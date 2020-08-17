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У Білорусі складається "жахлива" ситуація, Вашингтон стежитиме за обстановкою, - Трамп
Президент США Дональд Трамп назвав "жахливою" ситуацію в Білорусі у зв'язку з недавніми президентськими виборами і репресіями щодо протестувальників.
Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Трамп заявив, що американська адміністрація буде ретельно спостерігати за станом справ у цій країні.
"Ми будемо дуже уважно стежити за тим, що відбувається", - сказав він.
Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не вважає вибори в Білорусі ні вільними, ні чесними. Крім того, Помпео закликав Мінськ активніше працювати з громадянським суспільством для пошуку виходу з кризової ситуації.
Топ коментарі
+9 Valery Greff
показати весь коментар17.08.2020 18:45 Відповісти Посилання
+9 Lvbnhj
показати весь коментар17.08.2020 19:03 Відповісти Посилання
+7 Don Bessam #359417
показати весь коментар17.08.2020 18:49 Відповісти Посилання
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Так шо, бабуся на кубіт сказала
Повод у него есть!
у шамана общего..
1) там работали до сегодняшнего дня законы, дебильные совковые, но работали...
2) там работают заводы (у нас они уничтожены), хотя и ресурсы почти вычерпаны...
Штаты прощают луке все, в обмен лука запускает войска США, Литвы и Польши...
лука принимает экономистов, экономисты резко смещают курс вправо и при этом..
за коррупцию расстрел, реорганизация предприятий по китайскому образцу...
будет недовольство ибо соцпакет будет практически ликвидирован (платное среднее и высшее образование, медицина, малые пенсии сувеличением пенсионного возраста и т.д)
...те кто работает, тот будет хорошо зарабатывать + постоянные вклады в развитие производства...
Пиночет дал людям экономические свободы, пообещав, что через некоторое время вернет и политические. И не соврал, вернул. Лукашенко год за годом планомерно лишает людей экономических свобод, а о возврате уже давно украденных политических даже не заикается.
Пиночет активно и успешно привлекал в страну инвестиции. Лукашенко кидает и грабит инвесторов.
Пиночет налаживал отношения с ведущими странами мира. При Лукашенко страна оказалась в кольце врагов.
Пиночет в конце своего правления провел абсолютно прозрачные демократические выборы. За время правления Лукашенко выборы превратились в отвратительный фарс.
Пиночет некрасиво пришел, но красиво ушел. Лукашенко красиво пришел, но красиво уйти уже не получится.
А в остальном, бе-е-е, "какая разница".
Т.е взял кредит, вложил деньги в производство...похвалили в зомбоящике...
Взял кредит, откинул 50% наверх, 40% остальное снял остров оттдохнуть, 10% купил аппаратуру лечения ковид и это показали по зомбоящику ))) выдвинул себя на выборах )))
===
А в остальном, бе-е-е, "какая разница
при капитализме главная задача производить то,что расходится,как горячие пирожки.
Библию читать надо: престолы утверждаются правдой
а где ложь, там развалится неизбежно
а этот - говорящая голова
https://www.youtube.com/watch?v=kHAcKV27i5I
Но особоупоротые полезные идиоты и лахта из под прокси начала орать, что пока в Минске не будет официального военного коменданта из Москвы - не поверят.
🤣
Закончивший турне по странам Западной Европы госсекретарь США дал интервью Радио «Свободная Европа».
Разговор о текущих событиях в мире закончился скандалом: последний вопрос журналиста Рэя Ферлонга глава внешнеполитического ведомства США счел «оскорбительным и непостижимым».
Вопрос касался критики, высказываемой США в отношении ряда государств. Уместна ли такая критика в принципе, когда действия американских властей в отношении протестов на собственной территории лишают ее морального авторитета, позволяющего говорить другим - что и как нужно делать?
- Даже ваш вопрос носит оскорбительный характер. - ответил Помпео. - Когда у нас есть мирные протестующие, мы создаем пространство для того, чтобы они высказали свое мнение, изложили свою точку зрения. Сравните это с тем, что происходит при авторитарном режиме. Даже начать их сравнивать, каким-то образом предположить, что моральный авторитет Америки подвергается сомнению из-за потрясающей работы, которую выполняют наши полицейские, наши сотрудники правоохранительных органов по всей Америке - я, честно говоря, просто считаю сам вопрос непостижимым и оскорбительным.
1000 км может при таком сценарии "протестов " превратиться в украинско-российскую.
.. Так и хочеться спросить ?. -- - А можэт через Берингов пролив ближэ ?.
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И КОГДА ?
https://www.youtube.com/watch?v=NKSzp1djOY0 Кот в Сапогах мультфильм для взрослых .с 1.30 минуты
Картина "Путин вакцинирует свою дочь"Художник Семён Скрепецкий
Уильям Шекспир, "Макбет"