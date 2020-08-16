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В ВСУ за сутки подтвердили 33 новых случая COVID-19, - командование Медсил

В ВСУ за сутки подтвердили 33 новых случая COVID-19, - командование Медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили 33 новых случая коронавирусного заболевания.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 11 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 6 человек, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине 1 637 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболело 91 356 человека

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 23 человека (Львовская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 10 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Одесская область - 1 военнослужащий и Житомирская - 2 работника ВС Украины).

Всего по состоянию на 10:00 16 августа в ВСУ болеет COVID-19 429 человек. Всего за период пандемии выздоровели 767 человека, летальных случаев – 6. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 733 человека.

Также на Цензор.НЕТ: По Украине заняты менее четверти коек для пациентов с COVID-19, в Киеве и двух областях - более 50%, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) ВСУ (6740) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Нащо про це повідомляти? Лікуйте, та й все; лазерна терапія ковід за пару днів амбулаторно долає без проблем. Єдина проблема, що ******* медики зациклені лише на фармакології, а вона ні на що не спроможна...
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16.08.2020 14:16 Ответить
Пруфы есть?
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16.08.2020 21:20 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам
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16.08.2020 14:49 Ответить
 
 