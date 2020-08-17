Кузьменко вызывают для вручения обвинительного акта. ДОКУМЕНТ

Детского врача и волонтера Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, вызывают в полицию для вручения обвинительного акта.

Об этом Кузьменко сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Она опубликовала документ, адресованный ее адвокату Тарасу Беспалому. В нем указано, что Беспалого и Кузьменко вызывают завтра в 14:00 в Главное следственное управление Нацполиции для вручения обвинительного акта.

"Порадую настоящих убийц Павла Шеремета, которые, видимо, последние 8 месяцев, глядя на это все, чувствуют себя свободно и уверенно. Вместо них отвечают назначенные новой властью со старыми лицами", - написала она.

"Дело Шеремета только начинается", - добавила Кузьменко.

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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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22 мая адвокат Кузьменко Беспалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

11 августа Апелляционный суд отпустил Кузьменко под домашний арест.



