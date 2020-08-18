Тихановская в ближайшее время вернется в Беларусь, - ее доверенное лицо Ковалькова

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в ближайшее время вернется в страну.

Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявила Ольга Ковалькова - доверенное лицо Тихановской, информирует Цензор.НЕТ.

"Она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - отметила Ковалькова.

Доверенное лицо предполагает, что на Тихановскую было оказано давление.

"Могу предположить, что какое-то давление было оказано на нее в ситуации, когда ее муж уже находится в Беларуси в заключении, и еще восемь доверенных лиц под уголовным преследованием сейчас из ее команды. И первые страхи Светланы, когда она уехала, были связаны именно с нами. Я на связи с ней каждый день, и могу только предположить. Если она сама захочет озвучить, я думаю, это будет правильно", - добавила Ковалькова.

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В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении Тихановская заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

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