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12-летнего Максима Ткачука не взяли на детское "Евровидение" из-за участия в российском конкурсе

12-летнего Максима Ткачука не взяли на детское

Общественный вещатель отменил участие в национальном отборе детского "Евровидения" 12-летнего Максима Ткачука. Его бабушка нарушила правила конкурса, не указав, что внук принимал участие в организованном россиянами конкурсе в Лондоне.

Решение на пустить Максима на конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла 17 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

"Как выяснилось, Максим Ткачук участвовал в мероприятии "Stars of the Albion", который проходил 28.02.2020-01.03.2020 по адресу 37 Kensington High Street, London W8 5ED в помещении и при поддержке "Русский дом | Представительство Россотрудничества в Лондоне ", о чем было сообщено во время подачи заявки. Как известно, Россотрудничество - орган исполнительной власти Российской Федерации", - сказано в сообщении пресс-службы.

Это нарушение требований к конкурсантам, которые не должны участвовать в мероприятиях, организованных учреждениями страны-агрессора, отметили в НОТУ.

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Бабушка Максима Лариса Ткачук в эфире телеканала "НАШ" назвала решение НОТУ неожиданным и несправедливым, сообщает "BBC News Україна".

"Я не могу вообще понять, что это происходит и кто этим руководит. Я не думаю, что это так просто сделано, это было сделано специально", - возмущается она.

"Он очень подавлен", - добавила женщина, говоря о состоянии внука.

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Максим Ткачук - сирота с Волыни. Он стал известен после участия в лондонском конкурсе, на котором в форме солдата СССР времен Второй мировой войны исполнил песню "Смуглянка". После этого Максима Ткачука поддерживали канал "Наш", владельцем которого является Евгений Мураев, и епархия УПЦ МП в Одессе, отмечает "Детектор Медиа".

Заявки на участие в детском "Евровидении" Национальная общественная телерадиокомпания принимает до 25 августа. Конкурс состоится 29 ноября в Варшаве.

12-летнего Максима Ткачука не взяли на детское Евровидение из-за участия в российском конкурсе 01
12-летнего Максима Ткачука не взяли на детское Евровидение из-за участия в российском конкурсе 02
12-летнего Максима Ткачука не взяли на детское Евровидение из-за участия в российском конкурсе 03

Автор: 

дети (6612) Евровидение (780) конкурс (1146) россия (96481) Аласания Зураб (131) НОТУ (132)


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Топ комментарии
+96
Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла правильное решение.
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18.08.2020 16:50 Ответить
+68
Бабушкі аплодую стоя !!!! Сама не жили і внукам не дам !!!!!!!!
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18.08.2020 16:53 Ответить
+52
Бабушка ватная засранка...
Везде хочет дырку подсунуть...
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18.08.2020 16:51 Ответить
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Страница 3 из 3
Сьогодні ми маємо війну проти України не тільки в окопах на Донбасі, а і війна йде за мізкі підростаючого покоління. За час участі у всіх цих російських конкурсах пропагандисти раші промиють йому мізки в потрібному їм напрямку. Сьогодні цей хлопчик співає "смуглянку", а коли підросте з нього вийде гарний захисник руського міра і він буде ненавидіти і Україну і її громадян.
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18.08.2020 18:32 Ответить
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) было создано в сентябре 2008 года в соответствии с http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020 Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года № 1315 .
Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России.
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18.08.2020 18:34 Ответить
Пусть бабушка теперь поёт.
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18.08.2020 18:39 Ответить
правильно сделали !! Не хрен ещё маленким пророссийским ублюдкам превозносить россию!! Бабушка сама предатель интересов Украины и большая врунья! И учит этому своего внука!! И что с этого выйдёт нетрудно догадаться?? Вторая Маруф или Второй блондин на всю россию он такой один, или второй данилко или,что -то похлеще!! Короче Браво!!
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18.08.2020 19:13 Ответить
Нет, это вы ублюдки и нелюди хуже кацапов. Дипломатические отношения со страной агрессором ИМЕТЬ МОЖНО, а своего же сироту гнобить - запросто. Мрази...
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18.08.2020 19:16 Ответить
В этом весь вышиватный поцреотизм.
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18.08.2020 20:42 Ответить
Теперь сирота будет петь в церковном хоре - это почетно. А бабка, однозначно хитрожопая.
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18.08.2020 19:21 Ответить
Руssкий мир не брезгует ничем.
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18.08.2020 19:21 Ответить
Бабусею керує Володимир Красуля із московського патріархату. Продався москалям "за шмат гнилої ковбаси". Шкода талановитого хлопчика, втягнутого із бабусею в політичні ігри.
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18.08.2020 19:47 Ответить
Дебильная страна дебильные законы
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18.08.2020 19:53 Ответить
Шкода звичайно юнака, але його використали прокремлівські помийки, які знаходяться в Україні. Про бабусю я взагалі мовчу, сьаречий маразм.
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18.08.2020 20:10 Ответить
**** прокацапская, испоганила пацану будущее.
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18.08.2020 20:33 Ответить
Гнати з України всіх цих російських окупантів і їх посібників.
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18.08.2020 20:59 Ответить
Правильно и сделали, не хватало нам ещё какого-то путлерюгенда.
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18.08.2020 21:13 Ответить
Пусть коптит дальше и смуглеет...но не от имени Украины
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18.08.2020 22:03 Ответить
Скільки партизан було в Молдові окрім смуглянки?
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18.08.2020 23:05 Ответить
Ну дебил алаакания этот
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18.08.2020 23:11 Ответить
Дивилась пілоточний виступ хлопця…Кров закипала! Роздерла б ту бабу ватну.
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18.08.2020 23:45 Ответить
Закипала, быдло, моешь жопы в Гышпании. мой молча, не отсвечивай
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19.08.2020 10:29 Ответить
А твою сраку вже не відмиєш, бо підгоріла.
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12.10.2020 19:13 Ответить
Чемадан-вакзал-расея !!!!
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19.08.2020 00:48 Ответить
Еще один придурок. Ты хоть понимаешь, норвежский раб, что тебя тут нет. Ты не кому не нужен, смирись, жуй тюленей
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19.08.2020 10:39 Ответить
Понятно ребенок расстроился. Но решение верное, тупой бабке нужно теперь не удивляться , а мозгами думать. Не нравится - страна-бензоколонка ждет. Можно туда и с внуком переехать. Пусть в российских конкурсах поет песни про Путина
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19.08.2020 04:23 Ответить
Ігор ти чому сам пишеш на гузської мові кацапе?
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19.08.2020 06:56 Ответить
Игорек, а ты кто? Флажок у тебя непонятный какой-то *********. Аааа, ты видно из ЕС, в **** долбишься, ну удачи тебе ********
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19.08.2020 10:35 Ответить
Монголия
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19.08.2020 21:39 Ответить
Дніщє узького міру не знає меж.
Використовують для своїх брудних справ усіх - сиріт, бабусь - всіх кого зможуть....
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19.08.2020 06:39 Ответить
Петушок, так и тебя "Використовують для своїх брудних справ"". Взяли дебила, насадили на *** и выкорыстовують
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19.08.2020 10:32 Ответить
що ти там вскукарєкнуло, диряве???
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25.08.2020 20:16 Ответить
Неразборчиво, вуйко. Из-за щеки выйми хозяйский ...
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25.08.2020 20:47 Ответить
Пацанчик - красава. Поддерживаю. если нужно перекину бабки на участие в Евро...., если захочет, конечно. А всех пидоров..... шли на................................... https://www.youtube.com/watch?v=GAHISedmdkg КРАСАВЕЦ!!!
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19.08.2020 09:54 Ответить
Закон один для всех, озабоченный.
Да, про соросят не забудь!
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19.08.2020 10:49 Ответить
Та мне пох.... саросята, пацан талантливый. А за эту песню кадык выгрызу и не я один,,,,,так что подъезжай...................
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19.08.2020 10:59 Ответить
Мой махнарылый друг, ты неплохо стораешься, уже почти поверил в тебя как украинского патриота, да вот ты не удержался, чтоб не про "мыть польские сортиры", чем и выдал сибя.
Впредь будь осторожнее!
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19.08.2020 12:19 Ответить
Мой, ....просто друг, извини, только сейчас отвечу, был на работе. Ну есть такое, братишка, иногда люди работают)) Скажу сразу ... старайся, сынок, я вижу ты из тех, кто в слове **й делает три ошибки))

Верить в меня, извини великодушно, ******бам не обязательно, трудись дальше на ... Ладно, не буду до конца разрушать твою веру в санитаров.
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19.08.2020 15:41 Ответить
Гордыня, друг мой!
Гордыня тибя погубит!
Ну никак ты не можешь без того, чтобы не прищучить кастрюлеголовых хохлов вытиранием итальянских жоп или хоть мытьём польских унитазов...
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19.08.2020 16:40 Ответить
Пля.... пересмотрели "В бой идут одни старики"... Великий Леонид Федорович, нет слов - классика. И глянул комменты "дырявых"..... Вы к нам приезжайте, мы вам расскажем по чем рожь на болоте, быдло.
https://www.youtube.com/watch?v=eFPzqKZ5fpU «Моя Україна».Максим Ткачук
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19.08.2020 10:05 Ответить
"У рябьонка украли мячту". Плачутся в прямом эфире:

12-річного Максима Ткачука не взяли на дитяче "Євробачення" через участь у російському конкурсі - Цензор.НЕТ 5313
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19.08.2020 14:22 Ответить
Никого не шокирует, что на рассвете заглянул в СОСЕДСКИЙ сад? А там уже циганка собирает виноград?
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19.08.2020 17:15 Ответить
Валите в РФ или Беларусь твари совкодрочерные
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23.08.2020 01:32 Ответить
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