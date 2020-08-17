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Новини Революція в Білорусі
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ЄС підтримує білоруський народ у його вимогах, - Боррель

ЄС підтримує білоруський народ у його вимогах, - Боррель

Європейський Союз підтримує вимоги протестувальників у Білорусі.

Про це глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сотні тисяч білорусів вийшли сьогодні на мирну демонстрацію з вимогами звільнення політичних в'язнів, судового переслідування винних у жорстокості поліції та справжніх виборів. ЄС підтримує білоруський народ", - зазначив він.

ЄС підтримує білоруський народ у його вимогах, - Боррель 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські ЗМІ повідомляють про затримання під час акції в Мінську, в МВС РБ це спростовують. ФОТО

Нагадаємо, під час маршу за свободу в Мінську 16 серпня керівниця штабу знятого з виборів кандидата в президенти Віктора Бабарика Марія Колесникова, яка пізніше підтримала Світлану Тіхановську, озвучила вимоги протестувальників: "головна вимога білорусів - колишній президент мусить подати у відставку".

Автор: 

Білорусь (7987) Євросоюз (13798) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Навіть в Європі правильно пишуть, а Цензор не здатен ні після звертань на Раду Форумчан з уже готовим правильним написанням, ні критичних коментів на формумі.
Невже не доходить: беларуский, беларусьі ??? Від Беларусь.

Зате хваляться, що називатимуть Луку =захватившим власть "президентом"= ...
Що теж не правильно. Він її і не втрачав. І при ній був.

І обіцяють прапорець поміняти.
Писати спочатку навчіться правильно.
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17.08.2020 01:36 Відповісти
+3
А какие у них требования ? Не хотим старого пророссийского лидера , а хотим нового пророссийского лидера ?
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17.08.2020 01:32 Відповісти
+2
По-большому счёту, ЕС насрать на беларуский народ... Спроси у этого, озабоченного судьбой беларусов, Борреля, где на карте Европы находится Беларусь - он впадёт в глубокий ступор... Если завтра резко изменится политика США, а следовательно и ЕС, в отношении Беларуси, то этот же самый Боррель будет вдохновенно славословить Бацьку и его мудрые действия.... Ничего личного - политика....
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17.08.2020 01:53 Відповісти
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А вата с ****** поддерживают таракана
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17.08.2020 01:31 Відповісти
А какие у них требования ? Не хотим старого пророссийского лидера , а хотим нового пророссийского лидера ?
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17.08.2020 01:32 Відповісти
Просрут страну бульбаши. Глупые романтики приведут к власти олигархат, будут ещё вспоминать как жили у "Христа" за пазухой, как была чистота и порядок, бесплатные медицина и образование, заботу государства о детях, стариках и просо о гражданах, чистоту и отсутствие толп наркоманов на улицах, бандитов, получите закрытые больницы, школы, дурдома... безработицу, беззаконие, нищету, вечные "реформы" и выборы, бешанные тарифы, хаос, бардак и разделение страны))) хай щастить!
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17.08.2020 08:46 Відповісти
Вот на фига этот высер?
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17.08.2020 10:50 Відповісти
Навіть в Європі правильно пишуть, а Цензор не здатен ні після звертань на Раду Форумчан з уже готовим правильним написанням, ні критичних коментів на формумі.
Невже не доходить: беларуский, беларусьі ??? Від Беларусь.

Зате хваляться, що називатимуть Луку =захватившим власть "президентом"= ...
Що теж не правильно. Він її і не втрачав. І при ній був.

І обіцяють прапорець поміняти.
Писати спочатку навчіться правильно.
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17.08.2020 01:36 Відповісти
Да кто то один у них пишет "В" Донбассе... Причем, именно специально так пишет, потому что в ссылках на которые они ссылаются написано "на"... И ничего, делают вид что не замечают...
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17.08.2020 02:19 Відповісти
Европейский союз поддерживает требования протестующих в Беларуси

Лукашенка , тебе капут
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17.08.2020 01:36 Відповісти
Наивняк.
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17.08.2020 01:51 Відповісти
Реальный шанс для Луки сохранить власть в Белоруссии возможен только в качестве губернатора западно-белорусского федерального округа РФ.
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17.08.2020 01:45 Відповісти
А озабоченность ЕС выражает?
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17.08.2020 01:50 Відповісти
По-большому счёту, ЕС насрать на беларуский народ... Спроси у этого, озабоченного судьбой беларусов, Борреля, где на карте Европы находится Беларусь - он впадёт в глубокий ступор... Если завтра резко изменится политика США, а следовательно и ЕС, в отношении Беларуси, то этот же самый Боррель будет вдохновенно славословить Бацьку и его мудрые действия.... Ничего личного - политика....
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17.08.2020 01:53 Відповісти
Выступление Лукашенко на митинге.
https://www.youtube.com/watch?v=A0S6A2VIoQw
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17.08.2020 05:22 Відповісти
Поддерживают в требовании сменить Луку Мудищ..ва на ***** Плешивое.
Ну, и в чем разница,?
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17.08.2020 05:44 Відповісти
 
 