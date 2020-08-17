Від сьогодні в Києві посилюються карантинні обмеження

З понеділка, 17 серпня, в Києві дещо посилюються карантинні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у п'ятницю мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, столиця через зростання кількості хворих, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, опинилася в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.

Це пов'язано з тим, що заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%, і становить сьогодні 52,2%, пояснив Кличко.

Із 17 серпня в столиці буде посилено визначені урядом такі обмеження та заборони:

- перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту – масок;

- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

- заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;

- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв.м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;

- організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи;

- заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць;

- громадський транспорт - трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі - здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

Також читайте: COVID-19 у Києві за добу виявили у 146 осіб, зокрема у 11 дітей, - Кличко. КАРТА

"Так, ситуація - неприємна і непроста. Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус. Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко буде розповсюджуватись вірус. Тому не треба ігнорувати правила! Дотримуватися їх нескладно, але важливо. Для вашого здоров’я та здоров’я людей, які поруч. Носіть маску в публічних місцях та в громадському транспорті. Дотримуйтеся дистанції. Не забувайте часто мити руки та обробляти їх антисептиком", - наголосив Кличко.