12-летнего Максима Ткачука не взяли на детское "Евровидение" из-за участия в российском конкурсе

Общественный вещатель отменил участие в национальном отборе детского "Евровидения" 12-летнего Максима Ткачука. Его бабушка нарушила правила конкурса, не указав, что внук принимал участие в организованном россиянами конкурсе в Лондоне.

Решение на пустить Максима на конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла 17 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

"Как выяснилось, Максим Ткачук участвовал в мероприятии "Stars of the Albion", который проходил 28.02.2020-01.03.2020 по адресу 37 Kensington High Street, London W8 5ED в помещении и при поддержке "Русский дом | Представительство Россотрудничества в Лондоне ", о чем было сообщено во время подачи заявки. Как известно, Россотрудничество - орган исполнительной власти Российской Федерации", - сказано в сообщении пресс-службы.

Это нарушение требований к конкурсантам, которые не должны участвовать в мероприятиях, организованных учреждениями страны-агрессора, отметили в НОТУ.

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Бабушка Максима Лариса Ткачук в эфире телеканала "НАШ" назвала решение НОТУ неожиданным и несправедливым, сообщает "BBC News Україна".

"Я не могу вообще понять, что это происходит и кто этим руководит. Я не думаю, что это так просто сделано, это было сделано специально", - возмущается она.

"Он очень подавлен", - добавила женщина, говоря о состоянии внука.

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Максим Ткачук - сирота с Волыни. Он стал известен после участия в лондонском конкурсе, на котором в форме солдата СССР времен Второй мировой войны исполнил песню "Смуглянка". После этого Максима Ткачука поддерживали канал "Наш", владельцем которого является Евгений Мураев, и епархия УПЦ МП в Одессе, отмечает "Детектор Медиа".

Заявки на участие в детском "Евровидении" Национальная общественная телерадиокомпания принимает до 25 августа. Конкурс состоится 29 ноября в Варшаве.





