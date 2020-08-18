Глава Евросовета Мишель обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси

Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

Об этом написал Мишель в Twitter, передает Цензор.НЕТ .

"Я только что обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси", - сообщил глава Евросовета.

Ранее сообщалось, что ситуацию в Беларуси с Путиным обсудил президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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