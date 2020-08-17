Макрон закликає Євросоюз підтримати мирні протести в Білорусі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз повинен підтримати мирні протести в Білорусі після президентських виборів у країні.

Про це заявив Макрон у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, які мирно виступають за повагу своїх прав, свободи і суверенітету", - підкреслив він.

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Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не було таких масштабних акцій.