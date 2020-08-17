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Полиция устанавливает обстоятельства и виновников поджога автомобиля программы "Схемы", - Аваков

Полиция устанавливает обстоятельства и виновников поджога автомобиля программы

Полиция предпринимает необходимые действия для расследования поджога редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях", который произошел в г. Бровары Киевской области этой ночью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"По его словам, полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных в поджоге автомобиля программы "Схемы", - сообщает пресс-служба ОП.

Как сообщалось, ночью 17 августа в г. Бровары Киевской области неизвестные подожгли редакционный автомобиль программы "Схемы", принадлежащий водителю съемочной группы Борису Мазуру. В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Также была повреждена машина, припаркованная рядом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УГО отрицает причастность к слежке за съемочной группой "Схем": "Открыты для любых проверок по этим фактам"

Полиция начала расследование по делу об умышленном уничтожении имущества.

Главный редактор "Схем" Наталия Седлецкая заявила, что связывает поджог с профессиональной деятельностью журналистов.

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Аваков Арсен (3445) авто (4222) журналистика (3325) МВД (9333) поджог (1103)


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Топ комментарии
+6
Да Аваков, цирковые"террористы" быстро закончились и опять наступили суровые трудовые будни, надо преступления расследовать и докладывать налогоплатильщикам о результатах
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17.08.2020 14:19 Ответить
+6
Подскажу Авакову, тот-же что и "Теслу".

Полиция устанавливает обстоятельства и виновников поджога автомобиля программы "Схемы", - Аваков - Цензор.НЕТ 5596
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17.08.2020 14:21 Ответить
+5
Главное на себя не выйти или с офиса людей...
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17.08.2020 14:35 Ответить
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Да Аваков, цирковые"террористы" быстро закончились и опять наступили суровые трудовые будни, надо преступления расследовать и докладывать налогоплатильщикам о результатах
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17.08.2020 14:19 Ответить
Подскажу Авакову, тот-же что и "Теслу".

Полиция устанавливает обстоятельства и виновников поджога автомобиля программы "Схемы", - Аваков - Цензор.НЕТ 5596
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17.08.2020 14:21 Ответить
Свинарчуки-115,234455%%!!
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17.08.2020 14:22 Ответить
Зедебилы между собой бьются,не тот заказ выполнили!
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17.08.2020 14:27 Ответить
Подполковничка, тримай 🍭🍬🍬!
Жена поДполковника..
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17.08.2020 14:38 Ответить
Это явно лучше ,чем зеленое г-но от клоуна.
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17.08.2020 14:48 Ответить
Таки смакуйте!!
Саме петюнчик і привів до влади клована!!
Потужний "рейхформатор"!
🤗
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17.08.2020 14:58 Ответить
якщо ара ваков зробив заяву усьо - справу можна хоронити на початковій стадії. шо буде далі всі знають наперед, за цією заявою через деякий час наступна і так доки це чмо буде очільником МВД.
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17.08.2020 14:35 Ответить
Главное на себя не выйти или с офиса людей...
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17.08.2020 14:35 Ответить
Полиция устанавливает обстоятельства и виновников поджога автомобиля программы "Схемы", - Аваков - Цензор.НЕТ 7383
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17.08.2020 14:45 Ответить
Чорт Рюкзаков за шість років недовів ні однієї корупційної справи до суду!!!
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17.08.2020 18:36 Ответить
 
 