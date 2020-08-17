Макрон призывает Евросоюз поддержать мирные протесты в Беларуси

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен поддержать мирные протесты в Беларуси после президентских выборов в стране.

Об этом заявил Макрон в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно выступают за уважение своих прав, свободы и суверенитета", - подчеркнул он.

Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников "президента" Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

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