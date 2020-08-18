Суд продовжив терміни розслідування у справі підозрюваного у хабарництві ексголови Кіровоградської ОДА Балоня

Вищий антикорупційний суд продовжив терміни розслідування у справі колишнього голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.

Як повідомили в пресслужбі ВАКС, розслідування продовжено до 26 листопада 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексголови Кіровоградської ОДА та керівникa пaтронaтної служби Кіровогрaдської ОДА до 5 місяців, тобто до 26 листопада 2020 року.



"Окрім цього, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання захисника підозрюваного про зміну запобіжного заходу в частині покладених на підозрюваного обов’язків. Зокрема, обов’язок "не залишати місто Кропивницький без дозволу слідчого, прокурора або суду" змінено на "не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду", - зазначили в ВАКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За ексголову Кіровоградської ОДА Балоня, якого впіймали на хабарі, внесли 10 млн грн застави

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря. Перед цим Кабмін погодив звільнення Балоня з поста голови Кіровоградської ОДА.

Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.

У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. та 24 тис. євро.

27 червня Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, якого впіймали на хабарі.