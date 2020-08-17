ЄС підтримує білоруський народ у його вимогах, - Боррель

Європейський Союз підтримує вимоги протестувальників у Білорусі.

Про це глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сотні тисяч білорусів вийшли сьогодні на мирну демонстрацію з вимогами звільнення політичних в'язнів, судового переслідування винних у жорстокості поліції та справжніх виборів. ЄС підтримує білоруський народ", - зазначив він.

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Нагадаємо, під час маршу за свободу в Мінську 16 серпня керівниця штабу знятого з виборів кандидата в президенти Віктора Бабарика Марія Колесникова, яка пізніше підтримала Світлану Тіхановську, озвучила вимоги протестувальників: "головна вимога білорусів - колишній президент мусить подати у відставку".