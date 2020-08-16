Турция усиливает карантин в ряде провинций на фоне роста заболеваемости COVID-19

В Турции усиливают ограничения для отдельных категорий граждан, в частности пожилых людей.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на заявления Минздрава Турции и решения комитетов в отдельных провинциях, ограничения касаются провинций Сиирт, Газиантеп, Шанлиурфа, Элазыг, Ван, Кайсери, Ялова, Бартин, передает Цензор.НЕТ.

Во всех этих провинциях пожилым людям старше 65 лет ограничили время пользования общественным транспортом и посещение торговых центров и рынков, запретили ходить на пикники и посещать религиозные и массовые мероприятия, в частности помолвки, свадьбы и т.п.

В отдельных провинциях запретили размещать витрины или отдельные товары торговых точек на тротуарах, поскольку это может мешать соблюдению социальной дистанции, а также увеличили соцдистанцию ​​в зонах отдыха до 4 метров.

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В провинции Сиирт ограничения относительно участия в массовых мероприятиях также касаются детей до 15 лет.

В провинции Газивантеп до конца месяца запретили любые акции протеста.

В провинций Элазыг время проведения свадеб ограничено тремя часами.

Общие рекомендации относительно мер эпидзащиты предоставляет Минздрав, решение о введении ограничений принимаются на местах комитетами по охране здоровья.

Как сообщал Укринформ, за минувшие сутки в Турции выявлено самое большое за последние 45 дней количество новых случаев инфицирования коронавирусом - 1256.

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По данным Worldometer, в мире зафиксировано более 21,7 миллионов случаев заболевания COVID-19, в частности более 770 тысяч летальных, выздоровели более 14,4 миллионов человек.