Ситуация с поджогом автомобиля "Схем" недопустима: открыто уголовное производство, проводятся следственные действия, - Мендель
Украина должна сделать все, чтобы защитить свободу слова.
Об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.
"Журналистские расследования - это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами", - абсолютно недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, по которым были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал - это главное. Действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, в том числе - пострадавших. Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства", - заявила Мендель.
Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.
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