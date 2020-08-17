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Новини Революція в Білорусі
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Макрон закликає Євросоюз підтримати мирні протести в Білорусі

Макрон закликає Євросоюз підтримати мирні протести в Білорусі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз повинен підтримати мирні протести в Білорусі після президентських виборів у країні.

Про це заявив Макрон у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, які мирно виступають за повагу своїх прав, свободи і суверенітету", - підкреслив він.

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Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не було таких масштабних акцій.

Автор: 

Білорусь (7987) карантин (18172) протест (2411) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Снёсся называется.
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17.08.2020 09:28 Відповісти
+7
Макрон призывает Евросоюз поддержать мирные протесты в Беларуси - Цензор.НЕТ 2565
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17.08.2020 09:29 Відповісти
+3
Вже одна Бубочка відкрито за Клінтон виступала свого часу...Макрон закликає Євросоюз підтримати мирні протести в Білорусі - Цензор.НЕТ 2867
Для того є МЗС і воно своє бачення ситуації вже описувало.
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17.08.2020 09:44 Відповісти
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Снёсся называется.
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17.08.2020 09:28 Відповісти
Цікаво, коли українці почують бубочку, про його відношення до Беларусі ??))
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17.08.2020 09:34 Відповісти
коли воно вийде з наркотичного дурману.
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17.08.2020 09:40 Відповісти
В нього маніакально-дипресівний психоз!! Але це лікується !!))
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17.08.2020 09:53 Відповісти
Вже одна Бубочка відкрито за Клінтон виступала свого часу...Макрон закликає Євросоюз підтримати мирні протести в Білорусі - Цензор.НЕТ 2867
Для того є МЗС і воно своє бачення ситуації вже описувало.
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17.08.2020 09:44 Відповісти
Макрон чмо.
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17.08.2020 09:52 Відповісти
Макрон призывает Евросоюз поддержать мирные протесты в Беларуси - Цензор.НЕТ 2565
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17.08.2020 09:29 Відповісти
А с ****** согласовал свое заявление...или просто с будуна ляпнул..
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17.08.2020 09:32 Відповісти
Плешивый партнёр Эманюэля может быть недоволен такими речами. "Жёлтые жилеты" заскучали.
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17.08.2020 09:33 Відповісти
Макрон и Хабаровском озаботься....
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17.08.2020 09:33 Відповісти
примерно так же как там поддерживали желтые жилеты?
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17.08.2020 09:36 Відповісти
и ничего об угрозе со стороны кацапии, ну да, кацапская культура, вакцина и потери от короновируса на первых страницах газет и новостей, а жертва, то просто как факт еще одного беспорядка в Европе.
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17.08.2020 09:36 Відповісти
лаптям не до этого , у них экономика и так в жопе
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17.08.2020 09:38 Відповісти
вот поэтому и не надо этой ложной тишины, а хороший план не в смысле для Зе, а для Армии. Самое время действий, пока бастует Хабаровск и Беларусь
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17.08.2020 09:42 Відповісти
Ну, бастует Хабаровск - и что?
Это просто денежный вопрос, это торг о том, сколько валютной выручки от проажи дальневосточных ресрсов (прежде всего морепродуктов) будет оставаться в Хабаровске - и ничего больше. Пока не договорятся - будут "бастовать".
А вот приехали в Хабаровск люди "с холодными руками и горячими сердцами" (или наоборот, вечно я путаю), повязали губернатора Фургала - он и "мяу" не сказал - и спецрейсом в Москву.
Вот нашего коммуняку, премьера штата Виктория, Эндрюса, продавшего штат Викторию китайцам, никто так не повяжет, как же мне жаль.
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17.08.2020 09:47 Відповісти
вопросы денежные и решают на сколько слаба страна и эти протесты тоже как муха но отвлекают.А сейчас еще и сябры….сколько уже машин в дороге туда с мацквы….это же не по волшебной палочке, а с казны и так изрядно опустевшей. Аналитики должны были уже давно просчитать все варианты, кроме тишины при постройке Преднистровья.
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17.08.2020 09:54 Відповісти
Властям на денежные трудности росииян наплевать, там не население, там овощи.
Подняли им пенсионный возраст за возраст дожития - так они и не пикнули.
Нужно будет - власти их на репу с лебедой посадят, но на Беларусь (и прочие проекты) деньги найдут. Какие вообще могут быть денежные разговоры, если в Беларуси находится самая важная станция радиолокационой связи РФ? Ее ценность невозможно оценить в денежном эквиваленте.

Что же касается Хабаровска, то торгутся большие люди, а мелюзкга на улицах создает массовку. Предсатвители массовки в комментариях в россиских СМИ писала, что до Фургала в Хабаровске в магазинах рыбы не было, все гнали на экспорт. Хабаровск - дотационный регион, потому как крупнейшие экспортеры зарегистрированы в Москве и налоги валютные платят там же, а не на Дальнем Востоке.
Разве бастующие в Хабаровске митингуют, чтобы ихтамнеты убрались с Украины, то есть из ЛДНР? Значит, подерживают внешнюю политику РФ. И это все, что о них нужно знать.
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17.08.2020 10:01 Відповісти
Украине не надо, чтобы Хабаровск митинговал по Лугадону, это уже пройденный этап. Да и сами украинские власти в этом вопросе тупые. Иногда шкурные проблемы стоят дороже чем национальные. А массовку тоже оплатить надо. Кстати, один из военных экспертов со мной согласен. Что время сейчас именно для активных действий, а не тишины. А Рашка все таки обеднела и уязвима.
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17.08.2020 10:11 Відповісти
"Уязвима"?
Это интересно.
Неужто сдали все ЯО?
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17.08.2020 15:02 Відповісти
Подняли им пенсионный возраст за возраст дожития - так они и не пикнули.

..
Там пенсионный возраст повышается до 65 лет мужчины и 60 лет женщины. В Украине пенсионный возраст повышается до 65 лет и для мужчин, и для женщин. Что-то не видно у нас "пикающих" по этому поводу.
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17.08.2020 12:34 Відповісти
Макроша, да ты что, а как там у нас "желтые жилеты"?

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/03/20/7094197/ Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что военные будут подняты по всей стране с целью гарантировать безопасность во время протестов "желтых жилетов", запланированных на эти выходные.
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17.08.2020 09:37 Відповісти
'Прізиваєт '....,'Поддєржать'... -Му,му-дак...
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17.08.2020 09:42 Відповісти
"Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно выступают за уважение своих прав, свободы и суверенитета"
Источник: https://censor.net/n3214112

НИпАнила.
Ежели мобилизация - то французы и немцы за беларусов воевать собираются, что ли?
Или "мобилизация" - это флажки пошить и развесить, песенки попеть и "ысказать "глубокую обеспокоенность" и "осуждение"?
Ежели второе - то одиннароТ на все это поплевывает.
Ежели первое - то я, наверное, вижу сон (или Макрон бредит)
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17.08.2020 09:43 Відповісти
Эх,Наполеон Бонопарт был человек,а щас одни пархатые.
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17.08.2020 09:57 Відповісти
Да-да давай макарон качай чужую страну. Потом посредником будешь на переговорах.
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17.08.2020 09:57 Відповісти
зачем переживать, если беларусь сейчас станет на защиту европы от рф как украина в 14м.
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17.08.2020 09:58 Відповісти
Макрон призывает ...
Лукашенко призывает мировое сообщество поддержать протесты "Желтых жилетов" ...
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17.08.2020 11:13 Відповісти
БУБА! ВИХОДІ! вже навіть макаронина пропутінська насмілилася на щось таке.... А ти прямий сусід, не тебе дивиться Європа ! Не дєлай воздух непріятним навоколо себе...
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17.08.2020 11:45 Відповісти
 
 