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Новости Революция в Беларуси
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Глава Евросовета Мишель обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси

Глава Евросовета Мишель обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси

Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

Об этом написал Мишель в Twitter, передает Цензор.НЕТ .

"Я только что обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси", - сообщил глава Евросовета.

Ранее сообщалось, что ситуацию в Беларуси с Путиным обсудил президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель - Путину: Властям Беларуси нужно немедленно отпустить политзаключенных и организовать диалог с оппозицией

Автор: 

Беларусь (7937) путин владимир (31660) Евросоюз (17351)


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Беларусы, берите власть. Пока вас двести тысяч, никто по вам стрелять не будет. Диктатуры не скидываются хождением по улицам. Это, конечно, замечательно, что целая площадь людей, но для власти это - совершенно безопасно. Если бы Майдан просто стоял на площади или ходил по Крещатику - он стоял бы до сих пор. А Янукович до сих пор сидел бы на Банковой. Он бежал только потому, что его оттуда выдавили. Физически. Вот пришли - и выдавили. Как говно из тюбика. Не на перекрестке надо собираться, а у президентского дворца, ЦИКа и КГБ. Пока вас двести тысяч. И пока они с вами ничего не могут сделать. Не давайте им времени очухаться. Не давайте им придти в себя. Координационный совет - хорошо. Но надо дальше развивать этот движ. Не выпускайте пар в хождение с лентой. Потому что потом вас будет меньше. Это неизбежно. Год - и все пойдет на спад. С редкими митингами раз в месяц. В Венесуэле миллионами выходили, с полицией не то, что дрались - воевали, но Мадуро все равно у власти.
ЕС на вашей стороне, все на вашей стороне - используйте это, берите власть! Не ослабляйте давление. Давите, давите, давите.
В России тоже по двести тысяч с флагами и лентами ходили. Два года. Координационный совет оппозиции создавали. Я даже с дуру туда чуть не вошел. Переговоры вели. Об условиях передачи власти. Пони наивные. Шкуру делили.
До сих пор делят. Мы здесь власть, да.
Никаких круглых столов, никаких переговоров, никаких условий. Запетляет, заговорит, уведет в сторону. Время всегда на стороне диктатуры - помните об этом.
Берите власть, пока она зашаталась.
Осознайте себя ею наконец. В первую очередь.
Иначе ничего не получится.

Аркадий Бабченко
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18.08.2020 16:15 Ответить
А чего с путиным? Там что своих президентов нет? Есть, даже два. Сами вкладывают козыри ***** в его стремлении контролировать постсоветское пространство. А президент Беларуси получается гауляйтер на своей же земле
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18.08.2020 16:15 Ответить
Парадокс: в Украине и Беларуси,типа внутренние конфликты, но Европа обсуждает проблемы с РФ !?
Усидеть на двух стульях Европе не удастся....
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18.08.2020 16:16 Ответить
А при чём тут рассия с карликом кремлёвским?
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18.08.2020 16:36 Ответить
В процессе обсуждения все ,конечно , выразили глубокую обеспокоенность ,
а путин ещё и наверняка заверил ,что "их там нет ". Лидеры сделали вид ,
что поверили и все остались довольны.
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18.08.2020 16:41 Ответить
Почему они все обсуждают события в Беларуси с нерукопожатным? Больше не с кем обсудить?
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18.08.2020 17:36 Ответить
 
 