6 652 62
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси
В белорусской оппозиции не исключили участия Украины в политическом разрешении кризиса в стране.
"Я могу сказать гипотетически: если мы принимали участие в формировании минского диалога по вопросам украино-российской повестки, почему бы Украине не поучаствовать в соответствующем диалоге в Беларуси", - заявил журналистам в Минске экс-дипломат и бывший министр культуры Павел Латушко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул равное доброжелательное отношение белорусской оппозиции ко всем странам-соседям. "Для нас важны все соседи, важна Украина, это крупный торговый партнер, важны и все другие партнеры", - сказал Латушко.
Топ комментарии
+16 Тетяна Тать
показать весь комментарий18.08.2020 20:11 Ответить Ссылка
+13 Small Jerboa
показать весь комментарий18.08.2020 20:08 Ответить Ссылка
+13 Топ Ган
показать весь комментарий18.08.2020 20:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бубочка там на "урегулирует"...
Пусть у ЕС голова болит по этому вопросу.
https://twitter.com/Jozef_F_Forkos
Jozef.F.Forkos
@Jozef_F_Forkos
Там замес русни по всім параметрам.
Тільк тре враховувати, що русня провокує обидві сторони.
Фсбшна опозиція-русня. Хитрожопий Лука -також (%на 80).
Лідерів нема, бо засцяли.
Знову "шахова вилка"
***** не пробачить Лукашу перемовини по "трикутнику".
Признавать ли белорусские "выборы" или нет.
И тот и тот вариант слишком стремный и пугает Бубочку вплоть до недержания мочевого пузыря.
А то, еще ничего не достигли, а уже начинаете должности делить.
Там люди всю свою жизнь жили при диктатуре: диктатура совка сменилась диктатурой Лукашенко.
Они всегда и во всем поддерживали рашку и для кацапов они свои.
Их экономика большей частью ориентирована на рашку.
Вы хотите что бы свершилось чудо и белорусы заговорили о европейских ценностях?
Этого не будет, по крайней мере сразу.
и судя по фотке это были ПРОТЕСТУЮЩИЕ...
а один беларус мне сказал "так у вас же на майдане фашисты были, а мы за честное голосование и без насилия выступаем"...
раша тв страшная сила
А учитывая то, что оппозиция прокацапская, смахивает на провокационную замануху. Мы что, авторитетнее немцев или амеров?
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
Поёт он , ксати , лучше , чем думает головой !