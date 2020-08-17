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Новости Убийство Шеремета
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Кузьменко вызывают для вручения обвинительного акта. ДОКУМЕНТ

Кузьменко вызывают для вручения обвинительного акта. ДОКУМЕНТ

Детского врача и волонтера Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, вызывают в полицию для вручения обвинительного акта.

Об этом Кузьменко сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Она опубликовала документ, адресованный ее адвокату Тарасу Беспалому. В нем указано, что Беспалого и Кузьменко вызывают завтра в 14:00 в Главное следственное управление Нацполиции для вручения обвинительного акта.

"Порадую настоящих убийц Павла Шеремета, которые, видимо, последние 8 месяцев, глядя на это все, чувствуют себя свободно и уверенно. Вместо них отвечают назначенные новой властью со старыми лицами", - написала она.

"Дело Шеремета только начинается", - добавила Кузьменко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Под Офисом генпрокурора прошла акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета Антоненко и Кузьменко. ФОТОрепортаж

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также на Цензор.НЕТ: Дышать нечем, и нога распухла, - Антоненко о жизни в СИЗО

22 мая адвокат Кузьменко Беспалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

11 августа Апелляционный суд отпустил Кузьменко под домашний арест.

Кузьменко вызывают для вручения обвинительного акта 01
Кузьменко вызывают для вручения обвинительного акта 02

Автор: 

Беспалый (24) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+18
Зелєнь, тобі буде таке як і лукашенку.
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17.08.2020 20:10 Ответить
+18
ЗЕленые мрази идут с упорством баранов по пути беспредела
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17.08.2020 20:14 Ответить
+12
Кузьменко вызывают для вручения обвинительного акта - Цензор.НЕТ 373
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17.08.2020 20:21 Ответить
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будут садить теперь Кузьменко лишь бы Авакову не пришлось идти в отставку
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17.08.2020 20:10 Ответить
а це вона підірвала?.. звідки ти знаєш, Аваков тобі нашепотів?))
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17.08.2020 20:32 Ответить
а вона вбивця?.. звідки ти знаєш, Аваков тобі нашепотів?))
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17.08.2020 23:22 Ответить
Зелєнь, тобі буде таке як і лукашенку.
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17.08.2020 20:10 Ответить
им зедебилам наверное сами покойниики шепчут кто их вбыло Шеремет нашептал прямо еврейскому клоуну прямо в ушко...
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17.08.2020 20:33 Ответить
Надеюсь зелебобик в обвинительном акте свою подпись тоже поставил .
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17.08.2020 20:12 Ответить
пора рабиновичей приземлить на нары за убийство Петлюры...
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17.08.2020 20:14 Ответить
ЗЕленые мрази идут с упорством баранов по пути беспредела
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17.08.2020 20:14 Ответить
...и таки этот путь будет для них последним...
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17.08.2020 21:13 Ответить
И прикупленный кошер нострой💩🤡🤢🎪👹👺 - мразина ара🎒Аваков
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17.08.2020 22:18 Ответить
Навіть, якщо Печерський суд фальсифікує цю справу, то ЄСПЛ це відмінить.
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17.08.2020 20:15 Ответить
Можливо. Якщо будуть порушення прав людини. Але жоден суд не відмінить того факту, що Кузьменко топила за зє... Тому - з одного боку це бєспрєдєл, а з іншого боку - Кузьменко САМА доклала руку до того, щоб цей бєспрєдєл був в Україні. Отакі от "граблі"...
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17.08.2020 20:27 Ответить
Навіть якщо вона голосувала за Зе, то це не дає морального права її звинувачувати за злочин, який не має доказів її вини.
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17.08.2020 20:30 Ответить
Згоден. Але осад залишається...
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17.08.2020 20:32 Ответить
А те, що вона привела владу, яка знищує Україну, це як розглядати?
Чи лише з точки зору моралі?
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17.08.2020 20:43 Ответить
ПРИХОД ЗЕ ДО ВЛАДИ ОРГАНІЗУВАЛИ БАРИГИ РАЗОМ ІЗ ПОРОШЕНКОМ,ІЗА ЦЕ ЖИВУТЬ СПОКІЙНО.
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17.08.2020 21:38 Ответить
саме тому ми за неї вступаємося... тому що доказів її причетності до злочину - катма. Більше того, вони - зфальсифіковані....

Розумієш, тут інша проблема...
От 73/43%зебіли кричаль "Порошенко винуватий, тому що за свою каденцію не посадив ..." і називають прізвища, від будь-якого малозначимого чиновника до про-касапських гуру штибу мертвечука... Напевне, вони хотіли, щоб Порошенко зляпав такі ж "докази" на ворогів, як ото Зе (а він же був присутній на тій пресусі разом Аваковим і Рябошапкою!!!) коли висунули звинувачення Антоненку, Кузьменко і Дугарь!

Повторю: 73/43%зебіли хотіли будь-якої фальсифікації, але щоб вороги сиділи!
А в цій "справі" фальсифікацій - КУПА. "Кушай...-те" (с)
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17.08.2020 20:47 Ответить
ЗЕ ОБДУРИВ НЕ ОДНУ КУЗЬМЕНКО.
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17.08.2020 21:35 Ответить
ні, це ти, 73/43%зебіл, обдурив сам себе. При тому, що ми вас всіх попереджали...
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17.08.2020 22:37 Ответить
Ты ж тоже топил за Зе. И шо дали?
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17.08.2020 23:05 Ответить
Ти з дуба впало головою на пеньок?
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18.08.2020 06:48 Ответить
А они нашли его? И потерянный том с экспертизами нашли?
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17.08.2020 20:15 Ответить
Настоящие убийцы должны раскаяться и прийти с повинной или как ещё понимать её месседж. Или типа невзначай опять шатаем общественность.
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17.08.2020 20:21 Ответить
Меседж там прекрасно понятен. - Фальсификаторы, покрывающие настоящих убийц, должны понести наказание.
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17.08.2020 20:31 Ответить
баран, написанное ума не хватает понять?.. или срёшь на окладе...
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17.08.2020 20:32 Ответить
Кузьменко вызывают для вручения обвинительного акта - Цензор.НЕТ 373
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17.08.2020 20:21 Ответить
Вот и сказке конец.
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17.08.2020 20:29 Ответить
то что в стране правит зеленая мразота уже нет сомнения.
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17.08.2020 20:49 Ответить
Ну вот, радостное событие - дело идет в суд, который мгновенно оправдает всех обвиняемых ввиду безосновательности обвинения, что уже 100% доказано патриотической прессой.
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17.08.2020 20:52 Ответить
Зеленский подонок, отброс мертвяка
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17.08.2020 22:22 Ответить
Ймовірно, що це вбивство здійснено тими, хто керує каральними органами і поки вони при владі, будуть покарані невинні люди.
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17.08.2020 22:34 Ответить
 
 