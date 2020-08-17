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Новости
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Ситуация с поджогом автомобиля "Схем" недопустима: открыто уголовное производство, проводятся следственные действия, - Мендель

Ситуация с поджогом автомобиля

Украина должна сделать все, чтобы защитить свободу слова.

Об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

"Журналистские расследования - это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами", - абсолютно недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, по которым были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал - это главное. Действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, в том числе - пострадавших. Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства", - заявила Мендель.

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Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.

Ситуация с поджогом автомобиля Схем недопустима: открыто уголовное производство, проводятся следственные действия, - Мендель 01

Автор: 

авто (4222) журналистика (3325) поджог (1103) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+24
Мендель, куда вы тело Ленки закопали, признавайся?
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17.08.2020 09:46 Ответить
+22
Опачя, а почему мендель, почему не антонина геращенко?
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17.08.2020 09:46 Ответить
+20
Ну просто приЗЕдент не завжди здатен після вживання чарівного білого порошку сформулювати свої думки.
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17.08.2020 09:48 Ответить
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Опачя, а почему мендель, почему не антонина геращенко?
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17.08.2020 09:46 Ответить
усе в отпуске и надолго. Один по скудности ума, другой-просто портки обмочил
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17.08.2020 09:47 Ответить
Мендель весомее, у нее зубы с винирами, и она от бубочки залетела... носит, т.с., плод под мендельским сердцем...
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17.08.2020 09:53 Ответить
то что Зе долба*б не значит что надо постить *уйню про то кто от кого залетел. Этим тв полностью нивелируешь смысл своего поста
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17.08.2020 10:04 Ответить
вот не надр мне указывать, кто от кого залетел, и что постить... ты ищешь смысл в моем посте? Не мешаю...
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17.08.2020 11:18 Ответить
а что Мендель президент и глава полиции по совместительству?
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17.08.2020 09:46 Ответить
Ну просто приЗЕдент не завжди здатен після вживання чарівного білого порошку сформулювати свої думки.
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17.08.2020 09:48 Ответить
"Личному контролю" посвящается...
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17.08.2020 09:46 Ответить
Мендель, куда вы тело Ленки закопали, признавайся?
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17.08.2020 09:46 Ответить
А почему мендель?? Обычно о таком антошка вещает.. Или чует собака чье сало сьела..??
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17.08.2020 09:46 Ответить
Поджигатель - Порошенко. Однозначно! После хладнокровного убийства брата, автомобиль ему подпалить - ему раз плюнуть.
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17.08.2020 09:47 Ответить
да, на месте поджога обнаружили надкусанные батончики рошен
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17.08.2020 09:48 Ответить
а кто это Мэндэль и почему она комментирует поджог авто?
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17.08.2020 09:47 Ответить
андроид ОП
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17.08.2020 09:49 Ответить
Ну да "держи вора", надо больше всех кричать чтобы отвести от своего шефа подозрения
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17.08.2020 09:51 Ответить
Мендель у нас что президент? Она пока ещё даже не первая лядь!
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17.08.2020 09:52 Ответить
поговаривают что таки первая
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17.08.2020 09:55 Ответить
Ні, вона наближене тіло до Зе і взяла справу на контроль.
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17.08.2020 09:56 Ответить
Многостаночница у 🤢🤡🎪
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17.08.2020 09:52 Ответить
Многостаночная Мата Харі.
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17.08.2020 13:26 Ответить
Ленку де закопали любовнички..приятная женщина была голосовал не за если б знал арахамию стефанфанкакто там богданы и квартал офигеть олигархи спецом рожи такие подобрали смотри нарид вы дэбилы
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17.08.2020 09:55 Ответить
Не Украина должна расследовать, а ты со своим преЗедентом и его лучшим министром Аваковым.
Как только надо за что-то отвечать, сразу прячетесь за спины других.
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17.08.2020 09:56 Ответить
Дешевий хайп від Схем. З ткачем не проканало, вирішили старого драндулета КІА спалити. Вже окупилось.
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17.08.2020 10:09 Ответить
Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.
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17.08.2020 10:13 Ответить
Вот и посмотрим куда ушли средства на покупку камер и как менты авакова реформированные работают.
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17.08.2020 10:15 Ответить
Камеры купили по огромнейшим ценам, под миллион гривен штука. Нужная контора освоила средства, теперь отбивают деньги с рядовых водителей. Вместо развязок и безопасности движения, светофоры на трассе и камеры
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17.08.2020 13:34 Ответить
Ситуація з підпалом автомобіля "Схем" неприпустима: відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії, - Мендель - Цензор.НЕТ 9540
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17.08.2020 10:18 Ответить
А хто це Мендель?
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17.08.2020 10:22 Ответить
Она официальная *********
(и это не глагол)
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17.08.2020 10:33 Ответить
щитница величайшего политика современности в 06мане.
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17.08.2020 13:22 Ответить
Хату Гонтаревой поджигать допустимо, хорошо и смешно, а автомобиль Схэм - нет. В чём разница, объясни менделица?
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17.08.2020 10:44 Ответить
Клован направил Мендель ********* напряжённостьот поджёга
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17.08.2020 10:51 Ответить
всё верно заявила.
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17.08.2020 11:35 Ответить
СПРОСИТЕ У ВОВКА и ПОРТНОВА ! .
.
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17.08.2020 13:20 Ответить
А где же наш вице-президент с его двумя говнортами Шкиряками и Геращенками?
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18.08.2020 13:45 Ответить
 
 