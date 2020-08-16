Білоруських бюджетників зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську, - ЗМІ

До Мінська звозять співробітників різних державних підприємств та установ для участі в мітингу на підтримку Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, виданню скаржаться читачі з різних регіонів, яких змушують їхати в столицю.

Такі повідомлення надійшли від працівників "Білшини", "Інтеграла", Могильовського м'ясокомбінату, Бобруйської "Слов'янки", "Бобруйськагромашу", Білоруського цементного заводу, пружанського "Комунальника", "Кричевцементношиферу", Дзержинської птахофабрики, Слонімського водоканалу, ВАТ "Поликовічі" (сільгосппідприємство під Могильовом), "Могильовенерго", Бобруйського заводу біотехнологій, "Вітебськоблгазу". Зганяють на мітинг також держслужбовців, військових, яких просять прийти в цивільному одязі. Подібні пропозиції також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям, працівникам державних ЗМІ та багатьом іншим.

За інформацією видання, покликали на мітинг працівників Апарату уряду, Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Міністерства охорони здоров'я, Мінлісгоспу, МАРТ, МНС, ДМК, КДК. В окремих відомствах, як повідомляють працівники, також погрожують звільненням у разі відмови.

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Декому із тих, кого попросили приїхати на мітинг до столиці, пообіцяли грошову винагороду. Кілька працівників "Білшини" повідомили, що їм нібито мають намір виплатити за таку поїздку 100 рублів кожному і поставити відпрацьовану зміну на підприємстві.

На "Інтегралі" розповіли, що пропонують за участь у мітингу відгул.

У Гомелі з відпусток відкликають медиків, щоб ті приїхали на мітинг у Мінськ.

"Комусь вдається відмовитися із тих чи інших причин, а комусь - ні, бо погрожують звільненням, втратою місця в гуртожитку. Люди побоюються, що можуть бути провокації, і дехто із запрошених на мітинг вважає, що вони можливі з боку влади", - зазначається в публікації.

Водночас на сторінці у фейсбуці провладної громадської організації "Біла Русь" повідомляється, що 16 серпня відбудеться мітинг, на якому будуть люди, які "підтримують державний курс" у Білорусі.

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"На мітингу зберуться всі ті, кому небайдужа Батьківщина, хто проти розділу країни на два ворогуючі табори. Загалом із нами - вся конструктивна Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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