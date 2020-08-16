НАТО отвергает обвинения Лукашенко в наращивании сил на границе с Беларусью
НАТО отвергло обвинения объявленного президентом Беларуси Александра Лукашенко о том, что идет процесс наращивание военной мощи альянса вблизи западной границы страны.
Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Никакого наращивания сил НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Она носит строго оборонительный, соразмерный характер и направлена на предотвращение конфликтов и сохранение мира", - говорится в заявлении.
Он призвал белорусские власти уважать основные свободы, включая право на мирный протест, и отметил, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации в Беларуси.
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Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске заявил что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.
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За вікно подивіться! Танки і літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт.
Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нові вибори.
Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми зірвемо в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми загинемо як держава, як народ, як нація", - попередив Лукашенко.
Мені хочеться запитати у диктартора Лукашенки :,, Хто відтяпав Крим і ввів війська на Донбас ?" - невже НАТО ?
Путен ПАМАГИ И ВВЕДИВОЙСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КАРАУЛ, ТРИН УКРИЛИ!!!!!!
солнцемденьгами.
А в это время цик Беларуси стоит на своём.
Это очень серьезная проблема.
Белорусам нужно решить юридическую часть вопроса. Если они не сделают это уже и сейчас, то лукавый ускользнет и всех надурит
Выступление Л. провально для внутренней аудитории, но ей оно и не предназначалось.
Это отчаянная и по своему блестящая апелляция к бешеным в окружении Путина и к тараканам бешенства в голове самого Путина.
Сработает ли эта последняя карта диктатора , мы узнаем в ближайшие дни.
Но вы ещё забыли, что в Беларуси путен понатыкать своих военных баз. Просто так оно Беларусь не выпустит, знаем по Крыму .
так что для нас ничего нового.то для сябров будет куча неожиданностей