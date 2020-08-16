РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11817 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
18 926 89

Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ

Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ

В Минск свозят сотрудников различных государственных предприятий и учреждений для участия в митинге в поддержку Александра Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, изданию жалуются читатели из разных регионов, которых принуждают поехать в столицу.

Такие сообщения пришли от работников "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО "Полыковичи" (сельхозпредприятие под Могилевом), "Могилевэнерго", Бобруйского завода биотехнологий, "Витебскоблгаза". Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим.

По информации издания, позвали на митинг работников Аппарата правительства, Минтруда, Минфина, Минэкономики, Минздрава, Минлесхоза, МАРТ, МЧС, ГТК, КГК. В отдельных ведомствах, как сообщают работники, также угрожают увольнением в случае отказа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор Associated Press снял момент убийства Александра Тарайковского на протестах в Минске. ВИДЕО

Некоторым из тех, кого вопросили приехать на митинг в столицу, пообещали денежное вознаграждение. Несколько работников "Белшина" сообщили, что им якобы намерены выплатить за такую поездку по 100 рублей и поставить отработанную смену на предприятии.

На "Интеграле" рассказали, что предлагают за участие в митинге отгул.

В Гомеле из отпусков отзывают медиков, чтобы те приехали на митинг в Минск.

"Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым - нет, потому что грозят увольнением, потерей места в общежитии. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации, причем некоторые из приглашенных на митинг считают, что они возможны со стороны властей", - отмечается в публикации.

В то же время, на Facebook провластной общественной организации "Белая Русь" сообщается, что 16 августа пройдет митинг, на котором будут люди "поддерживающие государственный курс" в Беларуси.

Также смотрите: Акция в поддержку белорусского ОМОНА прошла под посольством РБ в Москве: "Сильнее давите майданную мразь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами -- вся конструктивная Беларусь", - говорится в сообщении.

Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ 01

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанные в Минске граждане Украины Реуцкий и Васильев вернулись домой, - Кулеба

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) митинг (2558) Минск (1562)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
Все, как по нотам. Майдан - анти-майдан, рузьге сапог - кровь - война - аккупация - нищета и разруха. Одним словом - "рюзьге мир".
показать весь комментарий
16.08.2020 02:05 Ответить
+29
у нас такое быдло свозили за Якуновича в 2004, а потом они размножились и выбрали Клоуна
показать весь комментарий
16.08.2020 02:06 Ответить
+26
Лукашенка - это Янукович N 2 , такая же гнида .
показать весь комментарий
16.08.2020 02:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лукашенка - это Янукович N 2 , такая же гнида .
показать весь комментарий
16.08.2020 02:05 Ответить
Лука в итоге окажется в китайском Ростове
показать весь комментарий
16.08.2020 02:09 Ответить
Не совсем

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина https://www.facebook.com/nata.radina/posts/3228678277193446 обратилась к российским журналистам:

- Обращаюсь к российским журналистам. Последние два дня в Беларуси активно обсуждается информация о концентрации российских войск на границе России и Беларуси. Сообщается о возможном готовящемся вторжении российских военных в Беларусь и что такие действия могут произойти в течение 48 часов.
О возможности такого вторжения говорили и источники в белорусских силовых структурах.
Белорусская революция носит абсолютно мирный характер. Конфликт пытались спровоцировать только ОМОН, служба безопасности Лукашенко и отморозки из внутренних войск. Это абсолютное поражение Лукашенко. Отставки тирана требуют трудящиеся всей страны, в том числе бастующие работники флагманов белорусской экономики - МАЗа, БелАЗа, Минского тракторного завода, нефтеперерабатывающих заводов, «Белшины», «ГродноАзота», «Беларуськалия» и многих, многих других.
Белорусы в большинстве своем не верят в вероятность военного вторжения со стороны России, но игнорировать эту информацию мы не можем. Просим вас разобраться насколько вероятен такой сценарий, - обратилась Наталья Радина.
показать весь комментарий
16.08.2020 02:16 Ответить
Правильно, что сгоняют. Не будет Лукашенко, не будет "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО "Полыковичи" (сельхозпредприятие под Могилевом), "Могилевэнерго", Бобруйского завода биотехнологий, "Витебскоблгаза".
показать весь комментарий
16.08.2020 07:26 Ответить
приватизируют а землю продадут. Или свои феодалы все разворуют при луке . И куда бедному крестьянину подется? Контролировать и распределять принимаать решения в своих интересахмогут люди научится в громадах а не в государстве чиновников корыта. Упраление государством нанимают громады и увольняют тоже. Все остальное страна дурвков где буратины кровно заработаные закапывают в семейные бюджеты чиновников и барыг олигахата.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:04 Ответить
В Беларуси люди на земле -рабы при Луке.Там не имеешь даже права уволиться и оплата труда -мизер.У нас тоже извращенцы Бахматюки ,Пораженки,Богданы имеют сотни тысяч гектаров,под себя аграрные законы штампуют,а не под селян с наделами.Однако Запад сотни лет живёт и селян своих поддерживает изо всех сил,ибо и там труд -не сахар из-за отсутствия выходных у самих себя.Корова и коза требует ежедневного ухода всю свою жизнь .
показать весь комментарий
16.08.2020 09:06 Ответить
Но сначала солдаты Наполеона получили землю. А потом Наполеон започаткував современный
Запад. Но в нынешнем состоянии Запад скоро бонкрот. Самоуправление лучший способ посмотреть что дальше будет.
показать весь комментарий
16.08.2020 10:57 Ответить
Лукашенка уже не будет, потому что работники "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО "Полыковичи" (сельхозпредприятие под Могилевом), "Могилевэнерго", Бобруйского завода биотехнологий, "Витебскоблгаза", наотрез отказываются работать пока у влести стоит Таракан и его банда, пока не запрещен ОМОН, пока не начато расследование зверств всех этих космонавтов.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:33 Ответить
Зато полно быдла ян яновичей.
показать весь комментарий
16.08.2020 09:09 Ответить
Народна творчість Білорусів виявилася креативнішою від "творчості" ЛУ-ПУ і мєнтів...
На загальних зборах в колективах пропонують підняти руки (або встати) тих, хто проголосував за Тихановську і окремо, тих - хто голосував за ЛУ...
В результаті ... "бацьківщина" ЛУ стає Батьківщиною Білорусів... в якій взагалі - навіть місця для ЛУ не залишається... https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/330687981649677/?t=1
показать весь комментарий
16.08.2020 10:41 Ответить
"воронам Авакова" слід ставати орлами Народу, як в Білорусі... https://www.facebook.com/news24ukraine/videos/2420863048212151/?hc_location=ufi https://www.facebook.com/news24ukraine/videos/2420863048212151/?t=14
показать весь комментарий
16.08.2020 10:43 Ответить
есть видео на котором колонна к границе подтягивается
показать весь комментарий
16.08.2020 10:57 Ответить
Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ - Цензор.НЕТ 4451
показать весь комментарий
16.08.2020 02:17 Ответить
НЕ СМЕШНО
показать весь комментарий
16.08.2020 03:35 Ответить
Янукович бздливый, а Лукашенко упоротый, второй гораздо хуже
показать весь комментарий
16.08.2020 10:49 Ответить
Все, как по нотам. Майдан - анти-майдан, рузьге сапог - кровь - война - аккупация - нищета и разруха. Одним словом - "рюзьге мир".
показать весь комментарий
16.08.2020 02:05 Ответить
Кстати, они и могут оказаться теми сакральными жертвами, которые будут поводом для таракана просить военной помощи у кремлядей.
показать весь комментарий
16.08.2020 10:39 Ответить
Продать краину за дневку и сто рублей(((
показать весь комментарий
16.08.2020 02:06 Ответить
у нас такое быдло свозили за Якуновича в 2004, а потом они размножились и выбрали Клоуна
показать весь комментарий
16.08.2020 02:06 Ответить
тогда работали очень топорно...сейчас более тонко, но для людей с критическим мышлением - очень толсто!
показать весь комментарий
16.08.2020 02:15 Ответить
Число избирателей Овоща и Клоуна осталось примерно одинаковым -- 12.5-13 млн.
показать весь комментарий
16.08.2020 02:19 Ответить
Популяция гнид стабильно большая .
показать весь комментарий
16.08.2020 05:15 Ответить
.Малоросня ?..
.Міністр при пре-зеку Йолка ...барига мальдівський .
показать весь комментарий
16.08.2020 05:30 Ответить
Дімітрій, пішаєшся шо ви сдєлалі йета разам?
показать весь комментарий
16.08.2020 08:17 Ответить
Себя спроси перед зеркалом. Радуешься тому, что наголосовало? Смачного, Митенька
показать весь комментарий
16.08.2020 11:12 Ответить
так убейся об стенку.. сократи популяцию гнид
показать весь комментарий
16.08.2020 05:43 Ответить
Хера себе у тебя память короткая в 2010 и 2014 тоже свозили
показать весь комментарий
16.08.2020 05:23 Ответить
Смотри, Лука, можешь свезти в Минск за бюджетные деньги новых свежих революционеров. Только бабки завучи 60+
показать весь комментарий
16.08.2020 02:08 Ответить
Тоже об этом подумал - таракан не понимает что он уже потерял власть и его никто не боится
показать весь комментарий
16.08.2020 02:24 Ответить
А "вежливых человечков" с "вежливыми танками и пушками" на восточной границе?
показать весь комментарий
16.08.2020 02:27 Ответить
Этих тем более - они приходят только туда где их зовут. Что они сделают гражданам, которые камнями кидаться в них будут? Стрелять? Чтобы через пару минут об этом узнали во всем мире и тут же всех их вместе с Путиным объявили военными преступниками? Значит не вариант. А что тогда? Путин потому и не полез в какую-нибудь Харьковскую или Сумскую область потому что понимал что его там никто не ждет, в отличии от Крыма или Донбасса
показать весь комментарий
16.08.2020 02:45 Ответить
я думаю примера Грузии и Украины вполне достаточно. Путин все равно изгой и военный преступник. Ну скажет он что это местная самооборона и все.
показать весь комментарий
16.08.2020 04:02 Ответить
Когда говорите Донбасс нужно уточнять: Несколько районов Донецкой и Луганской областей. Потому как на мордоре думают, что ***** уже пол Украины захватил. Вот карта с отмеченными неконтролируемыми территориями. Они закрашены в серый цвет.
Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ - Цензор.НЕТ 6907
показать весь комментарий
16.08.2020 09:18 Ответить
Это будет самооборона Луки.
показать весь комментарий
16.08.2020 02:47 Ответить
Ему уже никакая самооборона не поможет - восстала вся страна так что слишком уж дохрена той самообороны надо чтобы всех разогнать. К тому же что с забастовками делать, самооборону к станкам ставить?
показать весь комментарий
16.08.2020 03:00 Ответить
Начнется "партизанка"! Это пока беларусы мирные, а как припрутся орки, то все методы будут хорошИ!
показать весь комментарий
16.08.2020 05:09 Ответить
тот пдр уже с путей договорился.....
ну всё в точности как в Украине Янык с путей..... сценарий тот же) только этот в открытую))) Сценарий с титушками аля за Лукашенка уже запустили))))
Держитесь сябры! Не дайте Кацапам отобрать вашу страну!
показать весь комментарий
16.08.2020 09:28 Ответить
без пролития крови не бывает прощения (с)
это из Библии
за свободу надо платить, ложь не уйдет сама собой
показать весь комментарий
16.08.2020 11:00 Ответить
Пригадується, режим Чаушеску впав саме після провладного мітингу, на який так само зганяли людей. Вівся прямий ефір, Чаушеску з дружиною вийшли на балкон, але їх несподівано освистали, - раптом з'ясувалося, що "генія Карпат" ніхто не підтримує.
І це побачила вся країна. Король виявився голим.
показать весь комментарий
16.08.2020 02:37 Ответить
нет. в Романии началось все с расстрела в Темишуаре. А на митинге тогда Николау сел на вертолет и свалил.
показать весь комментарий
16.08.2020 02:48 Ответить
Я не писав, з чого все почалося. Я писав, після чого все закінчилося.
показать весь комментарий
16.08.2020 03:05 Ответить
Мы являемся свидетелями одного из самых дорогих шоу на постсоветском пространстве! А Украину ждет веселое будущее. Интересно решится Х...ло ввести войска к нам? Мы ведь готовы - не так ли? У нас клоун главнокомандующий...
показать весь комментарий
16.08.2020 02:24 Ответить
Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ - Цензор.НЕТ 4627
показать весь комментарий
16.08.2020 03:04 Ответить
Це не той Соловей, що повідомляв про інсульт Лукашенки та його лікуванні у Китаї?
показать весь комментарий
16.08.2020 05:17 Ответить
ОСЬ ТАК ...*ВИБОРИ * ..
...
.Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ - Цензор.НЕТ 5644
показать весь комментарий
16.08.2020 05:58 Ответить
Тобто більшість у Бєларусі, включаючи їхню опозицію є совкою у гіршому розумінні цього слова.
показать весь комментарий
16.08.2020 03:06 Ответить
Бог один знает, но на это похоже, сегодня увидим
если конторе удастся спровоцировать упоротых на бойню, тогда ввод и потеря независимости - вопрос времени
показать весь комментарий
16.08.2020 11:04 Ответить
Зачем тогда вагнеровцев отправил? Могли бы поучаствовать с удовольствием!
Но не стоит забывать, что именно на провластном митинге заиграла песня Цоя- "Хочу перемен!".
показать весь комментарий
16.08.2020 03:11 Ответить
Всё нормально, уже есть план, люди когда соберутся
Будут гудеть и хлопать в ладоши
показать весь комментарий
16.08.2020 03:19 Ответить
Все верно, СГОНЯЮТ скот.
А вот ЛЮДИ они сходяться, собираются и т.д., а скот сгоняют.
показать весь комментарий
16.08.2020 05:10 Ответить
Ой, не могу, из чьих рук кормятся - за того пусть и митингуют.
Судьба у бюджетников такая.

Наш коммуняка, прокитайская прокладка, Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, тоже митинг в свою поддежку затеять решил. Плохи, видать у премьера дела: популярность "протекла". На митинг тоже выгоняют бюджетников - пожарных (их штат финасирует).
Очень надеюсь, что за пожарными пойдут учителя гос. школ (их тоже финасирует штата), эти учителя - лохторат Эндрюса - сплошь леваки. За учителями можно выпустить пациентов дурок, больше никого не осталось в митингующие потому что.
показать весь комментарий
16.08.2020 05:26 Ответить
Капець. Оце у вас там фестиваль.
У нас не буває такого, щоб бюджетники мітинги на підтримку влади робили. Хіба я щось десь колись раптом пропустила ... Але - ні.
показать весь комментарий
16.08.2020 07:02 Ответить
Вы только представьте себе, Веданочка, ведь многие люди вложили миллионы долларов и десятилетия колоссального труда в свои бизнесы, а сейчас эти люди свои бизнесы теряют, потому как закрыто практически все, какой сбыт, какое производство, какая индустрия услуг? Как же я сочувствую этим людям - и не передать.
Фермеры очень жалуются - им даже технику сельскохозяйственную из штата Квинсленд невозможно будет перегнать в штат Виктория для уборки урожая.
Впрочем, чему удивляться, ведь коммуняки всегда устраивают голод, а наш викторианский "бубочка" - коммуняка.
Зато наши местные дурачки, "полезные идиоты" (дедушка Ленин"), пишут в комментариях в СМИ, мол, да не волнуйтесь вы так, через два года скинем премьера на выборах, а продукты нам подвозят. На вопрос, а откуда подвезут еду то, если урожай собрать будет невозможно, раз технику не пропускают - не отвечают, впадают в ступор. Вот так и живем, со своим 73-процентным тупым лохторатом, которым "'еду подвезут".

P.S. У бюджетников нет выбара: придет "указивка" от профсоюзов (профсоюзы на корню скуплены китайскими коммуняками) - и пойдут на митинги. А ведь и среди учителей людей нормальных хватает, но люди то они подневольные, уволят из школы с "волчьим билетом" за непослушание...
показать весь комментарий
16.08.2020 07:51 Ответить
Шановна ОА, я дуже розумію і співчуваю, вчора Акваріусу писала. Я бачила в новинах про те, що закрили штат ... Жах.
У нас теж своя свайба, мрак.
Стільки великих компаній оголосили себе банкрутами. Про малий та середній бізнес мовчу. Туризм лежить. Ніхто нікуди не їде, кордони вони закрили до квітня наступного року - поки що. Правда, локально (у нас уже не ваші звірства) ворушаться трошки. Їздить народ по Квебеку у відпустку. На американців шиплять, щоб не їхали до нас ... Людям з американськими номерами шкодять авта, =стукають= владі, то вже таким =бдітєльним= сказали, що не потрібно: раз їх на кордоні пропустили, значить, їм дозволено ... У нас же туди-сюди і є американці, які можуть перебувати в Канаді і в цій ситуації. Кошмар.
Наші =блаженні= теж городять таку дурню: сидіть вдома, уряд платить (Трюдо ж тим, хто не виходить на роботу, гроші дає), ой - іде ж друга хвиля, треба все ще закрити, бо вірус ... Їх питають: а жити як ? економіка де ? як це все потім віддавати і відновлювати ? Як і у вас - мовчать.
За початок навчального року - війна. Бо коледжі і університети - онлайн, а що зі школярами робити ?
Квебек - єдина поки провінція, яка відкриває школи. То батьки здіймають ґвалт.

Зате маски всіх зобов*язали натягнути.
Зберігайте душевний спокій, бережіть нерви. Перейдемо і це. Все треба пережити.
А тут можемо виговоритися, так легше ... тримати в собі не треба.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:06 Ответить
Спасибо Вам за понимание и сочувствие, Веданочка.

"Туризм лежить."
Да-да, все так.
Штат Виктория полностью закрыт, а штат Южная Австралия завозит 300 (!) китайский студентов для обучения.
Нормально, да?
То есть лыжным курортам штата Виктория (у нас снег в горах обещан) запрещено принять даже туристов из Мельбурна, а соседний штат завозит себе 3 сотни китайских студентов (платных), несмотря на пандемию, то есть университеты - они особенные, им можно вытворять то, что бизнесам частным туристическим нельзя.

"Наші =блаженні= теж городять таку дурню: сидіть вдома, уряд платить (Трюдо ж тим, хто не виходить на роботу, гроші дає), "
Именно как у нас, но в марте платы по ковиду нащи федералы полностью прекращают.
Это же так удобно местным властям: разрушать экономику, когда "банкет" оплачивают федералы.

P..S. В адрес Премьера штата Виктория, Эндрюса, в комментариях в СМИ пошли угрозы прямой физической расправы, причем угрозы страшные. А я то считала, что когда я их называю "сволочи", то это оскорбление, а тут такие угрозы, что их читать страшно.
Премьер Эндрюс таки доиграется, по лезвию бритвы ходит...
показать весь комментарий
16.08.2020 09:53 Ответить
якщо якась територія у час епідемії займається штрейкбрехерством,то цілком резонно з боку центральної влади до них застосувати певні заходи..З метою самозбереження.. наприклад повна заборона будь-якого руху з цією територією.Звичайно ,мають бути поліцейські і навіть військові патрулі з правом застосування зброї.
показать весь комментарий
16.08.2020 10:41 Ответить
Згоняй не згоняй а всеравно расстреливать митингующих прийдется ,смертная казнь там разрешена ..Достаточно постановочного теракта и повесить ярлык на митингующих и все ,а если им еще портреты Бендеры подкинуть то товарищ Гиркин с казаками приедет шашками там всех порубит
показать весь комментарий
16.08.2020 05:27 Ответить
не приведи Господи, но это по методичке конторы
показать весь комментарий
16.08.2020 11:06 Ответить
После того, как вчера появился комментарий, что из мельбурнского аэропорта, в нарушение всякого дурантина, во время комендантского часа и без указания аэропорта назначения и маршрута, вылетают самолетики, в нашей местной коммуняцкой газетке поднялся вой: не выпускаю за границу из штата Виктория, как же так!
Видать. дешевым прокитайским прокладкам, кои именовали себя в комментариях в австралийских СМИ "I am an affluent while male, and Dan is my Premier", не удается "смотать удочки", чтобы отсидется на пляжике в Таиланде. Камень на шею - и в воду этих ""affluent while male", продавших Австралию Китаю - вот адекватное наказие.
К слову, к Китаю у меня никаких претензий нет - имеют полное право чужие территории попытаться отжать, а вот к этим гадинам, продавшим свою страну за юани,лично у меня очень много претензий. И что самое примечательное, никакого гражданства у этих сволочей, кроме австралийского нет, кому они нужны, куда им бежать?
Потому делаю вывод: они хотят попытаться отсидется на пляжике в Таиланде, или в Гоа, или в Дубае.
показать весь комментарий
16.08.2020 05:34 Ответить
Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ - Цензор.НЕТ 8733
показать весь комментарий
16.08.2020 05:36 Ответить
Пєтушенко
показать весь комментарий
16.08.2020 07:01 Ответить
Вся штука в том, что Кривой Рог Вилкула (Харьков Кернеса, Одесса Труханова, и т.д. и т.п.) от Белоруссии Лукашенко мало чем отличается.

Ибо все они под Путиным (Кремлем, КГБ-ФСБ и пр.) ходят.
И никакие Майданы им не помеха, плевать они на них хотели.
Потому и страна в Жопе…
показать весь комментарий
16.08.2020 05:55 Ответить
Капустин, хватит врать.
показать весь комментарий
16.08.2020 07:27 Ответить
Не, наоборот, жопа в стране!
показать весь комментарий
16.08.2020 08:46 Ответить
народ у нас почувствовал свободу, и эта часть, а не совковое большинство определяют ситуацию
показать весь комментарий
16.08.2020 11:08 Ответить
Лука !
Йди з посади !
показать весь комментарий
16.08.2020 06:40 Ответить
Ага, он это прочитает и пойдёт.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:47 Ответить
Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ - Цензор.НЕТ 3346
показать весь комментарий
16.08.2020 06:50 Ответить
где то это уже было
показать весь комментарий
16.08.2020 07:57 Ответить
Білоруських бюджетників зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7344
показать весь комментарий
16.08.2020 10:33 Ответить
Коли ти один на історичному фото не встиг повернутись.Абідна да.
показать весь комментарий
16.08.2020 11:39 Ответить
* Белорусский народ в едином пориве....*
показать весь комментарий
16.08.2020 08:33 Ответить
Так всегда: сторонники действующего президента, которые за него голосовали, не могут быть гражданским обществом и не могут по своему желанию выйти на митинг, их всегда сгоняют митинговать, кроме тех случаев, когда они за какого нибудь Петю.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:44 Ответить
это какой же надо быть гнидой, шоб его "свозили"? я был бюджетником в 04 и 14гг. никто меня не вез, может поэтому и получился МАЙДАН???
показать весь комментарий
16.08.2020 08:51 Ответить
панове білоруси, у вас медицина безплатна чи ні, за операції, скажімо, ви платите чи ні, бо у нас в Україні приходиться платити, а хто не має на лікування грошей в лікарні - тому дорога на двері......
показать весь комментарий
16.08.2020 08:54 Ответить
от наприклад Медіатор пише 08.07.2020: Допомога потрібна маленькому кременчанину Едуарду Скороплясу. Йому терміново необхідно зробити операцію на хребті, яка коштує 300 тисяч гривень. Хлопчику 10 років. Опікується ним лише бабуся. Мама Едуарда померла минулого року. Таких коштів у сім'ї немає..............От вам і післясовдепіська епоха розквіту в Україні.....
показать весь комментарий
16.08.2020 08:58 Ответить
Згоден. От в Совку про інвалідів другоі світовоі піклувались. Щоб не мозолили очі радянським громадянам і не заважали будувати камунізьм, одномоментно в 1946 році постріляли всіх безногих, безруких, а частину вивезли на віддалений острів доживати. А чому? Бо країна для людей була, не те шо зараз...
показать весь комментарий
16.08.2020 10:27 Ответить
О! Уже и антимайдан подоспел... Скоро титушня повылазит...
показать весь комментарий
16.08.2020 09:13 Ответить
"Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск..."

Ну якщо барани, то чому б і не зігнати?
показать весь комментарий
16.08.2020 09:35 Ответить
Решил перевести стрелки на противостояние между белорусами. А там и Вова Пу поможет навести порядок. Перекинет карателей из Ордлы в Беларусь. Да на этом все и закончится. И будет Лукашенка как Саддам сидеть на троне и выполнять все шо скажет Пуйло. Фашистская Рассея не даст вам свободы, белорусы. Не надейтесь.
показать весь комментарий
16.08.2020 10:04 Ответить
Салідарнасць - главные новости Беларуси, [16.08.20 02:07]
[Переслано від Рефлексия и реакция]

Что происходит сейчас?
Если вкратце - торг.
Стадии гнева и отрицания мы успешно прошли.
Беларусы всех профессий и социальных страт показали что они не приемлют Лукашенко как президента и не приемлют административно-командую систему с неподсудной кастой силовиков.
У торга есть несколько направлений: торг внешний и внутренний, торг публичный и кулуарный. Мы не видим всего и не увидим.
Но то что мы видим в отношении диалога с протестующими - это неспособность администрации Лукашенко даже сформировать со своей стороны предмет торга. Лукашенко слаб, он потерял силу на улице, но хочет сохранять образ человека который не даёт слабины. Может пока себе позволить сохранять хорошую мину, но каждый день ситуация ухудшается.
Из относительно топ-системных людей пока высказался лишь обиженный бывший посол и министр Латушко.
Но Москва не сразу строилась, забастовки тоже начались с 20 человек, а через два дня бастует вся страна (кстати это отлично показывает как обустроен процесс информирования лично Лукашенко. Бумажке требуется два дня дойти до глаз Лукашенко, за это время инфа безбожно устаревает. Отсюда и фраза про 20 человек бастующих, когда их уже десятки тысяч).
Внешнее направление торга тоже активно, уже пошли мантры про «союзное государство», звонки Путину. Здесь даже если Лукашенко предложит какие-то уступки, то лишь переложит проблемы своей непопулярности на Путина. Лукашенко слаб, страну он уже не вполне контролирует. Это плохая марионетка, даже если он предлагает себя позиционировать таковой. К тому же он кидал россиян сто раз и доверие ему в очередной раз вряд ли безусловное.
Европа заняла жесткую позицию и точечно давит на окружение Лукашенко. Это правильно, надо договариваться с окружением.
Сейчас АГЛ не готов говорить с европейцами, но посмотрим через пару дней. Возможно то, что сейчас кажется жестким, станет приемлимым.
Лукашенко в понедельник едет на МЗКТ, об этом объявлено сегодня публично.
Это огромные риски для службы безопасности - заранее подсветить объект маршрута, завод в городе где лицо под охраной ненавидят. Но этим пока ещё президент пытается выиграть себе фору в пару дней и свести диалог до его имитации с проверенными людьми в заводском антураже. Конечно, ничего из этой затеи хорошего для него не выйдет. Солидарность общества колоссальная, любой признак лоялизма в адрес власти - это личный позор человека.
Нужно не сбавлять накал мирных (только мирных и никак иначе) протестов, давить на пока ещё внешне лояльных фигур, и ситуация будет становиться все ближе к разрешению день за днём. Новые точки протеста, новые люди откалывающиеся от системы - динамика крайне важна, иначе все рискует затянуться (что устраивает режим).
показать весь комментарий
16.08.2020 10:34 Ответить
Не тешь себя иллюзиями.
показать весь комментарий
16.08.2020 10:41 Ответить
Хорошо на митинг а не на убой в концлагере
показать весь комментарий
16.08.2020 10:05 Ответить
Ага. АТИМАЙДАН
показать весь комментарий
16.08.2020 10:18 Ответить
Тем согнанным, которые не могут отказаться от этой поездки, надо взять с собой стяги БЧБ и "Погони". Пускай шкловского вурдалака типает в конвульсиях.
показать весь комментарий
16.08.2020 10:23 Ответить
У нас тоже свозили бюджетников и донецкое быдло в Киев!!Выпили всю водку в округе и обосрали и обосцали весь центр Киева!!Типа всенародная поддержка Януковича!!
показать весь комментарий
16.08.2020 14:01 Ответить
 
 