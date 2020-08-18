Тіхановська найближчим часом повернеться до Білорусі, - її довірена особа Ковалькова

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська найближчим часом повернеться до країни.

Про це в ефірі "Ехо Москви" заявила Ольга Ковалькова - довірена особа Тіхановської, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона не збиралася звідси їхати, тому я впевнена, що найближчим часом Світлана повернеться", - зазначила Ковалькова.

Довірена особа припускає, що на Тіхановську чинився тиск.

"Можу припустити, що якийсь тиск чинився на неї в ситуації, коли її чоловік вже перебуває в Білорусі в ув'язненні, і ще вісім довірених осіб під кримінальним переслідуванням зараз з її команди. І перші страхи Світлани, коли вона поїхала, були пов'язані саме з нами. Я на зв'язку з нею щодня, і можу тільки припустити. Якщо вона сама захоче озвучити, я думаю, це буде правильно", - додала Ковалькова.

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У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Нині вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні Тіхановська заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

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