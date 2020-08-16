Соратница Тихановской Колесникова озвучила требования протестующих в Минске: главное - Лукашенко должен уйти. ВИДЕО
На акции в центре Минска руководитель штаба снятого с выборов кандидата в президенты Виктора Бабарико, позже поддержавшая Светлану Тихановскую Мария Колесникова озвучила требования протестующих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал TUT.BY.
Колесникова заявила, что "главное требование белорусов - бывший президент должен подать в отставку".
"Мы - свободные и европейские белорусы - просим мира и безопасности для наших детей, - отметила она и обратилась к работникам заводов и фабрик, всем чиновникам и дипломатам, силовым структурам, работникам телевидения, - У вас есть сейчас последний шанс стать на сторону народа, нас тут большинство".
Колесникова уточнила, что "согласно многочисленным свидетельствам и фиксациям, Светлана Тихановская одержала победу на выборах президента". Она подчеркнула, что участники митинга полностью поддерживают программу Светланы Тихановской, одним из пунктов которой является проведение новых честных выборов.
Также звучал призыв освободить всех политических заключенных и задержанных на мирных акциях, выплатить компенсации пострадавшим от действий силовиков.
"Завтра мы подаем заявление по фактам смерти людей, насилия над людьми. Тот, кто применил насилие, обязан понести ответственность по законам Республики Беларусь", - сообщила Колесникова.
Она уверена, что Александр Лукашенко - главная угроза для белорусского народа и независимости страны.
Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.
Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.
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Привезённые в поддержку Лукашенко выкрикивают угрозу "Фашизм не пройдёт!".
А я думаю, что пройдёт.
Скинут усатого фюрера и фашизм пропадёт вместе с ним!
В Сирии и ОДКБ то никакого не было.
Здесь же либо кацапы либо Запад пустят Маз и т.п на металл,о чем и те и те спят и видят,как бы устранить конкурента.
А вот Калий забрать.И жел-но бесплатно.
А на народ бизнесу плевать,знаете ли.
Неужто вы верите в то что миром правят прещиленты а не деньги?..)
Сельское прекрасно работающее хозяйство,и ВПК те или другие убьют в первую очередь.Никому не интересно поддерживать конкурента,а вот выгнать его с рынка,и насытить этот рынок своим дерьмом -пожалста.Это бизнес
А в итоге он рассказует шо это все Чехия, Польша, Украина организовывает митинги против него
Никакие девочки в белом с цветочками на улицах его не заставят уйти.
Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
Присадили вас, так вы теперь ко всем со своей бутылкой лезете?
Да слазьте уже, ваши "старания" никто не оценит.
Никого?
Значит я буду первым!
Ой пойдет Беларусь по рукам...
Уйдёт вдова Онассиса, Жаки.
Я буду мил и смел с миллиардершами -
Вы дайте только волю, мужики! (с) Вл. Высоцкий
Паноптикум какой то
А Гриба где взяли? Тоже таракан ни при чём?