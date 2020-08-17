С сегодняшнего дня в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

С понедельника, 17 августа, в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в пятницу мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, столица из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, оказалась в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет сегодня 52,2%, пояснил Кличко.

С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надтых средств индивидуальной защиты - масок;

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий при участии более одного лица на 5 кв.м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя;

- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;

- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.

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"Да, ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно. - Для вашего здоровья и здоровья людей, рядом. Носите маску в общественных местах и ​​в общественном транспорте. Придерживайтесь дистанции. Не забывайте часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком", - отметил Кличко.