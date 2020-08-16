У ЗСУ за добу підтвердили 33 нові випадки COVID-19, - Командування Медсил

За минулу добу у Збройних силах України підтвердили 33 нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З них у закладах охорони здоров'я перебуває 11 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 6 осіб, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр центрального регіону - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування", - зазначається у повідомленні.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 23 людини (Львівська область - 3 військовослужбовці і 2 працівники ЗС України, Київська область - 10 військовослужбовців і 5 працівників ЗС України, Одеська область - 1 військовослужбовець, Житомирська - 2 працівники ЗС України).

Загалом станом на 10:00 16 серпня у ЗСУ хворіє на COVID-19 429 осіб. Всього за період пандемії одужало 767 людей, летальних випадків - 6. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 733 людини.

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