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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Украинских волонтеров Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. ВИДЕО

Белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

На этом видео силовики кладут вниз лицом Евгения Васильева.

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn

— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Константин Реуцкий, бывший журналист, заснял, как силовики жестко задерживают мужчину, который просто переходил дорогу. Вот это видео:

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ

— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Ранее в Беларуси задержали большое количество журналистов.

Сегодня, 12 августа, глава МВД страны Юрий Караев распорядился не трогать журналистов, которые выполняют свою работу во время антиправительственных протестов, кроме случаев, когда они "становятся между нарушителями и силами правопорядка".

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Утром 12 августа в МИД Украины сообщали, что в Беларуси задержали 9 украинцев.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Также на Цензор.НЕТ: В камере на 6 сидит 50 человек. Мужчин раздевают догола и избивают, законы в стране не действуют, - очевидцы о ситуации в минских СИЗО

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я боюсь. Знаю, меня задержат, изобьют, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - минчанка Алина Трус в свой день рождения впервые в жизни вышла на протест. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) задержание (6692) репрессии (2771) украинцы (3879) Реуцкий Константин (14)


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Топ комментарии
+25
Ну так і є. а що не так?
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12.08.2020 19:57 Ответить
+21
Знайшли куди їхати.
Історії з Грибом мало було ?
А зараз там можна зникнути безвісти.
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12.08.2020 19:28 Ответить
+18
.Якшо будете гнобить єдиного проукр.політика як ви це зробили в 2019-му то будете теж вибирати з двох сортів проросійського говна.Доказано Бєлоруссієй.
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12.08.2020 19:28 Ответить
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Знайшли куди їхати.
Історії з Грибом мало було ?
А зараз там можна зникнути безвісти.
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12.08.2020 19:28 Ответить
Дійсно,зачекали б трохи...Знають,що білоруські міліціянти не ******* Українців...
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12.08.2020 19:31 Ответить
.Якшо будете гнобить єдиного проукр.політика як ви це зробили в 2019-му то будете теж вибирати з двох сортів проросійського говна.Доказано Бєлоруссієй.
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12.08.2020 19:28 Ответить
Я їм теж казав - треба голосувати за Гриценка, а не за те шоколадне олігархічне лайно, або маріонетку коломойського. Приємно знайти серед сотень порохоботських шакалів одну нормальну людину на Цензорі
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12.08.2020 22:34 Ответить
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12.08.2020 22:53 Ответить
Українських волонтерів Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську - Цензор.НЕТ 2725 Цього патріота маєш на увазі? Свинарчучок
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13.08.2020 00:15 Ответить
що вони там робили? Журналісти то - робота! це ж кацапи завтра будуть день срати ротом - укарїнські деверсанти праплачивают Майдан Мінска...
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12.08.2020 19:29 Ответить
бывший журналист
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12.08.2020 19:46 Ответить
Це в Україні вони волонтери.
А в росії і для лукашенківської міліції вони провокатори та злочинці.
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12.08.2020 19:29 Ответить
А для зебільної?!
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12.08.2020 19:31 Ответить
те саме, але суспільство іншої думки
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12.08.2020 19:36 Ответить
Ну вот вами украинский след.
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12.08.2020 19:30 Ответить
Нас должно волновать, че там в действиях активистов усмотрит путинский Мордор?
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12.08.2020 22:36 Ответить
Українських волонтерів Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську - Цензор.НЕТ 1791
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12.08.2020 19:31 Ответить
Причем воля еще из 90-х. Она на все 26 лет простирается и далее.
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12.08.2020 19:38 Ответить
Если это правда, это вообще звиздец. Людям уже просто сцут в глаза.
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12.08.2020 20:23 Ответить
Феєричне пояснення, в стилі московитів...
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13.08.2020 00:11 Ответить
Дедывоевали завещали голосовать!
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13.08.2020 00:20 Ответить
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13.08.2020 00:31 Ответить
Проглядели такой гадюшник в центре Европы!
Эй, дебилы, кто хотел "такого президента, как Лукашенко?"
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12.08.2020 19:32 Ответить
Українських волонтерів Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську - Цензор.НЕТ 1358
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12.08.2020 19:48 Ответить
Ну так і є. а що не так?
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12.08.2020 19:57 Ответить
Стиль нахабний, але правда
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12.08.2020 22:37 Ответить
Шмара, она и на фотке бухая
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13.08.2020 05:25 Ответить
Отчаянные ребята. Но знали куда едут и на что нарываются. За свою смелость могут лет по 15 заключения получить
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12.08.2020 19:32 Ответить
В Белоруссии еще и смертная казнь существует.
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12.08.2020 22:47 Ответить
Не підливайте масло у вогонь своєму сусіду. Чи якщо моя хата горить, то нехай і в нього згорить. Ну, справжні "братішки". Займіться власними проблемами у своїй державі! У вас повзучий реванш по усіх фронтах, а вони білорусам підказують, як швидше хату спалити.
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12.08.2020 19:34 Ответить
Диктаторів потрібно скидати з розумом. А не допомагати одному диктатору скидати іншого, щоб той міг потім захопити землю та народ конкурента. А всім іншим хто хоче "добра" білорусам скажу, що це якби ми своїм прикладом змінили свою державу та ту гнилу систему в якій живемо, то можна було б щось підказувати та вболівати за їхнє краще життя, а як в нас самих хата ще й досі горить і краю цьому не видно, то зараз краще помовчати. Або якщо щось підказувати, то розумне. Бо в нас теж революціонери, як я кажу - невмієш срать, не муч жопу.
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12.08.2020 19:34 Ответить
Розкажи це Петру, а ми посміэмось , і жопу також
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12.08.2020 22:33 Ответить
А зеленоиу МИДу насрать. ЗЕ пока не решил, как на этом попиариться.
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12.08.2020 19:38 Ответить
Шваль, ви ******* підараси, якщо безеобідну критику видаляєте, без матів і остального "добра" (и, як я кажу - невмієш срать, не муч жопу.), бач, це ви не викинули, що за *******?

Я Юрцю скажу при зустрічі, але ж ви самі , що, - свині?
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12.08.2020 21:04 Ответить
Залишають лише кремлівські і порохоботські висери. Звикайте
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12.08.2020 22:38 Ответить
нормльно так свиней нагнули, бггг
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13.08.2020 01:47 Ответить
 
 