ЕС поддерживает белорусский народ в его требованиях, - Боррель

Европейский союз поддерживает требования протестующих в Беларуси.

Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию с требованиями освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов. ЕС поддерживает белорусский народ", - отметил он.

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Напомним, во время марша за свободу в Минске 16 августа руководитель штаба снятого с выборов кандидата в президенты Виктора Бабарико, позже поддержавшая Светлану Тихановскую Мария Колесникова озвучила требования протестующих: "главное требование белорусов - бывший президент должен подать в отставку".