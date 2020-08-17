Поліція встановлює обставини і винуватців підпалу автомобіля програми "Схеми", - Аваков

Поліція робить необхідні дії для розслідування підпалу редакційного автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях", який стався в м. Бровари Київської області цієї ночі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час наради під головуванням президента України Володимира Зеленського.

"За його словами, поліція проводить оперативно-розшукову роботу зі встановлення обставин і винних у підпалі автомобіля програми "Схеми", - повідомляє пресслужба ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УДО заперечує причетність до стеження за знімальною групою "Схем": "Відкриті для будь-яких перевірок за цими фактами"

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в мю Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

Поліція почала розслідування у справі про навмисне знищення майна.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що пов'язує підпал з професійною діяльністю журналістов.