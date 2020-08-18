Киберполиция разоблачила группировку, легализовавшую $42 млн, преступно полученных на рынке криптовалют
Офицеры киберполиции в сотрудничестве с международными экспертами в области цифровых валют вышли на трех человек, причастных к отмыванию денег.
Об этом сообщает Управление киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
В июне этого года была выявлена преступная группа, участники которой оказывали услуги по легализации и заготовке денег, полученных преступным путем. В течение двух лет злоумышленники провели финансовые операции на сумму 42 миллиона долларов.
За такие действия троим обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное следствие по этому делу продолжается.
Раскрытие преступления стало возможным благодаря тому, что в начале 2020 года Департамент киберполиции начал работать с одной из крупнейших мировых бирж цифровых валют Binance. Эксперты компании используют лучшие в отрасли алгоритмы для анализа и обнаружения транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
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гниды просто грабежом занимаются...
Я потенциальный насильник?
UPD. Посмотрел украинскую версию статьи - там "обготівкування грошей", тобто "обналичивание"
Як можна судити за купівлю того, що з точки зору держави взагалі не існує, в жодних законах не описане, і жодним чином не регулюється?
Існує, начебто, тільки якийсь "лист НБУ", в якому біткойни визнаються "сурогатом грошей". Але, знову ж, що таке "сурогат грошей" в жодному законодавчому акті не роз'яснюється. Тобто, "лист НБУ", - то така собі фількіна грамота.
Таким чином, з юридичної точки зору, будь-які фінансові операції з криптовалютою не можуть бути злочином, бо не існує самого факту злочину, - порушення закону нема за відсутністю такого.
В іншому разі, нехай скажуть, який закон, і яку статтю було порушено.
Ні? Нема? - Одні емоції і красиві фрази про "злоумишлєнніків". )))
"Такой вид имеет презумпция невиновности с точки зрения Генерального прокурора Украины - "если ты честный, то пойди в суд и докажи там, что ты не верблюд", обоснуй свою невиновность. Стоит ли напоминать, что одна из первых вещей, которые учит студент любого юрфака в любой стране на первом курсе, - презумпция невиновности. Это вы, прокуроры должны доказать в суде виновность того человека, которого вы подозреваете. Это не технические ошибки, это то, что происходит у них в головах. Так в ОГПУ понимают суть своей работы",
тупая и наглая зе-срань: