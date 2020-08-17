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Проблеми з інтернетом у Білорусі оператор пояснив "технічним збоєм"

Проблеми з інтернетом у Білорусі оператор пояснив

Проблеми з інтернетом в Білорусі, які виникли вранці 17 серпня, оператор пояснив "технічним збоєм".

Про це повідомив оператор "Белтелеком", передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з короткочасним технічним збоєм з 11.30 до 11.40 виникли труднощі з доступом в мережу інтернет. Наразі працездатність мережі повністю відновлена", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 17 серпня на всій території Білорусі почав масово зникати інтернет.

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Білорусь (7987) інтернет (2035)


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Топ коментарі
+6
Проблемы с интернетом в Беларуси оператор объяснил "техническим сбоем" - Цензор.НЕТ 3303
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17.08.2020 16:15 Відповісти
+4
ага...
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17.08.2020 16:11 Відповісти
+4
Рабочий - Лукашенко - "Иди "офицер" застрелись!
Лукашенко требует рабочего МЗКТ опустить телефон

https://www.youtube.com/watch?v=BfF6iFY7pH0 https://www.youtube.com/watch?v=BfF6iFY7pH0
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17.08.2020 16:11 Відповісти
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ага...
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17.08.2020 16:11 Відповісти
Ну там все провайдеры под контролем скорее всего. По этому технически рубануть не проблема ваще от слова совсем =)
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17.08.2020 16:15 Відповісти
я такою інформацією не володію, тому не можу коментувати
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17.08.2020 16:23 Відповісти
Шо ты чешеш какой кабель идет из рф ?У меня провайдер Датагруп и уних единственных оптоволоконный кабель идет из Словакии в Украину
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17.08.2020 16:24 Відповісти
Проблеми з інтернетом у Білорусі оператор пояснив "технічним збоєм" - Цензор.НЕТ 9361
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17.08.2020 16:36 Відповісти
трейсроут показує, що з Києва до Мінська прямий кабель. Але весь білоруський трафік проходить через єдиний НЦОТ (Національний Цент обміну трафіком) де стоїть обладння DPI - там запросто відключити весь зовнішній Інтернет одним рубильником
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17.08.2020 17:26 Відповісти
А спутниковый интернет тоже раша передает ? По кабелю ?
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17.08.2020 16:26 Відповісти
Не буду дальше спорить в итоге 4 из 5 поставщики транзита бенецнфиары рф
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17.08.2020 16:40 Відповісти
Може тому, що 40% хахлів, дружествєнно относятся к Россіі?
Нє?
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17.08.2020 16:26 Відповісти
Проблеми з інтернетом у Білорусі оператор пояснив "технічним збоєм" - Цензор.НЕТ 6793
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17.08.2020 16:35 Відповісти
врут как всегда, у меня оператор космос, и мобильный тоже пропал
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17.08.2020 16:11 Відповісти
цензор, у меня и буз впн неправильный флаг, наведите порядок
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17.08.2020 16:12 Відповісти
Рабочий - Лукашенко - "Иди "офицер" застрелись!
Лукашенко требует рабочего МЗКТ опустить телефон

https://www.youtube.com/watch?v=BfF6iFY7pH0 https://www.youtube.com/watch?v=BfF6iFY7pH0
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17.08.2020 16:11 Відповісти
после встечи кого-то уже повязали. имени пока не известно.
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17.08.2020 16:13 Відповісти
Проблемы с интернетом в Беларуси оператор объяснил "техническим сбоем" - Цензор.НЕТ 3303
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17.08.2020 16:15 Відповісти
а-ха) - "Вас толпа а я один", - говорит урод с десятком охраны только в кадре.
Напоминает нелоха которому уже 42...
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17.08.2020 16:17 Відповісти
Какая он гнида!
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17.08.2020 16:39 Відповісти
Лука - картофельный Муссолини.

Его повесят за ..ца вниз бошкой.
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17.08.2020 16:15 Відповісти
На фоне вранья с Эверест это просто маленький холмик...
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17.08.2020 16:16 Відповісти
Нічого, Ілон Маск зменшить кількість «тєхічєскіх сбоєв інтернета» у країнах з ахтунгами при владі.
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17.08.2020 16:17 Відповісти
задолбала политика.. сегодня праздник!
Проблеми з інтернетом у Білорусі оператор пояснив "технічним збоєм" - Цензор.НЕТ 3842
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17.08.2020 16:19 Відповісти
Чорного? Ну то не буду тоді будити...
Проблеми з інтернетом у Білорусі оператор пояснив "технічним збоєм" - Цензор.НЕТ 4713
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17.08.2020 16:24 Відповісти
у нас на ации и подобранного котенка присторили
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17.08.2020 16:33 Відповісти
Замглавы МВД Беларуси Барсуков ЛИЧНО избивал задержанных.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/17/389879/
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17.08.2020 16:19 Відповісти
Проблеми з інтернетом у Білорусі оператор пояснив "технічним збоєм" - Цензор.НЕТ 3199
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17.08.2020 16:19 Відповісти
Проблеми з інтернетом у Білорусі оператор пояснив "технічним збоєм" - Цензор.НЕТ 3387
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17.08.2020 16:20 Відповісти
И только одному каналу, по совпадению финансируемому из Раши, никакие отключения интернета и технические сбой не мешают нагнетать обстановку
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17.08.2020 17:15 Відповісти
У нас відключення інтернету пояснять ковідом-19
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17.08.2020 17:28 Відповісти
 
 