмієш срать, не муч жопу.), бач, це ви не викинули, що за *******?

Я Юрцю скажу при зустрічі, але ж ви самі , що, - свині?
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12.08.2020 21:04 Відповісти
Залишають лише кремлівські і порохоботські висери. Звикайте
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12.08.2020 22:38 Відповісти
нормльно так свиней нагнули, бггг
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13.08.2020 01:47 Відповісти
 
 