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Новости Революция в Беларуси
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ЕС поддерживает белорусский народ в его требованиях, - Боррель

ЕС поддерживает белорусский народ в его требованиях, - Боррель

Европейский союз поддерживает требования протестующих в Беларуси.

Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию с требованиями освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов. ЕС поддерживает белорусский народ", - отметил он.

ЕС поддерживает белорусский народ в его требованиях, - Боррель 01

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Напомним, во время марша за свободу в Минске 16 августа руководитель штаба снятого с выборов кандидата в президенты Виктора Бабарико, позже поддержавшая Светлану Тихановскую Мария Колесникова озвучила требования протестующих: "главное требование белорусов - бывший президент должен подать в отставку".

Автор: 

Беларусь (7937) Евросоюз (17351) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+5
Навіть в Європі правильно пишуть, а Цензор не здатен ні після звертань на Раду Форумчан з уже готовим правильним написанням, ні критичних коментів на формумі.
Невже не доходить: беларуский, беларусьі ??? Від Беларусь.

Зате хваляться, що називатимуть Луку =захватившим власть "президентом"= ...
Що теж не правильно. Він її і не втрачав. І при ній був.

І обіцяють прапорець поміняти.
Писати спочатку навчіться правильно.
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17.08.2020 01:36 Ответить
+3
А какие у них требования ? Не хотим старого пророссийского лидера , а хотим нового пророссийского лидера ?
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17.08.2020 01:32 Ответить
+2
По-большому счёту, ЕС насрать на беларуский народ... Спроси у этого, озабоченного судьбой беларусов, Борреля, где на карте Европы находится Беларусь - он впадёт в глубокий ступор... Если завтра резко изменится политика США, а следовательно и ЕС, в отношении Беларуси, то этот же самый Боррель будет вдохновенно славословить Бацьку и его мудрые действия.... Ничего личного - политика....
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17.08.2020 01:53 Ответить
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А вата с ****** поддерживают таракана
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17.08.2020 01:31 Ответить
А какие у них требования ? Не хотим старого пророссийского лидера , а хотим нового пророссийского лидера ?
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17.08.2020 01:32 Ответить
Просрут страну бульбаши. Глупые романтики приведут к власти олигархат, будут ещё вспоминать как жили у "Христа" за пазухой, как была чистота и порядок, бесплатные медицина и образование, заботу государства о детях, стариках и просо о гражданах, чистоту и отсутствие толп наркоманов на улицах, бандитов, получите закрытые больницы, школы, дурдома... безработицу, беззаконие, нищету, вечные "реформы" и выборы, бешанные тарифы, хаос, бардак и разделение страны))) хай щастить!
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17.08.2020 08:46 Ответить
Вот на фига этот высер?
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17.08.2020 10:50 Ответить
Навіть в Європі правильно пишуть, а Цензор не здатен ні після звертань на Раду Форумчан з уже готовим правильним написанням, ні критичних коментів на формумі.
Невже не доходить: беларуский, беларусьі ??? Від Беларусь.

Зате хваляться, що називатимуть Луку =захватившим власть "президентом"= ...
Що теж не правильно. Він її і не втрачав. І при ній був.

І обіцяють прапорець поміняти.
Писати спочатку навчіться правильно.
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17.08.2020 01:36 Ответить
Да кто то один у них пишет "В" Донбассе... Причем, именно специально так пишет, потому что в ссылках на которые они ссылаются написано "на"... И ничего, делают вид что не замечают...
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17.08.2020 02:19 Ответить
Европейский союз поддерживает требования протестующих в Беларуси

Лукашенка , тебе капут
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17.08.2020 01:36 Ответить
Наивняк.
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17.08.2020 01:51 Ответить
Реальный шанс для Луки сохранить власть в Белоруссии возможен только в качестве губернатора западно-белорусского федерального округа РФ.
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17.08.2020 01:45 Ответить
А озабоченность ЕС выражает?
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17.08.2020 01:50 Ответить
По-большому счёту, ЕС насрать на беларуский народ... Спроси у этого, озабоченного судьбой беларусов, Борреля, где на карте Европы находится Беларусь - он впадёт в глубокий ступор... Если завтра резко изменится политика США, а следовательно и ЕС, в отношении Беларуси, то этот же самый Боррель будет вдохновенно славословить Бацьку и его мудрые действия.... Ничего личного - политика....
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17.08.2020 01:53 Ответить
Выступление Лукашенко на митинге.
https://www.youtube.com/watch?v=A0S6A2VIoQw
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17.08.2020 05:22 Ответить
Поддерживают в требовании сменить Луку Мудищ..ва на ***** Плешивое.
Ну, и в чем разница,?
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17.08.2020 05:44 Ответить
 
 