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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі складається "жахлива" ситуація, Вашингтон стежитиме за обстановкою, - Трамп

У Білорусі складається

Президент США Дональд Трамп назвав "жахливою" ситуацію в Білорусі у зв'язку з недавніми президентськими виборами і репресіями щодо протестувальників.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Трамп заявив, що американська адміністрація буде ретельно спостерігати за станом справ у цій країні.

"Ми будемо дуже уважно стежити за тим, що відбувається", - сказав він.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не вважає вибори в Білорусі ні вільними, ні чесними. Крім того, Помпео закликав Мінськ активніше працювати з громадянським суспільством для пошуку виходу з кризової ситуації.

Також читайте: Найкращий сценарій для Білорусі - повторні вибори, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Білорусь (7987) США (23623) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+9
Слава Богу, трампу не долго осталось "следить"...
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17.08.2020 18:45 Відповісти
+9
У Білорусі складається "жахлива" ситуація, Вашингтон стежитиме за обстановкою, - Трамп - Цензор.НЕТ 3373
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17.08.2020 19:03 Відповісти
+7
рыжий с лукавым часом не разом золотые дожди вызывали?
у шамана общего..
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17.08.2020 18:49 Відповісти
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Слава Богу, трампу не долго осталось "следить"...
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17.08.2020 18:45 Відповісти
Розрив з Байденом скоротився до 4%.
Так шо, бабуся на кубіт сказала
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17.08.2020 18:58 Відповісти
Да кто его знает, у них расхождение - 4% всего
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17.08.2020 19:09 Відповісти
Там у них за трампа голосовал наш аналог "73%". кацапы вытащили со дна всех реднеков и прочий подобный элемент, который на выборы вообще никогда не ходил. Сейчас, без кацапов, когда "следят за руками", это так просто не выйдет.
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17.08.2020 20:48 Відповісти
тоже думаю, трампу труба, негры размножаются лучше белых+ байден шоколадку взял в вице-президенты, а есть еще латиносы - они просто закопать трампа готовы
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17.08.2020 23:21 Відповісти
Не можеш простить ему подареные Украине "Джавелины"?
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17.08.2020 19:17 Відповісти
а чего тебе ,кацапа,джавелины муляют?переживаешь за "ваших мальчиков"?
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17.08.2020 19:34 Відповісти
Ваш папик за 5 лет не смог посадить девочку за её мальчиков.....игра в поддавки у Пети лучшее что он умеет делать, видимо не хотел сильно гадить на поле у рыгов, все таки бывший игрок за их команду, да и не зря Мертвечука вытащил на публику, ибо Петя как афигенный стратех держит свои яйки в разных корзинах, мало ли......но ты не бзди, я это никаму ни скажу
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17.08.2020 22:07 Відповісти
ты давай больше про ***** и бубочку с лукамудищевым...бо порох давно уже не у руля.
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17.08.2020 22:12 Відповісти
Дарить треба так, чтобы у каждого чоловика, биля хаты стоял притулённый в боевой готовности Джавелин.
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17.08.2020 20:46 Відповісти
Трамп - чемпион!
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17.08.2020 19:25 Відповісти
Та уже всё.
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17.08.2020 20:46 Відповісти
Украина уже ставила на Клинтоншу - напомнить чем закончилось?
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17.08.2020 19:34 Відповісти
А зачем нам новости из прошлого? Или Клинтоны снова участвуют?
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17.08.2020 20:51 Відповісти
И если дальше штамповать озабоченные обеспокоенности, то ***** может раскрывать бутылочку Dom Pérignon Rose Gold по 50 000 уе
Повод у него есть!
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17.08.2020 18:47 Відповісти
Бояру.
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17.08.2020 19:00 Відповісти
Стекломой с огуречным лосьоном...
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17.08.2020 19:02 Відповісти
рыжий с лукавым часом не разом золотые дожди вызывали?
у шамана общего..
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17.08.2020 18:49 Відповісти
І що дасть те, що Трамп слідкуватиме?
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17.08.2020 18:50 Відповісти
голоси Трампу
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17.08.2020 18:51 Відповісти
Лучше бы не следили, а сделали из луки пиночета..естественно ниточки управления полностью прибрав себе...и пусть бы ***** выражало степени озабоченности...
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17.08.2020 18:52 Відповісти
Із Луки Піночета не створити, бо вони зовсім різні люди.
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17.08.2020 18:57 Відповісти
Есть предпосылки...
1) там работали до сегодняшнего дня законы, дебильные совковые, но работали...
2) там работают заводы (у нас они уничтожены), хотя и ресурсы почти вычерпаны...
Штаты прощают луке все, в обмен лука запускает войска США, Литвы и Польши...
лука принимает экономистов, экономисты резко смещают курс вправо и при этом..
за коррупцию расстрел, реорганизация предприятий по китайскому образцу...
будет недовольство ибо соцпакет будет практически ликвидирован (платное среднее и высшее образование, медицина, малые пенсии сувеличением пенсионного возраста и т.д)
...те кто работает, тот будет хорошо зарабатывать + постоянные вклады в развитие производства...
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17.08.2020 19:11 Відповісти
Такі кульбіти неможливі, бо Лука перейшов червону лінію - вбивав опозиціонерів.
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17.08.2020 19:14 Відповісти
А дедушка аугусто оппозиционеров в попку целовал??? И на стадиончике не расстрелливал...И в тюрьмы аналогов европейских озабочееных не сажал...просто добрый дедушка мороз...
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17.08.2020 19:21 Відповісти
Побачиш, що Лука довго не протримається.
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17.08.2020 19:25 Відповісти
Так это понятно ...А альтернатива кто??? Лояльный кацапам либерал-толераст.. ((((
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17.08.2020 19:29 Відповісти
Я парень простой. Вижу слово "либераст" - сразу аффтара отправляю нах"й!
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17.08.2020 21:01 Відповісти
Пиночет начинал с террора. Лукашенко им заканчивает.

Пиночет дал людям экономические свободы, пообещав, что через некоторое время вернет и политические. И не соврал, вернул. Лукашенко год за годом планомерно лишает людей экономических свобод, а о возврате уже давно украденных политических даже не заикается.

Пиночет активно и успешно привлекал в страну инвестиции. Лукашенко кидает и грабит инвесторов.

Пиночет налаживал отношения с ведущими странами мира. При Лукашенко страна оказалась в кольце врагов.

Пиночет в конце своего правления провел абсолютно прозрачные демократические выборы. За время правления Лукашенко выборы превратились в отвратительный фарс.

Пиночет некрасиво пришел, но красиво ушел. Лукашенко красиво пришел, но красиво уйти уже не получится.

А в остальном, бе-е-е, "какая разница".
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17.08.2020 19:37 Відповісти
Да но экономические свободы, при жесточайшем наказании за коррупцию...А это можно только при диктаторе, мотивированном в развитии страны диктаторе...
Т.е взял кредит, вложил деньги в производство...похвалили в зомбоящике...
Взял кредит, откинул 50% наверх, 40% остальное снял остров оттдохнуть, 10% купил аппаратуру лечения ковид и это показали по зомбоящику ))) выдвинул себя на выборах )))
===
А в остальном, бе-е-е, "какая разница
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17.08.2020 19:54 Відповісти
Как говорил герой одного старинного восточноевропейского сериала: "Если бы у глупости были крылья, вы бы летали, как голубица". Я живу явно не в той Беларуси, которую показывают в вашем зомбоящике. Ну, на то он и зомбоящик. При диктатуре, при которой открытым текстом утверждается, что любые реформы, не направленные на дальнейшее порабощение человека, исключены. При которой инициатива подавляется, ибо заявлено: власть - бог, она дала, она и заберет, вы все кормитесь с нашей руки. При которой коррупция наказывается переводом на другую ответственную должность, а в самых вопиющих случаях - взиманием дополнительной мзды: т.е. ты "возмести ущерб", официально внеси в карман государства часть, украденного, а ее потом привычно раздербанят следующие по очереди чиновники. Или вы думаете, что наши белорусские чиновники ангелы и у них нет схем распределения откатов? Разница с описанной вами схемой лишь в том, что наверх они отдают гораздо больше, а лично себе оставляют гораздо меньше. Да, они вкладывают определенные деньги в производство, и они тут же уходят в карман посредников и снова-таки наверх через фиктивные грабительские тендеры. Впрочем, в наших герметичных условиях кредиты - это в наиболее чистом виде банальное перекладывание из кармана в карман, в процессе которого кому-то мелкому и трусливому достаются отвалившиеся крошки, а куда-то в грозную неизвестность уплывают крупные куски. Вот островов (на свое, по крайней мере, имя) наши чиновники не покупают и на выборы не ходят (дабы не бросать вызов тем, кому назначено туда ходить). И результатом этого, увы, становятся не привитая скромность и бессеребряность, а то что на чиновничьих местах оказываются серые, продажные людишки. без талантов, без принципов и без амбиций, простирающихся далее вкусного варева в персональном корыте, способные лишь подавлять и быть подавляемыми. С такими исходными позициями успех Пиночета не повторишь, ибо, бе-е-е, разницы никакой.
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17.08.2020 20:37 Відповісти
при капитализме цель не в том,чтобы заводы работали,производя никому не нужную продукцию.
при капитализме главная задача производить то,что расходится,как горячие пирожки.
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17.08.2020 19:36 Відповісти
мрийнык ще один... псюхе анальозе
Библию читать надо: престолы утверждаются правдой
а где ложь, там развалится неизбежно
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18.08.2020 00:10 Відповісти
Читать надо не библию, а Николло макиавелли, кабус намэ, элиана...может просветишься немного, а то маску носишь, а потом идешь у попа руки облизывать
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18.08.2020 02:00 Відповісти
Краще Саддама.
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17.08.2020 18:59 Відповісти
Саддам амерский проект как противовес ирану, чтобы ты знал... просто диктатор вильнул хвостом в сторону конкурента, и на то время (а совок это не раша и конкурентом таки был) выиграл...но не надолго...пока не сунул нос в кувейт
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17.08.2020 19:02 Відповісти
В курсі. Але то неважливо. Головне - фінальний результат.
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17.08.2020 19:34 Відповісти
Та ні,не Саддама,а муамара каддафі.Якого падвєрглі ізвращьонному насілію...
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17.08.2020 19:19 Відповісти
Именно так ,оптимальный вариант для Белоруссии и всего мира.
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17.08.2020 19:20 Відповісти
Рекомендую прочитать на топ-темах форумчан " Белорусская многоходовка путина ".
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17.08.2020 19:30 Відповісти
какого пу? там контора у руля с аналитическим отделом
а этот - говорящая голова
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18.08.2020 00:11 Відповісти
Народную глубочайшую любовь.
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17.08.2020 19:26 Відповісти
Трамп, слідкуй не слідкуй, лука фуйловський холуй.
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17.08.2020 21:34 Відповісти
Сашко, посміхайся, за тобою слідкують!
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17.08.2020 18:51 Відповісти
ВС РФ уже в Белоруссии?

https://www.youtube.com/watch?v=kHAcKV27i5I
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17.08.2020 18:51 Відповісти
Писал часа два тому назад.
Но особоупоротые полезные идиоты и лахта из под прокси начала орать, что пока в Минске не будет официального военного коменданта из Москвы - не поверят.
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17.08.2020 18:58 Відповісти
Ужасссссная! З ****** ще перетри цю тему
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17.08.2020 18:51 Відповісти
Не хватает что бы все эти имбицилы перецапались все. У какой державы сейчас глава адекватный? У нас вообще шут гороховый. А нынче год высокосный, мало ли.
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17.08.2020 18:51 Відповісти
Трамп хороший президент. Американцы выберут его не второй срок.
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17.08.2020 18:51 Відповісти
Тобі і Лукашенко, певно, подобається...
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17.08.2020 19:05 Відповісти
кому и ***** президент...даже обнуленый,второй свежести
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17.08.2020 19:39 Відповісти
Пусть следят , только петуха рыжего пусть уберут , чтобы не мешал .
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17.08.2020 18:54 Відповісти
Підглядувати та піднюхувати..
🤣
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17.08.2020 18:54 Відповісти
Они будут следить... За Венесуэлой проследи... Гуайду там сперва утверди в роли национального лидера... Потренируйся на Гуайде... Мадуру смести для начала... А уж опосля сообразишь, как Лукашенку заменить на Тихановскую...
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17.08.2020 18:55 Відповісти
Интервью Помпео закончилось скандалом
Закончивший турне по странам Западной Европы госсекретарь США дал интервью Радио «Свободная Европа».
Разговор о текущих событиях в мире закончился скандалом: последний вопрос журналиста Рэя Ферлонга глава внешнеполитического ведомства США счел «оскорбительным и непостижимым».
Вопрос касался критики, высказываемой США в отношении ряда государств. Уместна ли такая критика в принципе, когда действия американских властей в отношении протестов на собственной территории лишают ее морального авторитета, позволяющего говорить другим - что и как нужно делать?
- Даже ваш вопрос носит оскорбительный характер. - ответил Помпео. - Когда у нас есть мирные протестующие, мы создаем пространство для того, чтобы они высказали свое мнение, изложили свою точку зрения. Сравните это с тем, что происходит при авторитарном режиме. Даже начать их сравнивать, каким-то образом предположить, что моральный авторитет Америки подвергается сомнению из-за потрясающей работы, которую выполняют наши полицейские, наши сотрудники правоохранительных органов по всей Америке - я, честно говоря, просто считаю сам вопрос непостижимым и оскорбительным.
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17.08.2020 18:58 Відповісти
У Білорусі складається "жахлива" ситуація, Вашингтон стежитиме за обстановкою, - Трамп - Цензор.НЕТ 3373
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17.08.2020 19:03 Відповісти
Одним словом колхозный служака.
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17.08.2020 19:11 Відповісти
У Білорусі складається "жахлива" ситуація, Вашингтон стежитиме за обстановкою, - Трамп - Цензор.НЕТ 1930ю
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17.08.2020 19:12 Відповісти
Думаю, по ВСЕМ амерским и европейским ТВ необходимо крутить ролики с кадрами, как беларуский ОМОН п###дит своих сограждан!!!!!!!!!!!!! и показывать крупными кадрами все синие спины, ноги, задницы, поломанные руки, позвоночники, челюсти, и ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! рассказать про порванные прямые кишки у мужчин.... Чтоб всякие черные и желтые в США и Европе наконец-то увидели, что такое ментовский беспредел....
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17.08.2020 19:25 Відповісти
Про це йдеться в публікації на його сторінці в Facebook. У ній нардеп, звертаючись до громадян Білорусі, просить їх пробачити президентові республіки Олександру Лукашенку за все погане, що він зробив. "Рідні мої брати Білоруси! Якщо ви не простите Батьку за його гріхи і злочини, ви потім ніколи не зможете пробачити себе за це, і не зможете повернути все назад. Мир у суспільстві й державі тримається на прощення і любові", - написав він. Читайте також Посла України в Білорусі терміново викликали до Києва: у МЗС назвали причину У коментарях Шевченка за подібні слова розкритикували, що, втім, не збентежило депутата. Чим запам'ятався нардеп Євген Шевченко Раніше він оперативно привітав Лукашенка з перемогою на виборах після публікації перших даних екзит-полу. Коментуючи протести в Білорусі, він заявив, що "людям набридла стабільність". До цього Шевченко встиг поспілкуватися в прямому ефірі з російськими пропагандистами.: https://www.unian.ua/politics/nardep-shevchenko-pro-lukashenka-probachte-yogo-za-grihi-novini-ukrajina-11115431.html
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17.08.2020 19:06 Відповісти
Гандон есть гандон, взять с него нечего.
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17.08.2020 19:09 Відповісти
https://censor.net/user/133794 - а мне как то пох на события в Белоруссии, единственное что меня беспокоит это безопасность наших границ..

У Білорусі складається "жахлива" ситуація, Вашингтон стежитиме за обстановкою, - Трамп - Цензор.НЕТ 2537
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17.08.2020 19:18 Відповісти
А безопасность наших границ под угрозой. Украинско - белорусская протяжённостью
1000 км может при таком сценарии "протестов " превратиться в украинско-российскую.
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17.08.2020 19:24 Відповісти
Так помогите батьке ******* народ и удержаться на троне. Москали уже помогали - не получилось. Боятся, что Европа захватит. Быстро погрузились, чтоб шум не поднялся, и улетели. Теперь ваша очередь - Лука ваш гарант от танков с севера.
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17.08.2020 21:18 Відповісти
Якби Україна не мала такий кордон із Бєларуссю, то можна б до би не хвилюватися.
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17.08.2020 19:27 Відповісти
Він би краще направиви один MQ-9 Reaper,і все вирішилось би доволі швидко...
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17.08.2020 19:08 Відповісти
В этой стране Трампу будет очень трудно найти зацепки чтобы защитить национальные интересы США.
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17.08.2020 19:11 Відповісти
Иногда придурашеные касапы утверждают , мол они на донбассе не с Украинцами воюют , а с АМЕРИКОЙ ...?? .
.. Так и хочеться спросить ?. -- - А можэт через Берингов пролив ближэ ?.
. . У Білорусі складається "жахлива" ситуація, Вашингтон стежитиме за обстановкою, - Трамп - Цензор.НЕТ 4135
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17.08.2020 19:13 Відповісти
У тебя случаем нет друзей с Ближнего Востока? Как будут, то обязательно покажи им эту картинку.
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17.08.2020 19:18 Відповісти
Есть 2 со школы и 1 с работы - ливиец , со школы не помню..
.
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17.08.2020 19:20 Відповісти
В фейсбуке покажу
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17.08.2020 19:21 Відповісти
Косвенно убили уже много.
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17.08.2020 19:29 Відповісти
А это как ?.
.

И КОГДА ?
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17.08.2020 19:37 Відповісти
а когда штаты в последний раз на раху нападали,шо вы их так боитесь?когда окорочками с самолетов бомбили?
https://www.youtube.com/watch?v=NKSzp1djOY0 Кот в Сапогах мультфильм для взрослых .с 1.30 минуты
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17.08.2020 19:49 Відповісти
Лука сам виноват ! -

У Білорусі складається "жахлива" ситуація, Вашингтон стежитиме за обстановкою, - Трамп - Цензор.НЕТ 657
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17.08.2020 19:16 Відповісти
У Білорусі складається "жахлива" ситуація, Вашингтон стежитиме за обстановкою, - Трамп - Цензор.НЕТ 1602

Картина "Путин вакцинирует свою дочь"Художник Семён Скрепецкий
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17.08.2020 19:27 Відповісти
Трамп это такой же как Ким,Путин, Лукашенко, ит.д. Просто система сдержек и демократические устои США не дают возможности ему это проявить.. ( хотя внутреннее желание просто запредельное) Поэтому его нужно убирать как можно быстрее, ну а потом следствие и суд.
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17.08.2020 19:43 Відповісти
Коротко, но очень точно!
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17.08.2020 21:03 Відповісти
Все начатое дурно крепнет злом.
Уильям Шекспир, "Макбет"
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17.08.2020 19:53 Відповісти
А они похожи . Не родственники ?
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17.08.2020 20:07 Відповісти
 
 