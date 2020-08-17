2 протестующих погибли, 158 попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник

Глава Минздрава Беларуси Владимир Караник рассказал, сколько задержанных участников протеста из-за решетки попали на больничные койки.

Об этом он сказал медикам, которые пришли к зданию Минздрава требовать, чтобы их пустили к задержанным в центры изоляции правонарушителей (ЦИП) и изоляторы временного содержания (ИВС), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

По словам министра, во время акций протеста погибли два человека, один из них в Минске. В больницах находятся 158 человек. У всех состояние стабильное, некритичное. На Окрестина (в центре изоляции правонарушителей. - Ред.) шесть задержанных, которых осматривают медики.

Врачи заявили, что уже сформировали бригады, которые готовы осматривать задержанных прямо за решеткой. Караник отвечает, что медиков и так допускают в ЦИП и ИВС.

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Люди кричат министру: "Позор!". Караник спросил, есть ли вопросы, медики в ответ закричали: "В отставку!". Министр отметил, что требование неактуально, так как сейчас все правительство в отставке.