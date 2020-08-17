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Новини Убивство Шеремета
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Кузьменко викликають для вручення обвинувальногу акту. ДОКУМЕНТ

Кузьменко викликають для вручення обвинувальногу акту. ДОКУМЕНТ

Дитячу лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, викликають в поліцію для вручення обвинувального акта.

Про це Кузьменко повідомила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала документ, адресований її адвокату Тарасу Безпалому. У ньому зазначено, що Беспалого та Кузьменко викликають завтра о 14:00 в Головне слідче управління Нацполіції для вручення обвинувального акта.

"Порадую справжніх вбивць Павла Шеремета, які мабуть останні 8 місяців, дивлячись на це все, почувають себе вільно і впевнено. Замість них відповідають призначені новою владою зі старими обличчями.
Завтра отримаємо обвинувальний акт. Справа Шеремета тільки починається", - написала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

спалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

11 серпня Апеляційний суд відпустив Кузьменко під домашній арешт.

Кузьменко викликають для вручення обвинувальногу акту 01
Кузьменко викликають для вручення обвинувальногу акту 02

Безпалий Тарас (9) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+18
Зелєнь, тобі буде таке як і лукашенку.
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17.08.2020 20:10 Відповісти
+18
ЗЕленые мрази идут с упорством баранов по пути беспредела
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17.08.2020 20:14 Відповісти
+12
Кузьменко вызывают для вручения обвинительного акта - Цензор.НЕТ 373
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17.08.2020 20:21 Відповісти
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будут садить теперь Кузьменко лишь бы Авакову не пришлось идти в отставку
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17.08.2020 20:10 Відповісти
а це вона підірвала?.. звідки ти знаєш, Аваков тобі нашепотів?))
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17.08.2020 20:32 Відповісти
а вона вбивця?.. звідки ти знаєш, Аваков тобі нашепотів?))
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17.08.2020 23:22 Відповісти
Зелєнь, тобі буде таке як і лукашенку.
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17.08.2020 20:10 Відповісти
им зедебилам наверное сами покойниики шепчут кто их вбыло Шеремет нашептал прямо еврейскому клоуну прямо в ушко...
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17.08.2020 20:33 Відповісти
Надеюсь зелебобик в обвинительном акте свою подпись тоже поставил .
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17.08.2020 20:12 Відповісти
пора рабиновичей приземлить на нары за убийство Петлюры...
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17.08.2020 20:14 Відповісти
ЗЕленые мрази идут с упорством баранов по пути беспредела
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17.08.2020 20:14 Відповісти
...и таки этот путь будет для них последним...
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17.08.2020 21:13 Відповісти
И прикупленный кошер нострой💩🤡🤢🎪👹👺 - мразина ара🎒Аваков
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17.08.2020 22:18 Відповісти
Навіть, якщо Печерський суд фальсифікує цю справу, то ЄСПЛ це відмінить.
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17.08.2020 20:15 Відповісти
Можливо. Якщо будуть порушення прав людини. Але жоден суд не відмінить того факту, що Кузьменко топила за зє... Тому - з одного боку це бєспрєдєл, а з іншого боку - Кузьменко САМА доклала руку до того, щоб цей бєспрєдєл був в Україні. Отакі от "граблі"...
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17.08.2020 20:27 Відповісти
Навіть якщо вона голосувала за Зе, то це не дає морального права її звинувачувати за злочин, який не має доказів її вини.
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17.08.2020 20:30 Відповісти
Згоден. Але осад залишається...
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17.08.2020 20:32 Відповісти
А те, що вона привела владу, яка знищує Україну, це як розглядати?
Чи лише з точки зору моралі?
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17.08.2020 20:43 Відповісти
ПРИХОД ЗЕ ДО ВЛАДИ ОРГАНІЗУВАЛИ БАРИГИ РАЗОМ ІЗ ПОРОШЕНКОМ,ІЗА ЦЕ ЖИВУТЬ СПОКІЙНО.
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17.08.2020 21:38 Відповісти
саме тому ми за неї вступаємося... тому що доказів її причетності до злочину - катма. Більше того, вони - зфальсифіковані....

Розумієш, тут інша проблема...
От 73/43%зебіли кричаль "Порошенко винуватий, тому що за свою каденцію не посадив ..." і називають прізвища, від будь-якого малозначимого чиновника до про-касапських гуру штибу мертвечука... Напевне, вони хотіли, щоб Порошенко зляпав такі ж "докази" на ворогів, як ото Зе (а він же був присутній на тій пресусі разом Аваковим і Рябошапкою!!!) коли висунули звинувачення Антоненку, Кузьменко і Дугарь!

Повторю: 73/43%зебіли хотіли будь-якої фальсифікації, але щоб вороги сиділи!
А в цій "справі" фальсифікацій - КУПА. "Кушай...-те" (с)
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17.08.2020 20:47 Відповісти
ЗЕ ОБДУРИВ НЕ ОДНУ КУЗЬМЕНКО.
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17.08.2020 21:35 Відповісти
ні, це ти, 73/43%зебіл, обдурив сам себе. При тому, що ми вас всіх попереджали...
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17.08.2020 22:37 Відповісти
Ты ж тоже топил за Зе. И шо дали?
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17.08.2020 23:05 Відповісти
Ти з дуба впало головою на пеньок?
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18.08.2020 06:48 Відповісти
А они нашли его? И потерянный том с экспертизами нашли?
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17.08.2020 20:15 Відповісти
Настоящие убийцы должны раскаяться и прийти с повинной или как ещё понимать её месседж. Или типа невзначай опять шатаем общественность.
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17.08.2020 20:21 Відповісти
Меседж там прекрасно понятен. - Фальсификаторы, покрывающие настоящих убийц, должны понести наказание.
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17.08.2020 20:31 Відповісти
баран, написанное ума не хватает понять?.. или срёшь на окладе...
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17.08.2020 20:32 Відповісти
Кузьменко вызывают для вручения обвинительного акта - Цензор.НЕТ 373
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17.08.2020 20:21 Відповісти
Вот и сказке конец.
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17.08.2020 20:29 Відповісти
то что в стране правит зеленая мразота уже нет сомнения.
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17.08.2020 20:49 Відповісти
Ну вот, радостное событие - дело идет в суд, который мгновенно оправдает всех обвиняемых ввиду безосновательности обвинения, что уже 100% доказано патриотической прессой.
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17.08.2020 20:52 Відповісти
Зеленский подонок, отброс мертвяка
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17.08.2020 22:22 Відповісти
Ймовірно, що це вбивство здійснено тими, хто керує каральними органами і поки вони при владі, будуть покарані невинні люди.
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17.08.2020 22:34 Відповісти
 
 