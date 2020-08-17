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Новини Революція в Білорусі
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Сотні росгвардійців перекидають у напрямку Білорусі, - очевидці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колони автозаків без маркувань і номерів помітили на дорозі Санкт-Петербург - Псков і Москва - Мінськ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал групи розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Повідомляється, що на каналі Paris Burns опубліковано відео з колонами вантажівок із ґратами на вікнах.

"Частина цих вантажівок ідентичні транспорту ОМОНу Росгвардії (у побуті - "автозаки"), який зазвичай присутній на масових заходах у Санкт-Петербурзі. Ще один, мабуть, також належить Росгвардії, хоча на фотографіях у Санкт-Петербурзі його знайти не вдалося. Примітно, що на машинах відсутнє будь-яке маркування (червона смуга з написом "Росгвардія", синя смуга з написом "Поліція", напис "ОМОН", емблеми), а також номерні знаки.

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Сотні росгвардійців перекидають у напрямку Білорусі, - очевидці 01

В описі до відео сказано, що вони були зняті в Ленінградській області, а техніка рухається від Санкт-Петербурга на Лугу. Нам вдалося підтвердити цю інформацію геолокацією. Місце зйомки розташовується більш ніж за 400 кілометрів від кордону з Білоруссю, у бік якої рухається техніка на відео. Тому не можна бути впевненими, що це свідчить про відправку особового складу Росгвардії в Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Пізніше розслідувачі зібрали кілька публікацій ЗМІ, що підтверджують оприлюднену інформацію.

Так, читач "Фонтанки" сфотографував автозаки на тій же дорозі Санкт-Петербург - Псков.

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Сотні росгвардійців перекидають у напрямку Білорусі, - очевидці 02
Сотні росгвардійців перекидають у напрямку Білорусі, - очевидці 03
Сотні росгвардійців перекидають у напрямку Білорусі, - очевидці 04

"За його словами, загалом назустріч йому проїхали близько 30-40 вантажівок і кілька військових позашляховиків. Штатна місткість одного "автозаку" - близько 20 осіб. Таким чином, лише з Петербурга може їхати щонайменше 600 бійців (для порівняння, загальна чисельність всього білоруського ОМОНу - 1500 осіб)", - зазначають розслідувачі.

Іншу колону, яка рухалася в напрямку до Білорусі з боку Москви, помітили читачі "Медузи" і колега журналіста Василя Максимова. Також відео оприлюднив користувач YouTube Ігор Хорошев.

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Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9

— vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

"У цій колоні теж присутні вантажівки без маркувань, ідентичні машинам Росгвардії. За твердженням авторів відео, в машинах колони, що рухається з Москви, їдуть люди в чорній формі без розпізнавальних знаків. На відео у твіті Максимова присутні координати, які вказують на розв'язку на південь від Смоленська (за 83 кілометри від кордону з Білоруссю). Знімки в Google Streetview підтверджують місце зйомки. Поки невідомо, чи перетнули ці машини кордон з Білоруссю", - зазначають розслідувачі.

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Нагадаємо, 15 серпня "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, поспілкувався з Володимиром Путіним і пізніше повідомив про досягнуту домовленість: за першого ж запиту Росія надасть всебічну допомогу щодо гарантування безпеки країни. 16 серпня він знову розмовляв із Путіним.

Автор: 

Білорусь (7987) росія (66502) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+67
Белорусы в массе своей весьма негативно восприняли наш Майдан (герои типа Жизневского, которые поддержали, и, более того, приехали и даже погибли за нас - исключение, а не правило). Считали, что печеньки Госдепа, что буза, что фашисты и так далее. Жалели Беркут. Считали враньём рассказы о его (Беркута) зверствах.
Поэтому . . . Я не злорадствую, ни в коей мере, но :
Нет лучшего опыта, чем личный !!! Как говорится, "наука не буває без дрюка" - сейчас у них прекрасный шанс на своей шкуре прочувствовать всю прелесть русского мира. У адекватных мозги прочистятся и мы получим + 2-3-4 миллиона людей, которые нас поймут и тоже снимут розовые очки, смотря на россию. Может несколько десятков тысяч из них начнут даже что-то предпринимать и в боку у русских появится дивизия партизан, которые в них начнут стрелять.

Сказки, что Лука был гарантией, что русские не вторгнутся в Украину с севера (где до Киева - рукой подать) - это сказки, давайте будем реалистами. Чуть что и он на нас положил и побежал к путяре. а уж сколько в наш адрес сказал за последнюю неделю (при том, что Зеленский реально его не трогал, ибо не способен). Так что если бы путин захотел сильно, то территория Беларуси использовалась бы для нападения на Украину в полный рост. А значит, северная граница должна охраняться не хуже восточной . . .

Поэтому нам выгодно максимальное обострение в Беларуси - русские будут тратить деньги на подавление протеста (1), обозлят белорусов (2), может понесут там потери в живой силе и технике (3), выгребут ещё санкций от международного сообщества (4), потом будут вынуждены вливать в достаточно неэффективную Беларусь много денег - куда больше Крыма (5), нормальные белорусы побегут к нам (6), белорусские конкуренты (а структура экономик Украины и Беларуси похожа - от транспорта, до сельского хозяйства) будут иметь проблемы (7), есть шанс, что Запад осознает необходимость гораздо большего срочного военного усиления Украины и восточного фланга НАТО (8).
Короче, пусть путяра тратит силы . . . Хуже и так не будет - Беларусь и так была союзник россии (и в военном, и в экономическом отношении), поэтому спонтанный бунт - это шанс, что их связь ослабнет или вообще прекратится. Больше ресурсов у путяры не станет, он и так в значительной мере белорусскими и людскими, и экономическими ресурсами пользовался. В этой же внутрибелорусской драке "союзное государство" только тратить будет.

А глобально - без большой драки и большой крови остановить этого упыря (путяру), конечно, не выйдет. Причём главная роль в схватке, по ходу, нам отведена. Но чем более распылённым и обескровленным (Сирия, Беларусь, Ливия и т.д.) русский монстр подойдёт к этой драке, тем меньше украинцев погибнет в ней. Так что надо воевать и руками сирийцев, и руками ливийцев, и риками турок, и (прости, Господи) руками белорусов тоже.
Думаю, США и Европа где-то так же думают, только про "руками украинцев".
Как-то так выглядит . . .
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17.08.2020 02:24 Відповісти
+59
Они против Лукашенко, НО не против России.
Вот в чём парадокс!
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17.08.2020 01:22 Відповісти
+59
Никакого парадокса.
В рф, но без Лукашенко.
Я сегодня обменялся парочкой сообщений со своим беларусским контрагентом по работе - по-приятельски общаемся всегда, так он дико на Луку гонит. Просто порвал бы, ярость за побитых, но при этом вата ватой. И малейшие - даже в комплиментарном контексте аналогии с Майданом отвергает. У нас совсем по другому! У вас был госпереворот и легитимный Янукович, которого боевики снесли против воли народа, а у нас нелигитимный Лука, которого мы имеем право не признавать.
И чутьё подсказывает мне, что это и есть мейнстрим протеста.
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17.08.2020 01:34 Відповісти
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О то ж. Поэтому и непонятно зачем это все именно теперь. Вариантов тьма и один другого конспирологичнее
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17.08.2020 21:43 Відповісти
600 бойцов могут зажечь заваруху с захватами обладминистраций. Схема заезженная.
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17.08.2020 22:04 Відповісти
А под каким соусом? У нас Ращка соус придумала - аля "угнетение русскага езыга". А у вас? Спасение белорусов от желторотых натовских нагаек в лаптях?
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17.08.2020 22:16 Відповісти
1. никаких "у вас". Я украинец и помню как успешные захваты держадминистраций в 2014 году, так и погорельцев в одессе.
2. у беларусов это может быть "помощь от братского народа в обеспечении свободных выбороу". И выберут местных управляемых марионеток. Будет еще более гладко, чем в Украине получилось.
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17.08.2020 22:26 Відповісти
Кстати, в Узбекистане Раша тоже помогала восстание подавлять, много людей в асфальт вкатали рашинские танки и бтры.
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17.08.2020 22:31 Відповісти
Самое потешное, что те, кто постоянно кричит о том, что Тихановская, Цепкало и Бабарико - это проект кремля, они же и машут руками, что ***** отправил бойцов на помощь сипатому) Отдельным конспирологам уже давно пора взять себя в руки Разве можно с такими серьезно о чем-то говорить?
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17.08.2020 22:29 Відповісти
Так может и проект Кремля. Кремль их создал, что бы напугать Лукашенко. Напугали. Потом предложили свою помощь в подавлении протестов в обмен на то, что Лука перестанет упираться, и согласится на все условия Путина, на которые он раньше не соглашался. И он согласился. И теперь по тихонечку Путин будет присоединять Беларусь к России областями, как раньше хотел Путин. Лука на это согласился, потому что его загнали в угол. Это конечно всё будет под пафосный торжественный звон пропаганды, рейтинг Пу сразу взлетит - россияне же любят расширение своих земель. Вернее это для них будет воссоздание империи. По кускам совок будут возвращать - Крым прилепили себе, теперь беларусь, потом за Украину возьмцться, в Латвии замутят.
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17.08.2020 22:41 Відповісти
у кацапов казахстан на очереди. Там бурление говен наблюдается, и защита русскоязычного населения туда ложится очень хорошей картой.
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17.08.2020 22:47 Відповісти
Слиииииишком уж закручено, рискованно, непредсказуемо и даже опасно. Ну как тут сейчас подавить протесты, когда вся страна поднялась? Шестистами омоновцами??? Да ну, бред! К тому же ну ладно местные каратели, но армия вряд-ли на это будет спокойно смотреть. Риск, и очень большой. Далее, да, в Беларуси так уж сложилось, что многие хорошо относятся к рашке, но тем не менее, даже по недавнему опросу Академии Наук лишь 7,7% белорусов не против войти в ее состав, остальные же 92,3% - против! Здесь не Крым. Поэтому ну какое тут может быть воссоединение, наоборот, получат еще одну страну, ненавидящую их, это очевидно, и вряд ли они этого не понимают. Что, заставят бастующих ныне рабочих работать на *****??? Ну смех же!)) А вот войнушку - вполне возможно, и новое направление 200-х грузов. Еще, опять же так уж сложилось, что и в рашке обычные люди хорошо относятся к белорусам, и именно сейчас довольно критично к ***** (Хабаровск опять же), поэтому если начнется агрессия против Беларуси, я ооочень сомневаюсь, что ***** это проканает в его стране. А есть еще Китай, ЕС, Штаты...И это они тоже понимают. Нет, быть конечно может все, но...
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17.08.2020 22:59 Відповісти
Одно ты не учитываешь - могучую силу пропаганды. Если Раха включит её на всю катушку - настроит население как ей надо. Нашим донбасянам пропагандой напроч крышу снесло, до сих пор в маразме находятся, большинство.
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17.08.2020 23:57 Відповісти
Так она у них и не выключалась никогда. Но согласись, все же кой какие подвижки у так и не вставших с колен есть. Мне так кажется.
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18.08.2020 00:18 Відповісти
ГумкАнвой.
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17.08.2020 21:41 Відповісти
резину везут? ) (гума-резина)
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17.08.2020 21:49 Відповісти
кацапский гумконвой - это резиновые дубинки и резиновые бабы в форме с надписью "омон".
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17.08.2020 22:05 Відповісти
штрейкбрехеров везут на замену уволенным забастовщикам
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17.08.2020 23:15 Відповісти
"едут люди в черной форме без опознавательных знаков" - черепашки ниндзя)))
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18.08.2020 07:17 Відповісти
как называются сайты публикующие фейки?
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18.08.2020 22:35 Відповісти
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