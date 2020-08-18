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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская в ближайшее время вернется в Беларусь, - ее доверенное лицо Ковалькова

Тихановская в ближайшее время вернется в Беларусь, - ее доверенное лицо Ковалькова

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в ближайшее время вернется в страну.

Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявила Ольга Ковалькова - доверенное лицо Тихановской, информирует Цензор.НЕТ.

"Она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - отметила Ковалькова.

Доверенное лицо предполагает, что на Тихановскую было оказано давление.

"Могу предположить, что какое-то давление было оказано на нее в ситуации, когда ее муж уже находится в Беларуси в заключении, и еще восемь доверенных лиц под уголовным преследованием сейчас из ее команды. И первые страхи Светланы, когда она уехала, были связаны именно с нами. Я на связи с ней каждый день, и могу только предположить. Если она сама захочет озвучить, я думаю, это будет правильно", - добавила Ковалькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси держат в тюрьме оппозиционного политического деятеля Шклярова: ему грозит до 3 лет тюрьмы

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении Тихановская заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Читайте: "Я готова стать национальным лидером", - Тихановская выпустила новое обращение к белорусам. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+5
Шаман видно проскочил Москву и попал сразу в Минск. (с)
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18.08.2020 12:51 Ответить
+3
Вместе с Зелей
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18.08.2020 12:51 Ответить
+3
Про баригу забули .!?
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18.08.2020 12:54 Ответить
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"Могу предположить, что какое-то давление было оказано на нее в ситуации, когда ее муж уже находится в Беларуси в заключении"

Ну-ну. Выбирайте Тихановскую. Потом её мужа поймают кацапы и она уже для них будет выплясывать.
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18.08.2020 12:48 Ответить
"Така" чи "не така" Тіхановська - вирішувати білорусам.
Ми, оно, Бджоляра захищали.
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18.08.2020 12:48 Ответить
А кого треба було захищати?
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18.08.2020 12:58 Ответить
У мене такого питання не було.
І немає.
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18.08.2020 13:39 Ответить
А Бацька на выход в Ростов.
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18.08.2020 12:51 Ответить
Вместе с Зелей
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18.08.2020 12:51 Ответить
Про баригу забули .!?
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18.08.2020 12:54 Ответить
а ще мертвячука, бойко, ахмета, беню, кучмо. новинського..
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18.08.2020 12:59 Ответить
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18.08.2020 13:09 Ответить
Этих давно пора судить, каждого есть за что, и за преступное бездействие судить с ними кучу должностных (пусть даже в то время)лиц.
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18.08.2020 13:59 Ответить
Митенька где забыли? Написано вместе с барыгой Зеленским!
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18.08.2020 13:09 Ответить
Тимоху забыли.
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18.08.2020 14:07 Ответить
Шаман видно проскочил Москву и попал сразу в Минск. (с)
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18.08.2020 12:51 Ответить
Тіхановська найближчим часом повернеться до Білорусі, - її довірена особа Ковалькова - Цензор.НЕТ 662
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18.08.2020 13:08 Ответить
Митенька ты тут уже про Пороха картинки дебильные уже постил. Так что тебе и твоим хозяевам кацапам веры нет! А пишу мовой окупанта что-бы ты не напрягал свой жопный мозг!
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18.08.2020 13:11 Ответить
БРЕХНЯ!!!!
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18.08.2020 13:01 Ответить
После того как она поехала в Москву и гебня её там не арестовала у меня доверия к Тихановской нет!
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18.08.2020 13:08 Ответить
Очнись, она там не была, может с собой перепутал? ты ватничег прикинутый?
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18.08.2020 15:38 Ответить
Лука ее снова отловит и получим очередной видосик "Не смогла".
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18.08.2020 14:06 Ответить
Бабы решили поиграть в революцию. не мир, а сплошной юмор. Не даром на землю пришла погибель. Балом правят ВИРУСЫ.
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18.08.2020 14:41 Ответить
 
 