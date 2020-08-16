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Новини Революція в Білорусі
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Білоруських бюджетників зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську, - ЗМІ

Білоруських бюджетників зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську, - ЗМІ

До Мінська звозять співробітників різних державних підприємств та установ для участі в мітингу на підтримку Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, виданню скаржаться читачі з різних регіонів, яких змушують їхати в столицю.

Такі повідомлення надійшли від працівників "Білшини", "Інтеграла", Могильовського м'ясокомбінату, Бобруйської "Слов'янки", "Бобруйськагромашу", Білоруського цементного заводу, пружанського "Комунальника", "Кричевцементношиферу", Дзержинської птахофабрики, Слонімського водоканалу, ВАТ "Поликовічі" (сільгосппідприємство під Могильовом), "Могильовенерго", Бобруйського заводу біотехнологій, "Вітебськоблгазу". Зганяють на мітинг також держслужбовців, військових, яких просять прийти в цивільному одязі. Подібні пропозиції також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям, працівникам державних ЗМІ та багатьом іншим.

За інформацією видання, покликали на мітинг працівників Апарату уряду, Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Міністерства охорони здоров'я, Мінлісгоспу, МАРТ, МНС, ДМК, КДК. В окремих відомствах, як повідомляють працівники, також погрожують звільненням у разі відмови.

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Декому із тих, кого попросили приїхати на мітинг до столиці, пообіцяли грошову винагороду. Кілька працівників "Білшини" повідомили, що їм нібито мають намір виплатити за таку поїздку 100 рублів кожному і поставити відпрацьовану зміну на підприємстві.

На "Інтегралі" розповіли, що пропонують за участь у мітингу відгул.

У Гомелі з відпусток відкликають медиків, щоб ті приїхали на мітинг у Мінськ.

"Комусь вдається відмовитися із тих чи інших причин, а комусь - ні, бо погрожують звільненням, втратою місця в гуртожитку. Люди побоюються, що можуть бути провокації, і дехто із запрошених на мітинг вважає, що вони можливі з боку влади", - зазначається в публікації.

Водночас на сторінці у фейсбуці провладної громадської організації "Біла Русь" повідомляється, що 16 серпня відбудеться мітинг, на якому будуть люди, які "підтримують державний курс" у Білорусі.

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"На мітингу зберуться всі ті, кому небайдужа Батьківщина, хто проти розділу країни на два ворогуючі табори. Загалом із нами - вся конструктивна Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Білоруських бюджетників зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську, - ЗМІ 01

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) мітинг (755) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+36
Все, как по нотам. Майдан - анти-майдан, рузьге сапог - кровь - война - аккупация - нищета и разруха. Одним словом - "рюзьге мир".
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16.08.2020 02:05 Відповісти
+29
у нас такое быдло свозили за Якуновича в 2004, а потом они размножились и выбрали Клоуна
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16.08.2020 02:06 Відповісти
+26
Лукашенка - это Янукович N 2 , такая же гнида .
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16.08.2020 02:05 Відповісти
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Лукашенка - это Янукович N 2 , такая же гнида .
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16.08.2020 02:05 Відповісти
Лука в итоге окажется в китайском Ростове
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16.08.2020 02:09 Відповісти
Не совсем

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина https://www.facebook.com/nata.radina/posts/3228678277193446 обратилась к российским журналистам:

- Обращаюсь к российским журналистам. Последние два дня в Беларуси активно обсуждается информация о концентрации российских войск на границе России и Беларуси. Сообщается о возможном готовящемся вторжении российских военных в Беларусь и что такие действия могут произойти в течение 48 часов.
О возможности такого вторжения говорили и источники в белорусских силовых структурах.
Белорусская революция носит абсолютно мирный характер. Конфликт пытались спровоцировать только ОМОН, служба безопасности Лукашенко и отморозки из внутренних войск. Это абсолютное поражение Лукашенко. Отставки тирана требуют трудящиеся всей страны, в том числе бастующие работники флагманов белорусской экономики - МАЗа, БелАЗа, Минского тракторного завода, нефтеперерабатывающих заводов, «Белшины», «ГродноАзота», «Беларуськалия» и многих, многих других.
Белорусы в большинстве своем не верят в вероятность военного вторжения со стороны России, но игнорировать эту информацию мы не можем. Просим вас разобраться насколько вероятен такой сценарий, - обратилась Наталья Радина.
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16.08.2020 02:16 Відповісти
Правильно, что сгоняют. Не будет Лукашенко, не будет "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО "Полыковичи" (сельхозпредприятие под Могилевом), "Могилевэнерго", Бобруйского завода биотехнологий, "Витебскоблгаза".
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16.08.2020 07:26 Відповісти
приватизируют а землю продадут. Или свои феодалы все разворуют при луке . И куда бедному крестьянину подется? Контролировать и распределять принимаать решения в своих интересахмогут люди научится в громадах а не в государстве чиновников корыта. Упраление государством нанимают громады и увольняют тоже. Все остальное страна дурвков где буратины кровно заработаные закапывают в семейные бюджеты чиновников и барыг олигахата.
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16.08.2020 08:04 Відповісти
В Беларуси люди на земле -рабы при Луке.Там не имеешь даже права уволиться и оплата труда -мизер.У нас тоже извращенцы Бахматюки ,Пораженки,Богданы имеют сотни тысяч гектаров,под себя аграрные законы штампуют,а не под селян с наделами.Однако Запад сотни лет живёт и селян своих поддерживает изо всех сил,ибо и там труд -не сахар из-за отсутствия выходных у самих себя.Корова и коза требует ежедневного ухода всю свою жизнь .
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16.08.2020 09:06 Відповісти
Но сначала солдаты Наполеона получили землю. А потом Наполеон започаткував современный
Запад. Но в нынешнем состоянии Запад скоро бонкрот. Самоуправление лучший способ посмотреть что дальше будет.
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16.08.2020 10:57 Відповісти
Лукашенка уже не будет, потому что работники "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО "Полыковичи" (сельхозпредприятие под Могилевом), "Могилевэнерго", Бобруйского завода биотехнологий, "Витебскоблгаза", наотрез отказываются работать пока у влести стоит Таракан и его банда, пока не запрещен ОМОН, пока не начато расследование зверств всех этих космонавтов.
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16.08.2020 08:33 Відповісти
Зато полно быдла ян яновичей.
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16.08.2020 09:09 Відповісти
Народна творчість Білорусів виявилася креативнішою від "творчості" ЛУ-ПУ і мєнтів...
На загальних зборах в колективах пропонують підняти руки (або встати) тих, хто проголосував за Тихановську і окремо, тих - хто голосував за ЛУ...
В результаті ... "бацьківщина" ЛУ стає Батьківщиною Білорусів... в якій взагалі - навіть місця для ЛУ не залишається... https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/330687981649677/?t=1
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16.08.2020 10:41 Відповісти
"воронам Авакова" слід ставати орлами Народу, як в Білорусі... https://www.facebook.com/news24ukraine/videos/2420863048212151/?hc_location=ufi https://www.facebook.com/news24ukraine/videos/2420863048212151/?t=14
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16.08.2020 10:43 Відповісти
есть видео на котором колонна к границе подтягивается
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16.08.2020 10:57 Відповісти
Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ - Цензор.НЕТ 4451
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16.08.2020 02:17 Відповісти
НЕ СМЕШНО
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16.08.2020 03:35 Відповісти
Янукович бздливый, а Лукашенко упоротый, второй гораздо хуже
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16.08.2020 10:49 Відповісти
Все, как по нотам. Майдан - анти-майдан, рузьге сапог - кровь - война - аккупация - нищета и разруха. Одним словом - "рюзьге мир".
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16.08.2020 02:05 Відповісти
Кстати, они и могут оказаться теми сакральными жертвами, которые будут поводом для таракана просить военной помощи у кремлядей.
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16.08.2020 10:39 Відповісти
Продать краину за дневку и сто рублей(((
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16.08.2020 02:06 Відповісти
у нас такое быдло свозили за Якуновича в 2004, а потом они размножились и выбрали Клоуна
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16.08.2020 02:06 Відповісти
тогда работали очень топорно...сейчас более тонко, но для людей с критическим мышлением - очень толсто!
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16.08.2020 02:15 Відповісти
Число избирателей Овоща и Клоуна осталось примерно одинаковым -- 12.5-13 млн.
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16.08.2020 02:19 Відповісти
Популяция гнид стабильно большая .
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16.08.2020 05:15 Відповісти
.Малоросня ?..
.Міністр при пре-зеку Йолка ...барига мальдівський .
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16.08.2020 05:30 Відповісти
Дімітрій, пішаєшся шо ви сдєлалі йета разам?
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16.08.2020 08:17 Відповісти
Себя спроси перед зеркалом. Радуешься тому, что наголосовало? Смачного, Митенька
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16.08.2020 11:12 Відповісти
так убейся об стенку.. сократи популяцию гнид
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16.08.2020 05:43 Відповісти
Хера себе у тебя память короткая в 2010 и 2014 тоже свозили
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16.08.2020 05:23 Відповісти
Смотри, Лука, можешь свезти в Минск за бюджетные деньги новых свежих революционеров. Только бабки завучи 60+
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16.08.2020 02:08 Відповісти
Тоже об этом подумал - таракан не понимает что он уже потерял власть и его никто не боится
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16.08.2020 02:24 Відповісти
А "вежливых человечков" с "вежливыми танками и пушками" на восточной границе?
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16.08.2020 02:27 Відповісти
Этих тем более - они приходят только туда где их зовут. Что они сделают гражданам, которые камнями кидаться в них будут? Стрелять? Чтобы через пару минут об этом узнали во всем мире и тут же всех их вместе с Путиным объявили военными преступниками? Значит не вариант. А что тогда? Путин потому и не полез в какую-нибудь Харьковскую или Сумскую область потому что понимал что его там никто не ждет, в отличии от Крыма или Донбасса
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16.08.2020 02:45 Відповісти
я думаю примера Грузии и Украины вполне достаточно. Путин все равно изгой и военный преступник. Ну скажет он что это местная самооборона и все.
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16.08.2020 04:02 Відповісти
Когда говорите Донбасс нужно уточнять: Несколько районов Донецкой и Луганской областей. Потому как на мордоре думают, что ***** уже пол Украины захватил. Вот карта с отмеченными неконтролируемыми территориями. Они закрашены в серый цвет.
Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ - Цензор.НЕТ 6907
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16.08.2020 09:18 Відповісти
Это будет самооборона Луки.
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16.08.2020 02:47 Відповісти
Ему уже никакая самооборона не поможет - восстала вся страна так что слишком уж дохрена той самообороны надо чтобы всех разогнать. К тому же что с забастовками делать, самооборону к станкам ставить?
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16.08.2020 03:00 Відповісти
Начнется "партизанка"! Это пока беларусы мирные, а как припрутся орки, то все методы будут хорошИ!
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16.08.2020 05:09 Відповісти
тот пдр уже с путей договорился.....
ну всё в точности как в Украине Янык с путей..... сценарий тот же) только этот в открытую))) Сценарий с титушками аля за Лукашенка уже запустили))))
Держитесь сябры! Не дайте Кацапам отобрать вашу страну!
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16.08.2020 09:28 Відповісти
без пролития крови не бывает прощения (с)
это из Библии
за свободу надо платить, ложь не уйдет сама собой
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16.08.2020 11:00 Відповісти
Пригадується, режим Чаушеску впав саме після провладного мітингу, на який так само зганяли людей. Вівся прямий ефір, Чаушеску з дружиною вийшли на балкон, але їх несподівано освистали, - раптом з'ясувалося, що "генія Карпат" ніхто не підтримує.
І це побачила вся країна. Король виявився голим.
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16.08.2020 02:37 Відповісти
нет. в Романии началось все с расстрела в Темишуаре. А на митинге тогда Николау сел на вертолет и свалил.
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16.08.2020 02:48 Відповісти
Я не писав, з чого все почалося. Я писав, після чого все закінчилося.
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16.08.2020 03:05 Відповісти
Мы являемся свидетелями одного из самых дорогих шоу на постсоветском пространстве! А Украину ждет веселое будущее. Интересно решится Х...ло ввести войска к нам? Мы ведь готовы - не так ли? У нас клоун главнокомандующий...
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16.08.2020 02:24 Відповісти
Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ - Цензор.НЕТ 4627
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16.08.2020 03:04 Відповісти
Це не той Соловей, що повідомляв про інсульт Лукашенки та його лікуванні у Китаї?
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16.08.2020 05:17 Відповісти
ОСЬ ТАК ...*ВИБОРИ * ..
...
.Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ - Цензор.НЕТ 5644
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16.08.2020 05:58 Відповісти
Тобто більшість у Бєларусі, включаючи їхню опозицію є совкою у гіршому розумінні цього слова.
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16.08.2020 03:06 Відповісти
Бог один знает, но на это похоже, сегодня увидим
если конторе удастся спровоцировать упоротых на бойню, тогда ввод и потеря независимости - вопрос времени
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16.08.2020 11:04 Відповісти
Зачем тогда вагнеровцев отправил? Могли бы поучаствовать с удовольствием!
Но не стоит забывать, что именно на провластном митинге заиграла песня Цоя- "Хочу перемен!".
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16.08.2020 03:11 Відповісти
Всё нормально, уже есть план, люди когда соберутся
Будут гудеть и хлопать в ладоши
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16.08.2020 03:19 Відповісти
Все верно, СГОНЯЮТ скот.
А вот ЛЮДИ они сходяться, собираются и т.д., а скот сгоняют.
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16.08.2020 05:10 Відповісти
Ой, не могу, из чьих рук кормятся - за того пусть и митингуют.
Судьба у бюджетников такая.

Наш коммуняка, прокитайская прокладка, Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, тоже митинг в свою поддежку затеять решил. Плохи, видать у премьера дела: популярность "протекла". На митинг тоже выгоняют бюджетников - пожарных (их штат финасирует).
Очень надеюсь, что за пожарными пойдут учителя гос. школ (их тоже финасирует штата), эти учителя - лохторат Эндрюса - сплошь леваки. За учителями можно выпустить пациентов дурок, больше никого не осталось в митингующие потому что.
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16.08.2020 05:26 Відповісти
Капець. Оце у вас там фестиваль.
У нас не буває такого, щоб бюджетники мітинги на підтримку влади робили. Хіба я щось десь колись раптом пропустила ... Але - ні.
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16.08.2020 07:02 Відповісти
Вы только представьте себе, Веданочка, ведь многие люди вложили миллионы долларов и десятилетия колоссального труда в свои бизнесы, а сейчас эти люди свои бизнесы теряют, потому как закрыто практически все, какой сбыт, какое производство, какая индустрия услуг? Как же я сочувствую этим людям - и не передать.
Фермеры очень жалуются - им даже технику сельскохозяйственную из штата Квинсленд невозможно будет перегнать в штат Виктория для уборки урожая.
Впрочем, чему удивляться, ведь коммуняки всегда устраивают голод, а наш викторианский "бубочка" - коммуняка.
Зато наши местные дурачки, "полезные идиоты" (дедушка Ленин"), пишут в комментариях в СМИ, мол, да не волнуйтесь вы так, через два года скинем премьера на выборах, а продукты нам подвозят. На вопрос, а откуда подвезут еду то, если урожай собрать будет невозможно, раз технику не пропускают - не отвечают, впадают в ступор. Вот так и живем, со своим 73-процентным тупым лохторатом, которым "'еду подвезут".

P.S. У бюджетников нет выбара: придет "указивка" от профсоюзов (профсоюзы на корню скуплены китайскими коммуняками) - и пойдут на митинги. А ведь и среди учителей людей нормальных хватает, но люди то они подневольные, уволят из школы с "волчьим билетом" за непослушание...
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16.08.2020 07:51 Відповісти
Шановна ОА, я дуже розумію і співчуваю, вчора Акваріусу писала. Я бачила в новинах про те, що закрили штат ... Жах.
У нас теж своя свайба, мрак.
Стільки великих компаній оголосили себе банкрутами. Про малий та середній бізнес мовчу. Туризм лежить. Ніхто нікуди не їде, кордони вони закрили до квітня наступного року - поки що. Правда, локально (у нас уже не ваші звірства) ворушаться трошки. Їздить народ по Квебеку у відпустку. На американців шиплять, щоб не їхали до нас ... Людям з американськими номерами шкодять авта, =стукають= владі, то вже таким =бдітєльним= сказали, що не потрібно: раз їх на кордоні пропустили, значить, їм дозволено ... У нас же туди-сюди і є американці, які можуть перебувати в Канаді і в цій ситуації. Кошмар.
Наші =блаженні= теж городять таку дурню: сидіть вдома, уряд платить (Трюдо ж тим, хто не виходить на роботу, гроші дає), ой - іде ж друга хвиля, треба все ще закрити, бо вірус ... Їх питають: а жити як ? економіка де ? як це все потім віддавати і відновлювати ? Як і у вас - мовчать.
За початок навчального року - війна. Бо коледжі і університети - онлайн, а що зі школярами робити ?
Квебек - єдина поки провінція, яка відкриває школи. То батьки здіймають ґвалт.

Зате маски всіх зобов*язали натягнути.
Зберігайте душевний спокій, бережіть нерви. Перейдемо і це. Все треба пережити.
А тут можемо виговоритися, так легше ... тримати в собі не треба.
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16.08.2020 08:06 Відповісти
Спасибо Вам за понимание и сочувствие, Веданочка.

"Туризм лежить."
Да-да, все так.
Штат Виктория полностью закрыт, а штат Южная Австралия завозит 300 (!) китайский студентов для обучения.
Нормально, да?
То есть лыжным курортам штата Виктория (у нас снег в горах обещан) запрещено принять даже туристов из Мельбурна, а соседний штат завозит себе 3 сотни китайских студентов (платных), несмотря на пандемию, то есть университеты - они особенные, им можно вытворять то, что бизнесам частным туристическим нельзя.

"Наші =блаженні= теж городять таку дурню: сидіть вдома, уряд платить (Трюдо ж тим, хто не виходить на роботу, гроші дає), "
Именно как у нас, но в марте платы по ковиду нащи федералы полностью прекращают.
Это же так удобно местным властям: разрушать экономику, когда "банкет" оплачивают федералы.

P..S. В адрес Премьера штата Виктория, Эндрюса, в комментариях в СМИ пошли угрозы прямой физической расправы, причем угрозы страшные. А я то считала, что когда я их называю "сволочи", то это оскорбление, а тут такие угрозы, что их читать страшно.
Премьер Эндрюс таки доиграется, по лезвию бритвы ходит...
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16.08.2020 09:53 Відповісти
якщо якась територія у час епідемії займається штрейкбрехерством,то цілком резонно з боку центральної влади до них застосувати певні заходи..З метою самозбереження.. наприклад повна заборона будь-якого руху з цією територією.Звичайно ,мають бути поліцейські і навіть військові патрулі з правом застосування зброї.
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16.08.2020 10:41 Відповісти
Згоняй не згоняй а всеравно расстреливать митингующих прийдется ,смертная казнь там разрешена ..Достаточно постановочного теракта и повесить ярлык на митингующих и все ,а если им еще портреты Бендеры подкинуть то товарищ Гиркин с казаками приедет шашками там всех порубит
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16.08.2020 05:27 Відповісти
не приведи Господи, но это по методичке конторы
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16.08.2020 11:06 Відповісти
После того, как вчера появился комментарий, что из мельбурнского аэропорта, в нарушение всякого дурантина, во время комендантского часа и без указания аэропорта назначения и маршрута, вылетают самолетики, в нашей местной коммуняцкой газетке поднялся вой: не выпускаю за границу из штата Виктория, как же так!
Видать. дешевым прокитайским прокладкам, кои именовали себя в комментариях в австралийских СМИ "I am an affluent while male, and Dan is my Premier", не удается "смотать удочки", чтобы отсидется на пляжике в Таиланде. Камень на шею - и в воду этих ""affluent while male", продавших Австралию Китаю - вот адекватное наказие.
К слову, к Китаю у меня никаких претензий нет - имеют полное право чужие территории попытаться отжать, а вот к этим гадинам, продавшим свою страну за юани,лично у меня очень много претензий. И что самое примечательное, никакого гражданства у этих сволочей, кроме австралийского нет, кому они нужны, куда им бежать?
Потому делаю вывод: они хотят попытаться отсидется на пляжике в Таиланде, или в Гоа, или в Дубае.
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16.08.2020 05:34 Відповісти
Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ - Цензор.НЕТ 8733
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16.08.2020 05:36 Відповісти
Пєтушенко
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16.08.2020 07:01 Відповісти
Вся штука в том, что Кривой Рог Вилкула (Харьков Кернеса, Одесса Труханова, и т.д. и т.п.) от Белоруссии Лукашенко мало чем отличается.

Ибо все они под Путиным (Кремлем, КГБ-ФСБ и пр.) ходят.
И никакие Майданы им не помеха, плевать они на них хотели.
Потому и страна в Жопе…
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16.08.2020 05:55 Відповісти
Капустин, хватит врать.
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16.08.2020 07:27 Відповісти
Не, наоборот, жопа в стране!
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16.08.2020 08:46 Відповісти
народ у нас почувствовал свободу, и эта часть, а не совковое большинство определяют ситуацию
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16.08.2020 11:08 Відповісти
Лука !
Йди з посади !
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16.08.2020 06:40 Відповісти
Ага, он это прочитает и пойдёт.
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16.08.2020 08:47 Відповісти
Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ - Цензор.НЕТ 3346
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16.08.2020 06:50 Відповісти
где то это уже было
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16.08.2020 07:57 Відповісти
Білоруських бюджетників зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7344
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16.08.2020 10:33 Відповісти
Коли ти один на історичному фото не встиг повернутись.Абідна да.
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16.08.2020 11:39 Відповісти
* Белорусский народ в едином пориве....*
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16.08.2020 08:33 Відповісти
Так всегда: сторонники действующего президента, которые за него голосовали, не могут быть гражданским обществом и не могут по своему желанию выйти на митинг, их всегда сгоняют митинговать, кроме тех случаев, когда они за какого нибудь Петю.
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16.08.2020 08:44 Відповісти
это какой же надо быть гнидой, шоб его "свозили"? я был бюджетником в 04 и 14гг. никто меня не вез, может поэтому и получился МАЙДАН???
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16.08.2020 08:51 Відповісти
панове білоруси, у вас медицина безплатна чи ні, за операції, скажімо, ви платите чи ні, бо у нас в Україні приходиться платити, а хто не має на лікування грошей в лікарні - тому дорога на двері......
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16.08.2020 08:54 Відповісти
от наприклад Медіатор пише 08.07.2020: Допомога потрібна маленькому кременчанину Едуарду Скороплясу. Йому терміново необхідно зробити операцію на хребті, яка коштує 300 тисяч гривень. Хлопчику 10 років. Опікується ним лише бабуся. Мама Едуарда померла минулого року. Таких коштів у сім'ї немає..............От вам і післясовдепіська епоха розквіту в Україні.....
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16.08.2020 08:58 Відповісти
Згоден. От в Совку про інвалідів другоі світовоі піклувались. Щоб не мозолили очі радянським громадянам і не заважали будувати камунізьм, одномоментно в 1946 році постріляли всіх безногих, безруких, а частину вивезли на віддалений острів доживати. А чому? Бо країна для людей була, не те шо зараз...
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16.08.2020 10:27 Відповісти
О! Уже и антимайдан подоспел... Скоро титушня повылазит...
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16.08.2020 09:13 Відповісти
"Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск..."

Ну якщо барани, то чому б і не зігнати?
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16.08.2020 09:35 Відповісти
Решил перевести стрелки на противостояние между белорусами. А там и Вова Пу поможет навести порядок. Перекинет карателей из Ордлы в Беларусь. Да на этом все и закончится. И будет Лукашенка как Саддам сидеть на троне и выполнять все шо скажет Пуйло. Фашистская Рассея не даст вам свободы, белорусы. Не надейтесь.
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16.08.2020 10:04 Відповісти
Салідарнасць - главные новости Беларуси, [16.08.20 02:07]
[Переслано від Рефлексия и реакция]

Что происходит сейчас?
Если вкратце - торг.
Стадии гнева и отрицания мы успешно прошли.
Беларусы всех профессий и социальных страт показали что они не приемлют Лукашенко как президента и не приемлют административно-командую систему с неподсудной кастой силовиков.
У торга есть несколько направлений: торг внешний и внутренний, торг публичный и кулуарный. Мы не видим всего и не увидим.
Но то что мы видим в отношении диалога с протестующими - это неспособность администрации Лукашенко даже сформировать со своей стороны предмет торга. Лукашенко слаб, он потерял силу на улице, но хочет сохранять образ человека который не даёт слабины. Может пока себе позволить сохранять хорошую мину, но каждый день ситуация ухудшается.
Из относительно топ-системных людей пока высказался лишь обиженный бывший посол и министр Латушко.
Но Москва не сразу строилась, забастовки тоже начались с 20 человек, а через два дня бастует вся страна (кстати это отлично показывает как обустроен процесс информирования лично Лукашенко. Бумажке требуется два дня дойти до глаз Лукашенко, за это время инфа безбожно устаревает. Отсюда и фраза про 20 человек бастующих, когда их уже десятки тысяч).
Внешнее направление торга тоже активно, уже пошли мантры про «союзное государство», звонки Путину. Здесь даже если Лукашенко предложит какие-то уступки, то лишь переложит проблемы своей непопулярности на Путина. Лукашенко слаб, страну он уже не вполне контролирует. Это плохая марионетка, даже если он предлагает себя позиционировать таковой. К тому же он кидал россиян сто раз и доверие ему в очередной раз вряд ли безусловное.
Европа заняла жесткую позицию и точечно давит на окружение Лукашенко. Это правильно, надо договариваться с окружением.
Сейчас АГЛ не готов говорить с европейцами, но посмотрим через пару дней. Возможно то, что сейчас кажется жестким, станет приемлимым.
Лукашенко в понедельник едет на МЗКТ, об этом объявлено сегодня публично.
Это огромные риски для службы безопасности - заранее подсветить объект маршрута, завод в городе где лицо под охраной ненавидят. Но этим пока ещё президент пытается выиграть себе фору в пару дней и свести диалог до его имитации с проверенными людьми в заводском антураже. Конечно, ничего из этой затеи хорошего для него не выйдет. Солидарность общества колоссальная, любой признак лоялизма в адрес власти - это личный позор человека.
Нужно не сбавлять накал мирных (только мирных и никак иначе) протестов, давить на пока ещё внешне лояльных фигур, и ситуация будет становиться все ближе к разрешению день за днём. Новые точки протеста, новые люди откалывающиеся от системы - динамика крайне важна, иначе все рискует затянуться (что устраивает режим).
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16.08.2020 10:34 Відповісти
Не тешь себя иллюзиями.
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16.08.2020 10:41 Відповісти
Хорошо на митинг а не на убой в концлагере
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16.08.2020 10:05 Відповісти
Ага. АТИМАЙДАН
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16.08.2020 10:18 Відповісти
Тем согнанным, которые не могут отказаться от этой поездки, надо взять с собой стяги БЧБ и "Погони". Пускай шкловского вурдалака типает в конвульсиях.
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16.08.2020 10:23 Відповісти
У нас тоже свозили бюджетников и донецкое быдло в Киев!!Выпили всю водку в округе и обосрали и обосцали весь центр Киева!!Типа всенародная поддержка Януковича!!
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16.08.2020 14:01 Відповісти
 
 