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ЄС підтримує білоруський народ у його вимогах, - Боррель
Європейський Союз підтримує вимоги протестувальників у Білорусі.
Про це глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сотні тисяч білорусів вийшли сьогодні на мирну демонстрацію з вимогами звільнення політичних в'язнів, судового переслідування винних у жорстокості поліції та справжніх виборів. ЄС підтримує білоруський народ", - зазначив він.
Нагадаємо, під час маршу за свободу в Мінську 16 серпня керівниця штабу знятого з виборів кандидата в президенти Віктора Бабарика Марія Колесникова, яка пізніше підтримала Світлану Тіхановську, озвучила вимоги протестувальників: "головна вимога білорусів - колишній президент мусить подати у відставку".
Топ коментарі
+5 Vedana
показати весь коментар17.08.2020 01:36 Відповісти Посилання
+3 Сергей Томенко
показати весь коментар17.08.2020 01:32 Відповісти Посилання
+2 Shtolz
показати весь коментар17.08.2020 01:53 Відповісти Посилання
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Невже не доходить: беларуский, беларусьі ??? Від Беларусь.
Зате хваляться, що називатимуть Луку =захватившим власть "президентом"= ...
Що теж не правильно. Він її і не втрачав. І при ній був.
І обіцяють прапорець поміняти.
Писати спочатку навчіться правильно.
Лукашенка , тебе капут
https://www.youtube.com/watch?v=A0S6A2VIoQw
Ну, и в чем разница,?