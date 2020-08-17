В Беларуси складывается "ужасная" ситуация, Вашингтон будет следить за обстановкой, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал "ужасной" ситуацию в Беларуси в связи с недавними президентскими выборами и последовавшими репрессиями в отношении протестующих.

Об этом он заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Трамп заявил, что американская администрация будет тщательно наблюдать за положением дел в этой стране.

"Мы будем очень внимательно следить за происходящим", - сказал он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не считает выборы в Беларуси ни свободными, ни честными. Кроме того, Помпео призвал Минск активнее работать с гражданским обществом для поиска выхода из кризисной ситуации.

Также на Цензор.НЕТ: МИД Украины вызывает посла в Беларуси в Киев для консультаций: "Мы будем жестко защищать свои национальные интересы"