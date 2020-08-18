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Глава Евросовета Мишель обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси
Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.
Об этом написал Мишель в Twitter, передает Цензор.НЕТ .
"Я только что обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси", - сообщил глава Евросовета.
Ранее сообщалось, что ситуацию в Беларуси с Путиным обсудил президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
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ЕС на вашей стороне, все на вашей стороне - используйте это, берите власть! Не ослабляйте давление. Давите, давите, давите.
В России тоже по двести тысяч с флагами и лентами ходили. Два года. Координационный совет оппозиции создавали. Я даже с дуру туда чуть не вошел. Переговоры вели. Об условиях передачи власти. Пони наивные. Шкуру делили.
До сих пор делят. Мы здесь власть, да.
Никаких круглых столов, никаких переговоров, никаких условий. Запетляет, заговорит, уведет в сторону. Время всегда на стороне диктатуры - помните об этом.
Берите власть, пока она зашаталась.
Осознайте себя ею наконец. В первую очередь.
Иначе ничего не получится.
Аркадий Бабченко
Усидеть на двух стульях Европе не удастся....
а путин ещё и наверняка заверил ,что "их там нет ". Лидеры сделали вид ,
что поверили и все остались довольны.