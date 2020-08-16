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Соратница Тихановской Колесникова озвучила требования протестующих в Минске: главное - Лукашенко должен уйти. ВИДЕО

На акции в центре Минска руководитель штаба снятого с выборов кандидата в президенты Виктора Бабарико, позже поддержавшая Светлану Тихановскую Мария Колесникова озвучила требования протестующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал TUT.BY.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ будет называть Лукашенко "захватившим власть в Беларуси "президентом""

Колесникова заявила, что "главное требование белорусов - бывший президент должен подать в отставку".

"Мы - свободные и европейские белорусы - просим мира и безопасности для наших детей, - отметила она и обратилась к работникам заводов и фабрик, всем чиновникам и дипломатам, силовым структурам, работникам телевидения, - У вас есть сейчас последний шанс стать на сторону народа, нас тут большинство".

Колесникова уточнила, что "согласно многочисленным свидетельствам и фиксациям, Светлана Тихановская одержала победу на выборах президента". Она подчеркнула, что участники митинга полностью поддерживают программу Светланы Тихановской, одним из пунктов которой является проведение новых честных выборов.

Также звучал призыв освободить всех политических заключенных и задержанных на мирных акциях, выплатить компенсации пострадавшим от действий силовиков.

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"Завтра мы подаем заявление по фактам смерти людей, насилия над людьми. Тот, кто применил насилие, обязан понести ответственность по законам Республики Беларусь", - сообщила Колесникова.

Она уверена, что Александр Лукашенко - главная угроза для белорусского народа и независимости страны.

Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.  

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) протест (5871) Минск (1562) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+23
Нервничает.
Сегодня запугивал "чернокожими, желторотыми, белобрысыми" войсками НАТО.
Я по Беларусь-ТВ полностью посмотрел его речь, которую крутили сто раз подряд.
А раз нервничает, значит, сцыт и за себя и за коленьку.
А на народ ему насрать.
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16.08.2020 20:45 Ответить
+21
лука ясно дал понять, что мирно он не уйдет.
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16.08.2020 20:36 Ответить
+21
Соратниця Тіхановської Колесникова озвучила вимоги протестувальників у Мінську: головне - Лукашенко має піти - Цензор.НЕТ 3613
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16.08.2020 20:59 Ответить
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Никуда Лукашенко сам не уйдёт. Его могут только вынести. А вынести его не дадут любі друзі Лукашенко. Вот такой круговорот.
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16.08.2020 21:47 Ответить
Бяларуси, комунобульбу виносьте вперед ногами, так буде швидше.
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16.08.2020 22:07 Ответить
Гэта усе Фаташоп
https://censor.net/comments/locate/3214077/019214c8-0541-7012-997b-45ccd38502c4
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16.08.2020 21:49 Ответить
Революция бабс)
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16.08.2020 21:50 Ответить
У нас такое тоже было: мол, главное - панду геть, а там посмотрим. Когда панда убежала, стали смотреть: Крыма нет, на Донбассе война, то есть Пуйло мгновенно использовал временное безвластие. Поэтому белорусам кроме "долой лука" нужно чётко знать, кто будет вместо него, кто сможет не дать Московии пригрести себе их страну.
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16.08.2020 21:54 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Привезённые в поддержку Лукашенко выкрикивают угрозу "Фашизм не пройдёт!".
А я думаю, что пройдёт.
Скинут усатого фюрера и фашизм пропадёт вместе с ним!
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16.08.2020 21:55 Ответить
Шоу,друже,як дела?Шото Пырлы не видать
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16.08.2020 21:59 Ответить
Тут дело вот в чем.Через Беларусь идет газ Ямал Европа.Если его перекрыть то это большие проблемы Газпрому.Поэтому введут или не введут войска,вопрос даже не стоит.В Сирию ввели не колебаясь,ибо там угроза сухопутного газопровода из Катара была.А в РБ еще и нефтепровод и магниево калиевые заводы,это ВПК.
В Сирии и ОДКБ то никакого не было.
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16.08.2020 22:03 Ответить
Вы опять за рыбу гроши. Да людям в Беларуси просто надоел этот таракан. Они не про нефть сейчас думают, а хотят свободы от таракана. Я так думаю...
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16.08.2020 22:11 Ответить
Лишь бы вместо таракана Крокодила не посадили на трон.Как показывает практика,по итогу революции народ остается в дураках
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16.08.2020 22:15 Ответить
Таким стращали и Украину. Не нужно этого боятся. Даже если и случится так, что президентом станет какой то, как вы говорите крокодил. Так его можно сменить. Сменяемость это главное. Вот кацапы стращали Украину рынком, что без кацапсячего рынка все пропало. Ну да, пока не все так гладко как хотелось бы, во многом мешает война. Но в Украине сейчас к примеру минимальная зарплата даже выше чем у кацапов и это по банковскому курсу который почему то занижен. Но в Украине покупательная возможность доллара в два раза выше чем у кацапов. Т.е. за 1 бакс в Украине можно купить в два раза больше товара чем на мордоре. А у беларусов тоже все получится, не нужно бояться.
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16.08.2020 22:26 Ответить
Я смотрю на вещи не логикой потребителя,а логикой производства.Ведь чтобы на бакс чтото купить,нужно его заработать,тоесть чтото произвести и продать.
Здесь же либо кацапы либо Запад пустят Маз и т.п на металл,о чем и те и те спят и видят,как бы устранить конкурента.
А вот Калий забрать.И жел-но бесплатно.
А на народ бизнесу плевать,знаете ли.
Неужто вы верите в то что миром правят прещиленты а не деньги?..)
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16.08.2020 22:40 Ответить
Я в экономике разбираюсь слабо конечно. Но мне кажется, что Беларусь не Мазом единым живет. У них хорошо работает сельское хозяйство, а это не маловажный фактор в нынешних условиях. Потом та же логистика в тандеме с Прибалтами и Украиной, которую так боится *****. Он, к стати, вынашивал такую идею отрезать от Украины южные регионы, что бы тем самым лишить ее выхода в море, но сламал себе зубья тем самым получив на шею дотационный Крым и геморрой на востоке Украины. Хоть это и несколько районов Донецкой и Луганской областей вроде бы территориально для большого мордора это ништо, но получает за это санкции и минус пять лярдов баксов из бюджета ежегодно плюс дотационный Крым куда кацапы очень неохотно ездят из за высоких цен.
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16.08.2020 22:55 Ответить
Вы знаете,почему на самом деле в россии запрещают продукты из РБ?Да потому что они качественные и натуральные.В ЕС их *********** той же причине не закупабт,ибо это невыгодно-в ЕС корпррациям производящим ГМО,а в Рф-закупающим пальмрвое масло,что поисути один хрен.
Сельское прекрасно работающее хозяйство,и ВПК те или другие убьют в первую очередь.Никому не интересно поддерживать конкурента,а вот выгнать его с рынка,и насытить этот рынок своим дерьмом -пожалста.Это бизнес
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16.08.2020 23:14 Ответить
В ЕС есть и качественные продукты,но простому белорусу со 100$ зарплаты они будут не по карману.(кстати о долларе).).
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16.08.2020 23:17 Ответить
Цены в ЕС на продукты ниже чем в Беларуси. Так что не кизди
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16.08.2020 23:21 Ответить
Это кто такую зарплату получает ? Пастух если только в Могилевской области.
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16.08.2020 23:21 Ответить
Продукты из РБ - ГАВНО! И по вкусу, и по составу. В сравнении с украинскими, и в сравнении с польскими. Но для жителей рашки - да, беларусские продукты супер! Но только потому что в рашке продукты еще большее гавно
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16.08.2020 23:23 Ответить
В рашке продукты не гавно,а полнейшее гавно,а вот насчет белорусских несогласный я.Нормальненько.Особенно морские креветки😇
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16.08.2020 23:26 Ответить
Наиболее вероятный вариант развития ситуации - ввод московитских карателей по официальной просьбе бульбофюрера. Запад сглотнет, санкции и непризнание с озабоченностями фюреру русни по цимбалах. Другой (и единственный) вопрос - нужен ли ***** западный фед.округ?
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16.08.2020 22:42 Ответить
Конечно запад за белорусов воевать не будет, так как и за Украину тоже. Но ***** на этом фоне получит еще санкции, потом северный поток 2 похоронят это точно, а там глядишь и от SWIFTа отлучат. А экономика мордора сейчас не в лучшие времена переживает, опять же Хабаровск бузит, да много чего...
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16.08.2020 23:00 Ответить
Ну, будем надеяться, конечно. Бо растяжение фронта вдвое для Украины точно не есть гут.
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16.08.2020 23:11 Ответить
Да, с этим не поспоришь...
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16.08.2020 23:13 Ответить
Не нападут на Украину.А то северному потоку 2 точно 200% кирдык
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16.08.2020 23:19 Ответить
Лука стал покупать западную нефть.Это потеря для роснефти.Все эти протесты противиЛукашенко,несомненно.Но кто Настоящий Режиссер?...
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16.08.2020 22:07 Ответить
путінскій газпром
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16.08.2020 22:29 Ответить
Ну так выступил бы Грыгорыч по национальному ТВ с развенчанием сценария кремлядей!
А в итоге он рассказует шо это все Чехия, Польша, Украина организовывает митинги против него
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16.08.2020 23:20 Ответить
А ещ е Латвия Рашка и Литва😅
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16.08.2020 23:29 Ответить
А как этА бывший должен подавать в отставку? Он же бывший, т.е. уже не при делах...
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16.08.2020 22:09 Ответить
Янык -и вашим,и нашим.В итоге полетел в Ростов.Лука тож и нашим и вашим,только полетит на Колыму или в Гаагу.Даже не знаю,шо краще
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16.08.2020 22:12 Ответить
Тихоновская это такой белорусский вариант Зеленского - кто угодно лишь бы не Лукашенко
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16.08.2020 22:46 Ответить
**** она продажная. Вчера была против санкций для виновных в насилии и подтасовке результатов выборов. А сегодня "озвучивает" требования протестующих.
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16.08.2020 22:50 Ответить
Таки да. Непонятная эта мадам.
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16.08.2020 23:01 Ответить
Если массовые забастовки продержатся всю эту неделю, то Лукашенко скорее всего уйдет.
Никакие девочки в белом с цветочками на улицах его не заставят уйти.
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16.08.2020 22:57 Ответить
Украина больше месяца сидела, не работала из-за карантина, ничего, не рассыпалась, так Лука думает пересидеть, что ему та неделя, в Венесуэле там еще с позапрошлого года товчуться, а Мадуре пофиг.
Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
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16.08.2020 23:05 Ответить
Украина как раз работала - это ты сидел, и продолжаешь сидеть на бутылке
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16.08.2020 23:18 Ответить
Как же вы соевые обожаете тему с бутылкой, это типа у кого что болит, тот о том и говорит?
Присадили вас, так вы теперь ко всем со своей бутылкой лезете?
Да слазьте уже, ваши "старания" никто не оценит.
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16.08.2020 23:22 Ответить
ага, побежит... пока три четвёртых населения Беларуси не хотят перемен, потому сам он никуда не уйдёт...
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16.08.2020 23:11 Ответить
Кто тут крайний в цари?
Никого?
Значит я буду первым!

Ой пойдет Беларусь по рукам...
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16.08.2020 23:00 Ответить
Та ладно. Главное не дать влезть на трактор какому-то местному патрашенке. А так беларусы сами разберутся.
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16.08.2020 23:04 Ответить
Трактор еще ничего, а вот если с БелАЗа кто-то речь двинет?
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16.08.2020 23:06 Ответить
Чето представиося Буба на БелАЗе🤣🤣
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16.08.2020 23:23 Ответить
Сорокатонный еще ничего, а вот если 450 т, то будет очень солидно.
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16.08.2020 23:29 Ответить
Следите за больными и умершими -
Уйдёт вдова Онассиса, Жаки.
Я буду мил и смел с миллиардершами -
Вы дайте только волю, мужики! (с) Вл. Высоцкий
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17.08.2020 00:28 Ответить
А чего эта лесбиянка такая радостная? Ее соотечественников убивают и калечат - а у нее лыба от уха до уха, и ручками машет... Буратино какое то по виду...
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16.08.2020 23:16 Ответить
В Беларуси (так правильно) проживает 9,5 млн человек. Спалился ты московский вечер.
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16.08.2020 23:34 Ответить
А откуда ты знаешь, что за него голосовали, а не нарисовали эти голоса? У нас в 2004-ом паралельный сервер был, любые цифры могли нарисовать.
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17.08.2020 00:32 Ответить
Алексей: Совершенно правильно. Они вас заставят драться с собственным народом. А когда он вам расколет головы, они убегут за границу… Я знаю, что в Ростове то же самое, что и в Киеве. Там дивизионы без снарядов, там юнкера без сапог, а офицеры сидят в кофейнях. Слушайте меня, друзья мои! Мне, боевому офицеру, поручили вас толкнуть в драку. Было бы за что! Но не за что. Я публично заявляю, что я вас не поведу и не пущу! Я вам говорю: белому движению на Украине конец. Ему конец в Ростове-на-Дону, всюду! Народ не с нами. Он против нас. Значит, кончено! Гроб! Крышка! (с) Дни Турбиных
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17.08.2020 00:24 Ответить
Интересно что все антиукраинские прокацапские тролли матюкают Лукашенко
Паноптикум какой то
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17.08.2020 00:28 Ответить
Ага, ага... а кто против Украины в ООН в 2014 году голосовал, неужто сами беларусы, или всё-таки по ц/у диктатора?
А Гриба где взяли? Тоже таракан ни при чём?
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17.08.2020 01:26 Ответить
Чего вы все радуетесь?Бялорусы выбирают между двумя сортами лайна,ну уберут Луку так будет очередная проросийская тля.Там совок в головах и "брацкие отношения с руским народом".
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17.08.2020 08:24 Ответить
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