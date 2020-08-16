Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ
В Минск свозят сотрудников различных государственных предприятий и учреждений для участия в митинге в поддержку Александра Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, изданию жалуются читатели из разных регионов, которых принуждают поехать в столицу.
Такие сообщения пришли от работников "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО "Полыковичи" (сельхозпредприятие под Могилевом), "Могилевэнерго", Бобруйского завода биотехнологий, "Витебскоблгаза". Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим.
По информации издания, позвали на митинг работников Аппарата правительства, Минтруда, Минфина, Минэкономики, Минздрава, Минлесхоза, МАРТ, МЧС, ГТК, КГК. В отдельных ведомствах, как сообщают работники, также угрожают увольнением в случае отказа.
Некоторым из тех, кого вопросили приехать на митинг в столицу, пообещали денежное вознаграждение. Несколько работников "Белшина" сообщили, что им якобы намерены выплатить за такую поездку по 100 рублей и поставить отработанную смену на предприятии.
На "Интеграле" рассказали, что предлагают за участие в митинге отгул.
В Гомеле из отпусков отзывают медиков, чтобы те приехали на митинг в Минск.
"Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым - нет, потому что грозят увольнением, потерей места в общежитии. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации, причем некоторые из приглашенных на митинг считают, что они возможны со стороны властей", - отмечается в публикации.
В то же время, на Facebook провластной общественной организации "Белая Русь" сообщается, что 16 августа пройдет митинг, на котором будут люди "поддерживающие государственный курс" в Беларуси.
"На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами -- вся конструктивная Беларусь", - говорится в сообщении.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Главный редактор Charter97.org Наталья Радина https://www.facebook.com/nata.radina/posts/3228678277193446 обратилась к российским журналистам:
- Обращаюсь к российским журналистам. Последние два дня в Беларуси активно обсуждается информация о концентрации российских войск на границе России и Беларуси. Сообщается о возможном готовящемся вторжении российских военных в Беларусь и что такие действия могут произойти в течение 48 часов.
О возможности такого вторжения говорили и источники в белорусских силовых структурах.
Белорусская революция носит абсолютно мирный характер. Конфликт пытались спровоцировать только ОМОН, служба безопасности Лукашенко и отморозки из внутренних войск. Это абсолютное поражение Лукашенко. Отставки тирана требуют трудящиеся всей страны, в том числе бастующие работники флагманов белорусской экономики - МАЗа, БелАЗа, Минского тракторного завода, нефтеперерабатывающих заводов, «Белшины», «ГродноАзота», «Беларуськалия» и многих, многих других.
Белорусы в большинстве своем не верят в вероятность военного вторжения со стороны России, но игнорировать эту информацию мы не можем. Просим вас разобраться насколько вероятен такой сценарий, - обратилась Наталья Радина.
Запад. Но в нынешнем состоянии Запад скоро бонкрот. Самоуправление лучший способ посмотреть что дальше будет.
На загальних зборах в колективах пропонують підняти руки (або встати) тих, хто проголосував за Тихановську і окремо, тих - хто голосував за ЛУ...
В результаті ... "бацьківщина" ЛУ стає Батьківщиною Білорусів... в якій взагалі - навіть місця для ЛУ не залишається... https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/330687981649677/?t=1
.Міністр при пре-зеку Йолка ...барига мальдівський .
ну всё в точности как в Украине Янык с путей..... сценарий тот же) только этот в открытую))) Сценарий с титушками аля за Лукашенка уже запустили))))
Держитесь сябры! Не дайте Кацапам отобрать вашу страну!
это из Библии
за свободу надо платить, ложь не уйдет сама собой
І це побачила вся країна. Король виявився голим.
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если конторе удастся спровоцировать упоротых на бойню, тогда ввод и потеря независимости - вопрос времени
Но не стоит забывать, что именно на провластном митинге заиграла песня Цоя- "Хочу перемен!".
Будут гудеть и хлопать в ладоши
А вот ЛЮДИ они сходяться, собираются и т.д., а скот сгоняют.
Судьба у бюджетников такая.
Наш коммуняка, прокитайская прокладка, Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, тоже митинг в свою поддежку затеять решил. Плохи, видать у премьера дела: популярность "протекла". На митинг тоже выгоняют бюджетников - пожарных (их штат финасирует).
Очень надеюсь, что за пожарными пойдут учителя гос. школ (их тоже финасирует штата), эти учителя - лохторат Эндрюса - сплошь леваки. За учителями можно выпустить пациентов дурок, больше никого не осталось в митингующие потому что.
У нас не буває такого, щоб бюджетники мітинги на підтримку влади робили. Хіба я щось десь колись раптом пропустила ... Але - ні.
Фермеры очень жалуются - им даже технику сельскохозяйственную из штата Квинсленд невозможно будет перегнать в штат Виктория для уборки урожая.
Впрочем, чему удивляться, ведь коммуняки всегда устраивают голод, а наш викторианский "бубочка" - коммуняка.
Зато наши местные дурачки, "полезные идиоты" (дедушка Ленин"), пишут в комментариях в СМИ, мол, да не волнуйтесь вы так, через два года скинем премьера на выборах, а продукты нам подвозят. На вопрос, а откуда подвезут еду то, если урожай собрать будет невозможно, раз технику не пропускают - не отвечают, впадают в ступор. Вот так и живем, со своим 73-процентным тупым лохторатом, которым "'еду подвезут".
P.S. У бюджетников нет выбара: придет "указивка" от профсоюзов (профсоюзы на корню скуплены китайскими коммуняками) - и пойдут на митинги. А ведь и среди учителей людей нормальных хватает, но люди то они подневольные, уволят из школы с "волчьим билетом" за непослушание...
У нас теж своя свайба, мрак.
Стільки великих компаній оголосили себе банкрутами. Про малий та середній бізнес мовчу. Туризм лежить. Ніхто нікуди не їде, кордони вони закрили до квітня наступного року - поки що. Правда, локально (у нас уже не ваші звірства) ворушаться трошки. Їздить народ по Квебеку у відпустку. На американців шиплять, щоб не їхали до нас ... Людям з американськими номерами шкодять авта, =стукають= владі, то вже таким =бдітєльним= сказали, що не потрібно: раз їх на кордоні пропустили, значить, їм дозволено ... У нас же туди-сюди і є американці, які можуть перебувати в Канаді і в цій ситуації. Кошмар.
Наші =блаженні= теж городять таку дурню: сидіть вдома, уряд платить (Трюдо ж тим, хто не виходить на роботу, гроші дає), ой - іде ж друга хвиля, треба все ще закрити, бо вірус ... Їх питають: а жити як ? економіка де ? як це все потім віддавати і відновлювати ? Як і у вас - мовчать.
За початок навчального року - війна. Бо коледжі і університети - онлайн, а що зі школярами робити ?
Квебек - єдина поки провінція, яка відкриває школи. То батьки здіймають ґвалт.
Зате маски всіх зобов*язали натягнути.
Зберігайте душевний спокій, бережіть нерви. Перейдемо і це. Все треба пережити.
А тут можемо виговоритися, так легше ... тримати в собі не треба.
"Туризм лежить."
Да-да, все так.
Штат Виктория полностью закрыт, а штат Южная Австралия завозит 300 (!) китайский студентов для обучения.
Нормально, да?
То есть лыжным курортам штата Виктория (у нас снег в горах обещан) запрещено принять даже туристов из Мельбурна, а соседний штат завозит себе 3 сотни китайских студентов (платных), несмотря на пандемию, то есть университеты - они особенные, им можно вытворять то, что бизнесам частным туристическим нельзя.
"Наші =блаженні= теж городять таку дурню: сидіть вдома, уряд платить (Трюдо ж тим, хто не виходить на роботу, гроші дає), "
Именно как у нас, но в марте платы по ковиду нащи федералы полностью прекращают.
Это же так удобно местным властям: разрушать экономику, когда "банкет" оплачивают федералы.
P..S. В адрес Премьера штата Виктория, Эндрюса, в комментариях в СМИ пошли угрозы прямой физической расправы, причем угрозы страшные. А я то считала, что когда я их называю "сволочи", то это оскорбление, а тут такие угрозы, что их читать страшно.
Премьер Эндрюс таки доиграется, по лезвию бритвы ходит...
Видать. дешевым прокитайским прокладкам, кои именовали себя в комментариях в австралийских СМИ "I am an affluent while male, and Dan is my Premier", не удается "смотать удочки", чтобы отсидется на пляжике в Таиланде. Камень на шею - и в воду этих ""affluent while male", продавших Австралию Китаю - вот адекватное наказие.
К слову, к Китаю у меня никаких претензий нет - имеют полное право чужие территории попытаться отжать, а вот к этим гадинам, продавшим свою страну за юани,лично у меня очень много претензий. И что самое примечательное, никакого гражданства у этих сволочей, кроме австралийского нет, кому они нужны, куда им бежать?
Потому делаю вывод: они хотят попытаться отсидется на пляжике в Таиланде, или в Гоа, или в Дубае.
Ибо все они под Путиным (Кремлем, КГБ-ФСБ и пр.) ходят.
И никакие Майданы им не помеха, плевать они на них хотели.
Потому и страна в Жопе…
Йди з посади !
Ну якщо барани, то чому б і не зігнати?
[Переслано від Рефлексия и реакция]
Что происходит сейчас?
Если вкратце - торг.
Стадии гнева и отрицания мы успешно прошли.
Беларусы всех профессий и социальных страт показали что они не приемлют Лукашенко как президента и не приемлют административно-командую систему с неподсудной кастой силовиков.
У торга есть несколько направлений: торг внешний и внутренний, торг публичный и кулуарный. Мы не видим всего и не увидим.
Но то что мы видим в отношении диалога с протестующими - это неспособность администрации Лукашенко даже сформировать со своей стороны предмет торга. Лукашенко слаб, он потерял силу на улице, но хочет сохранять образ человека который не даёт слабины. Может пока себе позволить сохранять хорошую мину, но каждый день ситуация ухудшается.
Из относительно топ-системных людей пока высказался лишь обиженный бывший посол и министр Латушко.
Но Москва не сразу строилась, забастовки тоже начались с 20 человек, а через два дня бастует вся страна (кстати это отлично показывает как обустроен процесс информирования лично Лукашенко. Бумажке требуется два дня дойти до глаз Лукашенко, за это время инфа безбожно устаревает. Отсюда и фраза про 20 человек бастующих, когда их уже десятки тысяч).
Внешнее направление торга тоже активно, уже пошли мантры про «союзное государство», звонки Путину. Здесь даже если Лукашенко предложит какие-то уступки, то лишь переложит проблемы своей непопулярности на Путина. Лукашенко слаб, страну он уже не вполне контролирует. Это плохая марионетка, даже если он предлагает себя позиционировать таковой. К тому же он кидал россиян сто раз и доверие ему в очередной раз вряд ли безусловное.
Европа заняла жесткую позицию и точечно давит на окружение Лукашенко. Это правильно, надо договариваться с окружением.
Сейчас АГЛ не готов говорить с европейцами, но посмотрим через пару дней. Возможно то, что сейчас кажется жестким, станет приемлимым.
Лукашенко в понедельник едет на МЗКТ, об этом объявлено сегодня публично.
Это огромные риски для службы безопасности - заранее подсветить объект маршрута, завод в городе где лицо под охраной ненавидят. Но этим пока ещё президент пытается выиграть себе фору в пару дней и свести диалог до его имитации с проверенными людьми в заводском антураже. Конечно, ничего из этой затеи хорошего для него не выйдет. Солидарность общества колоссальная, любой признак лоялизма в адрес власти - это личный позор человека.
Нужно не сбавлять накал мирных (только мирных и никак иначе) протестов, давить на пока ещё внешне лояльных фигур, и ситуация будет становиться все ближе к разрешению день за днём. Новые точки протеста, новые люди откалывающиеся от системы - динамика крайне важна, иначе все рискует затянуться (что устраивает режим).