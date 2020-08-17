Кузьменко вызывают для вручения обвинительного акта. ДОКУМЕНТ
Детского врача и волонтера Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, вызывают в полицию для вручения обвинительного акта.
Об этом Кузьменко сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Она опубликовала документ, адресованный ее адвокату Тарасу Беспалому. В нем указано, что Беспалого и Кузьменко вызывают завтра в 14:00 в Главное следственное управление Нацполиции для вручения обвинительного акта.
"Порадую настоящих убийц Павла Шеремета, которые, видимо, последние 8 месяцев, глядя на это все, чувствуют себя свободно и уверенно. Вместо них отвечают назначенные новой властью со старыми лицами", - написала она.
"Дело Шеремета только начинается", - добавила Кузьменко.
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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
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22 мая адвокат Кузьменко Беспалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
11 августа Апелляционный суд отпустил Кузьменко под домашний арест.
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Чи лише з точки зору моралі?
Розумієш, тут інша проблема...
От 73/43%зебіли кричаль "Порошенко винуватий, тому що за свою каденцію не посадив ..." і називають прізвища, від будь-якого малозначимого чиновника до про-касапських гуру штибу мертвечука... Напевне, вони хотіли, щоб Порошенко зляпав такі ж "докази" на ворогів, як ото Зе (а він же був присутній на тій пресусі разом Аваковим і Рябошапкою!!!) коли висунули звинувачення Антоненку, Кузьменко і Дугарь!
Повторю: 73/43%зебіли хотіли будь-якої фальсифікації, але щоб вороги сиділи!
А в цій "справі" фальсифікацій - КУПА. "Кушай...-те" (с)