Соратница Тихановской Колесникова озвучила требования протестующих в Минске: главное - Лукашенко должен уйти. ВИДЕО

На акции в центре Минска руководитель штаба снятого с выборов кандидата в президенты Виктора Бабарико, позже поддержавшая Светлану Тихановскую Мария Колесникова озвучила требования протестующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал TUT.BY.

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Колесникова заявила, что "главное требование белорусов - бывший президент должен подать в отставку".

"Мы - свободные и европейские белорусы - просим мира и безопасности для наших детей, - отметила она и обратилась к работникам заводов и фабрик, всем чиновникам и дипломатам, силовым структурам, работникам телевидения, - У вас есть сейчас последний шанс стать на сторону народа, нас тут большинство".

Колесникова уточнила, что "согласно многочисленным свидетельствам и фиксациям, Светлана Тихановская одержала победу на выборах президента". Она подчеркнула, что участники митинга полностью поддерживают программу Светланы Тихановской, одним из пунктов которой является проведение новых честных выборов.

Также звучал призыв освободить всех политических заключенных и задержанных на мирных акциях, выплатить компенсации пострадавшим от действий силовиков.

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"Завтра мы подаем заявление по фактам смерти людей, насилия над людьми. Тот, кто применил насилие, обязан понести ответственность по законам Республики Беларусь", - сообщила Колесникова.

Она уверена, что Александр Лукашенко - главная угроза для белорусского народа и независимости страны.

Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

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