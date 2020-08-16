Турция усиливает карантин в ряде провинций на фоне роста заболеваемости COVID-19
В Турции усиливают ограничения для отдельных категорий граждан, в частности пожилых людей.
Как сообщает Укринформ со ссылкой на заявления Минздрава Турции и решения комитетов в отдельных провинциях, ограничения касаются провинций Сиирт, Газиантеп, Шанлиурфа, Элазыг, Ван, Кайсери, Ялова, Бартин, передает Цензор.НЕТ.
Во всех этих провинциях пожилым людям старше 65 лет ограничили время пользования общественным транспортом и посещение торговых центров и рынков, запретили ходить на пикники и посещать религиозные и массовые мероприятия, в частности помолвки, свадьбы и т.п.
В отдельных провинциях запретили размещать витрины или отдельные товары торговых точек на тротуарах, поскольку это может мешать соблюдению социальной дистанции, а также увеличили соцдистанцию в зонах отдыха до 4 метров.
В провинции Сиирт ограничения относительно участия в массовых мероприятиях также касаются детей до 15 лет.
В провинции Газивантеп до конца месяца запретили любые акции протеста.
В провинций Элазыг время проведения свадеб ограничено тремя часами.
Общие рекомендации относительно мер эпидзащиты предоставляет Минздрав, решение о введении ограничений принимаются на местах комитетами по охране здоровья.
Как сообщал Укринформ, за минувшие сутки в Турции выявлено самое большое за последние 45 дней количество новых случаев инфицирования коронавирусом - 1256.
По данным Worldometer, в мире зафиксировано более 21,7 миллионов случаев заболевания COVID-19, в частности более 770 тысяч летальных, выздоровели более 14,4 миллионов человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль