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Проблеми з інтернетом у Білорусі оператор пояснив "технічним збоєм"
Проблеми з інтернетом в Білорусі, які виникли вранці 17 серпня, оператор пояснив "технічним збоєм".
Про це повідомив оператор "Белтелеком", передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з короткочасним технічним збоєм з 11.30 до 11.40 виникли труднощі з доступом в мережу інтернет. Наразі працездатність мережі повністю відновлена", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 17 серпня на всій території Білорусі почав масово зникати інтернет.
Топ коментарі
+6 Who’s Here
показати весь коментар17.08.2020 16:15 Відповісти Посилання
+4 secret secret_too
показати весь коментар17.08.2020 16:11 Відповісти Посилання
+4 Светлана Науменко
показати весь коментар17.08.2020 16:11 Відповісти Посилання
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Лукашенко требует рабочего МЗКТ опустить телефон
https://www.youtube.com/watch?v=BfF6iFY7pH0 https://www.youtube.com/watch?v=BfF6iFY7pH0
Напоминает нелоха которому уже 42...
Его повесят за ..ца вниз бошкой.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/17/389879/