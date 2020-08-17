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Новости Коронавирус и карантин
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С сегодняшнего дня в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

С сегодняшнего дня в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

С понедельника, 17 августа, в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в пятницу мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, столица из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, оказалась в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет сегодня 52,2%, пояснил Кличко.

С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надтых средств индивидуальной защиты - масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий при участии более одного лица на 5 кв.м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя;
- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;
- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве за сутки выявили у 146 человек, в том числе у 11 детей, - Кличко. КАРТА

"Да, ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно. - Для вашего здоровья и здоровья людей, рядом. Носите маску в общественных местах и ​​в общественном транспорте. Придерживайтесь дистанции. Не забывайте часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком", - отметил Кличко.

карантин (16729) Киев (25796) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
С сегодняшнего дня в Киеве ужесточаются карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 1965
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17.08.2020 07:22 Ответить
+8
Зелений ссиця...бо народ вийде і знесе клоуна
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17.08.2020 07:13 Ответить
+8
От радости за рост заболеваемости Поедатель давно уже зябликами подавился. Но хор ковидоотрицателей все еще исполняет плач Ярославны на заданную тему "Все срочно снимайте все маскии и ковид уйдет".
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17.08.2020 07:40 Ответить
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Зелений ссиця...бо народ вийде і знесе клоуна
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17.08.2020 07:13 Ответить
Навряд чи зєля має прямий вплив на Кличка.
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17.08.2020 07:26 Ответить
Выходите, не сцыте.
Только в масках!
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17.08.2020 07:34 Ответить
Веталя, а какого иглесиаса их ослабляли? Эпидемия же не заканчивалась?Как теперь в завтрашний день смотреть?
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17.08.2020 07:16 Ответить
карантин?не не слышалиС сегодняшнего дня в Киеве ужесточаются карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 6907
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17.08.2020 07:17 Ответить
В Беларуси его нет и не будет.
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17.08.2020 07:21 Ответить
Коли під загрозою майбутнє країни- то не до карантину.
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17.08.2020 07:25 Ответить
Бацька сказал: раз вируса не видно, значит его нет.
Достойные дети своего бацьки.
Вышли самые ... смелые.
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17.08.2020 07:37 Ответить
в головах ,,короновирус,,.... фейк.
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17.08.2020 09:30 Ответить
За тиждень до червоної хочуть дотягти аби масові зібрання заборонити?
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17.08.2020 07:21 Ответить
якщо буде потрібно то вийдуть народ клав на заборону
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17.08.2020 07:58 Ответить
ти теж вийдеш? а як же диван без тебе переживе?
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17.08.2020 08:00 Ответить
А він у Білорусі?
Знаєш, що я помітив? Ти провокуєш абсолютно усіх і кожного. У тебе психологічна травма з дитинства, і ти намагаєшся самоствердитись? Бо поведінкою своєю ти копія "беркутня звичайна".
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17.08.2020 10:37 Ответить
С сегодняшнего дня в Киеве ужесточаются карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 1965
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17.08.2020 07:22 Ответить
Хай до Наполеонів його помістять.
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17.08.2020 07:24 Ответить
...ни аднаво рускаго лица
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17.08.2020 12:00 Ответить
Опять с сентября метро закроют....
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17.08.2020 07:24 Ответить
Главное что фонд борьбы с короновирусом уже почти потратили . Цель достигнута .
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17.08.2020 07:29 Ответить
Нужно школы не открывать. Или хотя бы запустить туда только начальные классы. Или учиться по дням, например, три раза в неделю одни классы- два дня - другие или три, включив субботу. Вариантов много. Но та загруженность школ, которая есть на сегодняшний момент , никак не способствует локализации этой заразы. Начнётся с детей, потом учителя, родители, дедушки -бабушки- начнётся абзац
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17.08.2020 07:35 Ответить
Шестилеток можно было бы с семи лет в школу отправлять.
У них масочный режим сложно обеспечить.
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17.08.2020 07:39 Ответить
Масочный режим в школах- это нонсенс, который будет действовать никак. Максимум, это можно их заставить мерять температуру при входе и мыть руки. Не знаю, как где, но у нас в школе детей очень много, классы переполнены. Это тот же переполненный трамвай или автобус , только большого размера ,и в котором все бегают на 'остановках' .
Нас спасло от пандемии именно своевременное закрытие школ. А теперь , когда заболевших больше в разы , открывать школы только потому, что так хотят родители, неразумно и опасно. Нужно думать о последствиях, иначе школы вс5 равно закроются, но уже из-за объективных причин, о которых и говорить не хочу
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17.08.2020 08:01 Ответить
Когда вы уже конченные вымрете, как динозавры и не будете мешать жить нормальным людям.
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17.08.2020 09:31 Ответить
К сожалению Пандемия Шизофрении продолжается и вас от нее никто не спасет. Даже десять медицинских масок на голову.
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17.08.2020 09:33 Ответить
Вот єто бред....
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17.08.2020 09:30 Ответить
От радости за рост заболеваемости Поедатель давно уже зябликами подавился. Но хор ковидоотрицателей все еще исполняет плач Ярославны на заданную тему "Все срочно снимайте все маскии и ковид уйдет".
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17.08.2020 07:40 Ответить
Дык энто точно по классику " Надо просто снять маски " .
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17.08.2020 07:46 Ответить
Кушает райские зяблики?
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17.08.2020 08:27 Ответить
Скажите просто - тестирую нейросеть. Люди таки лоятся.
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17.08.2020 10:52 Ответить
В конституции как бы пишет шо гос-во обязано в разе чего обеспечить население всем необх.
А тут - носите намордник, меняйте его каждые 2ч., хлещите, т.е. используйте септики и анти - а не пошли бы вы? че - идти просить милостыню - подайте на маску и баночку жидкости для рук и на перчатки? обеспечьте сначала, падлы
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17.08.2020 07:46 Ответить
С сегодняшнего дня в Киеве ужесточаются карантинные ограничения, а с послезавтра начнутся отключения воды и перебои с продуктами
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17.08.2020 07:49 Ответить
воду гарячННую уже давно отключили ))) кое где и холодную ))) продукты то есть)))
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17.08.2020 09:26 Ответить
перебывание на улицах без документов, удостоверяющих личность-если без документов вышел то подхватить вирус шанс больше чем с документами? или по приписке вирус смотрит если не киевский хоть в Киеве вирус иначе будет действовать накого эти аваковские "законы" рассчитаны?
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17.08.2020 08:02 Ответить
"...пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность" - это Нарушение Конституционных Прав(ст.39)
Только при введении режима ЧП.Пошли нафиг со своей "проверкой документов"
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17.08.2020 08:19 Ответить
Аваковские псы на дурочка упали,мол надо носить.
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17.08.2020 09:46 Ответить
не дури ...
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17.08.2020 09:24 Ответить
перевірка документів для того, щоб виявляти заражених що порушують самоізоляцію - браслет на ногу звісно був би дієвішим але на всіх не хватить
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17.08.2020 10:00 Ответить
Зебіли, а де ваше дякуєм, дуже дякуєм?
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17.08.2020 08:53 Ответить
Попа вже, пора, щоб не виходили на парад 24.08.2020 року. Вже бандьорам обявили "червону зону", Київ закриють і думають пересидіти? Не вийде, подивіться на Білорусь.
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17.08.2020 09:00 Ответить
Что-то Барыга Оманский опять задумал!
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17.08.2020 09:17 Ответить
Какой на ху... карантино - ,,ужесточение,,... Вы ещё весну повторите ... Деньги платите , как делают ВСЕ нормальные страны , тогда можно и посидеть хоть до Нового года ... На ху... пошли со своим ,,ужесточенным карантином,,... Не нажрутся всё никак ...понравилось видать ,,карантинить,,...
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17.08.2020 09:23 Ответить
Ковидианские хроники.....Дело врачей
ВОЗ: Mein Kampf
В борьбе с Ковидом было запрещено всё, что оздоравливало человечество:
1. Коллективный иммунитет к вирусам. Под запрет попали ВСЕ коллективы и ячейки общества, включая семью.
2. Медицина. Перепрофилирование общей медицины в ковидную-есть прямой запрет на лечение всех болезней, кроме Ковида.
3. Индивидуальный иммунитет. Под запретом были солнце, воздух, вода, полноценное питание. Здоровье собаки, которую разрешено выгуливать, для ВОЗа намного важнее, чем здоровье стариков и детей, которых категорически запрещено отпускать на волю. Пробежка до ближайшего магазина в радиусе 100 метров-есть ничто иное, как вынужденное питание тем, что предлагает ближайшая забегаловка без возможности выбора продуктов питания. Маска-это прямой удар по дыхательным органам, которые предусмотрительно и изначально и были объявлены слабым местом Ковида.
4. Спорт. Запрещены были ЛЮБЫЕ прогулки в парках, на берегах водоемов, в лесах. Категорически запрещён спорт как здоровый образ жизни. Идёт целенаправленный откат в пропаганде здорового образа жизни. Запрещены спортклубы и спортивные соревнования.
4. Салоны красоты и косметические салоны. Уход, массаж, общеукрепляющие процедуры и сопутствующая гигиена запрещены.
Взамен предлагается совершенно вредная процедура обеззараживания рук с уничтожением естественного защитного барьера человека, вследствие чего, руки становятся особенно уязвимыми к вредным бактериям, особенно летом и в резиновых перчатках.
5. Движение. Самоизоляция - это запрет на движение. А движение и есть жизнь. Запрет на движение-запрет на жизнь.
Вывод: ВОЗ с такой уверенностью прогнозирует вторую вспышку Ковида по причине того, что сам её и организовал. После убийственной самоизоляции, которую и отменят на непродолжительное время, ослабленные иммунитетом люди начнут массово болеть всеми хроническими заболеваниями, которые и будут списаны на Ковид. Старики, растерявшие последнюю иммунную защиту, начнут массово вымирать. Вот тогда и будут произведены окончательные действия для фашизации режимов, ради которых всё и затевалось.
С каким бы итогом Человечество не вышло из этой абсолютно сфабрикованной "Пандемии" уже сейчас можно с уверенностью сказать что две профессии останутся скомпрометированы глубоко если не навсегда. Это официальная журналистика и официальная медицина.....
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17.08.2020 09:31 Ответить
Найефективніший засіб для боротьби з коронавірусом, пропонований владою, це, безумовно, "заборона перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу"...
Це правильно. Була вже маса случаїв, коли вірус нападав на людину в масці... А от щоб уразив когось з паспортом - не случалось такого ще...
Вчені тіки руками розводять...
Я б ще брав з собою атестат про середню освіту, пісенник і фотографії з свайби...
Береженого бог береже...
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17.08.2020 09:38 Ответить
всё верно.
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17.08.2020 10:37 Ответить
На основе чего "...в Киеве ужесточаются карантинные ограничения" ? есть какие-то законодательные акты, постановления, приказы или еще что-то?
Или Кличко просто видосик запили и все?
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17.08.2020 16:10 Ответить
 
 