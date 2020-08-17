Евросовет проведет в среду внеочередное совещание по ситуации в Беларуси

Внеочередное заседание Европейского совета по ситуации в Беларуси пройдет в среду, 19 августа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

"Я созову совещание членов Европейского совета в эту среду, в 12:00, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси", - сообщил Мишель в твиттере в понедельник.

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо", - подчеркнул глава Евросовета.

Пресс-секретарь председателя Европейского совета Баренд Лейтц уточнил в твиттере, что совещание пройдет в форме видеоконференции.

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Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Обнародованные результаты выборов вызвали недоверие и массовые протесты в белорусских городах. Сотрудники правоохранительных органов за несколько дней задержали несколько тысяч протестующих. Сообщалось о применении к ним пыток.

С 13 августа мирные протесты и забастовки начались на белорусских промпредприятиях.

16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.