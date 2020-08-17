Макрон призывает Евросоюз поддержать мирные протесты в Беларуси
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен поддержать мирные протесты в Беларуси после президентских выборов в стране.
Об этом заявил Макрон в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно выступают за уважение своих прав, свободы и суверенитета", - подчеркнул он.
Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников "президента" Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.
Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.
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Для того є МЗС і воно своє бачення ситуації вже описувало.
Это просто денежный вопрос, это торг о том, сколько валютной выручки от проажи дальневосточных ресрсов (прежде всего морепродуктов) будет оставаться в Хабаровске - и ничего больше. Пока не договорятся - будут "бастовать".
А вот приехали в Хабаровск люди "с холодными руками и горячими сердцами" (или наоборот, вечно я путаю), повязали губернатора Фургала - он и "мяу" не сказал - и спецрейсом в Москву.
Вот нашего коммуняку, премьера штата Виктория, Эндрюса, продавшего штат Викторию китайцам, никто так не повяжет, как же мне жаль.
Подняли им пенсионный возраст за возраст дожития - так они и не пикнули.
Нужно будет - власти их на репу с лебедой посадят, но на Беларусь (и прочие проекты) деньги найдут. Какие вообще могут быть денежные разговоры, если в Беларуси находится самая важная станция радиолокационой связи РФ? Ее ценность невозможно оценить в денежном эквиваленте.
Что же касается Хабаровска, то торгутся большие люди, а мелюзкга на улицах создает массовку. Предсатвители массовки в комментариях в россиских СМИ писала, что до Фургала в Хабаровске в магазинах рыбы не было, все гнали на экспорт. Хабаровск - дотационный регион, потому как крупнейшие экспортеры зарегистрированы в Москве и налоги валютные платят там же, а не на Дальнем Востоке.
Разве бастующие в Хабаровске митингуют, чтобы ихтамнеты убрались с Украины, то есть из ЛДНР? Значит, подерживают внешнюю политику РФ. И это все, что о них нужно знать.
Это интересно.
Неужто сдали все ЯО?
..
Там пенсионный возраст повышается до 65 лет мужчины и 60 лет женщины. В Украине пенсионный возраст повышается до 65 лет и для мужчин, и для женщин. Что-то не видно у нас "пикающих" по этому поводу.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/03/20/7094197/ Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что военные будут подняты по всей стране с целью гарантировать безопасность во время протестов "желтых жилетов", запланированных на эти выходные.
Источник: https://censor.net/n3214112
НИпАнила.
Ежели мобилизация - то французы и немцы за беларусов воевать собираются, что ли?
Или "мобилизация" - это флажки пошить и развесить, песенки попеть и "ысказать "глубокую обеспокоенность" и "осуждение"?
Ежели второе - то одиннароТ на все это поплевывает.
Ежели первое - то я, наверное, вижу сон (или Макрон бредит)
Лукашенко призывает мировое сообщество поддержать протесты "Желтых жилетов" ...