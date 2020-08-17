Сотни росгвардейцев перебрасывают в направлении Беларуси, - очевидцы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Колонны автозаков без маркировок и номеров заметили на дороге Санкт-Петербург - Псков и Москва - Минск.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал расследовательской группы Conflict Intelligence Team.

Сообщается, что на канале Paris Burns опубликованы видео с колоннами грузовиков с решетками на окнах.

"Часть этих грузовиков идентичны транспорту ОМОНа Росгвардии (называемому в обиходе "автозаками"), который обычно присутствует на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге. Еще один, по-видимому, также относится к Росгвардии, хотя на фотографиях в Санкт-Петербурге его найти не удалось. Примечательно, что на машинах отсутствуют какие бы то ни было маркировки (красная полоса с надписью "Росгвардия", синяя полоса с надписью "Полиция", надпись "ОМОН", эмблемы), а также номерные знаки.

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В описании к видео сказано, что они были сняты в Ленинградской области, а техника движется от Санкт-Петербурга на Лугу. Нам удалось подтвердить эту информацию геолокацией. Место съемки находится более чем в 400 километрах от границы с Беларусью, в сторону которой движется техника на видео. Поэтому нельзя быть уверенными, что это говорит об отправке личного состава Росгвардии в Беларусь", - говорится в сообщении.

Позже расследователи собрали несколько публикаций СМИ, подтверждающих обнародованные информацию.

Так, читатель "Фонтанки" сфотографировал автозаки на той же дороге Санкт-Петербург - Псков.

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"По его словам, в общей сложности навстречу ему проехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников. Штатная вместимость одного "автозака" - около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа - 1500 человек)", - отмечают расследователи.

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Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы, заметили читатели "Медузы" и коллега журналиста Василия Максимова. Также видео обнародовал пользователь YouTube Игорь Хорошев.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

"В этой колонне тоже присутствуют грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии. По утверждению авторов видео, в машинах колонны, следующей из Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. На видео в твите Максимова присутствуют координаты, которые указывают на развязку южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Беларусью). Снимки в Google Streetview подтверждают место съемки. Пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу с Беларусью", - отмечают расследователи.

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Напомним, 15 августа захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко пообщался с Владимиром Путиным и позже сообщил о достигнутой договоренности: при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. 16 августа он снова созванивался с Путиным.