Проблеми з інтернетом у Білорусі оператор пояснив "технічним збоєм"

Проблеми з інтернетом в Білорусі, які виникли вранці 17 серпня, оператор пояснив "технічним збоєм".

Про це повідомив оператор "Белтелеком", передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з короткочасним технічним збоєм з 11.30 до 11.40 виникли труднощі з доступом в мережу інтернет. Наразі працездатність мережі повністю відновлена", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 17 серпня на всій території Білорусі почав масово зникати інтернет.

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