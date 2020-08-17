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Новости Революция в Беларуси
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Макрон призывает Евросоюз поддержать мирные протесты в Беларуси

Макрон призывает Евросоюз поддержать мирные протесты в Беларуси

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен поддержать мирные протесты в Беларуси после президентских выборов в стране.

Об этом заявил Макрон в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно выступают за уважение своих прав, свободы и суверенитета", - подчеркнул он.

Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников "президента" Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

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Топ комментарии
+7
Снёсся называется.
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17.08.2020 09:28 Ответить
+7
Макрон призывает Евросоюз поддержать мирные протесты в Беларуси - Цензор.НЕТ 2565
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17.08.2020 09:29 Ответить
+3
Вже одна Бубочка відкрито за Клінтон виступала свого часу...Макрон закликає Євросоюз підтримати мирні протести в Білорусі - Цензор.НЕТ 2867
Для того є МЗС і воно своє бачення ситуації вже описувало.
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17.08.2020 09:44 Ответить
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Снёсся называется.
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17.08.2020 09:28 Ответить
Цікаво, коли українці почують бубочку, про його відношення до Беларусі ??))
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17.08.2020 09:34 Ответить
коли воно вийде з наркотичного дурману.
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17.08.2020 09:40 Ответить
В нього маніакально-дипресівний психоз!! Але це лікується !!))
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17.08.2020 09:53 Ответить
Вже одна Бубочка відкрито за Клінтон виступала свого часу...Макрон закликає Євросоюз підтримати мирні протести в Білорусі - Цензор.НЕТ 2867
Для того є МЗС і воно своє бачення ситуації вже описувало.
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17.08.2020 09:44 Ответить
Макрон чмо.
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17.08.2020 09:52 Ответить
Макрон призывает Евросоюз поддержать мирные протесты в Беларуси - Цензор.НЕТ 2565
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17.08.2020 09:29 Ответить
А с ****** согласовал свое заявление...или просто с будуна ляпнул..
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17.08.2020 09:32 Ответить
Плешивый партнёр Эманюэля может быть недоволен такими речами. "Жёлтые жилеты" заскучали.
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17.08.2020 09:33 Ответить
Макрон и Хабаровском озаботься....
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17.08.2020 09:33 Ответить
примерно так же как там поддерживали желтые жилеты?
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17.08.2020 09:36 Ответить
и ничего об угрозе со стороны кацапии, ну да, кацапская культура, вакцина и потери от короновируса на первых страницах газет и новостей, а жертва, то просто как факт еще одного беспорядка в Европе.
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17.08.2020 09:36 Ответить
лаптям не до этого , у них экономика и так в жопе
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17.08.2020 09:38 Ответить
вот поэтому и не надо этой ложной тишины, а хороший план не в смысле для Зе, а для Армии. Самое время действий, пока бастует Хабаровск и Беларусь
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17.08.2020 09:42 Ответить
Ну, бастует Хабаровск - и что?
Это просто денежный вопрос, это торг о том, сколько валютной выручки от проажи дальневосточных ресрсов (прежде всего морепродуктов) будет оставаться в Хабаровске - и ничего больше. Пока не договорятся - будут "бастовать".
А вот приехали в Хабаровск люди "с холодными руками и горячими сердцами" (или наоборот, вечно я путаю), повязали губернатора Фургала - он и "мяу" не сказал - и спецрейсом в Москву.
Вот нашего коммуняку, премьера штата Виктория, Эндрюса, продавшего штат Викторию китайцам, никто так не повяжет, как же мне жаль.
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17.08.2020 09:47 Ответить
вопросы денежные и решают на сколько слаба страна и эти протесты тоже как муха но отвлекают.А сейчас еще и сябры….сколько уже машин в дороге туда с мацквы….это же не по волшебной палочке, а с казны и так изрядно опустевшей. Аналитики должны были уже давно просчитать все варианты, кроме тишины при постройке Преднистровья.
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17.08.2020 09:54 Ответить
Властям на денежные трудности росииян наплевать, там не население, там овощи.
Подняли им пенсионный возраст за возраст дожития - так они и не пикнули.
Нужно будет - власти их на репу с лебедой посадят, но на Беларусь (и прочие проекты) деньги найдут. Какие вообще могут быть денежные разговоры, если в Беларуси находится самая важная станция радиолокационой связи РФ? Ее ценность невозможно оценить в денежном эквиваленте.

Что же касается Хабаровска, то торгутся большие люди, а мелюзкга на улицах создает массовку. Предсатвители массовки в комментариях в россиских СМИ писала, что до Фургала в Хабаровске в магазинах рыбы не было, все гнали на экспорт. Хабаровск - дотационный регион, потому как крупнейшие экспортеры зарегистрированы в Москве и налоги валютные платят там же, а не на Дальнем Востоке.
Разве бастующие в Хабаровске митингуют, чтобы ихтамнеты убрались с Украины, то есть из ЛДНР? Значит, подерживают внешнюю политику РФ. И это все, что о них нужно знать.
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17.08.2020 10:01 Ответить
Украине не надо, чтобы Хабаровск митинговал по Лугадону, это уже пройденный этап. Да и сами украинские власти в этом вопросе тупые. Иногда шкурные проблемы стоят дороже чем национальные. А массовку тоже оплатить надо. Кстати, один из военных экспертов со мной согласен. Что время сейчас именно для активных действий, а не тишины. А Рашка все таки обеднела и уязвима.
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17.08.2020 10:11 Ответить
"Уязвима"?
Это интересно.
Неужто сдали все ЯО?
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17.08.2020 15:02 Ответить
Подняли им пенсионный возраст за возраст дожития - так они и не пикнули.

..
Там пенсионный возраст повышается до 65 лет мужчины и 60 лет женщины. В Украине пенсионный возраст повышается до 65 лет и для мужчин, и для женщин. Что-то не видно у нас "пикающих" по этому поводу.
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17.08.2020 12:34 Ответить
Макроша, да ты что, а как там у нас "желтые жилеты"?

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/03/20/7094197/ Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что военные будут подняты по всей стране с целью гарантировать безопасность во время протестов "желтых жилетов", запланированных на эти выходные.
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17.08.2020 09:37 Ответить
'Прізиваєт '....,'Поддєржать'... -Му,му-дак...
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17.08.2020 09:42 Ответить
"Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно выступают за уважение своих прав, свободы и суверенитета"
Источник: https://censor.net/n3214112

НИпАнила.
Ежели мобилизация - то французы и немцы за беларусов воевать собираются, что ли?
Или "мобилизация" - это флажки пошить и развесить, песенки попеть и "ысказать "глубокую обеспокоенность" и "осуждение"?
Ежели второе - то одиннароТ на все это поплевывает.
Ежели первое - то я, наверное, вижу сон (или Макрон бредит)
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17.08.2020 09:43 Ответить
Эх,Наполеон Бонопарт был человек,а щас одни пархатые.
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17.08.2020 09:57 Ответить
Да-да давай макарон качай чужую страну. Потом посредником будешь на переговорах.
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17.08.2020 09:57 Ответить
зачем переживать, если беларусь сейчас станет на защиту европы от рф как украина в 14м.
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17.08.2020 09:58 Ответить
Макрон призывает ...
Лукашенко призывает мировое сообщество поддержать протесты "Желтых жилетов" ...
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17.08.2020 11:13 Ответить
БУБА! ВИХОДІ! вже навіть макаронина пропутінська насмілилася на щось таке.... А ти прямий сусід, не тебе дивиться Європа ! Не дєлай воздух непріятним навоколо себе...
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17.08.2020 11:45 Ответить
 
 