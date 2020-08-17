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Новини
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Ситуація з підпалом автомобіля "Схем" неприпустима: відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії, - Мендель

Ситуація з підпалом автомобіля

Україна повинна зробити все, щоб захистити свободу слова.

Про це написала в Фейсбуці прессекретарка президента Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

"Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, що склалася зі "Схемами", – цілковито неприпустима. Вочевидь, за роки діяльності у програми з'явилися вороги, щодо яких були зняті розслідування. За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії. Рада, що ніхто не постраждав – це головне.
Чинне законодавство передбачає захист учасників кримінального процесу, серед іншого – потерпілих. Україна має зробити все, щоб захищати свободу слова, яка є запорукою демократичної держави", - заявила Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Седлецька про нічний підпал автомобіля "Схем": Цю машину добре знають фігуранти розслідувань і Портнов публікував персональні дані водіїв

Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома.

Ситуація з підпалом автомобіля Схем неприпустима: відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії, - Мендель 01

Автор: 

авто (6259) журналістика (1790) підпал (705) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+24
Мендель, куда вы тело Ленки закопали, признавайся?
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17.08.2020 09:46 Відповісти
+22
Опачя, а почему мендель, почему не антонина геращенко?
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17.08.2020 09:46 Відповісти
+20
Ну просто приЗЕдент не завжди здатен після вживання чарівного білого порошку сформулювати свої думки.
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17.08.2020 09:48 Відповісти
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Опачя, а почему мендель, почему не антонина геращенко?
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17.08.2020 09:46 Відповісти
усе в отпуске и надолго. Один по скудности ума, другой-просто портки обмочил
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17.08.2020 09:47 Відповісти
Мендель весомее, у нее зубы с винирами, и она от бубочки залетела... носит, т.с., плод под мендельским сердцем...
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17.08.2020 09:53 Відповісти
то что Зе долба*б не значит что надо постить *уйню про то кто от кого залетел. Этим тв полностью нивелируешь смысл своего поста
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17.08.2020 10:04 Відповісти
вот не надр мне указывать, кто от кого залетел, и что постить... ты ищешь смысл в моем посте? Не мешаю...
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17.08.2020 11:18 Відповісти
а что Мендель президент и глава полиции по совместительству?
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17.08.2020 09:46 Відповісти
Ну просто приЗЕдент не завжди здатен після вживання чарівного білого порошку сформулювати свої думки.
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17.08.2020 09:48 Відповісти
"Личному контролю" посвящается...
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17.08.2020 09:46 Відповісти
Мендель, куда вы тело Ленки закопали, признавайся?
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17.08.2020 09:46 Відповісти
А почему мендель?? Обычно о таком антошка вещает.. Или чует собака чье сало сьела..??
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17.08.2020 09:46 Відповісти
Поджигатель - Порошенко. Однозначно! После хладнокровного убийства брата, автомобиль ему подпалить - ему раз плюнуть.
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17.08.2020 09:47 Відповісти
да, на месте поджога обнаружили надкусанные батончики рошен
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17.08.2020 09:48 Відповісти
а кто это Мэндэль и почему она комментирует поджог авто?
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17.08.2020 09:47 Відповісти
андроид ОП
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17.08.2020 09:49 Відповісти
Ну да "держи вора", надо больше всех кричать чтобы отвести от своего шефа подозрения
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17.08.2020 09:51 Відповісти
Мендель у нас что президент? Она пока ещё даже не первая лядь!
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17.08.2020 09:52 Відповісти
поговаривают что таки первая
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17.08.2020 09:55 Відповісти
Ні, вона наближене тіло до Зе і взяла справу на контроль.
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17.08.2020 09:56 Відповісти
Многостаночница у 🤢🤡🎪
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17.08.2020 09:52 Відповісти
Многостаночная Мата Харі.
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17.08.2020 13:26 Відповісти
Ленку де закопали любовнички..приятная женщина была голосовал не за если б знал арахамию стефанфанкакто там богданы и квартал офигеть олигархи спецом рожи такие подобрали смотри нарид вы дэбилы
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17.08.2020 09:55 Відповісти
Не Украина должна расследовать, а ты со своим преЗедентом и его лучшим министром Аваковым.
Как только надо за что-то отвечать, сразу прячетесь за спины других.
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17.08.2020 09:56 Відповісти
Дешевий хайп від Схем. З ткачем не проканало, вирішили старого драндулета КІА спалити. Вже окупилось.
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17.08.2020 10:09 Відповісти
Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.
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17.08.2020 10:13 Відповісти
Вот и посмотрим куда ушли средства на покупку камер и как менты авакова реформированные работают.
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17.08.2020 10:15 Відповісти
Камеры купили по огромнейшим ценам, под миллион гривен штука. Нужная контора освоила средства, теперь отбивают деньги с рядовых водителей. Вместо развязок и безопасности движения, светофоры на трассе и камеры
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17.08.2020 13:34 Відповісти
Ситуація з підпалом автомобіля "Схем" неприпустима: відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії, - Мендель - Цензор.НЕТ 9540
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17.08.2020 10:18 Відповісти
А хто це Мендель?
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17.08.2020 10:22 Відповісти
Она официальная *********
(и это не глагол)
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17.08.2020 10:33 Відповісти
щитница величайшего политика современности в 06мане.
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17.08.2020 13:22 Відповісти
Хату Гонтаревой поджигать допустимо, хорошо и смешно, а автомобиль Схэм - нет. В чём разница, объясни менделица?
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17.08.2020 10:44 Відповісти
Клован направил Мендель ********* напряжённостьот поджёга
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17.08.2020 10:51 Відповісти
всё верно заявила.
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17.08.2020 11:35 Відповісти
СПРОСИТЕ У ВОВКА и ПОРТНОВА ! .
.
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17.08.2020 13:20 Відповісти
А где же наш вице-президент с его двумя говнортами Шкиряками и Геращенками?
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18.08.2020 13:45 Відповісти
 
 