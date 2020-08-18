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Новости Революция в Беларуси
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Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

В белорусской оппозиции не исключили участия Украины в политическом разрешении кризиса в стране.

"Я могу сказать гипотетически: если мы принимали участие в формировании минского диалога по вопросам украино-российской повестки, почему бы Украине не поучаствовать в соответствующем диалоге в Беларуси", - заявил журналистам в Минске экс-дипломат и бывший министр культуры Павел Латушко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Он подчеркнул равное доброжелательное отношение белорусской оппозиции ко всем странам-соседям. "Для нас важны все соседи, важна Украина, это крупный торговый партнер, важны и все другие партнеры", - сказал Латушко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем"

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Беларусь (7937) переговоры (5090)


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Топ комментарии
+16
дивная страна, где даже оппозиция = вата...
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18.08.2020 20:11 Ответить
+13
Бубочка до сих пор не может определиться:
Признавать ли белорусские "выборы" или нет.
И тот и тот вариант слишком стремный и пугает Бубочку вплоть до недержания мочевого пузыря.
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18.08.2020 20:08 Ответить
+13
...не, сябры, лучше не связывайтесь...
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 1078
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18.08.2020 20:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Если они будут так жевать сопли, то урегулировать ничего не придётся
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18.08.2020 20:03 Ответить
Не,ща выйду в своем городе,на свой майдан...и призову "рашизм,помаги им с мозгами...урегулировать...мирно...
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18.08.2020 20:52 Ответить
У нас уже есть минские"договорённости" . Спасибо , не надо .
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18.08.2020 20:04 Ответить
А генералы КГБ Гундяевы нас охмурить могут ? ))
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18.08.2020 20:30 Ответить
И ***** ботоксовичу!
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18.08.2020 20:48 Ответить
Нафиг-нафиг-нафиг!
Бубочка там на "урегулирует"...
Пусть у ЕС голова болит по этому вопросу.
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18.08.2020 20:04 Ответить
НАдА сивоху туда направить !
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18.08.2020 20:06 Ответить
У Сивохи недержание !
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18.08.2020 20:35 Ответить
Опозиція в Мінську допускає участь Києва у врегулюванні кризи в Білорусі - Цензор.НЕТ 3942
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18.08.2020 20:58 Ответить
Опозиція в Мінську допускає участь Києва у врегулюванні кризи в Білорусі - Цензор.НЕТ 4419Фуйлобацька теж уже підмочився, скоро стане бомжом.
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18.08.2020 22:16 Ответить
https://twitter.com/Jozef_F_Forkos
https://twitter.com/Jozef_F_Forkos

Jozef.F.Forkos

@Jozef_F_Forkos


Там замес русни по всім параметрам.
Тільк тре враховувати, що русня провокує обидві сторони.
Фсбшна опозиція-русня. Хитрожопий Лука -також (%на 80).
Лідерів нема, бо засцяли.
Знову "шахова вилка"
***** не пробачить Лукашу перемовини по "трикутнику".
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18.08.2020 20:06 Ответить
Федерасты не раз хвастались,что раскрыли технологии "цветных" революций Запада.И их очень обижало,что Западу можно, а им нет.А тут такой случай предоставился!
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18.08.2020 20:24 Ответить
Кравчук допоможе.Він уже один безпековий меморандум підписав.
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18.08.2020 20:07 Ответить
А регулятором будет заопзжопу??? или просто вата адиннарот
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18.08.2020 20:07 Ответить
Медведчук?
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18.08.2020 20:08 Ответить
Бубочка до сих пор не может определиться:
Признавать ли белорусские "выборы" или нет.
И тот и тот вариант слишком стремный и пугает Бубочку вплоть до недержания мочевого пузыря.
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18.08.2020 20:08 Ответить
Ждет шифровки из центра,а может уже получил ,но несмог расшифровать...
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18.08.2020 20:27 Ответить
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 3419
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18.08.2020 20:08 Ответить
А не один ли хрен, что допускает оппозиция, если важно, что допускает Лука?
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18.08.2020 20:10 Ответить
Сябри, у вас вибухи, пожежі підтоплення були? Ні ? Ну тоді запросіть до себе Зє НЄЧМОЛОХА!
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18.08.2020 20:10 Ответить
А в беларусьоборонпром Свинарчука с сыном.
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18.08.2020 20:46 Ответить
Вы бы господа более активно подошли к вопросу проведения повторных выборов.
А то, еще ничего не достигли, а уже начинаете должности делить.
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18.08.2020 20:10 Ответить
дивная страна, где даже оппозиция = вата...
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18.08.2020 20:11 Ответить
Что вы от них хотите?
Там люди всю свою жизнь жили при диктатуре: диктатура совка сменилась диктатурой Лукашенко.
Они всегда и во всем поддерживали рашку и для кацапов они свои.
Их экономика большей частью ориентирована на рашку.
Вы хотите что бы свершилось чудо и белорусы заговорили о европейских ценностях?
Этого не будет, по крайней мере сразу.
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18.08.2020 20:23 Ответить
да у меня как-то все вопросы отпали, когда я посмотрела на беларусов, идущих бороться за правду под лозунгом "мы не овцы, мы не майданутые!"
и судя по фотке это были ПРОТЕСТУЮЩИЕ...
а один беларус мне сказал "так у вас же на майдане фашисты были, а мы за честное голосование и без насилия выступаем"...
раша тв страшная сила
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18.08.2020 20:35 Ответить
Базару нет - примем на правах автономной республики..
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18.08.2020 20:11 Ответить
...не, сябры, лучше не связывайтесь...
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 1078
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18.08.2020 20:12 Ответить
Дурницю зморозили, кловани вам наугурелюють, ще 26 років видихати будете.
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18.08.2020 20:14 Ответить
нахер вы нам всрались, раз"буйтесь сами!
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18.08.2020 20:14 Ответить
Теперь эти "тряпки", неотъемлемая часть лукашенковских митингов.

Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 5878
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18.08.2020 20:16 Ответить
А вот это уже совсем нехорошо....
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18.08.2020 20:18 Ответить
Де бульба там і колорадос, раби, підніжки, грязь мацкви.
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18.08.2020 22:21 Ответить
У Бєларусі нема чого робити українцям, бо Лука і опозиція є однаковими рабами *****.
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18.08.2020 20:19 Ответить
Не бачу ані російських триколорів, ані колорадок, ані скрєпних слоганів на мітингах опозиції. Бачу все те на зібраннях лукашистів. Вгадай з одного разу, хто там чий раб.

Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 4550
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18.08.2020 20:28 Ответить
Вгадав. Лука і опози ця раби *****, що підтверджено їхніми словами.
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18.08.2020 20:37 Ответить
Якими словами? Про те, що хочуть підтримувати економічні зв'язки і з ЄС, і з Росією, оскільки економіка РБ уже нерозривно пов'язана з економікою РФ? І де тут прояв ************? *****, який рано чи пізно здохне, - не Росія. З якою Україна, до речі, теж торгувала й торгує на ура. Не вгадав.
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18.08.2020 20:59 Ответить
От якщо вони, коли прийдуть до влади, переймуть путінську ідеологію, привітають у себе русский мір, зроблять російську єдиною державною, визнають Крим де-юре російським і попросяться до складу РФ, тоді й поговоримо про «рабів *****». А допоки на те немає жодних ознак, то й говорити нема про що.
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18.08.2020 21:06 Ответить
Примитивний погляд на складні й дуже непрості розклади .
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18.08.2020 20:55 Ответить
Это всё равно, что пытаться найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
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18.08.2020 20:19 Ответить
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси - Цензор.НЕТ 3056
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18.08.2020 20:22 Ответить
Саня з Тіхановською йдіть геть.
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18.08.2020 20:38 Ответить
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

А учитывая то, что оппозиция прокацапская, смахивает на провокационную замануху. Мы что, авторитетнее немцев или амеров?
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18.08.2020 20:22 Ответить
Потрiбен "цап вiдбувайло" ,якщо щось пiде не так?
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18.08.2020 20:33 Ответить
Брест, Пінськ, Гомель це Україна пора повертати території.
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18.08.2020 22:24 Ответить
Наш клоун там так отрегулируе, что белорусы 100 лет обижаться будут.
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18.08.2020 20:31 Ответить
Сьогодні чи завтра в Мінськ прилітає *****. Борт феесбешників вже приземлився.
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
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18.08.2020 20:33 Ответить
Сябры,шукайте хутчiш того робiтника заводу,що кричав "пошел на ...!" на мiтингу Луки😉
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18.08.2020 20:40 Ответить
Надо туты Сивохо послать - споёт и станцует !

Поёт он , ксати , лучше , чем думает головой !
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18.08.2020 20:53 Ответить
Україна може надати готель де переговори про врегулювання провести.
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18.08.2020 21:01 Ответить
Зеленского только не пускайте на это "участие". Он же все списки оппозиции сольет в Кремль.
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18.08.2020 21:07 Ответить
народ, поднимаемся, , так понял и нас зе, ***** сдерживает!!!
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18.08.2020 21:25 Ответить
Зачем вам посредник в переговорах с путиным?, договаривайтесь лучше на прямую, если вам это действительно надо.
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18.08.2020 22:05 Ответить
Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси, а Оппозиция в Гомеле допускает участие Москвы .
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19.08.2020 00:29 Ответить
Друзья, у Вас есть возможность отвесить оплеуху сами знаете кому и поддержать белорусов. Есть пример Гуайдо. Так там выборов то не было. Что я предлагаю. Нужно заблокировать корсчета гос. банков. Прежде всего в долларах США. Поэтому собирайтесь у здания своего правительства, к посольства США и стран евросоюза. Требование одно - заблокировать корсчета Беларусбанка и Агропромбанка. Это в первую очередь. Именно в этих банках получают зп все чиновники и силовики. ПОМОГИТЕ НАМ!!!!
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19.08.2020 10:09 Ответить
Друзья, у Вас есть возможность отвесить оплеуху сами знаете кому и поддержать белорусов. Есть пример Гуайдо. Так там выборов то не было. Что я предлагаю. Нужно заблокировать корсчета гос. банков. Прежде всего в долларах США. Поэтому собирайтесь у здания своего правительства, к посольства США и стран евросоюза. Требование одно - заблокировать корсчета Беларусбанка и Агропромбанка. Это в первую очередь. Именно в этих банках получают зп все чиновники и силовики. ПОМОГИТЕ НАМ!!!!
показать весь комментарий
19.08.2020 10:11 Ответить
 
 