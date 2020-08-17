Полиция устанавливает обстоятельства и виновников поджога автомобиля программы "Схемы", - Аваков
Полиция предпринимает необходимые действия для расследования поджога редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях", который произошел в г. Бровары Киевской области этой ночью.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
"По его словам, полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных в поджоге автомобиля программы "Схемы", - сообщает пресс-служба ОП.
Как сообщалось, ночью 17 августа в г. Бровары Киевской области неизвестные подожгли редакционный автомобиль программы "Схемы", принадлежащий водителю съемочной группы Борису Мазуру. В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Также была повреждена машина, припаркованная рядом.
Полиция начала расследование по делу об умышленном уничтожении имущества.
Главный редактор "Схем" Наталия Седлецкая заявила, что связывает поджог с профессиональной деятельностью журналистов.
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Жена поДполковника..
Саме петюнчик і привів до влади клована!!
Потужний "рейхформатор"!
🤗