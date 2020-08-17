Ситуация с поджогом автомобиля "Схем" недопустима: открыто уголовное производство, проводятся следственные действия, - Мендель

Украина должна сделать все, чтобы защитить свободу слова.

Об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

"Журналистские расследования - это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами", - абсолютно недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, по которым были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал - это главное. Действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, в том числе - пострадавших. Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства", - заявила Мендель.

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Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.