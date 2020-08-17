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Проблемы с интернетом в Беларуси оператор объяснил "техническим сбоем"
Проблемы с интернетом в Беларуси, которые возникли утром 17 августа, оператор объяснил "техническим сбоем".
Об этом сообщил оператор "Белтелеком", передает Цензор.НЕТ.
"В связи с кратковременным техническим сбоем с 11.30 до 11.40 возникли трудности с доступом в сеть интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 17 августа по всей территории Беларуси начал массово пропадать интернет.
Топ комментарии
+6 Who’s Here
показать весь комментарий17.08.2020 16:15 Ответить Ссылка
+4 secret secret_too
показать весь комментарий17.08.2020 16:11 Ответить Ссылка
+4 Светлана Науменко
показать весь комментарий17.08.2020 16:11 Ответить Ссылка
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Лукашенко требует рабочего МЗКТ опустить телефон
https://www.youtube.com/watch?v=BfF6iFY7pH0 https://www.youtube.com/watch?v=BfF6iFY7pH0
Напоминает нелоха которому уже 42...
Его повесят за ..ца вниз бошкой.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/17/389879/