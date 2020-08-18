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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська найближчим часом повернеться до Білорусі, - її довірена особа Ковалькова

Тіхановська найближчим часом повернеться до Білорусі, - її довірена особа Ковалькова

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська найближчим часом повернеться до країни.

Про це в ефірі "Ехо Москви" заявила Ольга Ковалькова - довірена особа Тіхановської, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона не збиралася звідси їхати, тому я впевнена, що найближчим часом Світлана повернеться", - зазначила Ковалькова.

Довірена особа припускає, що на Тіхановську чинився тиск.

"Можу припустити, що якийсь тиск чинився на неї в ситуації, коли її чоловік вже перебуває в Білорусі в ув'язненні, і ще вісім довірених осіб під кримінальним переслідуванням зараз з її команди. І перші страхи Світлани, коли вона поїхала, були пов'язані саме з нами. Я на зв'язку з нею щодня, і можу тільки припустити. Якщо вона сама захоче озвучити, я думаю, це буде правильно", - додала Ковалькова.

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У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Нині вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні Тіхановська заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

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Автор: 

Білорусь (7987) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+5
Шаман видно проскочил Москву и попал сразу в Минск. (с)
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18.08.2020 12:51 Відповісти
+3
Вместе с Зелей
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18.08.2020 12:51 Відповісти
+3
Про баригу забули .!?
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18.08.2020 12:54 Відповісти
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"Могу предположить, что какое-то давление было оказано на нее в ситуации, когда ее муж уже находится в Беларуси в заключении"

Ну-ну. Выбирайте Тихановскую. Потом её мужа поймают кацапы и она уже для них будет выплясывать.
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18.08.2020 12:48 Відповісти
"Така" чи "не така" Тіхановська - вирішувати білорусам.
Ми, оно, Бджоляра захищали.
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18.08.2020 12:48 Відповісти
А кого треба було захищати?
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18.08.2020 12:58 Відповісти
У мене такого питання не було.
І немає.
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18.08.2020 13:39 Відповісти
А Бацька на выход в Ростов.
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18.08.2020 12:51 Відповісти
Вместе с Зелей
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18.08.2020 12:51 Відповісти
Про баригу забули .!?
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18.08.2020 12:54 Відповісти
а ще мертвячука, бойко, ахмета, беню, кучмо. новинського..
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18.08.2020 12:59 Відповісти
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18.08.2020 13:09 Відповісти
Этих давно пора судить, каждого есть за что, и за преступное бездействие судить с ними кучу должностных (пусть даже в то время)лиц.
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18.08.2020 13:59 Відповісти
Митенька где забыли? Написано вместе с барыгой Зеленским!
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18.08.2020 13:09 Відповісти
Тимоху забыли.
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18.08.2020 14:07 Відповісти
Шаман видно проскочил Москву и попал сразу в Минск. (с)
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18.08.2020 12:51 Відповісти
Тіхановська найближчим часом повернеться до Білорусі, - її довірена особа Ковалькова - Цензор.НЕТ 662
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18.08.2020 13:08 Відповісти
Митенька ты тут уже про Пороха картинки дебильные уже постил. Так что тебе и твоим хозяевам кацапам веры нет! А пишу мовой окупанта что-бы ты не напрягал свой жопный мозг!
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18.08.2020 13:11 Відповісти
БРЕХНЯ!!!!
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18.08.2020 13:01 Відповісти
После того как она поехала в Москву и гебня её там не арестовала у меня доверия к Тихановской нет!
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18.08.2020 13:08 Відповісти
Очнись, она там не была, может с собой перепутал? ты ватничег прикинутый?
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18.08.2020 15:38 Відповісти
Лука ее снова отловит и получим очередной видосик "Не смогла".
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18.08.2020 14:06 Відповісти
Бабы решили поиграть в революцию. не мир, а сплошной юмор. Не даром на землю пришла погибель. Балом правят ВИРУСЫ.
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18.08.2020 14:41 Відповісти
 
 