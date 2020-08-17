Кузьменко викликають для вручення обвинувальногу акту. ДОКУМЕНТ

Дитячу лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, викликають в поліцію для вручення обвинувального акта.

Про це Кузьменко повідомила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала документ, адресований її адвокату Тарасу Безпалому. У ньому зазначено, що Беспалого та Кузьменко викликають завтра о 14:00 в Головне слідче управління Нацполіції для вручення обвинувального акта.

"Порадую справжніх вбивць Павла Шеремета, які мабуть останні 8 місяців, дивлячись на це все, почувають себе вільно і впевнено. Замість них відповідають призначені новою владою зі старими обличчями.

Завтра отримаємо обвинувальний акт. Справа Шеремета тільки починається", - написала вона.

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Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

спалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

11 серпня Апеляційний суд відпустив Кузьменко під домашній арешт.



