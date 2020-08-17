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Новости Революция в Беларуси
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Евросовет проведет в среду внеочередное совещание по ситуации в Беларуси

Евросовет проведет в среду внеочередное совещание по ситуации в Беларуси

Внеочередное заседание Европейского совета по ситуации в Беларуси пройдет в среду, 19 августа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

"Я созову совещание членов Европейского совета в эту среду, в 12:00, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси", - сообщил Мишель в твиттере в понедельник.

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо", - подчеркнул глава Евросовета.

Пресс-секретарь председателя Европейского совета Баренд Лейтц уточнил в твиттере, что совещание пройдет в форме видеоконференции.

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Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Обнародованные результаты выборов вызвали недоверие и массовые протесты в белорусских городах. Сотрудники правоохранительных органов за несколько дней задержали несколько тысяч протестующих. Сообщалось о применении к ним пыток.

С 13 августа мирные протесты и забастовки начались на белорусских промпредприятиях.

16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций. 

Беларусь (7937) саммит (1230) Евросоюз (17351) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+3
На галимое, ублюдочное "мировое сообщество" во главе с импотентной ООН уже противно смотреть. Трамп - путинская шавка. Но с другой стороны: изобретение ядерного оружия не только положило конец глобальным войнам, но и сделало невозможной борьбу с основными международными террористами и узурпаторами власти.
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17.08.2020 13:36 Ответить
+3
В среду может быть уже позна...
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17.08.2020 13:36 Ответить
+3
Та чего-там совещаться, сразу озабоченность с обеспокоенностью и порядок
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17.08.2020 13:44 Ответить
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На галимое, ублюдочное "мировое сообщество" во главе с импотентной ООН уже противно смотреть. Трамп - путинская шавка. Но с другой стороны: изобретение ядерного оружия не только положило конец глобальным войнам, но и сделало невозможной борьбу с основными международными террористами и узурпаторами власти.
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17.08.2020 13:36 Ответить
В среду может быть уже позна...
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17.08.2020 13:36 Ответить
Как раз время работает на Беларусов...
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17.08.2020 13:37 Ответить
Да,во вторник было бы лучше.
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17.08.2020 13:40 Ответить
это после интервенции рашки ?

выразите обеспокоеность ?
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17.08.2020 13:36 Ответить
Тема совещания:

Евросовет проведет в среду внеочередное совещание по ситуации в Беларуси - Цензор.НЕТ 6517
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17.08.2020 13:36 Ответить
Они собираются, б-дя обсудить в среду. А путин положил на них свой прибор и уже сегодня вводит войска. Импотенты хреновы!
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17.08.2020 13:37 Ответить
Будут строчить очередную ОЗАБОЧЕНОСТЬ...
ТВАРИ...
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17.08.2020 13:39 Ответить
Жаль в ВОВ вас слизняков задне приводных США спасли!
Нужно было для профилактики запустить в ЕВРОПУ красные орды...и **...ть пару зарядов над Парижем и Берлином
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17.08.2020 13:42 Ответить
Та чего-там совещаться, сразу озабоченность с обеспокоенностью и порядок
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17.08.2020 13:44 Ответить
Будут обеспокоенность выражать.
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17.08.2020 13:48 Ответить
 
 