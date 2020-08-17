У Білорусі складається "жахлива" ситуація, Вашингтон стежитиме за обстановкою, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав "жахливою" ситуацію в Білорусі у зв'язку з недавніми президентськими виборами і репресіями щодо протестувальників.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Трамп заявив, що американська адміністрація буде ретельно спостерігати за станом справ у цій країні.

"Ми будемо дуже уважно стежити за тим, що відбувається", - сказав він.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не вважає вибори в Білорусі ні вільними, ні чесними. Крім того, Помпео закликав Мінськ активніше працювати з громадянським суспільством для пошуку виходу з кризової ситуації.

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