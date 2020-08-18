Суд продлил сроки расследования по делу подозреваемого во взяточничестве экс-главы Кировоградской ОГА Балоня
Высший антикоррупционный суд продлили сроки расследования по делу бывшего главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня.
Как сообщили в пресс-службе ВАКС, расследование продлено до 26 ноября 2020 года, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок расследования по делу Балоня и его подчиненного до 5 месяцев. Также суд изменил условия меры пресечения для экс-главы Кировоградской ОГА.
"В частности, обязанность "не оставлять город Кропивницкий без разрешения следователя, прокурора или суда" изменено на "не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда", - отметили в ВАКС.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. Перед этим Кабмин согласовал увольнение Балоня с поста главы Кировоградской ОГА.
Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.
У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро.
27 июня Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня.
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2) словили, потому что взял у не у того;
3) брал у кого нужно, и отстёгивал регулярно, но *****нул, что зеленый президент - это прогрессирующий деградант