С сегодняшнего дня в Киеве ужесточаются карантинные ограничения
С понедельника, 17 августа, в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в пятницу мэр Киева Виталий Кличко.
По словам мэра, столица из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, оказалась в "желтой" зоне эпидемической опасности.
Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет сегодня 52,2%, пояснил Кличко.
С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:
- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надтых средств индивидуальной защиты - масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий при участии более одного лица на 5 кв.м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя;
- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;
- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.
"Да, ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно. - Для вашего здоровья и здоровья людей, рядом. Носите маску в общественных местах и в общественном транспорте. Придерживайтесь дистанции. Не забывайте часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком", - отметил Кличко.
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Только в масках!
Достойные дети своего бацьки.
Вышли самые ... смелые.
Знаєш, що я помітив? Ти провокуєш абсолютно усіх і кожного. У тебе психологічна травма з дитинства, і ти намагаєшся самоствердитись? Бо поведінкою своєю ти копія "беркутня звичайна".
У них масочный режим сложно обеспечить.
Нас спасло от пандемии именно своевременное закрытие школ. А теперь , когда заболевших больше в разы , открывать школы только потому, что так хотят родители, неразумно и опасно. Нужно думать о последствиях, иначе школы вс5 равно закроются, но уже из-за объективных причин, о которых и говорить не хочу
А тут - носите намордник, меняйте его каждые 2ч., хлещите, т.е. используйте септики и анти - а не пошли бы вы? че - идти просить милостыню - подайте на маску и баночку жидкости для рук и на перчатки? обеспечьте сначала, падлы
Только при введении режима ЧП.Пошли нафиг со своей "проверкой документов"
ВОЗ: Mein Kampf
В борьбе с Ковидом было запрещено всё, что оздоравливало человечество:
1. Коллективный иммунитет к вирусам. Под запрет попали ВСЕ коллективы и ячейки общества, включая семью.
2. Медицина. Перепрофилирование общей медицины в ковидную-есть прямой запрет на лечение всех болезней, кроме Ковида.
3. Индивидуальный иммунитет. Под запретом были солнце, воздух, вода, полноценное питание. Здоровье собаки, которую разрешено выгуливать, для ВОЗа намного важнее, чем здоровье стариков и детей, которых категорически запрещено отпускать на волю. Пробежка до ближайшего магазина в радиусе 100 метров-есть ничто иное, как вынужденное питание тем, что предлагает ближайшая забегаловка без возможности выбора продуктов питания. Маска-это прямой удар по дыхательным органам, которые предусмотрительно и изначально и были объявлены слабым местом Ковида.
4. Спорт. Запрещены были ЛЮБЫЕ прогулки в парках, на берегах водоемов, в лесах. Категорически запрещён спорт как здоровый образ жизни. Идёт целенаправленный откат в пропаганде здорового образа жизни. Запрещены спортклубы и спортивные соревнования.
4. Салоны красоты и косметические салоны. Уход, массаж, общеукрепляющие процедуры и сопутствующая гигиена запрещены.
Взамен предлагается совершенно вредная процедура обеззараживания рук с уничтожением естественного защитного барьера человека, вследствие чего, руки становятся особенно уязвимыми к вредным бактериям, особенно летом и в резиновых перчатках.
5. Движение. Самоизоляция - это запрет на движение. А движение и есть жизнь. Запрет на движение-запрет на жизнь.
Вывод: ВОЗ с такой уверенностью прогнозирует вторую вспышку Ковида по причине того, что сам её и организовал. После убийственной самоизоляции, которую и отменят на непродолжительное время, ослабленные иммунитетом люди начнут массово болеть всеми хроническими заболеваниями, которые и будут списаны на Ковид. Старики, растерявшие последнюю иммунную защиту, начнут массово вымирать. Вот тогда и будут произведены окончательные действия для фашизации режимов, ради которых всё и затевалось.
С каким бы итогом Человечество не вышло из этой абсолютно сфабрикованной "Пандемии" уже сейчас можно с уверенностью сказать что две профессии останутся скомпрометированы глубоко если не навсегда. Это официальная журналистика и официальная медицина.....
Це правильно. Була вже маса случаїв, коли вірус нападав на людину в масці... А от щоб уразив когось з паспортом - не случалось такого ще...
Вчені тіки руками розводять...
Я б ще брав з собою атестат про середню освіту, пісенник і фотографії з свайби...
Береженого бог береже...
Или Кличко просто видосик запили и все?