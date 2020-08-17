Від сьогодні в Києві посилюються карантинні обмеження
З понеділка, 17 серпня, в Києві дещо посилюються карантинні обмеження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у п'ятницю мер Києва Віталій Кличко.
За словами мера, столиця через зростання кількості хворих, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, опинилася в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.
Це пов'язано з тим, що заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%, і становить сьогодні 52,2%, пояснив Кличко.
Із 17 серпня в столиці буде посилено визначені урядом такі обмеження та заборони:
- перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту – масок;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв.м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;
- організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи;
- заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць;
- громадський транспорт - трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі - здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.
"Так, ситуація - неприємна і непроста. Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус. Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко буде розповсюджуватись вірус. Тому не треба ігнорувати правила! Дотримуватися їх нескладно, але важливо. Для вашого здоров’я та здоров’я людей, які поруч. Носіть маску в публічних місцях та в громадському транспорті. Дотримуйтеся дистанції. Не забувайте часто мити руки та обробляти їх антисептиком", - наголосив Кличко.
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Только в масках!
Достойные дети своего бацьки.
Вышли самые ... смелые.
Знаєш, що я помітив? Ти провокуєш абсолютно усіх і кожного. У тебе психологічна травма з дитинства, і ти намагаєшся самоствердитись? Бо поведінкою своєю ти копія "беркутня звичайна".
У них масочный режим сложно обеспечить.
Нас спасло от пандемии именно своевременное закрытие школ. А теперь , когда заболевших больше в разы , открывать школы только потому, что так хотят родители, неразумно и опасно. Нужно думать о последствиях, иначе школы вс5 равно закроются, но уже из-за объективных причин, о которых и говорить не хочу
А тут - носите намордник, меняйте его каждые 2ч., хлещите, т.е. используйте септики и анти - а не пошли бы вы? че - идти просить милостыню - подайте на маску и баночку жидкости для рук и на перчатки? обеспечьте сначала, падлы
Только при введении режима ЧП.Пошли нафиг со своей "проверкой документов"
ВОЗ: Mein Kampf
В борьбе с Ковидом было запрещено всё, что оздоравливало человечество:
1. Коллективный иммунитет к вирусам. Под запрет попали ВСЕ коллективы и ячейки общества, включая семью.
2. Медицина. Перепрофилирование общей медицины в ковидную-есть прямой запрет на лечение всех болезней, кроме Ковида.
3. Индивидуальный иммунитет. Под запретом были солнце, воздух, вода, полноценное питание. Здоровье собаки, которую разрешено выгуливать, для ВОЗа намного важнее, чем здоровье стариков и детей, которых категорически запрещено отпускать на волю. Пробежка до ближайшего магазина в радиусе 100 метров-есть ничто иное, как вынужденное питание тем, что предлагает ближайшая забегаловка без возможности выбора продуктов питания. Маска-это прямой удар по дыхательным органам, которые предусмотрительно и изначально и были объявлены слабым местом Ковида.
4. Спорт. Запрещены были ЛЮБЫЕ прогулки в парках, на берегах водоемов, в лесах. Категорически запрещён спорт как здоровый образ жизни. Идёт целенаправленный откат в пропаганде здорового образа жизни. Запрещены спортклубы и спортивные соревнования.
4. Салоны красоты и косметические салоны. Уход, массаж, общеукрепляющие процедуры и сопутствующая гигиена запрещены.
Взамен предлагается совершенно вредная процедура обеззараживания рук с уничтожением естественного защитного барьера человека, вследствие чего, руки становятся особенно уязвимыми к вредным бактериям, особенно летом и в резиновых перчатках.
5. Движение. Самоизоляция - это запрет на движение. А движение и есть жизнь. Запрет на движение-запрет на жизнь.
Вывод: ВОЗ с такой уверенностью прогнозирует вторую вспышку Ковида по причине того, что сам её и организовал. После убийственной самоизоляции, которую и отменят на непродолжительное время, ослабленные иммунитетом люди начнут массово болеть всеми хроническими заболеваниями, которые и будут списаны на Ковид. Старики, растерявшие последнюю иммунную защиту, начнут массово вымирать. Вот тогда и будут произведены окончательные действия для фашизации режимов, ради которых всё и затевалось.
С каким бы итогом Человечество не вышло из этой абсолютно сфабрикованной "Пандемии" уже сейчас можно с уверенностью сказать что две профессии останутся скомпрометированы глубоко если не навсегда. Это официальная журналистика и официальная медицина.....
Це правильно. Була вже маса случаїв, коли вірус нападав на людину в масці... А от щоб уразив когось з паспортом - не случалось такого ще...
Вчені тіки руками розводять...
Я б ще брав з собою атестат про середню освіту, пісенник і фотографії з свайби...
Береженого бог береже...
Или Кличко просто видосик запили и все?