Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ

В Минск свозят сотрудников различных государственных предприятий и учреждений для участия в митинге в поддержку Александра Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, изданию жалуются читатели из разных регионов, которых принуждают поехать в столицу.

Такие сообщения пришли от работников "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО "Полыковичи" (сельхозпредприятие под Могилевом), "Могилевэнерго", Бобруйского завода биотехнологий, "Витебскоблгаза". Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим.

По информации издания, позвали на митинг работников Аппарата правительства, Минтруда, Минфина, Минэкономики, Минздрава, Минлесхоза, МАРТ, МЧС, ГТК, КГК. В отдельных ведомствах, как сообщают работники, также угрожают увольнением в случае отказа.

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Некоторым из тех, кого вопросили приехать на митинг в столицу, пообещали денежное вознаграждение. Несколько работников "Белшина" сообщили, что им якобы намерены выплатить за такую поездку по 100 рублей и поставить отработанную смену на предприятии.

На "Интеграле" рассказали, что предлагают за участие в митинге отгул.

В Гомеле из отпусков отзывают медиков, чтобы те приехали на митинг в Минск.

"Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым - нет, потому что грозят увольнением, потерей места в общежитии. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации, причем некоторые из приглашенных на митинг считают, что они возможны со стороны властей", - отмечается в публикации.

В то же время, на Facebook провластной общественной организации "Белая Русь" сообщается, что 16 августа пройдет митинг, на котором будут люди "поддерживающие государственный курс" в Беларуси.

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"На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами -- вся конструктивная Беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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