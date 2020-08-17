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Новини Коронавірус і карантин
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Від сьогодні в Києві посилюються карантинні обмеження

Від сьогодні в Києві посилюються карантинні обмеження

З понеділка, 17 серпня, в Києві дещо посилюються карантинні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у п'ятницю мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, столиця через зростання кількості хворих, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, опинилася в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.

Це пов'язано з тим, що заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%, і становить сьогодні 52,2%, пояснив Кличко.

Із 17 серпня в столиці буде посилено визначені урядом такі обмеження та заборони:

- перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту – масок;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв.м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;
- організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи;
- заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць;
- громадський транспорт - трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі - здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

Також читайте: COVID-19 у Києві за добу виявили у 146 осіб, зокрема у 11 дітей, - Кличко. КАРТА

"Так, ситуація - неприємна і непроста. Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус. Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко буде розповсюджуватись вірус. Тому не треба ігнорувати правила! Дотримуватися їх нескладно, але важливо. Для вашого здоров’я та здоров’я людей, які поруч. Носіть маску в публічних місцях та в громадському транспорті. Дотримуйтеся дистанції. Не забувайте часто мити руки та обробляти їх антисептиком", - наголосив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19796) Кличко Віталій (3537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
С сегодняшнего дня в Киеве ужесточаются карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 1965
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17.08.2020 07:22 Відповісти
+8
Зелений ссиця...бо народ вийде і знесе клоуна
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17.08.2020 07:13 Відповісти
+8
От радости за рост заболеваемости Поедатель давно уже зябликами подавился. Но хор ковидоотрицателей все еще исполняет плач Ярославны на заданную тему "Все срочно снимайте все маскии и ковид уйдет".
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17.08.2020 07:40 Відповісти
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Зелений ссиця...бо народ вийде і знесе клоуна
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17.08.2020 07:13 Відповісти
Навряд чи зєля має прямий вплив на Кличка.
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17.08.2020 07:26 Відповісти
Выходите, не сцыте.
Только в масках!
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17.08.2020 07:34 Відповісти
Веталя, а какого иглесиаса их ослабляли? Эпидемия же не заканчивалась?Как теперь в завтрашний день смотреть?
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17.08.2020 07:16 Відповісти
карантин?не не слышалиС сегодняшнего дня в Киеве ужесточаются карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 6907
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17.08.2020 07:17 Відповісти
В Беларуси его нет и не будет.
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17.08.2020 07:21 Відповісти
Коли під загрозою майбутнє країни- то не до карантину.
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17.08.2020 07:25 Відповісти
Бацька сказал: раз вируса не видно, значит его нет.
Достойные дети своего бацьки.
Вышли самые ... смелые.
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17.08.2020 07:37 Відповісти
в головах ,,короновирус,,.... фейк.
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17.08.2020 09:30 Відповісти
За тиждень до червоної хочуть дотягти аби масові зібрання заборонити?
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17.08.2020 07:21 Відповісти
якщо буде потрібно то вийдуть народ клав на заборону
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17.08.2020 07:58 Відповісти
ти теж вийдеш? а як же диван без тебе переживе?
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17.08.2020 08:00 Відповісти
А він у Білорусі?
Знаєш, що я помітив? Ти провокуєш абсолютно усіх і кожного. У тебе психологічна травма з дитинства, і ти намагаєшся самоствердитись? Бо поведінкою своєю ти копія "беркутня звичайна".
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17.08.2020 10:37 Відповісти
С сегодняшнего дня в Киеве ужесточаются карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 1965
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17.08.2020 07:22 Відповісти
Хай до Наполеонів його помістять.
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17.08.2020 07:24 Відповісти
...ни аднаво рускаго лица
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17.08.2020 12:00 Відповісти
Опять с сентября метро закроют....
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17.08.2020 07:24 Відповісти
Главное что фонд борьбы с короновирусом уже почти потратили . Цель достигнута .
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17.08.2020 07:29 Відповісти
Нужно школы не открывать. Или хотя бы запустить туда только начальные классы. Или учиться по дням, например, три раза в неделю одни классы- два дня - другие или три, включив субботу. Вариантов много. Но та загруженность школ, которая есть на сегодняшний момент , никак не способствует локализации этой заразы. Начнётся с детей, потом учителя, родители, дедушки -бабушки- начнётся абзац
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17.08.2020 07:35 Відповісти
Шестилеток можно было бы с семи лет в школу отправлять.
У них масочный режим сложно обеспечить.
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17.08.2020 07:39 Відповісти
Масочный режим в школах- это нонсенс, который будет действовать никак. Максимум, это можно их заставить мерять температуру при входе и мыть руки. Не знаю, как где, но у нас в школе детей очень много, классы переполнены. Это тот же переполненный трамвай или автобус , только большого размера ,и в котором все бегают на 'остановках' .
Нас спасло от пандемии именно своевременное закрытие школ. А теперь , когда заболевших больше в разы , открывать школы только потому, что так хотят родители, неразумно и опасно. Нужно думать о последствиях, иначе школы вс5 равно закроются, но уже из-за объективных причин, о которых и говорить не хочу
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17.08.2020 08:01 Відповісти
Когда вы уже конченные вымрете, как динозавры и не будете мешать жить нормальным людям.
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17.08.2020 09:31 Відповісти
К сожалению Пандемия Шизофрении продолжается и вас от нее никто не спасет. Даже десять медицинских масок на голову.
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17.08.2020 09:33 Відповісти
Вот єто бред....
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17.08.2020 09:30 Відповісти
От радости за рост заболеваемости Поедатель давно уже зябликами подавился. Но хор ковидоотрицателей все еще исполняет плач Ярославны на заданную тему "Все срочно снимайте все маскии и ковид уйдет".
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17.08.2020 07:40 Відповісти
Дык энто точно по классику " Надо просто снять маски " .
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17.08.2020 07:46 Відповісти
Кушает райские зяблики?
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17.08.2020 08:27 Відповісти
Скажите просто - тестирую нейросеть. Люди таки лоятся.
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17.08.2020 10:52 Відповісти
В конституции как бы пишет шо гос-во обязано в разе чего обеспечить население всем необх.
А тут - носите намордник, меняйте его каждые 2ч., хлещите, т.е. используйте септики и анти - а не пошли бы вы? че - идти просить милостыню - подайте на маску и баночку жидкости для рук и на перчатки? обеспечьте сначала, падлы
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17.08.2020 07:46 Відповісти
С сегодняшнего дня в Киеве ужесточаются карантинные ограничения, а с послезавтра начнутся отключения воды и перебои с продуктами
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17.08.2020 07:49 Відповісти
воду гарячННую уже давно отключили ))) кое где и холодную ))) продукты то есть)))
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17.08.2020 09:26 Відповісти
перебывание на улицах без документов, удостоверяющих личность-если без документов вышел то подхватить вирус шанс больше чем с документами? или по приписке вирус смотрит если не киевский хоть в Киеве вирус иначе будет действовать накого эти аваковские "законы" рассчитаны?
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17.08.2020 08:02 Відповісти
"...пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность" - это Нарушение Конституционных Прав(ст.39)
Только при введении режима ЧП.Пошли нафиг со своей "проверкой документов"
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17.08.2020 08:19 Відповісти
Аваковские псы на дурочка упали,мол надо носить.
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17.08.2020 09:46 Відповісти
не дури ...
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17.08.2020 09:24 Відповісти
перевірка документів для того, щоб виявляти заражених що порушують самоізоляцію - браслет на ногу звісно був би дієвішим але на всіх не хватить
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17.08.2020 10:00 Відповісти
Зебіли, а де ваше дякуєм, дуже дякуєм?
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17.08.2020 08:53 Відповісти
Попа вже, пора, щоб не виходили на парад 24.08.2020 року. Вже бандьорам обявили "червону зону", Київ закриють і думають пересидіти? Не вийде, подивіться на Білорусь.
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17.08.2020 09:00 Відповісти
Что-то Барыга Оманский опять задумал!
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17.08.2020 09:17 Відповісти
Какой на ху... карантино - ,,ужесточение,,... Вы ещё весну повторите ... Деньги платите , как делают ВСЕ нормальные страны , тогда можно и посидеть хоть до Нового года ... На ху... пошли со своим ,,ужесточенным карантином,,... Не нажрутся всё никак ...понравилось видать ,,карантинить,,...
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17.08.2020 09:23 Відповісти
Ковидианские хроники.....Дело врачей
ВОЗ: Mein Kampf
В борьбе с Ковидом было запрещено всё, что оздоравливало человечество:
1. Коллективный иммунитет к вирусам. Под запрет попали ВСЕ коллективы и ячейки общества, включая семью.
2. Медицина. Перепрофилирование общей медицины в ковидную-есть прямой запрет на лечение всех болезней, кроме Ковида.
3. Индивидуальный иммунитет. Под запретом были солнце, воздух, вода, полноценное питание. Здоровье собаки, которую разрешено выгуливать, для ВОЗа намного важнее, чем здоровье стариков и детей, которых категорически запрещено отпускать на волю. Пробежка до ближайшего магазина в радиусе 100 метров-есть ничто иное, как вынужденное питание тем, что предлагает ближайшая забегаловка без возможности выбора продуктов питания. Маска-это прямой удар по дыхательным органам, которые предусмотрительно и изначально и были объявлены слабым местом Ковида.
4. Спорт. Запрещены были ЛЮБЫЕ прогулки в парках, на берегах водоемов, в лесах. Категорически запрещён спорт как здоровый образ жизни. Идёт целенаправленный откат в пропаганде здорового образа жизни. Запрещены спортклубы и спортивные соревнования.
4. Салоны красоты и косметические салоны. Уход, массаж, общеукрепляющие процедуры и сопутствующая гигиена запрещены.
Взамен предлагается совершенно вредная процедура обеззараживания рук с уничтожением естественного защитного барьера человека, вследствие чего, руки становятся особенно уязвимыми к вредным бактериям, особенно летом и в резиновых перчатках.
5. Движение. Самоизоляция - это запрет на движение. А движение и есть жизнь. Запрет на движение-запрет на жизнь.
Вывод: ВОЗ с такой уверенностью прогнозирует вторую вспышку Ковида по причине того, что сам её и организовал. После убийственной самоизоляции, которую и отменят на непродолжительное время, ослабленные иммунитетом люди начнут массово болеть всеми хроническими заболеваниями, которые и будут списаны на Ковид. Старики, растерявшие последнюю иммунную защиту, начнут массово вымирать. Вот тогда и будут произведены окончательные действия для фашизации режимов, ради которых всё и затевалось.
С каким бы итогом Человечество не вышло из этой абсолютно сфабрикованной "Пандемии" уже сейчас можно с уверенностью сказать что две профессии останутся скомпрометированы глубоко если не навсегда. Это официальная журналистика и официальная медицина.....
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17.08.2020 09:31 Відповісти
Найефективніший засіб для боротьби з коронавірусом, пропонований владою, це, безумовно, "заборона перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу"...
Це правильно. Була вже маса случаїв, коли вірус нападав на людину в масці... А от щоб уразив когось з паспортом - не случалось такого ще...
Вчені тіки руками розводять...
Я б ще брав з собою атестат про середню освіту, пісенник і фотографії з свайби...
Береженого бог береже...
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17.08.2020 09:38 Відповісти
всё верно.
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17.08.2020 10:37 Відповісти
На основе чего "...в Киеве ужесточаются карантинные ограничения" ? есть какие-то законодательные акты, постановления, приказы или еще что-то?
Или Кличко просто видосик запили и все?
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17.08.2020 16:10 Відповісти
 
 