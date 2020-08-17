Сотні росгвардійців перекидають у напрямку Білорусі, - очевидці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Колони автозаків без маркувань і номерів помітили на дорозі Санкт-Петербург - Псков і Москва - Мінськ.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал групи розслідувачів Conflict Intelligence Team.
Повідомляється, що на каналі Paris Burns опубліковано відео з колонами вантажівок із ґратами на вікнах.
"Частина цих вантажівок ідентичні транспорту ОМОНу Росгвардії (у побуті - "автозаки"), який зазвичай присутній на масових заходах у Санкт-Петербурзі. Ще один, мабуть, також належить Росгвардії, хоча на фотографіях у Санкт-Петербурзі його знайти не вдалося. Примітно, що на машинах відсутнє будь-яке маркування (червона смуга з написом "Росгвардія", синя смуга з написом "Поліція", напис "ОМОН", емблеми), а також номерні знаки.
В описі до відео сказано, що вони були зняті в Ленінградській області, а техніка рухається від Санкт-Петербурга на Лугу. Нам вдалося підтвердити цю інформацію геолокацією. Місце зйомки розташовується більш ніж за 400 кілометрів від кордону з Білоруссю, у бік якої рухається техніка на відео. Тому не можна бути впевненими, що це свідчить про відправку особового складу Росгвардії в Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Пізніше розслідувачі зібрали кілька публікацій ЗМІ, що підтверджують оприлюднену інформацію.
Так, читач "Фонтанки" сфотографував автозаки на тій же дорозі Санкт-Петербург - Псков.
"За його словами, загалом назустріч йому проїхали близько 30-40 вантажівок і кілька військових позашляховиків. Штатна місткість одного "автозаку" - близько 20 осіб. Таким чином, лише з Петербурга може їхати щонайменше 600 бійців (для порівняння, загальна чисельність всього білоруського ОМОНу - 1500 осіб)", - зазначають розслідувачі.
Іншу колону, яка рухалася в напрямку до Білорусі з боку Москви, помітили читачі "Медузи" і колега журналіста Василя Максимова. Також відео оприлюднив користувач YouTube Ігор Хорошев.
Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9— vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020
"У цій колоні теж присутні вантажівки без маркувань, ідентичні машинам Росгвардії. За твердженням авторів відео, в машинах колони, що рухається з Москви, їдуть люди в чорній формі без розпізнавальних знаків. На відео у твіті Максимова присутні координати, які вказують на розв'язку на південь від Смоленська (за 83 кілометри від кордону з Білоруссю). Знімки в Google Streetview підтверджують місце зйомки. Поки невідомо, чи перетнули ці машини кордон з Білоруссю", - зазначають розслідувачі.
Нагадаємо, 15 серпня "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, поспілкувався з Володимиром Путіним і пізніше повідомив про досягнуту домовленість: за першого ж запиту Росія надасть всебічну допомогу щодо гарантування безпеки країни. 16 серпня він знову розмовляв із Путіним.
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2. у беларусов это может быть "помощь от братского народа в обеспечении свободных выбороу". И выберут местных управляемых марионеток. Будет еще более гладко, чем в Украине получилось.