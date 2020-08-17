УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6154 відвідувача онлайн
Новини
2 374 11

Поліція встановлює обставини і винуватців підпалу автомобіля програми "Схеми", - Аваков

Поліція встановлює обставини і винуватців підпалу автомобіля програми

Поліція робить необхідні дії для розслідування підпалу редакційного автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях", який стався в м. Бровари Київської області цієї ночі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час наради під головуванням президента України Володимира Зеленського.

"За його словами, поліція проводить оперативно-розшукову роботу зі встановлення обставин і винних у підпалі автомобіля програми "Схеми", - повідомляє пресслужба ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УДО заперечує причетність до стеження за знімальною групою "Схем": "Відкриті для будь-яких перевірок за цими фактами"

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в мю Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

Поліція почала розслідування у справі про навмисне знищення майна.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що пов'язує підпал з професійною діяльністю журналістов.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) авто (6259) журналістика (1790) МВС (3522) підпал (705)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Да Аваков, цирковые"террористы" быстро закончились и опять наступили суровые трудовые будни, надо преступления расследовать и докладывать налогоплатильщикам о результатах
показати весь коментар
17.08.2020 14:19 Відповісти
+6
Подскажу Авакову, тот-же что и "Теслу".

Полиция устанавливает обстоятельства и виновников поджога автомобиля программы "Схемы", - Аваков - Цензор.НЕТ 5596
показати весь коментар
17.08.2020 14:21 Відповісти
+5
Главное на себя не выйти или с офиса людей...
показати весь коментар
17.08.2020 14:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да Аваков, цирковые"террористы" быстро закончились и опять наступили суровые трудовые будни, надо преступления расследовать и докладывать налогоплатильщикам о результатах
показати весь коментар
17.08.2020 14:19 Відповісти
Подскажу Авакову, тот-же что и "Теслу".

Полиция устанавливает обстоятельства и виновников поджога автомобиля программы "Схемы", - Аваков - Цензор.НЕТ 5596
показати весь коментар
17.08.2020 14:21 Відповісти
Свинарчуки-115,234455%%!!
показати весь коментар
17.08.2020 14:22 Відповісти
Зедебилы между собой бьются,не тот заказ выполнили!
показати весь коментар
17.08.2020 14:27 Відповісти
Подполковничка, тримай 🍭🍬🍬!
Жена поДполковника..
показати весь коментар
17.08.2020 14:38 Відповісти
Это явно лучше ,чем зеленое г-но от клоуна.
показати весь коментар
17.08.2020 14:48 Відповісти
Таки смакуйте!!
Саме петюнчик і привів до влади клована!!
Потужний "рейхформатор"!
🤗
показати весь коментар
17.08.2020 14:58 Відповісти
якщо ара ваков зробив заяву усьо - справу можна хоронити на початковій стадії. шо буде далі всі знають наперед, за цією заявою через деякий час наступна і так доки це чмо буде очільником МВД.
показати весь коментар
17.08.2020 14:35 Відповісти
Главное на себя не выйти или с офиса людей...
показати весь коментар
17.08.2020 14:35 Відповісти
Полиция устанавливает обстоятельства и виновников поджога автомобиля программы "Схемы", - Аваков - Цензор.НЕТ 7383
показати весь коментар
17.08.2020 14:45 Відповісти
Чорт Рюкзаков за шість років недовів ні однієї корупційної справи до суду!!!
показати весь коментар
17.08.2020 18:36 Відповісти
 
 