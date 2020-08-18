Киберполиция разоблачила группировку, легализовавшую $42 млн, преступно полученных на рынке криптовалют

Офицеры киберполиции в сотрудничестве с международными экспертами в области цифровых валют вышли на трех человек, причастных к отмыванию денег.

Об этом сообщает Управление киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

В июне этого года была выявлена ​​преступная группа, участники которой оказывали услуги по легализации и заготовке денег, полученных преступным путем. В течение двух лет злоумышленники провели финансовые операции на сумму 42 миллиона долларов.

За такие действия троим обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное следствие по этому делу продолжается.

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Раскрытие преступления стало возможным благодаря тому, что в начале 2020 года Департамент киберполиции начал работать с одной из крупнейших мировых бирж цифровых валют Binance. Эксперты компании используют лучшие в отрасли алгоритмы для анализа и обнаружения транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.