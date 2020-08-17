Ситуація з підпалом автомобіля "Схем" неприпустима: відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії, - Мендель

Україна повинна зробити все, щоб захистити свободу слова.

Про це написала в Фейсбуці прессекретарка президента Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

"Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, що склалася зі "Схемами", – цілковито неприпустима. Вочевидь, за роки діяльності у програми з'явилися вороги, щодо яких були зняті розслідування. За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії. Рада, що ніхто не постраждав – це головне.

Чинне законодавство передбачає захист учасників кримінального процесу, серед іншого – потерпілих. Україна має зробити все, щоб захищати свободу слова, яка є запорукою демократичної держави", - заявила Мендель.

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Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома.