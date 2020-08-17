2 протестующих погибли, 158 попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник
Глава Минздрава Беларуси Владимир Караник рассказал, сколько задержанных участников протеста из-за решетки попали на больничные койки.
Об этом он сказал медикам, которые пришли к зданию Минздрава требовать, чтобы их пустили к задержанным в центры изоляции правонарушителей (ЦИП) и изоляторы временного содержания (ИВС), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.
По словам министра, во время акций протеста погибли два человека, один из них в Минске. В больницах находятся 158 человек. У всех состояние стабильное, некритичное. На Окрестина (в центре изоляции правонарушителей. - Ред.) шесть задержанных, которых осматривают медики.
Врачи заявили, что уже сформировали бригады, которые готовы осматривать задержанных прямо за решеткой. Караник отвечает, что медиков и так допускают в ЦИП и ИВС.
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Люди кричат министру: "Позор!". Караник спросил, есть ли вопросы, медики в ответ закричали: "В отставку!". Министр отметил, что требование неактуально, так как сейчас все правительство в отставке.
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Так вирус же.
https://www.youtube.com/watch?v=3_W_glgJ6KQ
Уявіть, якщо б в Білорусі, хтось пожартував "А ЕСЛИ ВСЕХ МИТИНГУЮЩИХ ОДЕТЬ В ШЕРСТЯНУЮ ОДЕЖДУ, А ОМОНу РАЗДАТЬ ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧИ, МЫ СМОЖЕМ ДОБЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?".
Уявили ? І я не можу. А у нас ****** бидло ржало як довбойоби. Тупоголове стадо зебобів, їжте лайно ложками !!!
Це коли по-садистському «пресують» не тільки бунтарів, а всю «зону», щоб у подальшому ні у кого не виникала навіть думка про спротив адміністрації, щоб подібні думки викликали у в'язнів тваринний страх.
Це не законно ні в Україні, ні в Білорусі, ні в РФ, але подібна тактика активно практикується в пострадянських країнах (подекуди і у нас), щоб відбити у в'язнів бажання проявляти непокору.
Психологічний бік дій спецпризначенця при такому придушенні бунту у колонії можна зрозуміти (але, знову ж таки, не виправдати, бо це, повторюсь, як мінімум незаконно): перед ним засуджені злочинці, деякі із них небезпечні. В очах правоохоронця, що б'є «зека», той дегуманізований вироком суду. https://texty.org.ua/articles/101675/nelyudske-tavro-chomu-syly-pravoporyadku-stayut-po-zviryachomu-zhorstokymy-rozbyrayemo-na-prykladi-bilorusi/?src=main
Это вам не демократическая Европа!
Там такого быть не может никогда.
Надавали по задницам.