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ЕС поддерживает белорусский народ в его требованиях, - Боррель
Европейский союз поддерживает требования протестующих в Беларуси.
Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию с требованиями освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов. ЕС поддерживает белорусский народ", - отметил он.
Напомним, во время марша за свободу в Минске 16 августа руководитель штаба снятого с выборов кандидата в президенты Виктора Бабарико, позже поддержавшая Светлану Тихановскую Мария Колесникова озвучила требования протестующих: "главное требование белорусов - бывший президент должен подать в отставку".
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+5 Vedana
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+3 Сергей Томенко
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Невже не доходить: беларуский, беларусьі ??? Від Беларусь.
Зате хваляться, що називатимуть Луку =захватившим власть "президентом"= ...
Що теж не правильно. Він її і не втрачав. І при ній був.
І обіцяють прапорець поміняти.
Писати спочатку навчіться правильно.
Лукашенка , тебе капут
https://www.youtube.com/watch?v=A0S6A2VIoQw
Ну, и в чем разница,?