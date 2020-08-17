В Беларуси складывается "ужасная" ситуация, Вашингтон будет следить за обстановкой, - Трамп
Президент США Дональд Трамп назвал "ужасной" ситуацию в Беларуси в связи с недавними президентскими выборами и последовавшими репрессиями в отношении протестующих.
Об этом он заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Трамп заявил, что американская администрация будет тщательно наблюдать за положением дел в этой стране.
"Мы будем очень внимательно следить за происходящим", - сказал он.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не считает выборы в Беларуси ни свободными, ни честными. Кроме того, Помпео призвал Минск активнее работать с гражданским обществом для поиска выхода из кризисной ситуации.
Также на Цензор.НЕТ: МИД Украины вызывает посла в Беларуси в Киев для консультаций: "Мы будем жестко защищать свои национальные интересы"
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Так шо, бабуся на кубіт сказала
Повод у него есть!
у шамана общего..
1) там работали до сегодняшнего дня законы, дебильные совковые, но работали...
2) там работают заводы (у нас они уничтожены), хотя и ресурсы почти вычерпаны...
Штаты прощают луке все, в обмен лука запускает войска США, Литвы и Польши...
лука принимает экономистов, экономисты резко смещают курс вправо и при этом..
за коррупцию расстрел, реорганизация предприятий по китайскому образцу...
будет недовольство ибо соцпакет будет практически ликвидирован (платное среднее и высшее образование, медицина, малые пенсии сувеличением пенсионного возраста и т.д)
...те кто работает, тот будет хорошо зарабатывать + постоянные вклады в развитие производства...
Пиночет дал людям экономические свободы, пообещав, что через некоторое время вернет и политические. И не соврал, вернул. Лукашенко год за годом планомерно лишает людей экономических свобод, а о возврате уже давно украденных политических даже не заикается.
Пиночет активно и успешно привлекал в страну инвестиции. Лукашенко кидает и грабит инвесторов.
Пиночет налаживал отношения с ведущими странами мира. При Лукашенко страна оказалась в кольце врагов.
Пиночет в конце своего правления провел абсолютно прозрачные демократические выборы. За время правления Лукашенко выборы превратились в отвратительный фарс.
Пиночет некрасиво пришел, но красиво ушел. Лукашенко красиво пришел, но красиво уйти уже не получится.
А в остальном, бе-е-е, "какая разница".
Т.е взял кредит, вложил деньги в производство...похвалили в зомбоящике...
Взял кредит, откинул 50% наверх, 40% остальное снял остров оттдохнуть, 10% купил аппаратуру лечения ковид и это показали по зомбоящику ))) выдвинул себя на выборах )))
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А в остальном, бе-е-е, "какая разница
при капитализме главная задача производить то,что расходится,как горячие пирожки.
Библию читать надо: престолы утверждаются правдой
а где ложь, там развалится неизбежно
а этот - говорящая голова
https://www.youtube.com/watch?v=kHAcKV27i5I
Но особоупоротые полезные идиоты и лахта из под прокси начала орать, что пока в Минске не будет официального военного коменданта из Москвы - не поверят.
🤣
Закончивший турне по странам Западной Европы госсекретарь США дал интервью Радио «Свободная Европа».
Разговор о текущих событиях в мире закончился скандалом: последний вопрос журналиста Рэя Ферлонга глава внешнеполитического ведомства США счел «оскорбительным и непостижимым».
Вопрос касался критики, высказываемой США в отношении ряда государств. Уместна ли такая критика в принципе, когда действия американских властей в отношении протестов на собственной территории лишают ее морального авторитета, позволяющего говорить другим - что и как нужно делать?
- Даже ваш вопрос носит оскорбительный характер. - ответил Помпео. - Когда у нас есть мирные протестующие, мы создаем пространство для того, чтобы они высказали свое мнение, изложили свою точку зрения. Сравните это с тем, что происходит при авторитарном режиме. Даже начать их сравнивать, каким-то образом предположить, что моральный авторитет Америки подвергается сомнению из-за потрясающей работы, которую выполняют наши полицейские, наши сотрудники правоохранительных органов по всей Америке - я, честно говоря, просто считаю сам вопрос непостижимым и оскорбительным.
1000 км может при таком сценарии "протестов " превратиться в украинско-российскую.
.. Так и хочеться спросить ?. -- - А можэт через Берингов пролив ближэ ?.
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И КОГДА ?
https://www.youtube.com/watch?v=NKSzp1djOY0 Кот в Сапогах мультфильм для взрослых .с 1.30 минуты
Картина "Путин вакцинирует свою дочь"Художник Семён Скрепецкий
Уильям Шекспир, "Макбет"