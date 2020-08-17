Проблемы с интернетом в Беларуси оператор объяснил "техническим сбоем"

Проблемы с интернетом в Беларуси, которые возникли утром 17 августа, оператор объяснил "техническим сбоем".

Об этом сообщил оператор "Белтелеком", передает Цензор.НЕТ.

"В связи с кратковременным техническим сбоем с 11.30 до 11.40 возникли трудности с доступом в сеть интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 августа по всей территории Беларуси начал массово пропадать интернет.

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