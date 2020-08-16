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Новости Коронавирус и карантин
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Турция усиливает карантин в ряде провинций на фоне роста заболеваемости COVID-19

Турция усиливает карантин в ряде провинций на фоне роста заболеваемости COVID-19

В Турции усиливают ограничения для отдельных категорий граждан, в частности пожилых людей.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на заявления Минздрава Турции и решения комитетов в отдельных провинциях, ограничения касаются провинций Сиирт, Газиантеп, Шанлиурфа, Элазыг, Ван, Кайсери, Ялова, Бартин, передает Цензор.НЕТ.

Во всех этих провинциях пожилым людям старше 65 лет ограничили время пользования общественным транспортом и посещение торговых центров и рынков, запретили ходить на пикники и посещать религиозные и массовые мероприятия, в частности помолвки, свадьбы и т.п.

В отдельных провинциях запретили размещать витрины или отдельные товары торговых точек на тротуарах, поскольку это может мешать соблюдению социальной дистанции, а также увеличили соцдистанцию ​​в зонах отдыха до 4 метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 637 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболело 91 356 человека

В провинции Сиирт ограничения относительно участия в массовых мероприятиях также касаются детей до 15 лет.

В провинции Газивантеп до конца месяца запретили любые акции протеста.

В провинций Элазыг время проведения свадеб ограничено тремя часами.

Общие рекомендации относительно мер эпидзащиты предоставляет Минздрав, решение о введении ограничений принимаются на местах комитетами по охране здоровья.

Как сообщал Укринформ, за минувшие сутки в Турции выявлено самое большое за последние 45 дней количество новых случаев инфицирования коронавирусом - 1256.

Также читайте: Масштабное исследование мутаций COVID-19 начали в Турции

По данным Worldometer, в мире зафиксировано более 21,7 миллионов случаев заболевания COVID-19, в частности более 770 тысяч летальных, выздоровели более 14,4 миллионов человек.

Автор: 

карантин (16729) Турция (3509) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Там такая вакцина, что они сами заразу разносить будут.
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16.08.2020 21:15 Ответить
+4
Я неделю назад прилетел. Все на высшем уровне
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16.08.2020 21:19 Ответить
+3
Время проведения свадеб ограничено 3 часами. Типа 3 часа пей, гуляй а потом уже есть опасность заразится.)))
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16.08.2020 21:09 Ответить
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Э, не надо там ничего усиливать! Я только в отпуск в Турцию собрался!
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16.08.2020 21:04 Ответить
В этом году там нечего делать.
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16.08.2020 21:06 Ответить
Так а куда ехать то? Все закрыто. Хоть Турцию открыли, и на том спасибо
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16.08.2020 21:13 Ответить
а у вкрадений вами Крим не хочте ?
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16.08.2020 21:15 Ответить
Я неделю назад прилетел. Все на высшем уровне
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16.08.2020 21:19 Ответить
В морских провинциях вроде пока все ок
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16.08.2020 21:11 Ответить
Вот те на. А Аллах что, хер забил на Турцию?
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16.08.2020 21:05 Ответить
Время проведения свадеб ограничено 3 часами. Типа 3 часа пей, гуляй а потом уже есть опасность заразится.)))
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16.08.2020 21:09 Ответить
У ватников есть вакцина,им сам черт не страшен.
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16.08.2020 21:12 Ответить
Там такая вакцина, что они сами заразу разносить будут.
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16.08.2020 21:15 Ответить
Так та ВАТцина лише на зайвохромосомних діє. І під час щеплення ватникам слід бути у шкарпетках різних кольорів.
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16.08.2020 22:34 Ответить
Так та ВАТцина лише на зайвохромосомних діє. І під час щеплення ватникам слід бути у шкарпетках різних кольорів.
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16.08.2020 22:42 Ответить
Шо, знов "понаєхалі"?
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16.08.2020 21:18 Ответить
Все страны кинулись спасать летний туристический сезон ( или это лоббировали определенные заинтересованные люди, организации ,).. В итоге к концу сезона ( начало- середина октября) получим не волну, а цунами коронавируса. Ну это уже совсем другая история. Результат достигнут...
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16.08.2020 21:51 Ответить
 
 