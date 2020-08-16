НАТО отвергает обвинения Лукашенко в наращивании сил на границе с Беларусью

НАТО отвергло обвинения объявленного президентом Беларуси Александра Лукашенко о том, что идет процесс наращивание военной мощи альянса вблизи западной границы страны.

Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Никакого наращивания сил НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Она носит строго оборонительный, соразмерный характер и направлена на предотвращение конфликтов и сохранение мира", - говорится в заявлении.

Он призвал белорусские власти уважать основные свободы, включая право на мирный протест, и отметил, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации в Беларуси.

Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь начинает военные учения на границе с Литвой

Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске заявил что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.

Также на Цензор.НЕТ: Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко