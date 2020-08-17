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Новости Революция в Беларуси
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2 протестующих погибли, 158 попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник

2 протестующих погибли, 158 попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник

Глава Минздрава Беларуси Владимир Караник рассказал, сколько задержанных участников протеста из-за решетки попали на больничные койки.

Об этом он сказал медикам, которые пришли к зданию Минздрава требовать, чтобы их пустили к задержанным в центры изоляции правонарушителей (ЦИП) и изоляторы временного содержания (ИВС), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

По словам министра, во время акций протеста погибли два человека, один из них в Минске. В больницах находятся 158 человек. У всех состояние стабильное, некритичное. На Окрестина (в центре изоляции правонарушителей. - Ред.) шесть задержанных, которых осматривают медики.

Врачи заявили, что уже сформировали бригады, которые готовы осматривать задержанных прямо за решеткой. Караник отвечает, что медиков и так допускают в ЦИП и ИВС.

Читайте на Цензор.НЕТ: Врач Минской БСМП Маркевич о травмах протестующих: Переломанные пальцы, гематомы от пуль и повреждения прямой кишки. ФОТО

Люди кричат министру: "Позор!". Караник спросил, есть ли вопросы, медики в ответ закричали: "В отставку!". Министр отметил, что требование неактуально, так как сейчас все правительство в отставке.

Автор: 

Беларусь (7937) избиение (9831) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+9
https://twitter.com/Asot1927 Денис

Уявіть, якщо б в Білорусі, хтось пожартував "А ЕСЛИ ВСЕХ МИТИНГУЮЩИХ ОДЕТЬ В ШЕРСТЯНУЮ ОДЕЖДУ, А ОМОНу РАЗДАТЬ ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧИ, МЫ СМОЖЕМ ДОБЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?".
Уявили ? І я не можу. А у нас ****** бидло ржало як довбойоби. Тупоголове стадо зебобів, їжте лайно ложками !!!



158 протестующих после задержаний попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник - Цензор.НЕТ 7502
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17.08.2020 17:49 Ответить
+2
...Це нагадує придушення бунту у колонії, не просто придушення, а придушення терором.
Це коли по-садистському «пресують» не тільки бунтарів, а всю «зону», щоб у подальшому ні у кого не виникала навіть думка про спротив адміністрації, щоб подібні думки викликали у в'язнів тваринний страх.
Це не законно ні в Україні, ні в Білорусі, ні в РФ, але подібна тактика активно практикується в пострадянських країнах (подекуди і у нас), щоб відбити у в'язнів бажання проявляти непокору.
Психологічний бік дій спецпризначенця при такому придушенні бунту у колонії можна зрозуміти (але, знову ж таки, не виправдати, бо це, повторюсь, як мінімум незаконно): перед ним засуджені злочинці, деякі із них небезпечні. В очах правоохоронця, що б'є «зека», той дегуманізований вироком суду. https://texty.org.ua/articles/101675/nelyudske-tavro-chomu-syly-pravoporyadku-stayut-po-zviryachomu-zhorstokymy-rozbyrayemo-na-prykladi-bilorusi/?src=main
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17.08.2020 17:52 Ответить
+2
158 протестувальників після затримань потрапили до лікарень, - міністр охорони здоров'я Білорусі Караник - Цензор.НЕТ 9597
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17.08.2020 17:55 Ответить
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158 протестующих после задержаний попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник

Так вирус же.
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17.08.2020 17:44 Ответить
беларусскій ГУЛаг... як за приписами Хржановського, який нам зробить "Бабин яр"...
https://www.youtube.com/watch?v=3_W_glgJ6KQ
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17.08.2020 17:44 Ответить
Стандартная травма.

158 протестующих после задержаний попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник - Цензор.НЕТ 4803
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17.08.2020 17:44 Ответить
пока беларусы так и не увидели разницы меж флешмобами и протестом...лукавый давно должен бороться за шконку у форточки на верхнем ярусе...
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17.08.2020 17:46 Ответить
https://twitter.com/Asot1927 Денис

Уявіть, якщо б в Білорусі, хтось пожартував "А ЕСЛИ ВСЕХ МИТИНГУЮЩИХ ОДЕТЬ В ШЕРСТЯНУЮ ОДЕЖДУ, А ОМОНу РАЗДАТЬ ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧИ, МЫ СМОЖЕМ ДОБЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?".
Уявили ? І я не можу. А у нас ****** бидло ржало як довбойоби. Тупоголове стадо зебобів, їжте лайно ложками !!!



158 протестующих после задержаний попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник - Цензор.НЕТ 7502
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17.08.2020 17:49 Ответить
...Це нагадує придушення бунту у колонії, не просто придушення, а придушення терором.
Це коли по-садистському «пресують» не тільки бунтарів, а всю «зону», щоб у подальшому ні у кого не виникала навіть думка про спротив адміністрації, щоб подібні думки викликали у в'язнів тваринний страх.
Це не законно ні в Україні, ні в Білорусі, ні в РФ, але подібна тактика активно практикується в пострадянських країнах (подекуди і у нас), щоб відбити у в'язнів бажання проявляти непокору.
Психологічний бік дій спецпризначенця при такому придушенні бунту у колонії можна зрозуміти (але, знову ж таки, не виправдати, бо це, повторюсь, як мінімум незаконно): перед ним засуджені злочинці, деякі із них небезпечні. В очах правоохоронця, що б'є «зека», той дегуманізований вироком суду. https://texty.org.ua/articles/101675/nelyudske-tavro-chomu-syly-pravoporyadku-stayut-po-zviryachomu-zhorstokymy-rozbyrayemo-na-prykladi-bilorusi/?src=main
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17.08.2020 17:52 Ответить
158 протестувальників після затримань потрапили до лікарень, - міністр охорони здоров'я Білорусі Караник - Цензор.НЕТ 9597
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17.08.2020 17:55 Ответить
Та да...
Это вам не демократическая Европа!
Там такого быть не может никогда.
Надавали по задницам.
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17.08.2020 18:04 Ответить
Только там где правят деспоты возможно ГКЧП.
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17.08.2020 18:14 Ответить
А скільки ще у тюрмах ? Тисячі. А скільки з них покалічено, скільки пропало без вісті ? У таргана лапи по плечі в крові. Він це знає , тому і психує і розуміє , що коли народ взнає ВСЮ правду , його просто розірвуть на шмаття.
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17.08.2020 18:33 Ответить
А про 92 человека пропавших без вести ? Они ушли в партизаны?
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17.08.2020 19:08 Ответить
Туда еще росгвардия не доехала, по сравнению с местные изнасиловики могут оказаться милейшими людьми
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17.08.2020 19:13 Ответить
Скоро узнаем шо она уже там.
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17.08.2020 19:48 Ответить
Это будет для них сказочным сафари
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17.08.2020 19:56 Ответить
 
 